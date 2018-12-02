تصميم وتنفيذ الأثاث الخشبي

في هذا الكتاب من أفكار سوف نتحدث عن الإنتاج الحرفي الثمين، وخاصة صناعة تصميم الأثاث الخشبي من نجارة كافالار ، حيث تحتفظ ورشة إنتاج أنطونيو كافالارو، كما سنرى، بصمة حرفية قوية ، وتحويل المواد الخام الطبيعية إلى قطع أصلية من التصميم المعاصر.

أنطونيو كافلارو خبير في تصنيع خشب الأبنوس والأخشاب الصلبة الأخرى وقد منح فن الأثاث، الروح التي تنعش أعماله، متبعًا هذا الشبق القديم، حيث الحرفية تقترب من الحد الفني، واستعادة العلاقة المباشرة مع المواد الخام والإبداع الذي يلهم النماذج والنماذج. العلاقة المباشرة مع مواد مثل الخشب الصلب ، مع ما له من مادية خاصة ، تعيدنا إلى علاقة عميقة مع الطبيعة بشكل عام ، إلهام حقيقي ومستمر لإبداعات أنطونيو كافالارو.

العلاقة المباشرة هي أيضا في أساس العلاقات مع العملاء ومنازلهم. في الواقع ، يتم تصميم أثاث الأثاث الخشبي الذي سنراه في الواقع لتلبية احتياجات ورغبات العملاء ، وذلك لإعطاء الحياة للبيئات الشخصية والغنية بالدفء والترحيب والعملية. تم تصميم الأثاث الخشبي المصمم ليجعل من المنزل مساحة فريدة من نوعها وبسيطة وراقية في نفس الوقت.

إن تصميم الأثاث الخشبي في أنطونيو كافالارو ينطوي على نهج يتنقل بين التقاليد والابتكار ، يجمع بين الرعاية الحرفية النموذجية المكرسة للتفاصيل والتشطيبات مع التركيز على التصميم والأشكال المعاصرة.

نتائج هذا المزيج من الحرفية والتصميم المعاصر والمواد ذات الجودة هي مفاجئة. لذلك كل ما علينا القيام به هو الذهاب لاستكشاف عمل تصميم الأثاث الخشبي من Ebanisteria Cavallaro معا : تابعنا!