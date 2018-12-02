تصميم وتنفيذ الأثاث الخشبي

في هذا الكتاب من أفكار سوف نتحدث عن الإنتاج الحرفي الثمين، وخاصة صناعة تصميم الأثاث الخشبي من
نجارة كافالار، حيث تحتفظ ورشة إنتاج أنطونيو كافالارو، كما سنرى، بصمة حرفية قوية ، وتحويل المواد الخام الطبيعية إلى قطع أصلية من التصميم المعاصر.
أنطونيو كافلارو خبير في تصنيع خشب الأبنوس والأخشاب الصلبة الأخرى وقد منح فن الأثاث، الروح التي تنعش أعماله، متبعًا هذا الشبق القديم، حيث الحرفية تقترب من الحد الفني، واستعادة العلاقة المباشرة مع المواد الخام والإبداع الذي يلهم النماذج والنماذج. العلاقة المباشرة مع مواد مثل الخشب الصلب ، مع ما له من مادية خاصة ، تعيدنا إلى علاقة عميقة مع الطبيعة بشكل عام ، إلهام حقيقي ومستمر لإبداعات أنطونيو كافالارو.
العلاقة المباشرة هي أيضا في أساس العلاقات مع العملاء ومنازلهم. في الواقع ، يتم تصميم أثاث الأثاث الخشبي الذي سنراه في الواقع لتلبية احتياجات ورغبات العملاء ، وذلك لإعطاء الحياة للبيئات الشخصية والغنية بالدفء والترحيب والعملية. تم تصميم الأثاث الخشبي المصمم ليجعل من المنزل مساحة فريدة من نوعها وبسيطة وراقية في نفس الوقت.
إن تصميم الأثاث الخشبي في أنطونيو كافالارو ينطوي على نهج يتنقل بين التقاليد والابتكار ، يجمع بين الرعاية الحرفية النموذجية المكرسة للتفاصيل والتشطيبات مع التركيز على التصميم والأشكال المعاصرة.
نتائج هذا المزيج من الحرفية والتصميم المعاصر والمواد ذات الجودة هي مفاجئة. لذلك كل ما علينا القيام به هو الذهاب لاستكشاف عمل تصميم الأثاث الخشبي من Ebanisteria Cavallaro معا : تابعنا!
كما ذكرنا ، في تحقيق الأثاث الخشبي المصمم لـ Ebanisteria Cavallaro ، خصائص المساحة التي يجب أن يتناسب الأثاث فيها مع خيارات التصميم بشكل مباشر. خيارات من حيث الأشكال والمواد تجد توليف يجمع بين وظائف والأناقة.
يتم توجيه أبحاث Eivisteria Cavallaro نحو تحقيق الأثاث الخشبي عالي الجودة. تستخدم المواد الكلاسيكية مثل الخشب الصلب والصلب في صناعة الأثاث بتصميم معاصر تمامًا ومناسب لمنازل اليوم.
تسمح العلاقة المباشرة مع العملاء ومعرفة المساحات بإنشاء أثاث يمكن أن يجعل المساحات فريدة ، مع ميزات مخصصة تساعد البيئات على إيجاد توازن بين الزخرفة والأداء الوظيفي ، بين التطبيق العملي والجمال.
في هذه الصورة يمكننا أن نقدر مثالا آخر على نهج كافالارو في ابتكار الأثاث الخشبي. هذا هو وحدة التحكم مع الأدراج اليدوية تماما ، والتي يبدو أنها تطفو على الحائط ، وعلى ضوء وصلبة في نفس الوقت.
حتى مزيج من الخشب والصلب، مع خشب البلوط الصلب ليشكل نواة مركزية لمجلس الوزراء، وهو الجدول الذي يمكن أيضا أن تستخدم كجدول السرير في غرفة النوم. تشطيبات يدوية الصنع وتصميم بسيط ، مثال آخر على مزيج من التقاليد والابتكار .
في هذه الصورة ، يمكننا رؤية نتيجة إعادة تفسير كائن تقليدي مثل الشمعدان ، وتحويله إلى مصباح أرضي من الأناقة الراقية. تتغذى الأسطح بشكل مرهق باليد من خلال العمل المضني للحرف الفنية ذات الصنعة النادرة.
أما سطح طاولة القهوة الذي نراه فهو مصنوع من صلب Cor-Ten ، في حين أن القدم الخشبية ذات الأشكال المتعرجة مصنوعة من معالجة خشب الكستناء الذي يبلغ عمره 300 عام. تشطيبات يدوية وتصميم يحمل التقليد والحداثة مع الأناقة الريفية .
مشروع آخر يجمع بين التصميم المعاصر والحرف اليدوية ، مع طاولة منخفضة لغرفة المعيشة من خشب إيروكو متين مع إدراجات فولاذية.
في الاسلوب الحديث في نجارة كافالارو، لا يزال الخشب الصلب والصلب لهذا الجدول المنخفض مستوحاة من خيالية شرقية.
في هذه الصورة ، نرى مثالاً آخر على كيف يجمع الأثاث المصمم في أنطونيو كافالارو بين البساطة والأناقة والأبحاث والإبداع والجمال والوظيفة.
غرفة نوم في أسلوب الحد الأدنى، مقدمة من قبل نجارة كافالارو إيبانيستيريا، حيث المواد القديمة مثل الجوز والكرز، ينجي، والقيقب والبلوط وغيرها، والتي تستخدم لطاولة القهوة، فتجد تعبيرا عنها في أشكال التصميم العصري الذي نراه، وخلق الأثاث الخشبي فريدة من نوعها لهجة و التشطيبات.لمزيد من التصميمات الملهمة والمميزة، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 معلّقات بأرقى وأحدث التصميمات