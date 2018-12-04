أحدث صيحات تصميم المطابخ الإيطالية الحديثة

يتبع هذا المطبخ الحد الأدنى في الهندسة والتصميم البسيط ولكن مع قالب تكنولوجي عصري وحديث، حيث يتميز بإطار من الألمنيوم الذي يدعم بشكل خفي البنية والمواد التي يتم طلاءها بها.

في الواقع، تم إثراء تصميم هذا المطبخ بمزيج مثير للاهتمام من المواد ذات المظهر الأنيق والعملي، للستمتاع برفاهية قصوى في الاستخدام اليومي. تتناوب الأبواب والقمم بين الخشب الداكن التقليدي وبين تلك الحجرية البراقة للحصول على نتيجة بصرية مذهلة.