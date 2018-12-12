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أفكار تخزين عبقرية من هوميفاي

منة اسماعيل منة اسماعيل
Dual Purpose Pieces of Furniture, Dupere Interior Design Dupere Interior Design Living roomTV stands & cabinets خشب Multicolored
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سيكون وجود مساحة تخزين كافية أمرًا صعبًا دائمًا، مع الأخذ بعين الاعتبار الكيفية التي يحب البشر من خلالها جمع معلومات حول حياتنا. لكن مناطق التخزين اللائقة صعبة بشكل خاص في مساحات عامة بالمنزل، مثل غرفة المعيشة، هناك حيث نقوم باستضافة الحفلات والترفيه عن الأصدقاء ، والاسترخاء مع العائلة والصالة أمام التلفزيون، والاستمتاع بالوجبات الخفيفة والمشروبات، واللعب مع الحيوانات الأليفة ، والقراءة والتمتع ببعض الوقت وحده ولا يمكن الاستمتاع بأي من هذه الأنشطة على أكمل وجه في مساحة ضيقة ومزدحمة ، صحيح؟

لذلك ، للحفاظ على نمط حياتك ونمط حياتك عمليًا ، قمنا بتجميع أفكار تخزين غرفة المعيشة هذه لمساعدتك في تنظيم العمل بسرعة وفعالية.

هيا بنا نبدأ!

1- أختيار ذكي للأثاث

Marylebone, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

لماذا تختار أريكة بسيطة لا تعمل إلا كمكان جلوس عندما يمكنك الحصول على مكان يساعدك في التخزين؟ فهي ليست أقل راحة أو أنيقة بأي حال من الأحوال ، ولكنها تضاعف من حيث الجمال البصري والعملية! ولكن إذا لم يكن لديك مساحة أو ميزانية لتغيير جلوس غرفة المعيشة الخاصة بك أو استثمرت بالفعل في أريكة ولا ترغب في شراء واحدة جديدة في هذا الطراز ، فعندئذ سيكون خيارك الأفضل هو الاستفادة من جميع مساحات سطح منزلك للحفاظ على الأشياء تبدو مرتبة.

استفد من جميع الأسطح المستوية في غرفة المعيشة الخاصة بك. على سبيل المثال ، بدلاً من حشر كل تلك الكتب والمجلات ونباتات الأصص على طاولة القهوة ، انشرها على رف الموقد ، أو النوافذ ، أو الرخاء ، إلخ. أو هنا فكرة: كومة هذه الكتب المجلات عالية واستخدامها كجانب الجدول يمكن بالتأكيد التأكد من لمسة غريبة على أسلوب الغرفة.

مع الأخذ في الاعتبار ما هو مهم أي هل تحتاج بالفعل إلى إظهار كل هذه الكتب والشموع والأزهار؟ومن ثم نشرها فسوف يساعد الغرفة على النظر بمظهر مفصل بدلاً من الفوضى

أرفف بسيطة

Dual Purpose Pieces of Furniture, Dupere Interior Design Dupere Interior Design Living roomTV stands & cabinets خشب Multicolored
Dupere Interior Design

Dual Purpose Pieces of Furniture

Dupere Interior Design
Dupere Interior Design
Dupere Interior Design

ذا كنت لا تستطيع الذهاب جانبيًا ، فصعد! لا توجد قاعدة تنص على أنه لا يمكنك الاستفادة من الجدران والسقوف الخاصة بك لجعل المساحة الخاصة بك تبدو أكثر أناقة ومرتبة ، هل هناك؟

يقودنا هذا القطار دائمًا إلى رفوف عائمة ، حيث يمكنك وضعها على أعلى مستوى ترغب فيه وبأي عدد من الطرق. خطافات معلقة بالإضافة إلى أنها موانع رائعة ، ولكن يمكن أن تحدث فرقا في الحفاظ على البياضات والبطانيات والقبعات والمعاطف الموجودة في غرفة المعيشة.

وبدلاً من الأريكة الضخمة ، لماذا لا تختار مقعدًا منجدًا به وحدة تخزين مدمجة؟


قد تتذكر هذه القباب الملونة والغنية بالألوان من مرحلة ما قبل المدرسة ، لكنها بالتأكيد جزء من حياة الكبار أيضًا، تخيل رفوف بسيطة تشبه الحجيرات تعمل كحلول تخزين دون التركيز على أجزاء بيان غرفة المعيشة الخاصة بك.

قد يساعدك التخلص منها في الزاوية أيضًا على إخفاء التكنولوجيا والأجهزة الأخرى بعد كل شيء، لن تحتاج إلى إظهار مكبرات الصوت والأسلاك لجميع الأشخاص الذين يدخلون منزلك، أليس كذلك؟.

إعادة تجديد

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen غرفة المعيشة
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

الذي يبدو أكثر مرتبًا وجذابًا: غرفة تتناثر فيها البطانيات في كل مكان، أو واحدة بها بطانيات ورميات مطوية بشكل أنيق في زخارف وسلال ، ربما فقط الحافة التي تظهر هنا وهناك؟ لا يعني مجرد عدم استخدام شيء ما في الوقت الحالي أنه لا بد من إزالته خلف أبواب خزانة مغلقة، أليس كذلك؟

لجعل غرفة المعيشة الخاصة بك تبدو مرتبة دون عناء، استخدم ما تمتلكه بالفعل، على سبيل المثال، دع هذا الكرسي الجانبي الأصغر يصبح طاولة نهاية ، كاملة مع مصباح الطاولة وكل شيء، أو استخدم حقيبة عتيقة كمائدة قهوة لافتة للنظر، أو يمكنك تحويل مجموعة من السلال بأسعار معقولة إلى أدراج للمجوهرات!

خيارات ديكورية عملية

Pastel clouds Pixers غرفة المعيشة Pink wallpaper,wall mural,clouds,pink,pastels,pastel
Pixers

Pastel clouds

Pixers
Pixers
Pixers

وتشمل بعض الخيارات الذكية: رف مجلة بين كرسيين لتقليل تراكم على طاولة القهوة ؛ سلما مائلا ضد الجدار لغسل البطانيات والرميات، وحدة وسائط مع أرفف لأي شيء يمكن طمسه بعيداً؛ سلة لطيفة في الزاوية؛ طاولة قهوة مصفوفة لتكديس الكتب والمجلات في الرف السفلي ؛ المدمج في حرفة تأطير بدقة الموقد، أرفف الكتب تمتد على طول الطريق إلى أعلى السقف ، إلخ.

تفاصيل

White Painted Cloakroom Bench with 3 Baskets from our Dale Cloakroom Range Big Blu Furniture Corridor, hallway & stairsSeating خشب White
Big Blu Furniture

White Painted Cloakroom Bench with 3 Baskets from our Dale Cloakroom Range

Big Blu Furniture
Big Blu Furniture
Big Blu Furniture

بالطبع سيكون أفضل خيار هو هدم جدار وجعل غرفة المعيشة الخاصة بك أكبر من ذلك بكثير، ولكن بالنظر إلى أن ذلك يسير جنباً إلى جنب مع الكثير من الإنشاءات والتكاليف، يجب أن تكفي الخطة ب: الاستثمار في الأثاث المخصص الذي يوفر أدراج تخزين مضمنة.

ولكن هناك دائمًا خطة بديلة تمسح أشياءك في صناديق أو صواني أنيقة وتضغط عليها فقط تحت الأريكة وطاولة القهوة وكل شيء آخر ممكن.

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