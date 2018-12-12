أفكار تخزين عبقرية من هوميفاي

سيكون وجود مساحة تخزين كافية أمرًا صعبًا دائمًا، مع الأخذ بعين الاعتبار الكيفية التي يحب البشر من خلالها جمع معلومات حول حياتنا. لكن مناطق التخزين اللائقة صعبة بشكل خاص في مساحات
عامة بالمنزل، مثل غرفة المعيشة، هناك حيث نقوم باستضافة الحفلات والترفيه عن الأصدقاء ، والاسترخاء مع العائلة والصالة أمام التلفزيون، والاستمتاع بالوجبات الخفيفة والمشروبات، واللعب مع الحيوانات الأليفة ، والقراءة والتمتع ببعض الوقت وحده ولا يمكن الاستمتاع بأي من هذه الأنشطة على أكمل وجه في مساحة ضيقة ومزدحمة ، صحيح؟
لذلك ، للحفاظ على نمط حياتك ونمط حياتك عمليًا ، قمنا بتجميع أفكار تخزين غرفة المعيشة هذه لمساعدتك في تنظيم العمل بسرعة وفعالية.
هيا بنا نبدأ!
لماذا تختار أريكة بسيطة لا تعمل إلا كمكان جلوس عندما يمكنك الحصول على مكان يساعدك في التخزين؟ فهي ليست أقل راحة أو أنيقة بأي حال من الأحوال ، ولكنها تضاعف من حيث الجمال البصري والعملية! ولكن إذا لم يكن لديك مساحة أو ميزانية لتغيير جلوس غرفة المعيشة الخاصة بك أو استثمرت بالفعل في أريكة ولا ترغب في شراء واحدة جديدة في هذا الطراز ، فعندئذ سيكون خيارك الأفضل هو الاستفادة من جميع مساحات سطح منزلك للحفاظ على الأشياء تبدو مرتبة.
استفد من جميع الأسطح المستوية في غرفة المعيشة الخاصة بك. على سبيل المثال ، بدلاً من حشر كل تلك الكتب والمجلات ونباتات الأصص على طاولة القهوة ، انشرها على رف الموقد ، أو النوافذ ، أو الرخاء ، إلخ. أو هنا فكرة: كومة هذه الكتب المجلات عالية واستخدامها كجانب الجدول يمكن بالتأكيد التأكد من لمسة غريبة على أسلوب الغرفة.
مع الأخذ في الاعتبار ما هو مهم أي هل تحتاج بالفعل إلى إظهار كل هذه الكتب والشموع والأزهار؟ومن ثم نشرها فسوف يساعد الغرفة على النظر بمظهر مفصل بدلاً من الفوضى
ذا كنت لا تستطيع الذهاب جانبيًا ، فصعد! لا توجد قاعدة تنص على أنه لا يمكنك الاستفادة من الجدران والسقوف الخاصة بك لجعل المساحة الخاصة بك تبدو أكثر أناقة ومرتبة ، هل هناك؟
يقودنا هذا القطار دائمًا إلى رفوف عائمة ، حيث يمكنك وضعها على أعلى مستوى ترغب فيه وبأي عدد من الطرق. خطافات معلقة بالإضافة إلى أنها موانع رائعة ، ولكن يمكن أن تحدث فرقا في الحفاظ على البياضات والبطانيات والقبعات والمعاطف الموجودة في غرفة المعيشة.
وبدلاً من الأريكة الضخمة ، لماذا لا تختار مقعدًا منجدًا به وحدة تخزين مدمجة؟
قد تتذكر هذه القباب الملونة والغنية بالألوان من مرحلة ما قبل المدرسة ، لكنها بالتأكيد جزء من حياة الكبار أيضًا، تخيل رفوف بسيطة تشبه الحجيرات تعمل كحلول تخزين دون التركيز على أجزاء بيان غرفة المعيشة الخاصة بك.
قد يساعدك التخلص منها في الزاوية أيضًا على إخفاء التكنولوجيا والأجهزة الأخرى بعد كل شيء، لن تحتاج إلى إظهار مكبرات الصوت والأسلاك لجميع الأشخاص الذين يدخلون منزلك، أليس كذلك؟.
الذي يبدو أكثر مرتبًا وجذابًا: غرفة تتناثر فيها البطانيات في كل مكان، أو واحدة بها بطانيات ورميات مطوية بشكل أنيق في زخارف وسلال ، ربما فقط الحافة التي تظهر هنا وهناك؟ لا يعني مجرد عدم استخدام شيء ما في الوقت الحالي أنه لا بد من إزالته خلف أبواب خزانة مغلقة، أليس كذلك؟
لجعل غرفة المعيشة الخاصة بك تبدو مرتبة دون عناء، استخدم ما تمتلكه بالفعل، على سبيل المثال، دع هذا الكرسي الجانبي الأصغر يصبح طاولة نهاية ، كاملة مع مصباح الطاولة وكل شيء، أو استخدم حقيبة عتيقة كمائدة قهوة لافتة للنظر، أو يمكنك تحويل مجموعة من السلال بأسعار معقولة إلى أدراج للمجوهرات!
وتشمل بعض الخيارات الذكية: رف مجلة بين كرسيين لتقليل تراكم على طاولة القهوة ؛ سلما مائلا ضد الجدار لغسل البطانيات والرميات، وحدة وسائط مع أرفف لأي شيء يمكن طمسه بعيداً؛ سلة لطيفة في الزاوية؛ طاولة قهوة مصفوفة لتكديس الكتب والمجلات في الرف السفلي ؛ المدمج في حرفة تأطير بدقة الموقد، أرفف الكتب تمتد على طول الطريق إلى أعلى السقف ، إلخ.
بالطبع سيكون أفضل خيار هو هدم جدار وجعل غرفة المعيشة الخاصة بك أكبر من ذلك بكثير، ولكن بالنظر إلى أن ذلك يسير جنباً إلى جنب مع الكثير من الإنشاءات والتكاليف، يجب أن تكفي الخطة ب: الاستثمار في الأثاث المخصص الذي يوفر أدراج تخزين مضمنة.
ولكن هناك دائمًا خطة بديلة تمسح أشياءك في صناديق أو صواني أنيقة وتضغط عليها فقط تحت الأريكة وطاولة القهوة وكل شيء آخر ممكن.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: أفكار مذهلة لتقسيم مساحة مفتوحة