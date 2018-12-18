تعلم كيفية أختيار بلاط الحمام الخاص بك

يجب أن يكون بلاط أرضية الحمام ذو اعتبار كبير عند اكتمال أي تثبيت جديد للحمام ، ومن المفاجئ كم عدد الأوجه التي يجب أخذها في الاعتبار. سيكون لدى الجميع فكرة مختلفة عن أفضل بلاط لمناطق أرضية الحمام، ولكن عمر المنزل ، والتصميم الأوسع والتردد المقصود للاستخدام سيلعب كل جزء ، ناهيك عن التكاليف.

سيكون أي مصمم للحمام صريحًا في نصائحه بشأن مواد أرضيات الاستحمام المثالية ، ولكن جميعهم سيتفقون على ما يلي:

- يجب أن يكون البلاط غير مسامي – تحتاج التشطيبات إلى عدم الانزلاق – يجب أن تكون خطوط الجص سهلة التنظيف وخالية من العفن

تم إنشاء هذا الدليل للمساعدة في الإجابة عن جميع الأسئلة الملحة التي سيثيرها اختيار بلاط أرضية الدش المناسب ، ولكن بطبيعة الحال ، ستكون الخيارات الشخصية والتفضيلات الجمالية هي الاعتبار النهائي.



