4 خامات يمكنك استخدامها في الحوائط والأرضيات

إن كنت ترغب في إضافة لمسة ديكورية فاخرة لمنزلك أو مكتبك أو مشروعك الخاص، سيكون هذا المقال من هوميفاي مفيدًا كثيرًا لك بما يحمله من خيارات متنوعة لخامات يمكن استخدامها بالحوائط والأرضيات معًا، والأجمل من ذلك أنها تتمتع بقدرة سحرية على إثراء المساحات الداخلية والخارجية بفخامتها وأناقتها ومتانتها.
على رأس تلك الخيارات التي ننصحك باللجوء لإحداها كغطاء أخاذ للحوائط أو الأرضيات: الحجر الطبيعي، والرخام، والجرانيت، والموزاييك أو الفسيفساء، وفي هذا الموضوع سنوضح لك مزايا وعيوب كل خامة منهم على حدة بشيء من التفصيل لتختار منها الأكثر تفضيلًا لذوقك الخاص وميزانيتك.
إن ذُكِر الرخام ذُكرت الفخامة والهيبة والرقي. هذه هي الكلمات التي يمكن أن تلخص لأي شخص ما يتحلى به الرخام من سمات، لنسرد لكم فيما يلي مزايا الرخام التي تجعل الكثيرون يقبلون على اقتنائه بأي مساحة يمتلكونها.
المميزات:
*فريد من نوعه، حيث يتمتع بمكانة خاصة بين الأنواع المختلفة من الحجر الطبيعي.
*قادر على رفع قيمة أي مساحة يكون جزء منها بأناقته المفرطة وتعرجاته الأخاذة.
*يتوفر منه تركيبات لونية سحرية حيث يدمج في الغالب بين مجموعة درجات لونية مختلفة لكن متناسقة.
*يمكن قصه لأحجام مختلفة مستطيلية أو مربعة أو دائرية أو مثلثية حسبما تريد.
العيوب:
*الأحماض تسبب له البقع.
*جميع الأحجار الطبيعية مسامية، والرخام عرضة لتغلغل المياه وتعرضه للبقع من السوائل الملونة.
*تكلفته عالية، يسبب الانزلاق، ويتعرض للشقوق والتصدعات في بعض الأحيان.
يعد بلاط الحجر الطبيعي من الخيارات الرائعة القادرة على منح أي مساحة داخلية أو خارجية إطلالة مبهرة، وذلك سواء إن استُخدِم في الأرضيات أو الجدران على حد سواء، وهي ميزة تحسب له لا تتوفر ببعض الخيارات الأخرى.
دعونا نحدثكم عن أبرز ما يتمتع به من مميزات:
*مظهره أنيق لا يختلف عليه اثنين.
*متين، دائم، صديق للبيئة، ولا يسبب الانزلاق.
*يمكن استخدامه بالمساحات الداخلية من مطابخ وأروقة وحمامات، كما يستخدم أيضًا على نطاق واسع بالحدائق والشرفات.
*تتوفر منه تشكيلة عديدة من الألوان والأشكال على رأسها درجات البيج والبني والرمادي، وهنا يطل علينا بإطلالة دافئة بفضل لمسة ملونة يستحوذ فيها على أرضية المنطقية المحيطة لأحد المساجد.
أما عن العيوب، فتتلخص في أنه مرتفع التكلفة وقد لا يناسب ميزانيات الجميع.
عند استخدام الموزاييك في الأرضيات أو الجدران أو الأعمدة بأي شكل وأي لون تأكد أنه يضمن لك الحصول على مظهر فاخر لمساحتك الخاصة، تمامًا كما فعل هنا بهذا النموذج الذي تألق فيه مكتب الاستقبال ببلاطات لامعة متناهية الصغر تجمع بين اللونين التركوازي والذهبي.
مميزات الموزاييك:
*يتمتع بمظهر أنيق ينفرد به وحده بفضل لمساته المظيئة.
*صديق للبيئة وهذا طبيعي لأنه نوع من أنواع الحجر.
*من السهل تنظيفه.
*يتوفر منه أشكال وألوان لا حصر لها.
أما عن عيوبه، فهي:
*من الصعب تركيبه لذا فهو يحتاج لخبير متخصص.
*عُرضة للخدش والكسر.
*زَلِق على عكس الحجر الطبيعي كالسيراميك والبورسلين.
لا يقل الجرانيت أهمية عما سبق من خامات، لذا دعونا نشير فيما يلي لأبرز مزاياه:
المميزات:
*يتمتع بدرجة عالية من المتانة تجعله مثاليًا لأسطح عمل المطابخ وموائد الجزيرة.
*مع بلاط الجرانيت، لا داعي للقلق بشأن الرطوبة وذلك ببساطة لأنه غير قابل للاختراق من قِبَل السوائل، وبالتالي يكون الاختيار الأمثل للمساحات المحيطة بحمامات السباحة.
*يتوفر منه أشكال وألوان مذهلة.
*متعدد الاستخدامات، فتجده بالمطابخ والحمامات والجدران والأرضيات الداخلية والخارجية.
العيوب:
*ليس من السهل تركيبه.
*يحتاج لصيانة دورية.
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