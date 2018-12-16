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منزلك يغمره الدفئ مع نغمات البرتقالي

منة اسماعيل منة اسماعيل
Living Room Wall Styling, Just For Clocks Just For Clocks Living roomAccessories & decoration خشب Black
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 البرتقالي هو مزيج من اللون الأحمر والأصفر والبرتقالي في شكله الحقيقي هو مزيج متساو من لونين. تعكس الألوان الزاهية للون البرتقالي الإيجابية والجرأة التي تبعث على الأمل. لا يمكن إنكاره جريئة ومبهج ، فإنه يتراوح من الحدود الحمراء على اليوسفي مشرق مشرق. تقليديا ، ويعتقد أن البرتقال لتحفيز الشهية والنشاط والتنشئة الاجتماعية. البرتقالي هو لون غروب الشمس والفاكهة الاستوائية والتفاؤل. البرتقال يثير مشاعر إيجابية أو سلبية أقوى من الناس ، مقارنة بأي لون آخر. الناس إما يحبون ذلك أو يكرهونه ، وعموما لا يوجد شيء بينهما.

في الديكور ، يمكن استخدام اللون البرتقالي لنعمة مشرقة من الألوان الحيوية أو حتى لون خلفية أكثر خفوتًا يستخدم في تسخين الغرفة. في الآونة الأخيرة ، أصبح التصميم الداخلي المعاصر أكثر تجريبية والخبراء المنزليين وكذلك أصحاب المنازل لا يتجنبون من استكشاف ظلال أكثر جرأة وتوليفات الألوان الإبداعية. يمكن للون البرتقالي، الذي يقترن بالظلال الصحيحة ، أن يحسّن الغرفة بدون أي شيء آخر ، مهما كان العنصر أو المساحة أو النمط – وهو حقيقة معتمدة من قِبَل الرسامين المحترفين. سواء كان ذلك حائطًا مميزًا ، أو مجموعة كراسي طعام أو بلاط موزاييك في منطقة الدش ، فإن اللون البرتقالي بدرجات متفاوتة من السطوع مثله مثل أي شيء.

هناك عدد من الألوان التي تتناسب مع اللون البرتقالي بشكل جميل. البرتقالي يبدو مذهلاً بدرجات لونية زرقاء ، لكنه يتألق بشكل جيد مع الرمادي أيضًا. في شكله الأكثر خفّةً وخفّةً ، يمكن أن يمتزج اللون البرتقالي مع النغمات البنيّة والخشبية. تشتهر النغمات الخرافية والبيضاء والصخرية البرتقالية بشعبية كبيرة ، خاصة في غرف الطعام. العديد من النغمات الجريئة كالأرجواني والأرجواني والأخضر تعمل بشكل جيد مع اللون البرتقالي. يبدو اللون الوردي والبرتقالي صيفيًا ومهرجًا معًا… تستمر القائمة. هذه المقالة تتحدث عن بعض مخططات اللون البرتقالي الرائعة تستحق القراءة…

البرتقالي والرمادي

Living Room Wall Styling, Just For Clocks Just For Clocks Living roomAccessories & decoration خشب Black
Just For Clocks

Just For Clocks
Just For Clocks
Just For Clocks

غير متأكد من لون ما مع الجدران البرتقالية؟ الرمادي هو رهان آمن لا يمكن أن يحدث خطأ. يضفي اللون البرتقالي الناعم اللمسات الرمادية للصوفا والأرض الجميلة إلى جانب إضافة كمية كبيرة من الراحة. الكناري الأصفر والبرتقالي هم أبناء عمومة لونية ويذهبون بشكل جيد معا. إن اللون البرتقالي هو لون منعش وجدران برتقالية تجعله ميزة زينغية أيضًا!

البرتقالي والبيج الحيادي

Maison avec couloir vitré et mobilier bois, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

آخر واحد من مخططات اللون البرتقالي وقح برتقالي ناعم تعاونت مع البيج الفاتح. الإضاءة الأنيقة تبرز الجوهر الدافئ للظل بينما تقدم البيج مكمل أنيق وبسيط في هذا السلالم.

