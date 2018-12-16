منزلك يغمره الدفئ مع نغمات البرتقالي

في الديكور ، يمكن استخدام اللون البرتقالي لنعمة مشرقة من الألوان الحيوية أو حتى لون خلفية أكثر خفوتًا يستخدم في تسخين الغرفة. في الآونة الأخيرة ، أصبح التصميم الداخلي المعاصر أكثر تجريبية والخبراء المنزليين وكذلك أصحاب المنازل لا يتجنبون من استكشاف ظلال أكثر جرأة وتوليفات الألوان الإبداعية. يمكن للون البرتقالي، الذي يقترن بالظلال الصحيحة ، أن يحسّن الغرفة بدون أي شيء آخر ، مهما كان العنصر أو المساحة أو النمط – وهو حقيقة معتمدة من قِبَل الرسامين المحترفين. سواء كان ذلك حائطًا مميزًا ، أو مجموعة كراسي طعام أو بلاط موزاييك في منطقة الدش ، فإن اللون البرتقالي بدرجات متفاوتة من السطوع مثله مثل أي شيء.
هناك عدد من الألوان التي تتناسب مع اللون البرتقالي بشكل جميل. البرتقالي يبدو مذهلاً بدرجات لونية زرقاء ، لكنه يتألق بشكل جيد مع الرمادي أيضًا. في شكله الأكثر خفّةً وخفّةً ، يمكن أن يمتزج اللون البرتقالي مع النغمات البنيّة والخشبية. تشتهر النغمات الخرافية والبيضاء والصخرية البرتقالية بشعبية كبيرة ، خاصة في غرف الطعام. العديد من النغمات الجريئة كالأرجواني والأرجواني والأخضر تعمل بشكل جيد مع اللون البرتقالي. يبدو اللون الوردي والبرتقالي صيفيًا ومهرجًا معًا… تستمر القائمة. هذه المقالة تتحدث عن بعض مخططات اللون البرتقالي الرائعة تستحق القراءة…
غير متأكد من لون ما مع الجدران البرتقالية؟ الرمادي هو رهان آمن لا يمكن أن يحدث خطأ. يضفي اللون البرتقالي الناعم اللمسات الرمادية للصوفا والأرض الجميلة إلى جانب إضافة كمية كبيرة من الراحة. الكناري الأصفر والبرتقالي هم أبناء عمومة لونية ويذهبون بشكل جيد معا. إن اللون البرتقالي هو لون منعش وجدران برتقالية تجعله ميزة زينغية أيضًا!
آخر واحد من مخططات اللون البرتقالي وقح برتقالي ناعم تعاونت مع البيج الفاتح. الإضاءة الأنيقة تبرز الجوهر الدافئ للظل بينما تقدم البيج مكمل أنيق وبسيط في هذا السلالم.
تضفي ظلال برتقالية براقة ودافئة من اليوسفي فيضًا مبهجًا أنيقًا وعصريًا وتبدو جميلة بشكل جميل في مواجهة اللون الأبيض الهادئ. مثل تركيبة اللون البرتقالي هذه فكرة رائعة لمساحات الأطفال ، مثل هذا الحمام.
يبرز اللون البرتقالي الباهت والمذهل بشكل رائع مع خلفية بيضاء نظيفة لخلق أجواء غرفة نوم دافئة ومريحة ومشرقة وأنيقة.
تضفي أبواب الخزانة البرتقالية المزيد من الدفء والشخصية إلى هذا المطبخ المزيّن بالألوان المحايدة المتواضعة من الخشب الخفيف والرمادي الرصين. تقدم اقتراحات الفولاذ المقاوم للصدأ المزيد من الحداثة.
في نفس الوقت ، يمكنك الحصول على بيان أنيق ومفعم بالألوان، كما أن الألوان البرتقالية ذات النغمات الزرقاء تجعل تطابق اللون معصومًا. الزرقاء الجازية تجعل لون سمك السلمون البرتقالي البوب ، ومعا تبدو مذهلة للغاية.
اللون البرتقالي الذهبي للكرسي ومغلق باب الغرفة مع سجادة بلون كستنائي داكن اللون والتلميحات الرمادية الفاتحة للخزانة. تضفي تركيبة الألوان البرتقالية الأنيقة والأنيقة مع اللون الأبيض مزيدًا من الإطلالة الرشيقة.
البرتقالي اللامع يضيء باللون الرمادي الفحمي لإضافة لمسة من الأناقة والبهجة؛ وتكمل الأرضية الخشبية الفاتحة والجدران البيضاء ببراعة اللون البرتقالي اللامع في هذا المطبخ الانتقائي المدمج. يظل لون الظل البرتقالي هذا مثاليًا للمطابخ ، حيث يرن على الفور بجمال من الثمار الدافئة دون المساومة على قطع التصميم.
من بين الألوان التي تتطابق مع اللون البرتقالي، فإن الألوان الخشبية تستحق الذكر، حيث أن الخشب الغني والبرتقالي المشرق يقدمان نظامًا متوازنًا من الألوان ينبض بدعوة دافئة وفسيحة كما هو موضح هنا. تلك الكراسي البرتقالية والبيضاء، وهي عبارة عن تصميم أنيق من تلقاء نفسها، هي تكمل متماشي مع طاولة الطعام الخشبية البسيطة ولكن الأنيقة.عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: أخطاء شائعة في تصميم مدخل المنزل