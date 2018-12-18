تعلم كيفية أختيار بلاط الحمام الخاص بك

يجب أن يكون بلاط أرضية الحمام ذو اعتبار كبير عند اكتمال أي تثبيت جديد للحمام ، ومن المفاجئ كم عدد الأوجه التي يجب أخذها في الاعتبار. سيكون لدى الجميع فكرة مختلفة عن أفضل بلاط لمناطق أرضية الحمام، ولكن عمر المنزل ، والتصميم الأوسع والتردد المقصود للاستخدام سيلعب كل جزء ، ناهيك عن التكاليف.
سيكون أي مصمم للحمام صريحًا في نصائحه بشأن مواد أرضيات الاستحمام المثالية ، ولكن جميعهم سيتفقون على ما يلي:
- يجب أن يكون البلاط غير مسامي – تحتاج التشطيبات إلى عدم الانزلاق – يجب أن تكون خطوط الجص سهلة التنظيف وخالية من العفن
تم إنشاء هذا الدليل للمساعدة في الإجابة عن جميع الأسئلة الملحة التي سيثيرها اختيار بلاط أرضية الدش المناسب ، ولكن بطبيعة الحال ، ستكون الخيارات الشخصية والتفضيلات الجمالية هي الاعتبار النهائي.
أولاً: عندما يتعلق الأمر بأرضيات الحمام ، لا يهم الحجم ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستحمام. إنها ليست مصدر قلق كبير في الغرفة الأوسع ، حيث يمكن وضع حصيرة الحمام ببساطة في الأرضية لتقليل انزلاق القدمين والقدمين المبتلة ، ولكن داخل الحمام ، تحتاج الأشياء إلى التفكير بعناية أكثر.
يُنصح عمومًا بأن لا يكون بلاط أرضية الحمام أكبر من 6 بوصة مربعة، في محاولة للسماح بقدر أكبر من الجص، وهذا بدوره يوفر قدراً كبيراً من الإمساك والثبات. من المنطقي تماما، عندما يتم أخذ كمية المياه التي ستدفق في الحمام ، في الاعتبار. سيصبح البلاط الكبير بطبيعة الحال أكثر زلقًا ويزيد من مخاطر الحوادث بشكل كبير. إذا كان البلاط الأكبر مطلوبًا، فيمكن الاحتفاظ به على الجدران.
مع العلم أن أحواض أرضية صغيرة للاستحمام هي أفضل في الاعتبار ، وهذا يعني أن أنواع الفسيفساء ، والتي هي بالفعل شعبية بشكل جذاب وجذابة ، هي الحل المثالي. العدد الهائل من خطوط الملاط التي ستكون ضرورية تضمن إنهاء أقل زلقًا وبدون التناقض الجمالي على الإطلاق.
يميل البلاط الفسيفسائي إلى تقديمه على ورقة كبيرة ، تتكون من مربعات فردية صغيرة مثل 1 بوصة. مدعومة بشبكة خاصة ، هذه هي أسهل لوضع ويمكن أن تكون فعالة من حيث التكلفة بشكل استثنائي كذلك. جميع متاجر DIY عالية الجودة لديها تشكيلة واسعة من التصميمات الفسيفسائية للاختيار من بينها ومع ظهور ملون الحمام الملون ، لم يكن من الأسهل الحصول على النهاية المثالية لتكمل حمام مذهل بالفعل.
بعد ذكر الخزف فقط ، يجدر الحديث أكثر عن ذلك ، لأنه يمكن أن يخلق نهاية استثنائية تمامًا لأي أرضية دش ، ليس أقلها لأنه يمكن استخدامها لخلق انطباع عن المزيد من الأموال التي تم إنفاقها.
لا يملك الجميع الميزانية المتاحة للبلاط الرخام الحقيقي ، ولكن يمكن جعل الخزف ، والتي هي أكثر فعالية من حيث التكلفة بكثير ، لتبدو مشابهة جدا. مكافأة إضافية هي أن الإنهاء السلس للبلاط يجعلها أكثر سهولة في التنظيف وأكثر مقاومة للعفن والعفن.
ستكون التكلفة دائما عاملا مهما خلال أي مشروع لتحسين المساكن وعندما يتعلق الأمر ببلاط الحمام ، فمن السهل أن تنفق ثروة مطلقة. الحمد لله ، هناك مجموعة كبيرة من البلاط للاختيار من بينها ، لأرضية الاستحمام ، أن هناك خيارات لتناسب كل ميزانية. تتضمن بعض الخيارات الأكثر شيوعًا ما يلي:
- قراميد ذات تأثير بيبل. على غرار الفسيفساء المربعة القياسية، يتم دعم هذه الشبكات من أجل الراحة والسماح باستخدام كمية كبيرة من الجص ، ولكن هناك مكافأة محددة مع التصاميم المرصوفة بالحصى التي قد تكون واضحة بشكل فوري. علم المنعكسات هو علم مثبت ولن يساعد أي شيء على الاسترخاء واستعادة التوازن مثل تدليك القدم الصغير أثناء الاستحمام.
- كل لون تحت الشمس. دعونا لا ننسى أبدا كيف لا نهاية خيارات الألوان البلاط في هذه الأيام. بغض النظر عن الحجم أو الشكل ، سيكون هناك لون مثالي للذهاب معهم.
- بلاط الحجر الطبيعي. إن بلاط الحجر الطبيعي المعالج الذي لا يمتص الماء ويخزنه ، يعد خيارًا رائعًا لأي أرضية دش ، حيث إنه يمكن أن يقدم قدرًا كبيرًا من الإمساك عند تركه غير مقسوم.
- والبلاط والخزف. عموما أفضل قليلا من الزلق ، والخزف هو الأفضل للحفاظ على تصاميم بلاط صغيرة جدا.
وأخيراً ، يجدر أن نتذكر أن القليل من الإبداع يقطع شوطا طويلا ، حتى في الحمام. لمجرد أن أرضية الحمام هي عبارة عن دمج عملي وضروري ، فهذا لا يعني أنها بحاجة إلى أن تكون مملة أو باهتة. للحصول على مظهر متناسق حقاً ، يجدر بنا أن نواصل نفس نمط الأرضيات مثل الحمام الأوسع ، لكن التغيير يمكن أن يكون جيداً مثل الراحة ، كما يقولون ، فماذا عن نمط غير تقليدي أو لون متباين؟
وطالما يتم استخدام مادة لاصقة للبلاط والحمام الخاص بالحمامات ، إلى جانب بلاط غير قابل للانزلاق ، فإن الباقي ينخفض بالفعل إلى الذوق الشخصي.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:تشكيلة من أجمل المدافئ لشتاء آمن