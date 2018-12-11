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دليلك من هوميفاي للحصول على حمام مريح وأنيق

منة اسماعيل منة اسماعيل
57125 House, MODO Architettura MODO Architettura حمام
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قبل أن نبدأ، نريد أن نمنح إخلاءًا بأننا لسنا لثانية واحدة مما يشير إلى ضرورة تضمين جميع هذه الأفكار في الحمام الواحد، بطبيعة الحال، لن يعملوا جميعًا معًا، لذلك فهي حالة انتقاء واختيار العناصر التي ستعمل بشكل أفضل مع نمط المساحة التي صممها مصمم الحمامات في المملكة المتحدة بشكل احترافي من أجلك. فكر في هذه النصائح كإرشاد إضافي صغير ، بدلاً من قائمة توجيهية لكيفية صياغة الحمام المثالي! حسنًا، مع الخروج من الطريق، يجب أن نعترف بأن الجميع يبحثون عن مستويات عالية ومنخفضة لإلهام الحمام الحديث، لكننا نعتقد أننا قد حصلنا على كل شيء هنا ، لذا دعنا نلقي نظرة!

الإضاءة

57125 House, MODO Architettura MODO Architettura حمام
MODO Architettura

MODO Architettura
MODO Architettura
MODO Architettura

أنت لست بحاجة إلى أن تكون جزءًا من فريق من الميكانيكيين في النوافذ لمعرفة مدى أهمية الزجاج الكافي في الحمام! إن التدفق الجيد للضوء الطبيعي سيبقي المساحة تبدو طازجة ويشعر بتهوية جيدة ، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الحمام صغيرًا، فإن الكثير من الضوء سيخلق وهمًا لمنطقة أكبر.

الخرسانه

Terra Rossa House, MODO Architettura MODO Architettura حمام
MODO Architettura

MODO Architettura
MODO Architettura
MODO Architettura

تصاميم الحمامات الصناعية تنفجر الآن، من حيث مدى شعبيةكبيرة للمباني التراثية والبناءات الجديدة على حد سواء، أنها حقا تضفي ملاحظة من أسلوب جريء بعد ولكن يبدو أن النغمات الذكاء نداء حقا كذلك. لا يمكننا الحصول على ما يكفي من جدران الدش المصقول، ما هي فكرة فعالة من حيث التكلفة ولكنها جميلة!

عائلي ومريح

Hotel Pop Life , DIN Interiorismo DIN Interiorismo حمام
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

تحتاج الحمامات العائلية دائمًا إلى لمسات تصميم أكثر تخصصًا، حتى أن الغرفة تناشد الأطفال وتجعلهم معتادًا على غسل وتنظيف أسنانهم بانتظام. هذا هو السبب في كثير من الأحيان تستخدم الكثير من الألوان الزاهية،لخلق شعور من المرح نابض بالحياة


الملمس

Ridefinizione camera degli ospiti con bagno en-suite, MBquadro Architetti MBquadro Architetti حمام
MBquadro Architetti

MBquadro Architetti
MBquadro Architetti
MBquadro Architetti

يمكن أن تستخدم الحمامات ملمسًا صغيرًا هنا وهناك، لمنع الشعور العقيم من الزحف، لذلك في حين تعمل المناشف الناعمة ، فلماذا لا تفكر في بعض المربعات التي تريد الوصول إليها ولمسها أثناء الاستحمام؟ انها الفروق الدقيقة خفية مثل الملمس التي حقا تضع مسافة متباعدة.

الإضاءة الطبيعية

Hotel Dos Casas en San Miguel de Allende, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos حمام
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

الإضاءة الطبيعية هي شيء واحد، ولكن عند الاستحمام في نهاية اليوم أو الاسترخاء في حوض الاسترخاء، تحتاج إلى بعض الإضاءة الخفيفة التي تساعدك على الاسترخاء ، وليس شعاعا من الضوء الكهربائي! يعد مفتاح التبديل باهتة فكرة رائعة عن المصابيح الرئيسية الخاصة بك، ولكننا أيضًا نحب المرايا ذات الإضاءة الخلفية ، وعندما تكون في مزاج جيد، بعض الشموع!

