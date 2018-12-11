5 حيل لتزيين الحمامات الضيقة والطويلة

المساحات الصغيرة عادة ما تكون سببًا في التوتر أثناء تصميم المنزل وتأثيثه، خاصة عندما تعلق بالحمام والمطبخ، فالخيارات تكون ضيقة ومحدودة، ولكن هذا كان في الماض. الآن، مع الأفكار المتطورة للمصممين المبدعين الذين يخرجون بأفكارهم عن دائرة الأمان والتقليدية، أصبح من الممكن تطويع عدة أمتار قليلة لتصميم مساحات أنيقة وظيفية وساحرة.

في كتاب الأفكار هذا، سوف نهتم بأفضل الحلول وأكثرها فاعلية لتوفير حمام طويل وضيق، وسنرى كيف يمكنك تزيين جانب واحد أو كليهما من الحمام الصغير، وكيف يمكن استغلال منافذ الجدران وتخطيط الحمام، وأيضًا ما هي أفضل المواد لاختيارها.. تابعونا!