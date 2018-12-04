أحدث صيحات تصميم المطابخ الإيطالية الحديثة

في بعض الأحيان ، تؤدي الوظيفية إلى الإضرار بالجماليات، مما يجبر البعض على اختيار ميزة واحدة أو ميزة أخرى. الخطر موجود بشكل أساسي في البيئات ذات الاستخدام اليومي الضخم ، تمامًا مثل المطبخ الصغير. لكن اقتراحات المطابخ التي سنرى اليوم تعرف كيف لا تفوت أي شيء ، وتجمع بين أقصى قدر من الاهتمام إلى التطبيق العملي والتنظيم مع شخصية تصميم قوية. ولعرضها هي Binova Milano ، العلامة التجارية المصنوعة في إيطاليا والتي تركز على مزيج من الأناقة ، والبحوث التكنولوجية ، وتجربة المواد والحرف اليدوية لإنتاج المطابخ الفاخرة لكل حاجة. دعونا نرى بعض الاختلافات. المثيرة للاهتمام!
يتبع هذا المطبخ الحد الأدنى في الهندسة والتصميم البسيط ولكن مع قالب تكنولوجي عصري وحديث، حيث يتميز بإطار من الألمنيوم الذي يدعم بشكل خفي البنية والمواد التي يتم طلاءها بها.
في الواقع، تم إثراء تصميم هذا المطبخ بمزيج مثير للاهتمام من المواد ذات المظهر الأنيق والعملي، للستمتاع برفاهية قصوى في الاستخدام اليومي. تتناوب الأبواب والقمم بين الخشب الداكن التقليدي وبين تلك الحجرية البراقة للحصول على نتيجة بصرية مذهلة.
تبادل الاختيارات بين الأبواب الخشبية التقليدية الداكنة، مع أشكال حجرية مشرقة جدًا، تصنع صورة بصرية مذهلة حقًا، وهي مثالية داخل مناطق المعيشة المتصلة بركن للطهي حيث تجعل المطبخ بطل الرواية في الفضاء المفتوح. ومع ذلك، يمكن للجزيرة الكبيرة المجهزة أن تعمل بشكل مثالي كعداد يربط المطبخ ومنطقة تناول الطعام.
يبدو أن اقتراح مطبخ Mantis هو عبارة عن مشروع معماري متكامل حقيقي بدلاً من ركن بسيط للطهي المنزلي، حيث تتم إعادة النظر في الجدار الكلاسيكي بالكامل وتقديم حاوية ذات سعة قصوى. كل هذا دون إهمال الجانب الجمالي، وتخفيف الجبهات لعدم الشعور بالازدحام مع الخزانات المرتفعة والتي تزينها أبواب الألومنيوم الرقيقة جدًا.
استخدمت مواد مختلفة مع أسلوب سينوغرافيك مثل خشب البلوط المجري وحجر ماركيينيا الطبيعي اللذان ينظران إلى جمال الماضي وإعادة تفسيره في مفتاح معاصر للغاية. يقدم هذا المطبخ حل متطور، ومثالي للمساحات الكبيرة، حيث يصبح المطبخ جزءًا لا يتجزأ من نظام المعيشة ذو التصميم العالي.
يتحدى هذا المطبخ المفهوم الكلاسيكي للطهي الذي نعرفه، بهياكلها الثابتة، وأحجامها الثابتة ونباتاتها الملزمة، مع نموذج جديد للطهي يُثير الاهتمام من حيث الأشكال والوظائف.
يتم تجزئة الكتل التقليدية بحيث تكون منفصلة عن بعضها البعض لتصبح عناصر مركزية قابلة للاستخدام عند 360 درجة. مطبخ أونو الذي تم إنشاؤه بهذه الطريقة يغير الاستخدام التقليدي لـ المطبخ، وينتهي في كل جزء يقدمه مع التركيبات الممكنة بعد جمالية طليعية ومتطلبة حقًا.
نموذج المطبخ الذي نراه الآن ، Regula ، يقدم إطارًا من الألمنيوم الذي يحمل دون أي دعم مركزي طول هيكل الجزيرة المجهز ، ليصبح أثاثًا حقيقيًا. أيضا في هذه المواد المختلفة الرائعة المختلفة تجد الانسجام البصري المثالي في مزيج ناجح. في هذا المجال الطهي الذي يتوسع ليصبح نظامًا منزليًا حقيقيًا ، تظهر الملامح والإطارات بشكل مستمر ، وتصبح القمم واحدة مع أبواب ومقصورات تخزين ، تنقطع فقط من خلال الأجهزة المرئية التي تعطي لمسة تقنية عالية للبيئة .
يطلق عليه Scava ويركز على مزيج لا تشوبه شائبة من الهياكل مع خطوط صارمة ومواد السحر الثمينة. وبالتالي ، فإن البلوط الميلريغي المعالَج حراريًا يرافق المعدن في لونه الأكثر دفئًا والأواني الحجريّة الرقيقة بشكل خاص. لإكمال الجزيرة المركزية مجهزة بجميع التقنيات والأجهزة ، وأخيرا اقتراح خزانة حائط ، مع نظرة متطورة حتى لو كانت تعتمد على أقصى قدر من العملية والسعة.
للانضمام إلى مفهوم الجمالية للجمال باذخ التي تمثل النمط توقيع الحقيقي لهذا المطبخ، ويتم إدراجها النوافذ الحرير فرزهم في إطار البرونزية الألومنيوم، تنيره الأضواء إيحائيا بخبرة قليلا.
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