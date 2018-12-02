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تصميم وتنفيذ الأثاث الخشبي

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Realizzazioni, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro مطبخ
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في هذا الكتاب من أفكار سوف نتحدث عن الإنتاج الحرفي الثمين، وخاصة صناعة تصميم الأثاث الخشبي من نجارة كافالار، حيث تحتفظ ورشة إنتاج أنطونيو كافالارو، كما سنرى، بصمة حرفية قوية ، وتحويل المواد الخام الطبيعية إلى قطع أصلية من التصميم المعاصر.

أنطونيو كافلارو خبير في تصنيع خشب الأبنوس والأخشاب الصلبة الأخرى وقد منح فن الأثاث، الروح التي تنعش أعماله، متبعًا هذا الشبق القديم، حيث الحرفية تقترب من الحد الفني، واستعادة العلاقة المباشرة مع المواد الخام والإبداع الذي يلهم النماذج والنماذج. العلاقة المباشرة مع مواد مثل الخشب الصلب ، مع ما له من مادية خاصة ، تعيدنا إلى علاقة عميقة مع الطبيعة بشكل عام ، إلهام حقيقي ومستمر لإبداعات أنطونيو كافالارو.

العلاقة المباشرة هي أيضا في أساس العلاقات مع العملاء ومنازلهم. في الواقع ، يتم تصميم أثاث الأثاث الخشبي الذي سنراه في الواقع لتلبية احتياجات ورغبات العملاء ، وذلك لإعطاء الحياة للبيئات الشخصية والغنية بالدفء والترحيب والعملية. تم تصميم الأثاث الخشبي المصمم ليجعل من المنزل مساحة فريدة من نوعها وبسيطة وراقية في نفس الوقت.

إن تصميم الأثاث الخشبي في أنطونيو كافالارو ينطوي على نهج يتنقل بين التقاليد والابتكار ، يجمع بين الرعاية الحرفية النموذجية المكرسة للتفاصيل والتشطيبات مع التركيز على التصميم والأشكال المعاصرة.

نتائج هذا المزيج من الحرفية والتصميم المعاصر والمواد ذات الجودة هي مفاجئة. لذلك كل ما علينا القيام به هو الذهاب لاستكشاف عمل تصميم الأثاث الخشبي من Ebanisteria Cavallaro معا : تابعنا!

1. أثاث خشبي للمنزل كله

Realizzazioni, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro مطبخ
Ebanisteria Cavallaro

Realizzazioni

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

كما ذكرنا ، في تحقيق الأثاث الخشبي المصمم لـ Ebanisteria Cavallaro ، خصائص المساحة التي يجب أن يتناسب الأثاث فيها مع خيارات التصميم بشكل مباشر. خيارات من حيث الأشكال والمواد تجد توليف يجمع بين وظائف والأناقة.

2. الأثاث الخشبي المعاصر

Realizzazioni, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro مطبخ
Ebanisteria Cavallaro

Realizzazioni

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

يتم توجيه أبحاث Eivisteria Cavallaro نحو تحقيق الأثاث الخشبي عالي الجودة. تستخدم المواد الكلاسيكية مثل الخشب الصلب والصلب في صناعة الأثاث بتصميم معاصر تمامًا ومناسب لمنازل اليوم.

3. الأثاث لمساحات فريدة من نوعها

Realizzazioni, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro مطبخ
Ebanisteria Cavallaro

Realizzazioni

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

تسمح العلاقة المباشرة مع العملاء ومعرفة المساحات بإنشاء أثاث يمكن أن يجعل المساحات فريدة ، مع ميزات مخصصة تساعد البيئات على إيجاد توازن بين الزخرفة والأداء الوظيفي ، بين التطبيق العملي والجمال.

4. تصميم أثاث خشبي لكل بيئة

Console sospesa con 2 cassetti / Scrivania sospesa in bamboo, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro Living roomCupboards & sideboards
Ebanisteria Cavallaro

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

في هذه الصورة يمكننا أن نقدر مثالا آخر على نهج كافالارو في ابتكار الأثاث الخشبي. هذا هو وحدة التحكم مع الأدراج اليدوية تماما ، والتي يبدو أنها تطفو على الحائط ، وعلى ضوء وصلبة في نفس الوقت.

