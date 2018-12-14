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أفكار لتصاميم جدران عصرية في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة Grey
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تنطوي عملية تجميل مكان ما على أكثر بكثير من وضع سجادة جميلة أو إزالة الغبار من تلك الطاولات الجانبية. في الكثير من الأوقات نركز كثيرًا على قطع الأثاث والديكور في غرفة نتغاضى فيها تمامًا عن العناصر التي تمسك الغرفة ببعضها البعض – الجدران.

قد تبدو الجدران بسيطة ، ولكن هذا لا يعني أنه عليك الاقتراب منها أو تزيينها بطريقة بسيطة، بفضل المفكرين المبدعين ، هناك الكثير من الخيارات التي يمكن أن نختارها لجعل الجدار قطعة محورية في غرفة ، ونحن لا نتحدث فقط عن رش طبقة طلاء جديدة عليه.

لذلك ، لمساعدتك على إضافة القليل من البهجة لجدران منزلك ، دعنا نلقي نظرة على عشرة حلول للمفروشات المنزلية لأخذ هذه الأسطح العمودية من بسيطة إلى مذهلة!

جدارية

Air Ballon homify غرفة المعيشة Grey wall mural,wallpaper,baloon,air baloon,sky
homify

Air Ballon

homify
homify
homify

أو ننسى تأطير هذا المشهد وجعل الحائط الخاص بك في المشهد، كانت جداريات الجدار كبيرة في الثمانينات، ويبدو أنها عادت إلى الأناقة. من الصور العملاقة إلى المشاهد المدهونة ، تأخذ جداريات الجدار أشكالاً وأشكالاً مختلفة إنها مجرد مسألة تحديد أي واحد سيصبح مثاليًا مع غرفتك ومذاقك.

الخطوط الطوليه

New Ceylan Wallpaper ref 4400073, Paper Moon Paper Moon Walls & flooringWallpaper
Paper Moon

New Ceylan Wallpaper ref 4400073

Paper Moon
Paper Moon
Paper Moon

إن السر القديم الذي يجعل أسقفك تظهر أعلى هو استخدام خطوط رأسية، لجعل هذه الغرفة تبدو أوسع، اختر الخطوط الأفقية، لحسن الحظ، لقد أنعم الله على خلفيات الآلهة بكل من الخيارات في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنماط والألوان ، لذلك فإن الأمر يتعلق فقط بتحديد ما تريد أن تبدو عليه غرفتك، ثم اختيار هذا الخيار المثالي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ورق الحائط المخطط يضيف دائمًا عنصرًا من المرح المريح إلى الغرفة ، خاصة عند تزينها بألوان مشرقة ومبهجة.

لوحات أنيقة

Creative wall art, Posterlounge Posterlounge Living roomAccessories & decoration
Posterlounge

Posterlounge
Posterlounge
Posterlounge

بالتأكيد واحدة من أسهل الطرق للتغطية أو تجميل على الحائط هو عن طريق تعليق بضع قطع، من المؤكد أن الصور المؤطرة واللوحات وغيرها من العناصر يمكن أن تجعل الغرفة أكثر إثارة للاهتمام، وتكمل الديكور والديكور الحالي بشكل رائع.

ورق الجدران

Sabi, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Sabi

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

يشير بروكيد إلى فئة من الأقمشة المنسوجة المزينة بزخارف غنية، غالباً ما تصنع في حرير ملون مع أو بدون خيوط ذهبية وفضية مضافة. الآن ، تخيل هذا المظهر الفخم الذي يزين جدرانك ، مثل ورق الجدران من النوع الدمشقي، تباهي دائمًا بمظهر من الفخامة بنجاح ، تتناسب هذه الخلفية المزخرفة بشكل مثالي مع التصميم الداخلي التقليدي والكلاسيكي.

الطوب الحجري

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

طلاء الحجارة يثري أي بيئة على الفور، ويضيف مظهرًا قويًا وبسيطًا إلى المساحة، سواء الداخلية أو الخارجية.

تماما مثل الخشب ، يتكبر الحجر نظرة الخام، ولكن يبدو أكثر قوة بالتأكيد.

الجدران الخشبية

Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México غرفة السفرة
Herman Miller México

Herman Miller México
Herman Miller México
Herman Miller México

هناك شيء لذيذ في الخشب ، ولكن لا ترتكب خطأ ربط هذه المادة حصريًا بالمساحات الريفية، يمكن للطلاء الخشبي أن يبدو جذابًا ومريحًا جدًا عند تطبيقه على المناطق المناسبة وبالأشكال الصحيحة، كما هو موضح في مثالنا اللافت للنظر أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك القوالب الخشبية تهزم دائما الرتابة التي يميل الجدار المرسوم إلى إظهارها.

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الموازييك

Hertfordshire Home, Alessandro Isola Ltd Alessandro Isola Ltd حمام
Alessandro Isola Ltd

Hertfordshire Home

Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd
Alessandro Isola Ltd


كلمة بسيطة، ولكنها تحتوي على ثروة من الخيارات ، من الأنماط المتضخمة إلى الطلاءات الصغيرة ، الموازييك.

تبرز الجدران الملصقة على الفور وهي دائماً اختيارات شعبية للحمامات ، خاصة عند إنشاء جدار بؤري أو تزيين دش

جدار الفليين

A902, ArquitectosERRE ArquitectosERRE الممر الحديث، المدخل و الدرج
ArquitectosERRE

ArquitectosERRE
ArquitectosERRE
ArquitectosERRE

إن الجدار المغطى بنسيج رائع، مثل الفلين أو الرافية المنسوجة، يضيف بالتأكيد بعض الأنماط اللافتة للنظر إلى غرفة، خاصة الداخلية ذات المظهر.

ولكن احذر من تطبيق هذه الطلاءات على الجدران التي تميل إلى الحصول على الكثير من الرطوبة ، مثل الحمام أو المطبخ، من المؤكد أن القوام الخشن سيزيد من فرص العفن.

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