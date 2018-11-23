4 خامات يمكنك استخدامها في الحوائط والأرضيات

إن كنت ترغب في إضافة لمسة ديكورية فاخرة لمنزلك أو مكتبك أو مشروعك الخاص، سيكون هذا المقال من هوميفاي مفيدًا كثيرًا لك بما يحمله من خيارات متنوعة لخامات يمكن استخدامها بالحوائط والأرضيات معًا، والأجمل من ذلك أنها تتمتع بقدرة سحرية على إثراء المساحات الداخلية والخارجية بفخامتها وأناقتها ومتانتها.

على رأس تلك الخيارات التي ننصحك باللجوء لإحداها كغطاء أخاذ للحوائط أو الأرضيات: الحجر الطبيعي، والرخام، والجرانيت، والموزاييك أو الفسيفساء، وفي هذا الموضوع سنوضح لك مزايا وعيوب كل خامة منهم على حدة بشيء من التفصيل لتختار منها الأكثر تفضيلًا لذوقك الخاص وميزانيتك.