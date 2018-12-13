منزلك أجمل وأبسط مع هذة النصائح

هل تعرف ما الكلمة الرئيسية لأي تصميم منزل ناجح؟ بساطة. تحتاج إلى أن تبدو سهلة ومباشرة ، ولكن بعيدا عن الباهتة، يجب أن يصور الأناقة والوضوح، ولكن لا تقصف حواس المرء بالديكور الزائد أو الزينة غير الضرورية.

يفتقد الكثيرون منا هذه الصفات الأساسية، حيث أصبحت مساحاتنا الداخلية أرضًا لإلقاء العديد من التذكارات والقطع التي تراكمت على مر السنين. وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء خاطئ في عرض مجموعة جميلة من الهدايا التذكارية سواء كانت تلك الأواني الفخارية أو كرات الثلج، يجب أن تبدو بسيطة ومرتبة، هذا هو سر المظهر الداخلي المثالي.

لتعيينك على الطريق إلى مساحات بسيطة ولكنها أنيقة، قمنا بتجميع بعض الأمثلة من التصميمات الداخلية التي من المؤكد أنها ستجعل العصائر الإبداعية تتدفق. لذا، قم بالتمرير، وشعر أن الإلهام يرتفع…