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منزلك أجمل وأبسط مع هذة النصائح

منة اسماعيل منة اسماعيل
Bright light & white, Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
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هل تعرف ما الكلمة الرئيسية لأي تصميم منزل ناجح؟ بساطة. تحتاج إلى أن تبدو سهلة ومباشرة ، ولكن بعيدا عن الباهتة، يجب أن يصور الأناقة والوضوح، ولكن لا تقصف حواس المرء بالديكور الزائد أو الزينة غير الضرورية.

يفتقد الكثيرون منا هذه الصفات الأساسية، حيث أصبحت مساحاتنا الداخلية أرضًا لإلقاء العديد من التذكارات والقطع التي تراكمت على مر السنين. وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء خاطئ في عرض مجموعة جميلة من الهدايا التذكارية سواء كانت تلك الأواني الفخارية أو كرات الثلج، يجب أن تبدو بسيطة ومرتبة، هذا هو سر المظهر الداخلي المثالي.

لتعيينك على الطريق إلى مساحات بسيطة ولكنها أنيقة، قمنا بتجميع بعض الأمثلة من التصميمات الداخلية التي من المؤكد أنها ستجعل العصائر الإبداعية تتدفق. لذا، قم بالتمرير، وشعر أن الإلهام يرتفع…

غرفة نوم هادئة

A residence in Shibuya, sorama me Inc. sorama me Inc. غرفة نوم
sorama me Inc.

A residence in Shibuya

sorama me Inc.
sorama me Inc.
sorama me Inc.


نعتقد أن هذا المثال ممتاز في تصوير غرفة نوم بسيطة ولكنها جميلة وترحابة، يجب أن تبقى أي غرفة نوم بسيطة نسبيًا في تصميمها لخلق طراز هادئ ومريح. كلما ازدادت الفوضى والملحقات التي تشعرك بها، كلما شعرت بأكبر قدر من الازدحام – وهو آخر شيء يجب أن يكون الفضاء فيه هو توفير الملاذ الآمن والانسجام والأحلام الجميلة.ركز على التخزين، ونظام الألوان، والحفاظ على الفوضى.

التخزين في مطبخك

Bright light & white Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bright light & white

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

أدوات المطبخ والملحقات وغيرها من الأدوات المنزلية الأخرى تبدو وكأنها تطفو على تلك الطاولات مثل السحر، مما يجعل المطبخ واحدًا من أصعب الأماكن للحفاظ على الفوضى والبساطة.

ركز على شيئين: وضع كل شيء في مكانه الصحيح دائمًا ، وتعديل مساحات التخزين الخاصة بك إذا لزم الأمر.

وتذكر أن المطبخ هو أولاً وقبل كل شيء منطقة عمل، بمعنى أن تلك الأسطح المضادة للجزيرة والجزيرة يجب أن تظل نظيفة وواضحة

أحتفظ بالأساسيات

Roman House Penthouse, The Manser Practice Architects + Designers The Manser Practice Architects + Designers غرفة السفرة
The Manser Practice Architects + Designers

Roman House Penthouse

The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers

قد يبدو الأمر صعباً، ولكنه ليس مستحيلاً العيش ببساطة مع الأساسيات في منزلك فقط، إلقاء نظرة حول منزلك ورؤية ما تستخدمه وما يجمع الغبار فقط. هل حقا بحاجة إلى التمسك بكل هذه الأشياء؟ لا يمكنك تخيل السلام الذي يأتي من التخلص من الفوضى ، والدخول في فضاء خالٍ من الفوضى ، ووصفه بأنه الوطن.

الملمس يخلق الكثير

Renovation 104, 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS غرفة المعيشة
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS
一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

توقف عن الأعتماد على مجموعة من الملحقات وغيرها من الأشياء السائبة لخلق الاهتمام في الغرفة، وبدلاً من ذلك جلب الملمس والأنماط عبر وسائل أخرى.

تتميز غرفة المعيشة الهادئة المبهجة لدينا بملمس جميل عبر هذه الجدران المكسوة بالخشب ، وهي جميع السمات والسحر الذي تحتاجه هذه الغرفة. يضمن النمط أيضًا احتفاظ الغرفة بشعور من البساطة والنظافة.

أي تذكارات وقطع أخرى سوف تدمر النظرة النظيفة فقط

دع الملمس يوحد أناقة منزلك

Private Villa, Surrey, Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Keir Townsend Ltd.

Private Villa, Surrey

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

عند العمل على إنشاء مخطط بسيط وفي كثير من الأحيان الحد الأدنى، تحتاج إلى التأكد من أن قطعتك الداخلية متحدة في الأهداف الجمالية، يمكن لمواد البناء والأثاث أن تساعد في هذا.

أدرس قاعة المدخل في مثالنا لاحظ كيف تتحد الألواح الجانبية وإطارات المرآة والأبواب من حيث النغمة والمظهر والأسلوب.

من المدربون المنزليين إلى المهندسين المعماريين الداخليين ، لدينا كلهم هنا في المنزل ، وأكثر من ذلك بكثير. تحقق من صفحة المتخصصين لدينا.

AR Design Studio- Abbots Way, AR Design Studio AR Design Studio غرفة السفرة
AR Design Studio

AR Design Studio- Abbots Way

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

بنفس الطريقة التي يمكن للألوان والمواد أن تخلق الوحدة في المنزل، كذلك يمكنك مطابقة قطع الأثاث الخاصة بك مع النمط الداخلي. ويساعد هذا أيضًا في مزج كل شيء معًا، وهو بديل ضار للتباين الإبداعي.

شاهد مثالنا الذي اخترناه أعلاه لاحظ كيف تتطابق قطع الأثاث مع ألوان وأسلوب الخلفية.

لا تثبط عزيمتك، على سبيل المثال، إذا كان فندق بيرنزا الخاص بك يحتوي على ظلال أغمق من نغمة الخلفية ، فأنت لا تريد أن تختفي قطعك ، بل تندمج في تناسق.

Family Living homify غرفة المعيشة
homify

Family Living

homify
homify
homify

دائمًا ما تنجح النغمات المحايدة في استحضار مساحات مبسطة، ليس أكثر من الأبيض أو أحد ألوانه المتعددة تعتبر اللوحة البيضاء مثالية لصنع لوحة فارغة ، مما يسمح لك باختيار الألوان والقطع لملئها.إذا لم تكن متأكدًا من النمط أو الطريق الذي تريده، فأختر لونًا أبيضًا للسمة

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