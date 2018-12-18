8 أفكار للديكور يمكن صنعها باستخدام ألوان الأكياس الورقية

لون الكيس الورقي هو واحد من اللون البني مع الصبغات الطبيعية. الألوان الطبيعية تخلق جوًا هادئًا في الديكور. إذا كنت تفكر في خلق جو هادئ ودافئ مع خطوط بسيطة ، قد تكون مهتمة بلون الأكياس الورقية.
تختلف الألوان التي يتلاءم فيها لون الحقيبة الورقية وفقًا للجو الذي ترغب في إنشائه في الديكور. خاصة إذا كنت ترغب في خلق جو هادئ وهادئ ؛ تتوافق ظلال الكريم مع الظلال الطبيعية مثل الظلال البيضاء والبيج والبني.
لإنشاء جو ديناميكي ، يمكنك إنشاء لوحة ألوان من خلال الجمع بين لون ورق الأكياس ونغمات الألوان الأكثر تباينًا. يمكن للنغمات ذات اللون البني الداكن والأسود والأخضر الداكن استخدام لون الحقيبة الورقية المفتوحة ، حيث يمكنك إنشاء التباين عن طريق الجمع بين درجات اللون البيج والكريم.
لخلق جو دافئ ، يمكن تعديل درجات اللون البرتقالي الداكن والبرتقالي والنغمات الحمراء والخمسية، بالإضافة إلى الألوان الخضراء والزرقاء الحيوية التي يمكن أن تضيف نضارة، كما يسمح باستخدام الألوان الزاهية لأولئك الذين يحبون استخدام الألوان.
لون الكيس الورقي هو واحد من الظلال المحايدة ويمكن استخدامه في أنماط مختلفة من الزخرفة عندما يتناسب مع العديد من درجات الألوان، وقد وضعنا أفكار الديكور التي يمكنك استخدامها في العديد من المناطق من الديكور الخارجي إلى التصميم الداخلي، ويمكنك إلقاء نظرة على الأمثلة الملهمة في هذا المقال!
تختلف خلفيات ألوان الأكياس الورقية باختلاف النمط والأسلوب المراد تطبيقه. من الممكن خلق جو هادئ كما هو الحال في غرفة المعيشة ، والتي تجلب الانسجام والتناغم بين درجات الألوان المحايدة في المقدمة.
يمكن طلاء نماذج ورق الجدران الورقية المزيّنة بالورود والأزهار ، بالإضافة إلى لون حقيبة ورق الحائط الواحد بنبرة. يوفر لون الحقيبة الورقية واكسسوارات الأثاث ، ونماذج طاولات القهوة بلون أصفر ذهبي أو نغمات نحاسية ، مظهرًا أنيقًا وأنيقًا.
يتطابق لون الكيس مع تفاصيل اللون الذهبي في التفاصيل التفصيلية مثل أرجل طاولة القهوة وإكسسوارات الإضاءة وإطار المرآة الزخرفية. يمكنك أيضًا إنشاء لوحة ألوان وفقًا للنمط الذي سيتم تطبيقه على قسم معين من المنزل باستخدام طلاء حائط فردي أو مجرد نموذج لوني مناسب لحقيبة المقعد.
إذا كنت تفضل ظلال الألوان القريبة من لون الحقيبة الورقية ، فيمكنك خلق جو أكثر هدوءًا وتوفير مظهر سلمي وهادئ لمناطق المعيشة؛ قد ترغب أيضًا في خلق جو أكثر دفئًا مع ألوان نابضة بالحياة ، أو نغمات برتقالية أو صفراء أو لون خمري أو أحمر لإضافة الدفء.
تتم مطابقة لون الأكياس الورقية مع العديد من درجات الألوان وفقًا للنمط والأسلوب المراد تطبيقه في الزخرفة، وكظلال محايدة، تعتبر ظلال الأكياس الورقية مثالية لأغطية الجدران؛ كما هو موضح في الصورة، يمكن أن يؤدي التباين في الأثاث إلى إنشاء أرضية تبرز درجات الألوان.
يخلق غطاء الجدار أرضية تبرز الأثاث والملحقات. لذلك ، إذا كنت لا ترغب في التأكيد على لون الجدار، ويمكنك الذهاب إلى نغمات اللون المحايدة، حيث تضيف الألوان المتباينة الحيوية وتخلق جوًا ديناميكيًا، ولأغراض الديكور، يمكنك اختيار أغطية ورق الأكياس الورقية، بلون محايد، مع ألوان زاهية.
