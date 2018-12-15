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أخطاء شائعة عند تنظيف المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
3 Bed Flat Renovation in Islington, London, Absolute Project Management Absolute Project Management غرفة المعيشة
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تلميع أرضية الحمام، وضمان أن تلك العدادات المطبخ هي لامعة، إزالة الغبار عن أرفف الكتب، مجرد التفكير في جميع المسؤوليات التي تذهب إلى تنظيف المنزل مرهقة، ضع في اعتبارك أن طقوس التنظيف الخاصة بك هي في الواقع أخطاء تضاعف عملك، ونحن لا نلومك على الرغبة في الاستسلام.

لحسن حظك ، لقد جمعنا بعض الأخطاء التي يصنعها معظمنا عند تنظيف المنزل، ونحن لا نمانع في المشاركة، وهكذا، إلقاء نظرة جيدة، ومعرفة أي الأخطاء كنت مذنبا…

استخدام المنفضة الريش

Living Area Absolute Project Management غرفة المعيشة
Absolute Project Management

Living Area

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

إن استخدام منفضة الريش ينشر فقط القذارة من بقعة إلى أخرى، إذا كنت جادًا بشأن التنظيف المنزلي ومن ليس كذلك؟، فأختر قطعة قماش من الألياف المجهرية، حيث أنها تلتقط وتحمل جزيئات الغبار أفضل بكثير من أي خرقة من أي وقت مضى.

غسل النوافذ في الشمس الساطعة

Winchmore Hill, London Maxlight شبابيك
Maxlight

Winchmore Hill, London

Maxlight
Maxlight
Maxlight

نعم ، إنه لأمر أكثر متعة القيام بالأعمال المنزلية عندما يكون لطيفًا ودافئًا، ولكن تلك الأشعة فوق البنفسجية تسبب جفاف تلك الألواح الزجاجية قبل أن تتمكن من القضاء عليها، مع ترك الشرائط وتسبب المزيد من العمل من أجل إصلاح علامات المسح.

بدلاً من حفظ هذا العمل الرتيب ليوم غائم أو بعد غروب الشمس.

تصنيع منظفك الخاص

Appartement 140m², blackStones blackStones مطبخ
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

في أكثر الأحيان، لا تقدم إصدارات DIY من منتجات التنظيف نفس الصيغ المثبتة علمياً التي يصنعها النوع المصمم بإحتراف الأمر الذي يعني أنك تهدر الوقت والمال إذا كنت تعيد دفعتك إلى بلدك.


ترك حذائك داخل المنزل

Flock Ossimi Wools of New Zealand Walls & flooringCarpets & rugs
Wools of New Zealand

Flock Ossimi

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

على ما يبدو، كان الآسيويين القدماء على شيء ما.ترك حذائك عند الباب يقلل بشدة من كمية الأوساخ والوساخ التي تدوسها في الداخل، مما يعني تنظيف أقل لك.

عدم تنظيف الفضاء

Biscayne Stripe Wools of New Zealand Walls & flooringCarpets & rugs
Wools of New Zealand

Biscayne Stripe

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand


إذا كان فراغك يحتوي على حقيبة، فاستبدلها بمجرد ملئها بالثلث. إذا كان ذلك أقل من الحقيبة، فأفرغ هذه العلبة بعد كل استخدام، وإلا فقد ينتهي بك الأمر إلى دفع الأوساخ في الطوابق بدلاً من أمتصاصها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تبدأ كيس الفراغ المليء بالأوساخ في إفساد منزلك.

عدم ترك المنظف على الأرضيات

Senate Stone Effect Porcelain Flagstone Tiles The London Tile Co. Walls & flooringTiles
The London Tile Co.

Senate Stone Effect Porcelain Flagstone Tiles

The London Tile Co.
The London Tile Co.
The London Tile Co.

قبل مسح الأوساخ بين البلاط، أترك المنظف للجلوس لبضع دقائق أثناء معالجة مشروع تنظيف آخر في جزء آخر من المنزل، سيسمح هذا الوقت الإضافي للمتادة الفعالة للمنظف بالتوغل داخل الأوساخ، مما يساعد على تليين البقع وإذابتها، مما يعني تنظيفًا أسهل وأقل لك.


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رش المنظف مباشرةً على الأسطح

Sterling Oak Nest of Tables The Cotswold Company Living roomSide tables & trays
The Cotswold Company

Sterling Oak Nest of Tables

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

إن رش منظف المنتج الذي تم شراؤه من المتجر الآن مباشرة على السطح يخلق تراكمًا يمكنه جذب المزيد من الغبار مما يترك مزيدًا من العمل لك في وقت لاحق.

تجنب السطح اللاصق: رش هذا المنظف مباشرة على قطعة القماش الخاصة بك ، ثم قم بفركه على قطع الأثاث تلك.

أجعل الأمور أسهل

Fulham House by Peek Architecture., Alex Maguire Photography Alex Maguire Photography مطبخ
Alex Maguire Photography

Fulham House by Peek Architecture.

Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography

لدينا جميعًا أيام أكثر ازدحامًا من غيرها، مما يعني أننا نميل إلى تجاهل مهام التنظيف تلك في قوائم المهام الخاصة بنا، الجانب السلبي هو أنه عندما ننتزع في نهاية الأمر ذلك المكنسة أو منتج التنظيف، أصبحت المهمة في متناول اليد أكثر صعوبة بسبب الأوساخ الأكثر تراكمًا. بدلًا من ذلك التمسك هذا الطقوس التنظيف، أو الحصول على تلك المهام التنظيف في أقرب وقت ممكن لتسهيل الأمر على نفسك.

عدم استخدام شفاط الحمام

Bathroom In:Style Direct حمام
In:Style Direct

Bathroom

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

في المرة التالية التي تدخل فيها الدش، اقلب مروحة العادم واتركها لمدة 15 إلى 20 دقيقة بعد الخروج، سيساعد ذلك على إزالة الرطوبة وخفض العفن الذي ستقوم بتنظيفه في وقت لاحق.

أيضا اختيار ترك النوافذ مفتوحة خلال النهار لبعض الهواء النقي لتدوير.

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