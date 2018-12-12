أفكار تخزين عبقرية من هوميفاي

لماذا تختار أريكة بسيطة لا تعمل إلا كمكان جلوس عندما يمكنك الحصول على مكان يساعدك في التخزين؟ فهي ليست أقل راحة أو أنيقة بأي حال من الأحوال ، ولكنها تضاعف من حيث الجمال البصري والعملية! ولكن إذا لم يكن لديك مساحة أو ميزانية لتغيير جلوس غرفة المعيشة الخاصة بك أو استثمرت بالفعل في أريكة ولا ترغب في شراء واحدة جديدة في هذا الطراز ، فعندئذ سيكون خيارك الأفضل هو الاستفادة من جميع مساحات سطح منزلك للحفاظ على الأشياء تبدو مرتبة.

استفد من جميع الأسطح المستوية في غرفة المعيشة الخاصة بك. على سبيل المثال ، بدلاً من حشر كل تلك الكتب والمجلات ونباتات الأصص على طاولة القهوة ، انشرها على رف الموقد ، أو النوافذ ، أو الرخاء ، إلخ. أو هنا فكرة: كومة هذه الكتب المجلات عالية واستخدامها كجانب الجدول يمكن بالتأكيد التأكد من لمسة غريبة على أسلوب الغرفة.

مع الأخذ في الاعتبار ما هو مهم أي هل تحتاج بالفعل إلى إظهار كل هذه الكتب والشموع والأزهار؟ومن ثم نشرها فسوف يساعد الغرفة على النظر بمظهر مفصل بدلاً من الفوضى