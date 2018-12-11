5 حيل لتزيين الحمامات الضيقة والطويلة

المساحات الصغيرة عادة ما تكون سببًا في التوتر أثناء تصميم المنزل وتأثيثه، خاصة عندما تعلق بالحمام والمطبخ، فالخيارات تكون ضيقة ومحدودة، ولكن هذا كان في الماض. الآن، مع الأفكار المتطورة للمصممين المبدعين الذين يخرجون بأفكارهم عن دائرة الأمان والتقليدية، أصبح من الممكن تطويع عدة أمتار قليلة لتصميم مساحات أنيقة وظيفية وساحرة.
في كتاب الأفكار هذا، سوف نهتم بأفضل الحلول وأكثرها فاعلية لتوفير حمام طويل وضيق، وسنرى كيف يمكنك تزيين جانب واحد أو كليهما من الحمام الصغير، وكيف يمكن استغلال منافذ الجدران وتخطيط الحمام، وأيضًا ما هي أفضل المواد لاختيارها.. تابعونا!
في حال كنت ترغب في تقديم كل من الجانبين، بلمسات ديكورية أنيقة، سيكون لديك بعض التدابير التي يجب أخذها في الاعتبار عند التعامل مع الحمام الضيق الطويل، حيث يجب تجنب ازدحام الفضاء بالعناصر، وسيكون من الجيد اختيار المفروشات ذات الخطوط الأساسية والألوان الفاتحة أو المحايدة، مثل الأبيض والرمادي.
حل آخر هو استخدام كبائن الاستحمام الزجاجية أو الحوض البلوري، وبهذه الطريقة، وبفضل سطوح شفافة، يمكن أن تبقى مساحة الحمام متجددة الهواء ومريحة للنظر، في حين يجري استغلالها من كلا الجانبين مع خلق العمق.
في حالة الحمام الطويل والضيق ، قد يكون من الضروري ، إن لم يكن إلزامياً ، توفير جانب من الفضاء في الحمام، وفي هذه الحالة، يمكن استغلال ميزة القدرة على تركيز جميع الاتصالات والأنابيب على أحد الجدران، كما هو الحال في الحالة التي نراها، وهو ما يمكن أن يكون حل لخلق مساحة جيدة ومتجددة الهواء بباستخدام الأشكال المتعرجة والألوان الفاتحة بحيث يتم تنعيم الأركان، وينجو المنظور من الازدحام، ونحصل على الديناميكية من خلال المنحنيات على طول الجانب المستغل بشكل رئيسي.
أما على الجانب الحر، من الممكن وضع أرفف رفيعة أو قضبان مناشف رقيقة فقط، حتى لا يتم إنشاء تخطيط زائد وعوائق، كما يمكن أن يساعد استخدام المرآة في تكبير الحمام!
طريقة أخرى لتزيين حمام طويل وضيق، هي تحقيق الاستفادة القصوى من المنافذ على الجدران، سواء كان ذلك من خلال استراحات صغيرة تسمح لك بوضع أرفف أو شماعات للمناشف أو رفوف المناشف.
سواء كانت مساحات أكثر اتساعًا، أو صغيرة كما هو الحال في الصورة التي نراها، تبقى هناك العديد من الاحتمالات المختلفة، ففي هذه الحالة، سمح جدار الحجرة بترتيب الحمام والدش، وتمت تغطية الأسطح الداخلية بفسيفساء أنيقة من البلاط الأخضر من ظلال مختلفة، وكانت قادرة على إعطاء عمق كبيرللحمام، وإثرائها بفضل الإضاءة المستهدفة، مع تأثيرات سينوغرافية رائعة.
للاستفادة الكاملة من مساحة الحمام الطولية، فإن الحل الممتع والدائم هو وضع صندوق الدش في الجدار الخلفي. وبهذه الطريقة ، يمكن استخدام جميع الأحجام المتاحة بشكل أفضل، وتنظيم ترتيب بقية الأثاث باستخدام نقطة الوصل وتوجيهها نحو مربع الاستحمام.
إن استخدام الألواح الكريستالية يسمح بمزيد من التحسين لأجواء البيئة، مما يخلق انطباعًا بالانفتاح من خلال الورق الشفاف والقدرات العاكسة للألواح، وهي حل ذكي وعملي لجعل الحمام مريح وعقلاني على الرغم من صغر حجمه.
إن اختيار المواد الخاصة بأغطية الجدران والأرضيات يؤثر في اتساع الحمام للغاية، ويعتمد ذلك على عوامل متعددة، تتراوح من الأذواق الشخصية إلى الجانب الاقتصادي من الخيارات التي يتعين اتخاذها، شيء واحد يجب أن نأخذه في الاعتبار، بغض النظر عن العوامل الأخرى، هو أنه نظرًا للحاجة إلى توفير حمام مطور برغم الطول والضيق، وبالتالي يجب أن يتم تكوينها من أجل اكتساب ميزات التهوية والسطوع.
لهذه الأسباب ، سيكون من المفيد تفضيل المواد الساطعة والانعكاسية، مثل السيراميك، والتي يمكن تنظيمها لجعل المساحة أوسع، في الواقع ، يمكن إنشاء وجهات النظر من خلال الأشكال الهندسية والخطوط والتنظيمات في الأقسام المعيارية ، التي يتم اقتراحها على الجدران والأرضيات، كما أن اللون، بطبيعة الحال، سوف يساعد على خلق حمام مريح ومثالي للاسترخاء.
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