5. الخشب والصلب

Comodino con 1 cassetto in legno di rovere / Tavolino in stile Mid Century in Massello di Rovere / Consolle moderna in stile scandinavo, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro غرفة نوم خشب
Ebanisteria Cavallaro

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

حتى مزيج من الخشب والصلب، مع خشب البلوط الصلب ليشكل نواة مركزية لمجلس الوزراء، وهو الجدول الذي يمكن أيضا أن تستخدم كجدول السرير في غرفة النوم. تشطيبات يدوية الصنع وتصميم بسيط ، مثال آخر على مزيج من التقاليد والابتكار .

6. من الشمعدان الخشبي إلى المصباح

Candelabro, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro ArtworkOther artistic objects
Ebanisteria Cavallaro

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

في هذه الصورة ، يمكننا رؤية نتيجة إعادة تفسير كائن تقليدي مثل الشمعدان ، وتحويله إلى مصباح أرضي من الأناقة الراقية. تتغذى الأسطح بشكل مرهق باليد من خلال العمل المضني للحرف الفنية ذات الصنعة النادرة.

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7. طاولة القهوة الصلب والخشب

Tavolo da caffè rotondo acciaio e legno antico / Tavolino Basso in Stile Scandinavo/ Tavolino Rotondo in Ferro Mid Century /, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro Living roomSide tables & trays الحديد / الصلب Black
Ebanisteria Cavallaro

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

أما سطح طاولة القهوة الذي نراه فهو مصنوع من صلب Cor-Ten ، في حين أن القدم الخشبية ذات الأشكال المتعرجة مصنوعة من معالجة خشب الكستناء الذي يبلغ عمره 300 عام. تشطيبات يدوية وتصميم يحمل التقليد والحداثة مع الأناقة الريفية .

8. طاولة خشبية لغرفة المعيشة

Tavolino da Caffè Basso in Legno Massello di Iroko /Coffee table / Mid century coffee table solid wood /, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro غرفة المعيشة خشب متين
Ebanisteria Cavallaro

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

مشروع آخر يجمع بين التصميم المعاصر والحرف اليدوية ، مع طاولة منخفضة لغرفة المعيشة من خشب إيروكو متين مع إدراجات فولاذية.

9. طاولة منخفضة من الإلهام الشرقي

Coffee table or dining Lunch Medium Sized handmade by a Great Tree/Tavolino da salotto o sala da Pranzo di medie Dimensioni fatto a mano da un Grande Albero / Tavolino da Caffè stile Mid-Century in Mogano, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro Living roomSide tables & trays خشب متين
Ebanisteria Cavallaro

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

في الاسلوب الحديث في نجارة كافالارو، لا يزال الخشب الصلب والصلب لهذا الجدول المنخفض مستوحاة من خيالية شرقية.

10. البساطة والأناقة في خدمة المنزل

Realizzazioni, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro مطبخ
Ebanisteria Cavallaro

Realizzazioni

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

في هذه الصورة ، نرى مثالاً آخر على كيف يجمع الأثاث المصمم في أنطونيو كافالارو بين البساطة والأناقة والأبحاث والإبداع والجمال والوظيفة.

11. المواد القديمة والتصميم المعاصر

Solid wood coffee Table/Tavolino da Caffe in legno massello / Comodino in stile scandinavo fatto a mano / Tavolo per sofà moderno / Pezzo unico realizzato a Mano, Ebanisteria Cavallaro Ebanisteria Cavallaro غرفة نوم خشب
Ebanisteria Cavallaro

Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro
Ebanisteria Cavallaro

غرفة نوم في أسلوب الحد الأدنى، مقدمة من قبل نجارة كافالارو إيبانيستيريا، حيث المواد القديمة مثل الجوز والكرز، ينجي، والقيقب والبلوط وغيرها، والتي تستخدم لطاولة القهوة، فتجد تعبيرا عنها في أشكال التصميم العصري الذي نراه، وخلق الأثاث الخشبي فريدة من نوعها لهجة و التشطيبات.

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