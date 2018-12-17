6 ألوان من شأنها خلق الجمال في منزلك

اسأل أي مصمم ديكور داخلي محترم وسيقول لك أن علم نفس اللون هو شيء حقيقي جدا ويتم استخدامه في جميع أنحاء المنازل هذه الأيام إلى تأثير لا يصدق. هذا إلى حد كبير كل التأكيد الذي نحتاجه، ولكن بالنظر إلى العمق في النظرية والفوائد المحتملة لاختيار ألوان أكثر تصالحية وتهدئة لمنزلك ، يمكننا أن نرى حقيقة أن هذا شيء لتجربه وتجربته!
من المنطقي تمامًا تجربة الألوان المهدئة لغرفة نومك، ولكن الأشكال الأكثر لطفًا والألوان الطبيعية يمكن أن تعمل بشكل جيد في كل غرفة في كل منزل ، لذا تعال معنا الآن واكتشف الأشكال الأكثر فاعلية. نعتقد أنك قد تفاجأ بسرور من عدد قليل منهم ، ولدينا بعض الاقتراحات الخاصة بكل غرفة لكي تأخذها على متنها أيضًا!
ستشاهد غرفة المعيشة الخاصة بك الاستخدام المنتظم والكثير من حركة المرور ، وهذا هو سبب رغبتك في تجربة واختيار لون لن تشعر بالملل بسرعة كبيرة. مع وضع هذا في الاعتبار ، فإن اللون الناعم والمحيد هو رهان جيد ، وإذا كنت تريد أن تخلق جوًا هادئًا ومريحًا ، فلا يوجد أي محايد أفضل من اللون البيج البارد.
من السهل ارتداؤها وتقليلها ، تخلق البيج جمالية دافئة وناعمة وسريعة على الفور. سوف تكافح من أجل الشعور بالتوتر أثناء الجلوس على الأريكة والنظر في حائط خلفي محايد تمامًا. كمكافأة إضافية ، يمكنك إضافة بعض الوسائد البوب الملونة التي تدعم بشكل أكبر الاسترخاء ، مثل الأزرق أو الربيع الأخضر!
هل تعرف ما هي الغرفة التي يصعب دائماً تزيينها بدون سبب واضح؟ حمامك! من المنطقي أن تجرب وتغرس جوًا هادئًا ومريحًا في حمامك ، ولكن كيف يمكنك فعل ذلك باستخدام اللون، إذا كنت لا ترغب في الحصول على اللون الأبيض الطبيعي؟ الجواب باختيار اللون الرمادي!
الرمادي هو اللون الذي يبشر بأنه محايد جديد ، من حيث أنه يمكن بسهولة إضفاء مزيد من السطوع أو تركه أقل ، اعتمادًا على كيفية إدخال مساحة ، ولكننا نعتقد أنك ستحب فكرة الحمام الرمادي الخرساني. بالاستفادة من جمالية الأناقة الصناعية ، يصبح اللون الرمادي بارداً ومهدئاً ومؤرضاً بشكل طبيعي ، وهو كل ما نريد أن نحيط به ونحن نسترخي في الحمام.
من أجل ضمان النوم الجيد والمريح ، تحتاج إلى نظام ألوان سلمي ليكون موجودًا في غرفة نومك ، وأحد أفضل الألوان ، وفقًا لمصممي الديكور الداخلي ، هو خزامى ناعم. ينتمي اللون الأرجواني الباستيل مباشرةً إلى الطبيعة من عجائب الطبيعة، مما يجعله يبدو عجيبًا في خلق جوًا رومانسيًا مريحًا ، ولكننا نعتقد أنه قد يكون هناك عنصر نفسي نفسي صغير يراعي أيضًا.
يقول العلاج بالألوان أن اللون البنفسجي الباستيل سيساعد على استرخاء الشخص ويجعله يشعر بالأمان والراحة ، ولكن أكثر من ذلك ، من المعروف أن الخزامى ، كما في الزهرة ، يستخدم كصبغة شافية مهدئة.إذا كنت تعاني من يقترح دائما الأرق، الخزامى كعلاج طبيعي ، لذلك ربما تلوين الجدران الخاصة بك أو أغطية السرير لتتناسب مع زيادة تأثير حقا.الأزرق هو رئيس بين الألوان المهدئة.
علم نفس اللون رائع للغاية! مجرد فكرة أن بعض الأشكال يمكن أن تثير العواطف المختلفة ، والمزاجية أو المشاعر لا يصدق ، وعندما اكتشفنا أن اللون الأزرق هو على نطاق واسع باعتباره أكثر الألوان تهدئة بشكل طبيعي ، علينا أن نعترف بأننا أومأ رؤوسنا بطريقة حكيم. هذا منطقي تمامًا حقًا.
ودرجات اللون الأزرق المحايدة والرائعة تذكرنا دائمًا بالسماء والبحر ، اللذان يعتبران أجزاء طبيعية مهدئة طبيعياً ومهدئًا ، لذا فهي بالكاد تمتد لاستخدامها في غرفة النوم أو حتى الحمام. يمكنك حتى أن تكون أكثر جرأة وتختار نغمة زرقاء داكنة ، حيث أن عنصر التنشيط لن ينقص فقط لأنك تبحث عن عمق أكثر للون.الطلاء الوردي هو الكمال.
تقليل الإجهاد الألوان ورائعة لأنها طريقة شافية وغير منفوخة للحصول على ذهنك نظرة أكثر إيجابية، على الفور.لقد نظرت إلى الألوان التي يعتقد أنها أكثر المزاج تعزيز والسعادة، والوردي خرج على رأس وقام به ل فترة ممتدة من الوقت الآن.
نحن نعلم أننا ركزنا في الغالب على عناصر التصميم الداخلي حتى الآن، ولكن دعونا لا نغفل التأثير الذي يمكن أن تتركه الألوان الصحيحة على واجهة منزلك أيضًا. هنا ، نعتقد أن اللون الوردي الجميل لا يجعله مجرد مظهرًا ممتعًا ومختلفًا فحسب، بل أيضًا منزلًا إيجابيًا رائعًا من شأنه أن يكون فرحًا للعودة إليه في نهاية يوم طويل. هل يمكن أن تشعر حقا بالتوتر في المنزل الذي يشبه هذا
وأخيرًا، إذا لم تكن قد لاحظت لونًا إيجابيًا يمكنك تخيله بنفسك في منزلك، فربما يكون الربيع الأخضر هو الحل السحري لك! مستمدة من الطبيعة ، هناك ميل طبيعي للشعور بالانتعاش ، والانتعاش ، وتهدئة كل مجموعة متنوعة من اللون الأخضر ، من الجير الحي إلى الغابات الناعمة. لا توجد غرفة واحدة لم تكن تبدو استثنائية ، منتهية باللون الأخضر ، ولكن لتأثير إيجابي وفعال للغاية ، فإننا نعتقد أن المكتب المنزلي أو غرفة النوم تعمل بشكل جيد بشكل لا يصدق.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: دليلك من هوميفاي لإختيار السرير المناسب