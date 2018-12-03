تجديد شقة إيطالية حديثة في ميلانو

من الضروري إعطاء نظرة جديدة للشقة عندما لا نشعر بأنها لا تشبهن ، لأنها لم تعد تعكس ذوقنا وأسلوبنا. في قطاع إعادة تصميم المنزل، في ميلانو وجميع أنحاء المقاطعة، تعتبر إعادة الهيكلة قضية الشريك الأكثر موثوقية وكفاءة، والقادر على تحقيق تدخلات مخصصة مصممة وفقا لاحتياجات العملاء الفردية.
في هذه الشقة الإيطالية الحديثة بميلانو، يُقدم المتخصصون نموذجًا مُلهمًا للمسات الإبداعية القادرة على تهيئة الأجواء لتُصبح أكثر راحة واسترخاء، دعونا نشاهد ذلك في هذا المقال!
تم إعادة تصميم جميع الغرف وفقاً للأذواق الجمالية والاحتياجات الوظيفية للعميل، بعد إجراء فحص أولي، وضع المهندسون المعماريون ومصممو الديكور الداخلي لحالة إعادة الهيكلة، خطة تدخل شملت إزالة المواد الأساسية والأرضيات ، وألواح الأسقف ، وأغطية كل من الحمام والمطبخ ، والأبواب ، ونظام المياه، بما في ذلك التجهيزات الصحية والحنفيات، وأيضًا الستائر والكايسونات حيث تم التخلص من جميع المواد التي تم إزالتها من قبل الشركة نفسها.
وقد أثرت أعمال التجديد على جميع الأسطح وبيئات الشقة: من غرفتي النوم إلى الحمامين ، من المطبخ إلى غرفة المعيشة والممر. وقد أتاحت إزالة المواد السابقة للمعماريين استعادة أسلوب التجديد بالكامل إلى 85 مترا مربعا ، بدءا من الحمام: تم استبدال النظام الصحي وجميع التركيبات بحلول جديدة وأكثر حداثة وموثوقة وأنيقة. تم بناء رف فوق الحمام وسطح مدمج لغسل حوض المغسلة. في الحمام الرئيسي ، قام المهندسون المعماريون بتثبيت أدوات صحية معلقة جديدة ، أكثر راحة وسهولة لعمليات التنظيف.
قام المهندسون المعماريون بإنشاء سقف من الألواح الجصية ومطلية باللون الأبيض ، مرتين وبألوان واضحة واحدة ، كل جدران الشقة. تم استخدام الطلاء المستخدم ، المستحلب بدهان مائي قابل للغسل ، على جميع الأسطح الداخلية. في الحمام ، في الصورة ، فضل المهندسون المعماريون أن يختاروا الأدوات الصحية الأرضية.
اختار خبراء ميلان مواد ممتازة ، إكسسوارات أنيقة ولكن في نفس الوقت التشطيبات الوظيفية والحديثة. المواد المستخدمة لأداء التدخلات هي: الخزف الحجري للأرضيات والتفاف على لوحات (باستثناء الألواح الموجودة في الحمامات)، مشعات الصلب أنبوبي، تكييف الهواء، والخزف الحجري لتغطية اثنين من الحمامات والمطبخ، قيسونات PVC جديدة ل التجهيزات ، جديدة مصاريع الأسطوانة البلاستيكية المضادة للهاجل
تم تجديد جميع الأنظمة في المنزل (الكهرباء والماء والغاز) واستبدالها لضمان أقصى كفاءة للطاقة في المنزل. كما قامت شركة إعادة هيكلة المنازل بوضع الأرضية على جميع أسطح المنزل: الحجري البورسلين في الحمامات والباركيه الجاهز. كما قام المهندسون المعماريون بتركيب انقسام تجريبي مع توريد غاز التبريد ، وتحديث أيضا المصاريع الخارجية التي تم تحديثها مع عزل PVC الجديد ، ومحركات بكرات الأسطوانة الدوارة ، ونقاط المحرك والكهرباء.
وأخيراً ، أعدم Ristrutturazione عملية تنظيف كاملة لجدران شقة ميلانو ، باستخدام لون فاتح وخفيف ورفيع للغاية. وقد قام المهندسون المعماريون باستبدال جميع الأبواب بأبواب داخلية جديدة ، سواء من الزجاج المصنفر أو من خلال تركيب أبواب جديدة مدرعة.
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