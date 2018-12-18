8 أفكار للديكور يمكن صنعها باستخدام ألوان الأكياس الورقية

لون الكيس الورقي هو واحد من اللون البني مع الصبغات الطبيعية. الألوان الطبيعية تخلق جوًا هادئًا في الديكور. إذا كنت تفكر في خلق جو هادئ ودافئ مع خطوط بسيطة ، قد تكون مهتمة بلون الأكياس الورقية.

تختلف الألوان التي يتلاءم فيها لون الحقيبة الورقية وفقًا للجو الذي ترغب في إنشائه في الديكور. خاصة إذا كنت ترغب في خلق جو هادئ وهادئ ؛ تتوافق ظلال الكريم مع الظلال الطبيعية مثل الظلال البيضاء والبيج والبني.

لإنشاء جو ديناميكي ، يمكنك إنشاء لوحة ألوان من خلال الجمع بين لون ورق الأكياس ونغمات الألوان الأكثر تباينًا. يمكن للنغمات ذات اللون البني الداكن والأسود والأخضر الداكن استخدام لون الحقيبة الورقية المفتوحة ، حيث يمكنك إنشاء التباين عن طريق الجمع بين درجات اللون البيج والكريم.

لخلق جو دافئ ، يمكن تعديل درجات اللون البرتقالي الداكن والبرتقالي والنغمات الحمراء والخمسية، بالإضافة إلى الألوان الخضراء والزرقاء الحيوية التي يمكن أن تضيف نضارة، كما يسمح باستخدام الألوان الزاهية لأولئك الذين يحبون استخدام الألوان.

لون الكيس الورقي هو واحد من الظلال المحايدة ويمكن استخدامه في أنماط مختلفة من الزخرفة عندما يتناسب مع العديد من درجات الألوان، وقد وضعنا أفكار الديكور التي يمكنك استخدامها في العديد من المناطق من الديكور الخارجي إلى التصميم الداخلي، ويمكنك إلقاء نظرة على الأمثلة الملهمة في هذا المقال!