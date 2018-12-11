دليلك من هوميفاي للحصول على حمام مريح وأنيق

قبل أن نبدأ، نريد أن نمنح إخلاءًا بأننا لسنا لثانية واحدة مما يشير إلى ضرورة تضمين جميع هذه الأفكار في الحمام الواحد، بطبيعة الحال، لن يعملوا جميعًا معًا، لذلك فهي حالة انتقاء واختيار العناصر التي ستعمل بشكل أفضل مع نمط المساحة التي صممها مصمم الحمامات في المملكة المتحدة بشكل احترافي من أجلك. فكر في هذه النصائح كإرشاد إضافي صغير ، بدلاً من قائمة توجيهية لكيفية صياغة الحمام المثالي! حسنًا، مع الخروج من الطريق، يجب أن نعترف بأن الجميع يبحثون عن مستويات عالية ومنخفضة لإلهام الحمام الحديث، لكننا نعتقد أننا قد حصلنا على كل شيء هنا ، لذا دعنا نلقي نظرة!
أنت لست بحاجة إلى أن تكون جزءًا من فريق من الميكانيكيين في النوافذ لمعرفة مدى أهمية الزجاج الكافي في الحمام! إن التدفق الجيد للضوء الطبيعي سيبقي المساحة تبدو طازجة ويشعر بتهوية جيدة ، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الحمام صغيرًا، فإن الكثير من الضوء سيخلق وهمًا لمنطقة أكبر.
تصاميم الحمامات الصناعية تنفجر الآن، من حيث مدى شعبيةكبيرة للمباني التراثية والبناءات الجديدة على حد سواء، أنها حقا تضفي ملاحظة من أسلوب جريء بعد ولكن يبدو أن النغمات الذكاء نداء حقا كذلك. لا يمكننا الحصول على ما يكفي من جدران الدش المصقول، ما هي فكرة فعالة من حيث التكلفة ولكنها جميلة!
تحتاج الحمامات العائلية دائمًا إلى لمسات تصميم أكثر تخصصًا، حتى أن الغرفة تناشد الأطفال وتجعلهم معتادًا على غسل وتنظيف أسنانهم بانتظام. هذا هو السبب في كثير من الأحيان تستخدم الكثير من الألوان الزاهية،لخلق شعور من المرح نابض بالحياة
يمكن أن تستخدم الحمامات ملمسًا صغيرًا هنا وهناك، لمنع الشعور العقيم من الزحف، لذلك في حين تعمل المناشف الناعمة ، فلماذا لا تفكر في بعض المربعات التي تريد الوصول إليها ولمسها أثناء الاستحمام؟ انها الفروق الدقيقة خفية مثل الملمس التي حقا تضع مسافة متباعدة.
الإضاءة الطبيعية هي شيء واحد، ولكن عند الاستحمام في نهاية اليوم أو الاسترخاء في حوض الاسترخاء، تحتاج إلى بعض الإضاءة الخفيفة التي تساعدك على الاسترخاء ، وليس شعاعا من الضوء الكهربائي! يعد مفتاح التبديل باهتة فكرة رائعة عن المصابيح الرئيسية الخاصة بك، ولكننا أيضًا نحب المرايا ذات الإضاءة الخلفية ، وعندما تكون في مزاج جيد، بعض الشموع!
لا يهم إذا كان لديك حمام عملاق أو أكثر تناسبًا بشكل متواضع، حيث أن تدفق المساحة سيحتاج إلى الكمال بغض النظر، عندما نتحدث عن التدفق ، فإننا نشير إلى الطريقة التي يؤدي بها كل تثبيت عملي إلى التالي، لذلك ستحتاج إلى مساحة كافية بين الحمام والحمام والمرحاض ، على سبيل المثال، لا أحد يحب مساحة ضيقة.
لا يهم إذا كان لديك حمام عملاق أو أكثر تناسبًا بشكل متواضع، حيث أن تدفق المساحة سيحتاج إلى الكمال بغض النظر، عندما نتحدث عن التدفق، فإننا نشير إلى الطريقة التي يؤدي بها كل تثبيت عملي إلى التالي ، لذلك ستحتاج إلى مساحة كافية بين الحمام والحمام والمرحاض، على سبيل المثال، لا أحد يحب مساحة ضيقة.
عندما تفكر في كل شيء سوف تمر به أرضية الحمام، فمن المنطقي تمامًا أن تكون سهلة التنظيف، في ذلك اليوم ، كان بلاط الفلين خيارًا شائعًا ، ولكن أي شيء متأثرًا بالماء يجب أن يكون كبيرًا بلا لون، لذلك نوصي دائمًا ببلاط السيراميك الأنيق.
هناك الكثير من الأشياء التي يجب تخزينها بأمان في حمامك ، وليس دائمًا في وضع العرض الكامل ، لذا يجب عليك التخزين! سواء اخترت وحدة التزيين الأنيقة تحت الحوض الخاص بك ، بعض رفوف الدش الداخلية أو خزانة حائط مرايا ، ستحصل على كل مساحة التخزين التي تحتاجها دون المساومة على الأناقة.
لا أحد يرغب في الوصول إلى حفنة من المناشف الرطبة المبللة، وهذا هو السبب في أن حامل المناشف المدفأ ، في هذه الأيام ، يعتبر عنصر حمام يجب أن يكون. مثبتة في مكان المشعاع القياسي أو القديم، هذه البنود السباكة رائعة حقا تستحق وزنها في الذهب! إنها تبدو رائعة أيضًا.
لإنهاء ، نعلم جميعا أنه لا يوجد حمام كامل بدون مرآة واحدة على الأقل! ما هي الأشياء الأخرى التي تنظر إليها ، بينما تقوم بتنظيف أسنانك ، بخلاف وجهك ، باستخدام معجون الأسنان الذي ينزل عليه؟ عادة ما يتم تركيبها فوق الحوض، تساعد المرايا على عكس الضوء حول المساحة أيضًا ، لذلك فهي ضرورية!عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: غرفة نومك مشرقة بعد هذة النصائح