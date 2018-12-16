منزلك يغمره الدفئ مع نغمات البرتقالي

البرتقالي هو مزيج من اللون الأحمر والأصفر والبرتقالي في شكله الحقيقي هو مزيج متساو من لونين. تعكس الألوان الزاهية للون البرتقالي الإيجابية والجرأة التي تبعث على الأمل. لا يمكن إنكاره جريئة ومبهج ، فإنه يتراوح من الحدود الحمراء على اليوسفي مشرق مشرق. تقليديا ، ويعتقد أن البرتقال لتحفيز الشهية والنشاط والتنشئة الاجتماعية. البرتقالي هو لون غروب الشمس والفاكهة الاستوائية والتفاؤل. البرتقال يثير مشاعر إيجابية أو سلبية أقوى من الناس ، مقارنة بأي لون آخر. الناس إما يحبون ذلك أو يكرهونه ، وعموما لا يوجد شيء بينهما.

في الديكور ، يمكن استخدام اللون البرتقالي لنعمة مشرقة من الألوان الحيوية أو حتى لون خلفية أكثر خفوتًا يستخدم في تسخين الغرفة. في الآونة الأخيرة ، أصبح التصميم الداخلي المعاصر أكثر تجريبية والخبراء المنزليين وكذلك أصحاب المنازل لا يتجنبون من استكشاف ظلال أكثر جرأة وتوليفات الألوان الإبداعية. يمكن للون البرتقالي، الذي يقترن بالظلال الصحيحة ، أن يحسّن الغرفة بدون أي شيء آخر ، مهما كان العنصر أو المساحة أو النمط – وهو حقيقة معتمدة من قِبَل الرسامين المحترفين. سواء كان ذلك حائطًا مميزًا ، أو مجموعة كراسي طعام أو بلاط موزاييك في منطقة الدش ، فإن اللون البرتقالي بدرجات متفاوتة من السطوع مثله مثل أي شيء.

هناك عدد من الألوان التي تتناسب مع اللون البرتقالي بشكل جميل. البرتقالي يبدو مذهلاً بدرجات لونية زرقاء ، لكنه يتألق بشكل جيد مع الرمادي أيضًا. في شكله الأكثر خفّةً وخفّةً ، يمكن أن يمتزج اللون البرتقالي مع النغمات البنيّة والخشبية. تشتهر النغمات الخرافية والبيضاء والصخرية البرتقالية بشعبية كبيرة ، خاصة في غرف الطعام. العديد من النغمات الجريئة كالأرجواني والأرجواني والأخضر تعمل بشكل جيد مع اللون البرتقالي. يبدو اللون الوردي والبرتقالي صيفيًا ومهرجًا معًا… تستمر القائمة. هذه المقالة تتحدث عن بعض مخططات اللون البرتقالي الرائعة تستحق القراءة…