الأنسيابية في التصميم

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

لا يهم إذا كان لديك حمام عملاق أو أكثر تناسبًا بشكل متواضع، حيث أن تدفق المساحة سيحتاج إلى الكمال بغض النظر، عندما نتحدث عن التدفق ، فإننا نشير إلى الطريقة التي يؤدي بها كل تثبيت عملي إلى التالي، لذلك ستحتاج إلى مساحة كافية بين الحمام والحمام والمرحاض ، على سبيل المثال، لا أحد يحب مساحة ضيقة.

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سهولة التنظيف

Appartamento residenziale nel quartiere Nomentano., studioQ studioQ حمام
studioQ

studioQ
studioQ
studioQ

لا يهم إذا كان لديك حمام عملاق أو أكثر تناسبًا بشكل متواضع، حيث أن تدفق المساحة سيحتاج إلى الكمال بغض النظر، عندما نتحدث عن التدفق، فإننا نشير إلى الطريقة التي يؤدي بها كل تثبيت عملي إلى التالي ، لذلك ستحتاج إلى مساحة كافية بين الحمام والحمام والمرحاض، على سبيل المثال، لا أحد يحب مساحة ضيقة.

نظافة الأرضيات

Vivere con stile... un sorprendente attico con affaccio sul lago, coniuga raffinatezza ed eleganza., Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI حمام
Studio d&#39;Architettura MIRKO VARISCHI

Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI
Studio d&#39;Architettura MIRKO VARISCHI
Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI

عندما تفكر في كل شيء سوف تمر به أرضية الحمام، فمن المنطقي تمامًا أن تكون سهلة التنظيف، في ذلك اليوم ، كان بلاط الفلين خيارًا شائعًا ، ولكن أي شيء متأثرًا بالماء يجب أن يكون كبيرًا بلا لون، لذلك نوصي دائمًا ببلاط السيراميك الأنيق.

تخزين

Un attico in stile loft in Milano, Annalisa Carli Annalisa Carli حمام خشب Beige
Annalisa Carli

Annalisa Carli
Annalisa Carli
Annalisa Carli

هناك الكثير من الأشياء التي يجب تخزينها بأمان في حمامك ، وليس دائمًا في وضع العرض الكامل ، لذا يجب عليك التخزين! سواء اخترت وحدة التزيين الأنيقة تحت الحوض الخاص بك ، بعض رفوف الدش الداخلية أو خزانة حائط مرايا ، ستحصل على كل مساحة التخزين التي تحتاجها دون المساومة على الأناقة.

حمام دافئ

Vivere con stile... un sorprendente attico con affaccio sul lago, coniuga raffinatezza ed eleganza., Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI حمام
Studio d&#39;Architettura MIRKO VARISCHI

Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI
Studio d&#39;Architettura MIRKO VARISCHI
Studio d'Architettura MIRKO VARISCHI

لا أحد يرغب في الوصول إلى حفنة من المناشف الرطبة المبللة، وهذا هو السبب في أن حامل المناشف المدفأ ، في هذه الأيام ، يعتبر عنصر حمام يجب أن يكون. مثبتة في مكان المشعاع القياسي أو القديم، هذه البنود السباكة رائعة حقا تستحق وزنها في الذهب! إنها تبدو رائعة أيضًا.

المرايات

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

لإنهاء ، نعلم جميعا أنه لا يوجد حمام كامل بدون مرآة واحدة على الأقل! ما هي الأشياء الأخرى التي تنظر إليها ، بينما تقوم بتنظيف أسنانك ، بخلاف وجهك ، باستخدام معجون الأسنان الذي ينزل عليه؟ عادة ما يتم تركيبها فوق الحوض، تساعد المرايا على عكس الضوء حول المساحة أيضًا ، لذلك فهي ضرورية!

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