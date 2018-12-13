منزلك أجمل وأبسط مع هذة النصائح

هل تعرف ما الكلمة الرئيسية لأي تصميم منزل ناجح؟ بساطة. تحتاج إلى أن تبدو سهلة ومباشرة ، ولكن بعيدا عن الباهتة، يجب أن يصور الأناقة والوضوح، ولكن لا تقصف حواس المرء بالديكور الزائد أو الزينة غير الضرورية.
يفتقد الكثيرون منا هذه الصفات الأساسية، حيث أصبحت مساحاتنا الداخلية أرضًا لإلقاء العديد من التذكارات والقطع التي تراكمت على مر السنين. وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء خاطئ في عرض مجموعة جميلة من الهدايا التذكارية سواء كانت تلك الأواني الفخارية أو كرات الثلج، يجب أن تبدو بسيطة ومرتبة، هذا هو سر المظهر الداخلي المثالي.
لتعيينك على الطريق إلى مساحات بسيطة ولكنها أنيقة، قمنا بتجميع بعض الأمثلة من التصميمات الداخلية التي من المؤكد أنها ستجعل العصائر الإبداعية تتدفق. لذا، قم بالتمرير، وشعر أن الإلهام يرتفع…
نعتقد أن هذا المثال ممتاز في تصوير غرفة نوم بسيطة ولكنها جميلة وترحابة، يجب أن تبقى أي غرفة نوم بسيطة نسبيًا في تصميمها لخلق طراز هادئ ومريح. كلما ازدادت الفوضى والملحقات التي تشعرك بها، كلما شعرت بأكبر قدر من الازدحام – وهو آخر شيء يجب أن يكون الفضاء فيه هو توفير الملاذ الآمن والانسجام والأحلام الجميلة.ركز على التخزين، ونظام الألوان، والحفاظ على الفوضى.
أدوات المطبخ والملحقات وغيرها من الأدوات المنزلية الأخرى تبدو وكأنها تطفو على تلك الطاولات مثل السحر، مما يجعل المطبخ واحدًا من أصعب الأماكن للحفاظ على الفوضى والبساطة.
ركز على شيئين: وضع كل شيء في مكانه الصحيح دائمًا ، وتعديل مساحات التخزين الخاصة بك إذا لزم الأمر.
وتذكر أن المطبخ هو أولاً وقبل كل شيء منطقة عمل، بمعنى أن تلك الأسطح المضادة للجزيرة والجزيرة يجب أن تظل نظيفة وواضحة
قد يبدو الأمر صعباً، ولكنه ليس مستحيلاً العيش ببساطة مع الأساسيات في منزلك فقط، إلقاء نظرة حول منزلك ورؤية ما تستخدمه وما يجمع الغبار فقط. هل حقا بحاجة إلى التمسك بكل هذه الأشياء؟ لا يمكنك تخيل السلام الذي يأتي من التخلص من الفوضى ، والدخول في فضاء خالٍ من الفوضى ، ووصفه بأنه
الوطن.
توقف عن الأعتماد على مجموعة من الملحقات وغيرها من الأشياء السائبة لخلق الاهتمام في الغرفة، وبدلاً من ذلك جلب الملمس والأنماط عبر وسائل أخرى.
تتميز غرفة المعيشة الهادئة المبهجة لدينا بملمس جميل عبر هذه الجدران المكسوة بالخشب ، وهي جميع السمات والسحر الذي تحتاجه هذه الغرفة. يضمن النمط أيضًا احتفاظ الغرفة بشعور من البساطة والنظافة.
أي تذكارات وقطع أخرى سوف تدمر النظرة النظيفة فقط
عند العمل على إنشاء مخطط بسيط وفي كثير من الأحيان الحد الأدنى، تحتاج إلى التأكد من أن قطعتك الداخلية متحدة في الأهداف الجمالية، يمكن لمواد البناء والأثاث أن تساعد في هذا.
أدرس قاعة المدخل في مثالنا لاحظ كيف تتحد الألواح الجانبية وإطارات المرآة والأبواب من حيث النغمة والمظهر والأسلوب.
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بنفس الطريقة التي يمكن للألوان والمواد أن تخلق الوحدة في المنزل، كذلك يمكنك مطابقة قطع الأثاث الخاصة بك مع النمط الداخلي. ويساعد هذا أيضًا في مزج كل شيء معًا، وهو بديل ضار للتباين الإبداعي.
شاهد مثالنا الذي اخترناه أعلاه لاحظ كيف تتطابق قطع الأثاث مع ألوان وأسلوب الخلفية.
لا تثبط عزيمتك، على سبيل المثال، إذا كان فندق
بيرنزا الخاص بك يحتوي على ظلال أغمق من نغمة الخلفية ، فأنت لا تريد أن تختفي قطعك ، بل تندمج في تناسق.
دائمًا ما تنجح النغمات المحايدة في استحضار مساحات مبسطة، ليس أكثر من الأبيض أو أحد ألوانه المتعددة تعتبر اللوحة البيضاء مثالية لصنع لوحة فارغة ، مما يسمح لك باختيار الألوان والقطع لملئها.إذا لم تكن متأكدًا من النمط أو الطريق الذي تريده، فأختر لونًا أبيضًا للسمةعشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: أفكار مذهلة لتقسيم مساحة مفتوحة