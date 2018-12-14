أفكار لتصاميم جدران عصرية في منزلك

تنطوي عملية تجميل مكان ما على أكثر بكثير من وضع سجادة جميلة أو إزالة الغبار من تلك الطاولات الجانبية. في الكثير من الأوقات نركز كثيرًا على قطع الأثاث والديكور في غرفة نتغاضى فيها تمامًا عن العناصر التي تمسك الغرفة ببعضها البعض – الجدران.

قد تبدو الجدران بسيطة ، ولكن هذا لا يعني أنه عليك الاقتراب منها أو تزيينها بطريقة بسيطة، بفضل المفكرين المبدعين ، هناك الكثير من الخيارات التي يمكن أن نختارها لجعل الجدار قطعة محورية في غرفة ، ونحن لا نتحدث فقط عن رش طبقة طلاء جديدة عليه.