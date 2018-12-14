أفكار لتصاميم جدران عصرية في منزلك

تنطوي عملية تجميل مكان ما على أكثر بكثير من وضع سجادة جميلة أو إزالة الغبار من تلك الطاولات الجانبية. في الكثير من الأوقات نركز كثيرًا على قطع الأثاث والديكور في غرفة نتغاضى فيها تمامًا عن العناصر التي تمسك الغرفة ببعضها البعض – الجدران.
قد تبدو الجدران بسيطة ، ولكن هذا لا يعني أنه عليك الاقتراب منها أو تزيينها بطريقة بسيطة، بفضل المفكرين المبدعين ، هناك الكثير من الخيارات التي يمكن أن نختارها لجعل الجدار قطعة محورية في غرفة ، ونحن لا نتحدث فقط عن رش طبقة طلاء جديدة عليه.
لذلك ، لمساعدتك على إضافة القليل من
البهجة لجدران منزلك ، دعنا نلقي نظرة على عشرة حلول للمفروشات المنزلية لأخذ هذه الأسطح العمودية من بسيطة إلى مذهلة!
أو ننسى تأطير هذا المشهد وجعل الحائط الخاص بك في المشهد، كانت جداريات الجدار كبيرة في الثمانينات، ويبدو أنها عادت إلى الأناقة. من الصور العملاقة إلى المشاهد المدهونة ، تأخذ جداريات الجدار أشكالاً وأشكالاً مختلفة إنها مجرد مسألة تحديد أي واحد سيصبح مثاليًا مع غرفتك ومذاقك.
إن السر القديم الذي يجعل أسقفك تظهر أعلى هو استخدام خطوط رأسية، لجعل هذه الغرفة تبدو أوسع، اختر الخطوط الأفقية، لحسن الحظ، لقد أنعم الله على خلفيات الآلهة بكل من الخيارات في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنماط والألوان ، لذلك فإن الأمر يتعلق فقط بتحديد ما تريد أن تبدو عليه غرفتك، ثم اختيار هذا الخيار المثالي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ورق الحائط المخطط يضيف دائمًا عنصرًا من المرح المريح إلى الغرفة ، خاصة عند تزينها بألوان مشرقة ومبهجة.
بالتأكيد واحدة من أسهل الطرق للتغطية أو تجميل على الحائط هو عن طريق تعليق بضع قطع، من المؤكد أن الصور المؤطرة واللوحات وغيرها من العناصر يمكن أن تجعل الغرفة أكثر إثارة للاهتمام، وتكمل الديكور والديكور الحالي بشكل رائع.
يشير بروكيد إلى فئة من الأقمشة المنسوجة المزينة بزخارف غنية، غالباً ما تصنع في حرير ملون مع أو بدون خيوط ذهبية وفضية مضافة. الآن ، تخيل هذا المظهر الفخم الذي يزين جدرانك ، مثل ورق الجدران من النوع الدمشقي، تباهي دائمًا بمظهر من الفخامة بنجاح ، تتناسب هذه الخلفية المزخرفة بشكل مثالي مع التصميم الداخلي التقليدي والكلاسيكي.
طلاء الحجارة يثري أي بيئة على الفور، ويضيف مظهرًا قويًا وبسيطًا إلى المساحة، سواء الداخلية أو الخارجية.
تماما مثل الخشب ، يتكبر الحجر نظرة الخام، ولكن يبدو أكثر قوة بالتأكيد.
هناك شيء لذيذ في الخشب ، ولكن لا ترتكب خطأ ربط هذه المادة حصريًا بالمساحات الريفية، يمكن للطلاء الخشبي أن يبدو جذابًا ومريحًا جدًا عند تطبيقه على المناطق المناسبة وبالأشكال الصحيحة، كما هو موضح في مثالنا اللافت للنظر أعلاه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك القوالب الخشبية تهزم دائما الرتابة التي يميل الجدار المرسوم إلى إظهارها.
كلمة بسيطة، ولكنها تحتوي على ثروة من الخيارات ، من الأنماط المتضخمة إلى الطلاءات الصغيرة ، الموازييك.
تبرز الجدران الملصقة على الفور وهي دائماً اختيارات شعبية للحمامات ، خاصة عند إنشاء جدار بؤري أو تزيين دش
إن الجدار المغطى بنسيج رائع، مثل الفلين أو الرافية المنسوجة، يضيف بالتأكيد بعض الأنماط اللافتة للنظر إلى غرفة، خاصة الداخلية ذات المظهر.
ولكن احذر من تطبيق هذه الطلاءات على الجدران التي تميل إلى الحصول على الكثير من الرطوبة ، مثل الحمام أو المطبخ، من المؤكد أن القوام الخشن سيزيد من فرص العفن.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: غرفة نومك مشرقة بعد هذة النصائح