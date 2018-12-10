تصميم حديث ودافئ لشقة 140 متر

في مبنى روماني يعود تاريخه إلى سبعينيات القرن العشرين، تقع هذه الشقة التي تبلغ مساحتها 140 مترًا مربعًا، مع حديقة كبيرة، حيث تخضع لأدنى حد من الترميمات والتجديد.
أعطى أصحاب المنزل هذه المهمة لاستديو الديكور الداخلي ANGELA PANICCIA HOME STAGING& REDESIGNER، الذي قام بتعديل الشقة لأول مرة منذ تصميمها الأصلي، حيث دمج المطبخ واستغلال مدخل كبير جدًا كان قليل الاستخدام؛ وبموجب هذا الاختيار، كان من الممكن الحصول على غرفة نوم أخرى دون جهد أو تكلفة مفرطة.. دعونا نكتشف التفاصيل الرائعة في تصميم وتجديد هذا الشقة في السطور التالية!
هذه المساحة المتكاملة تتماشى مع المطبخ من حيث الأسلوب والألوان. فمن ناحية نجد طاولة بيضاء تتسع ل 6 أشخاص مع خطوط نظيفة ومقاعد نسبية، كما أنها أيضًا حديثة وعملية، في حين أن الجزء الآخر من التقسيم مؤثث بأسلوب أكثر كلاسيكية. النغمة المهيمنة هي الأصفر مع سطوع قادر على إخماد برودة اللون الأبيض.
قلنا أن منطقة المعيشة لديها نمط أكثر كلاسيكية ، على الرغم من وجود خطوط نظيفة للطاولة والموقد، فإن هذا الأخير يذكرنا بتلك المنازل الريفية الكبيرة في الماضي، في خطوطها المربعة، والأبيض الكلي للأسطح والشموع الصفراء، وهو مثال نموذجي للتناغم بين الماضي والحاضر.
أخيرًا، يتم إعطاء جرعة جيدة من الأناقة بواسطة كرسيين ذراعين من الجلد الداكن الجميل والحديث، ولكن مع الأشكال الأنيقة لجعل هذا المكان ترحيبيًا ومُريحًا.
بيئة المطبخ مشرقة للغاية في حلة كاملة باللون الأبيض، مع عناصر على الطراز الحديث مثل المقاعد وشبه الجزيرة ذات البنية الحديدية ورف الزجاج، فضلاً عن أبواب المطبخ التي تأتي بدون مقابض ولكن مع أجزاء غائرة، وتتيح لك هذه الميزة الأخيرة الحصول على رؤية متجانسة قدر الإمكان للأسطح، وذلك لصالح الجماليات. أخيرًا، تُضفي الستائر الصفراء الكنارية لمسة من الطاقة والدفء لكسر برودة الأبيض.
من أجل خلق مساحة متوازنة، أدخلت بعض العناصر النموذجية لهذه البيئة في نغمات أكثر إشراقا أو حتى على النقيض، ونحن نتحدث عن أشياء بسيطة مثل الأسود، وأطباق حاويات صفراء، في حين تم المغلفة الثلاجة مع غطاء سبورة خاص، يسمح لك بتسجيل الأفكار ووصفات الطعام أو قائمة التسوق.
غرفة النوم عبارة عن مركز من الألوان المحايدة، والتي تعطي الهدوء وهي ضمانة للأناقة. الأثاث الأبيض مع بساطته، هو مجرد تعزيز التطور الكامن في هذه البيئة، وعنصر للراحة والاسترخاء.
الكتان الرمادي في غطاء السرير والأبيض والبيج، يساعدون على تخفيف تأثير قوي من الأرضية المغطاء بحصى marmetta، وهو شائع في جميع أنحاء المنزل بأكمله، فضلا عن كونه واحد من العناصر الأصلية التي تم الحفاظ عليها بشكل متعمد.
إذا كانت غرفة النوم الرئيسية تتميز بأناقة الألوان المحايدة، فهذه الغرفة مع سرير واحد تجمع بين حياد الرمادي القوي والأزرق البحري، وأيضًا الخلفية البيضاء, حيث المفروشات بيضاء، مع بياضات أسرّة رمادية جزئياً، في حين أن بعض الوسائد وستائر التعتيم تتغطى باللون الأزرق. نذكرك أنه يجب اختيار الألوان الزرقاء والداكنة بشكل عام للستائر فقط إذا كان هناك مساحة مشرقة جدًا، والتي تستفيد بالتالي من الإضاءة الطبيعية المهمة.
ما هو أفضل مكان في المنزل للعب على مزيج جديد من الأزرق والأبيض إن لم يكن الحمام؟ على الرغم من أن هذا الحمام أبيض في الغالب، إلا أنه تم إدخال أشياء صغيرة ومناشف صغيرة في ظلال من البحر حيث الأزرق المثير الذي يزين أيضًا تلك الديكورات الصغيرة أعلى الحوض، بالإضافة إلى السجادة السوداء الكبيرة على الأرض، وهي خيارات تهدف إلى تنسيق البيئة بطريقة لونية.
وصلنا إلى البقعة الأكثر إثارة! تتمتع هذه الشقة بموقع خارج المدينة مباشرةً، وتتمتع بحديقة كبيرة مليئة بالأشجار والنباتات التي تشكل مساحة مثالية يمكن لاستمتاع بها في جميع فصول السنة، وتناول وجبة الإفطار أو العشاء وسط الطبيعة الخلابة.
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