الأبيض مع البرتقالي

banheiro de menina, arquiteta aclaene de mello arquiteta aclaene de mello حمام Orange
arquiteta aclaene de mello

arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello

تضفي ظلال برتقالية براقة ودافئة من اليوسفي فيضًا مبهجًا أنيقًا وعصريًا وتبدو جميلة بشكل جميل في مواجهة اللون الأبيض الهادئ. مثل تركيبة اللون البرتقالي هذه فكرة رائعة لمساحات الأطفال ، مثل هذا الحمام.

يبرز اللون البرتقالي الباهت والمذهل بشكل رائع مع خلفية بيضاء نظيفة لخلق أجواء غرفة نوم دافئة ومريحة ومشرقة وأنيقة.

Luxury marble bed by Luis Design, Luis Design Luis Design BedroomBeds & headboards حجر
Luis Design

Luis Design
Luis Design
Luis Design

تضفي أبواب الخزانة البرتقالية المزيد من الدفء والشخصية إلى هذا المطبخ المزيّن بالألوان المحايدة المتواضعة من الخشب الخفيف والرمادي الرصين. تقدم اقتراحات الفولاذ المقاوم للصدأ المزيد من الحداثة.

تفاصيل مشرقة

Striking Kitchen Cabinetry Craigie Woodworks مطبخ الخشب هندسيا Orange Bright Orange,'
Craigie Woodworks

Striking Kitchen Cabinetry

Craigie Woodworks
Craigie Woodworks
Craigie Woodworks

في نفس الوقت ، يمكنك الحصول على بيان أنيق ومفعم بالألوان، كما أن الألوان البرتقالية ذات النغمات الزرقاء تجعل تطابق اللون معصومًا. الزرقاء الجازية تجعل لون سمك السلمون البرتقالي البوب ​​، ومعا تبدو مذهلة للغاية.

تفاصيل

Przychodnia medyczna, Pegaz Design Justyna Łuczak - Gręda Pegaz Design Justyna Łuczak - Gręda منتجع Orange
Pegaz Design Justyna Łuczak – Gręda

Pegaz Design Justyna Łuczak - Gręda
Pegaz Design Justyna Łuczak – Gręda
Pegaz Design Justyna Łuczak - Gręda

اللون البرتقالي الذهبي للكرسي ومغلق باب الغرفة مع سجادة بلون كستنائي داكن اللون والتلميحات الرمادية الفاتحة للخزانة. تضفي تركيبة الألوان البرتقالية الأنيقة والأنيقة مع اللون الأبيض مزيدًا من الإطلالة الرشيقة.

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البرتقالي والنغمات الحيادية

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GD Arredamenti

Pied-A-Terre | Kitchen

GD Arredamenti
GD Arredamenti
GD Arredamenti

البرتقالي اللامع يضيء باللون الرمادي الفحمي لإضافة لمسة من الأناقة والبهجة؛ وتكمل الأرضية الخشبية الفاتحة والجدران البيضاء ببراعة اللون البرتقالي اللامع في هذا المطبخ الانتقائي المدمج. يظل لون الظل البرتقالي هذا مثاليًا للمطابخ ، حيث يرن على الفور بجمال من الثمار الدافئة دون المساومة على قطع التصميم.

البرتقالي ونغمات الخشب الدافئة

ACAJOU, BERTIN BICHET ARCHITECTES BERTIN BICHET ARCHITECTES غرفة السفرة
BERTIN BICHET ARCHITECTES

BERTIN BICHET ARCHITECTES
BERTIN BICHET ARCHITECTES
BERTIN BICHET ARCHITECTES

من بين الألوان التي تتطابق مع اللون البرتقالي، فإن الألوان الخشبية تستحق الذكر، حيث أن الخشب الغني والبرتقالي المشرق يقدمان نظامًا متوازنًا من الألوان ينبض بدعوة دافئة وفسيحة كما هو موضح هنا. تلك الكراسي البرتقالية والبيضاء، وهي عبارة عن تصميم أنيق من تلقاء نفسها، هي تكمل متماشي مع طاولة الطعام الخشبية البسيطة ولكن الأنيقة.

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