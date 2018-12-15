أخطاء شائعة عند تنظيف المنزل

تلميع أرضية الحمام، وضمان أن تلك العدادات المطبخ هي لامعة، إزالة الغبار عن أرفف الكتب، مجرد التفكير في جميع المسؤوليات التي تذهب إلى تنظيف المنزل مرهقة، ضع في اعتبارك أن طقوس
التنظيف الخاصة بك هي في الواقع أخطاء تضاعف عملك، ونحن لا نلومك على الرغبة في الاستسلام.
لحسن حظك ، لقد جمعنا بعض الأخطاء التي يصنعها معظمنا عند تنظيف المنزل، ونحن لا نمانع في المشاركة، وهكذا، إلقاء نظرة جيدة، ومعرفة أي الأخطاء كنت مذنبا…
إن استخدام منفضة الريش ينشر فقط القذارة من بقعة إلى أخرى، إذا كنت جادًا بشأن التنظيف المنزلي ومن ليس كذلك؟، فأختر قطعة قماش من الألياف المجهرية، حيث أنها تلتقط وتحمل جزيئات الغبار أفضل بكثير من أي خرقة من أي وقت مضى.
نعم ، إنه لأمر أكثر متعة القيام بالأعمال المنزلية عندما يكون لطيفًا ودافئًا، ولكن تلك الأشعة فوق البنفسجية تسبب جفاف تلك الألواح الزجاجية قبل أن تتمكن من القضاء عليها، مع ترك الشرائط وتسبب المزيد من العمل من أجل إصلاح علامات المسح.
بدلاً من حفظ هذا العمل الرتيب ليوم غائم أو بعد غروب الشمس.
في أكثر الأحيان، لا تقدم إصدارات DIY من منتجات التنظيف نفس الصيغ المثبتة علمياً التي يصنعها النوع المصمم بإحتراف الأمر الذي يعني أنك تهدر الوقت والمال إذا كنت تعيد دفعتك إلى بلدك.
على ما يبدو، كان الآسيويين القدماء على شيء ما.ترك حذائك عند الباب يقلل بشدة من كمية الأوساخ والوساخ التي تدوسها في الداخل، مما يعني تنظيف أقل لك.
إذا كان فراغك يحتوي على حقيبة، فاستبدلها بمجرد ملئها بالثلث. إذا كان ذلك أقل من الحقيبة، فأفرغ هذه العلبة بعد كل استخدام، وإلا فقد ينتهي بك الأمر إلى دفع الأوساخ في الطوابق بدلاً من أمتصاصها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تبدأ كيس الفراغ المليء بالأوساخ في إفساد منزلك.
قبل مسح الأوساخ بين البلاط، أترك المنظف للجلوس لبضع دقائق أثناء معالجة مشروع تنظيف آخر في جزء آخر من المنزل، سيسمح هذا الوقت الإضافي للمتادة الفعالة للمنظف بالتوغل داخل الأوساخ، مما يساعد على تليين البقع وإذابتها، مما يعني تنظيفًا أسهل وأقل لك.
إن رش منظف المنتج الذي تم شراؤه من المتجر الآن مباشرة على السطح يخلق تراكمًا يمكنه جذب المزيد من الغبار مما يترك مزيدًا من العمل لك في وقت لاحق.
تجنب السطح اللاصق: رش هذا المنظف مباشرة على قطعة القماش الخاصة بك ، ثم قم بفركه على قطع الأثاث تلك.
لدينا جميعًا أيام أكثر ازدحامًا من غيرها، مما يعني أننا نميل إلى تجاهل مهام التنظيف تلك في قوائم المهام الخاصة بنا، الجانب السلبي هو أنه عندما ننتزع في نهاية الأمر ذلك المكنسة أو منتج التنظيف، أصبحت المهمة في متناول اليد أكثر صعوبة بسبب الأوساخ الأكثر تراكمًا. بدلًا من ذلك التمسك هذا الطقوس التنظيف، أو الحصول على تلك المهام التنظيف في أقرب وقت ممكن لتسهيل الأمر على نفسك.
في المرة التالية التي تدخل فيها الدش، اقلب مروحة العادم واتركها لمدة 15 إلى 20 دقيقة بعد الخروج، سيساعد ذلك على إزالة الرطوبة وخفض العفن الذي ستقوم بتنظيفه في وقت لاحق.
أيضا اختيار ترك النوافذ مفتوحة خلال النهار لبعض الهواء النقي لتدوير.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: دليلك من هوميفاي لإختيار السرير المناسب