تصميم حديث ودافئ لشقة 140 متر

في مبنى روماني يعود تاريخه إلى سبعينيات القرن العشرين، تقع هذه الشقة التي تبلغ مساحتها 140 مترًا مربعًا، مع حديقة كبيرة، حيث تخضع لأدنى حد من الترميمات والتجديد.

أعطى أصحاب المنزل هذه المهمة لاستديو الديكور الداخلي ANGELA PANICCIA HOME STAGING& REDESIGNER، الذي قام بتعديل الشقة لأول مرة منذ تصميمها الأصلي، حيث دمج المطبخ واستغلال مدخل كبير جدًا كان قليل الاستخدام؛ وبموجب هذا الاختيار، كان من الممكن الحصول على غرفة نوم أخرى دون جهد أو تكلفة مفرطة.. دعونا نكتشف التفاصيل الرائعة في تصميم وتجديد هذا الشقة في السطور التالية!