تفاصيل مثل الملحقات والستائر أو عناصر السجاد لاستخدامها في الديكور توفر سلامة اللون والملمس. يمكن تصميم أغطية الوسائد الزخرفية ، ونماذج الطاولات المصنوعة من القهوة والستائر المزودة بمقاعد للمقاعد ، وليس الأثاث فقط ، لتتناسب مع لوحة الألوان. يمكنك الجمع بين ألوان ورق الكيس مع ألوان التنجيد وألوان الخردل ، وهو أحد ألوان الاتجاه لهذا العام. يمكنك إنشاء لوحة ألوان للوسائد المتوافقة مع ستائر الورق الستارة ، بالإضافة إلى اختيار لوحة ألوان تطابق ألوان ديكور الحائط.
أرضية الجدار الأبيض والأشكال الهندسية لنماذج طاولة القهوة مع استخدام الملحقات البيضاء في زخرفة لون نموذج حقيبة المقعد الورقي كانت قابلة للتكيف للغاية. إذا كنت تنوي استخدام لون حقيبة الأكياس الورقية في الزخرفة ، فيمكنك إنشاء لوحة ألوان وفقًا لذلك بقبول لون خفيف. من أجل خلق جو مفتوح وواسع ، ستسلط الحقيبة الورقية على الحائط ذات اللونين الأبيض والبيج والكريم الضوء على لون المقعد. سوف يتناسب لون الملحقات الملونة المتباينة ولون الحقيبة الورقية التي ستستخدمها في الزينة بشكل موحد.
إذا كنت ترغب في استخدام الصبغات في زخرفة المطبخ وإنشاء تخطيط منتظم ، فإن درجات الألوان المحايدة مناسبة للغاية. توفّر أغطية خزانة المطبخ الملوّنة الأنيقة مع عناصر الإضاءة الأنيقة تناسقًا متناغمًا مع مجموعة ألوان ألوان متناغمة. يمكن أن تجذب انتباه أولئك الذين يريدون اللحاق عداد المطبخ الأبيض مع خزائن المطبخ ورقة اللون.
يمكنك الجمع بين النغمات الزاهية مع الصبغات المحايدة؛ في الواقع يمكنك إنشاء لوحة ألوان عن طريق الدمج بين لون الحقيبة الورقية المحايدة ودرجات الألوان النابضة بالحياة أو الدافئة لاستخدامها للزينة، كما يمكنك استخدام لون الحقيبة الورقية المحايد، وهو لون وسيط لتدرجات الألوان الدافئة ، ولوحات الألوان الزاهية واللامعة.
بشكل عام ، تم تصميم ديكور غرفة المعيشة من خلال توفير جو هادئ لتلبية الحاجة للراحة. تتناغم درجات الألوان المحايدة بسلاسة مع الألوان والنسيج الطبيعي. يمكنك إنشاء لوحة ألوان بألوان طبيعية ومحايدة مناسبة لزينة غرفة المعيشة.
مع لون الكيس الورقي ، تتشكل النغمات الكريمية والبيج والبني والألوان الرمادية المحايدة لتناسب العينين. القوام الخشب يضيف الدفء.
يمكنك استخدام ورق الحائط المرسوم بلون الأكياس الورقية لتغطية الجدار الذي يفصل منطقة تناول الطعام ومنطقة المعيشة بورق حائط اعتمادًا على الأسلوب أو النمط المناسب ، ويمكنك اختيار استخدام لون مطابق للون الكيس الورقي على الجدران المتبقية. على سبيل المثال ، يتم طلاء الجدران بلون الكيس الورقي ، وتأتي المنتجات الورقية في ظلال اللون الفاتح في مكان بارز باستخدام ورق جدران لون الحقيبة الورقية.
النغمات الكريمية والبنية هي ألوان طبيعية. تحتوي غرف المعيشة على منطقة استراحة حيث تريد خلق جو هادئ وهادئ ودافئ. إذا كنت ترغب في خلق جو هادئ بعد استنشاق اليوم ، يمكنك الجمع بين نغمات الألوان الطبيعية والمحايدة لإنشاء صالة أنيقة.لمزيد من التصميمات والأفكار الديكورية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، الأزرق والبرتقالي.. أحدث ألوان طلاء الجدران لعام 2019