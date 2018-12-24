طرق مختلفة لاستخدام الأزرق النيلي في الزخرفة

لون ذو جو غني يمتد تأثيره الجمالي وأسلوبه ليتخطى الزمن، ويتميز بأجواء أنيقة، وهو الأزرق النيلي.. أحد أكثر الظلال شهرةً في السنوات الأخيرة.
هذا اللون، الذي تم الحصول عليه من أوراق شجرة النيلي ، والذي كان يسمى سابقاً çivit باللغة التركية ، سمي أيضًا بالشجرة التي نمت في الهند، هو لون دراماتيكي وفعال يمكن أن يخلق جواً غنياً بالزخرفة النيليّة أو الأزرق النيلي ، وهو لون شعبي لقرون. يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على كيفية تأثير النيلي على الزخرفة ، التي تكون أغمق من اللون الأزرق ، أكثر قتامة من اللون البحري ولها مظهر مشرق.
عند استخدامه كلون حائط ، يمكن للأزرق النيلي أن يقدم مساهمة رائعة وفنية في الغرفة ، ولكنه يمكن أيضًا أن يخلق جوًا خفيفًا ومُنعشًا للغاية عند استخدامه كألوان مميزة؛ نظرًا لأن هذا النوع من الاستخدامات متعدد الاستخدامات، فإن اللون النيلي هو في الواقع أحد الألوان الأكثر شيوعًا في معظم مساحات المعيشة ، بدءًا من ديكورات المطبخ وحتى غرف المعيشة لفترة طويلة جدًا ؛ ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، زادت شعبيتها وأصبحت اتجاهاً، ويمكن مقارنة الأزرق النيلي بأغنية كلاسيكية تم إعادة تفسيرها بواسطة الموسيقى الحديثة؛ فالكلاسيكية التي لا تنسى، والتي هي دائما تحتفظ بمكان في التاريخ ، تعيد وتعيد الحياة إلى الحياة بتفسيراتها التكيفية.
بفضل هيكله المرن والمتعدد الاستخدامات الذي يمكن أن يتكيف مع كل نمط ديكور ومساحة معيشة ، يستمر اللون النيلي في إلهام التصاميم الغنية والمتطورة؛ ونتيجة لذلك، هناك العديد من الطرق المختلفة لاستخدام الأزرق النيلي ، وهو أنيق ، نابض بالحياة وأنيق بشكل لا يصدق ، والذي يلمس الحواس. في هذه المقالة ، قمنا بتجميع الأزرق النيلي مع 10 ألوان ملهمة مختلفة!
إذا كنت ترغب في إنشاء تأثير مدهش ولكن واسع دون جعل الجو في غرفة معيشة صغيرة ضيقة للغاية ، فإن أسهل طريقة هي استخدام الأزرق النيلي مع الأثاث الذي سيخلق نقطة محورية. على سبيل المثال ، صوفا ثلاثية تعكس جاذبية اللون الأزرق النيلي يمكنها أن تحدث فرقًا حتى في أكثر زخرفة غرفة المعيشة العادية.
عندما يتعلق الأمر بالزينة التي تعكس أسلوبًا عتيق الطراز ، يمكننا القول إن الأزرق النيلي يتخطى الزمن ، كما أن تأثيراته الكلاسيكية تجعل هذا المظهر يبدو ممتعًا ويستمتع به كثيرًا. كما قلنا ، هذا اللون الأزرق رائع وأنيق مع ظلامه ، وهو ناجح للغاية في خلق نسيج مبتكر ونشط بقوة. عندما نواجه هذه التأثيرات في أثاث عتيق الطراز ، تكون النتيجة مذهلة للغاية. تم إنتاج هذا الخشب المصنوع من البلوط باللون الأزرق النيلي من خشب البلوط ، ويتميز بتصميم عصري أنيق للغاية ، وهو عنصر تصميم قوي يعزز كل غرفة تحتوي على.
يمكن استخدام الأزرق النيلي كدور رائد أو أقوى عنصر زخرفة في الغرفة ، ولكن أيضًا كنغمة تظليل وتكامل كما في هذا المثال. إذا لم يكن هناك زخرفة مصممة في غرف النوم مع درجات ألوان غير متطابقة للغاية ، فإن البياضات الزرقاء النيلية والوسائد وأغطية الوسائد تسهم دائمًا في التصميم كعناصر أنيقة تؤكد على الهيكل السلمي والمريح للزخرفة.
لأن غالبا ما يستخدم الأزرق النيلي مع حيوية قوية في الديكور الحديث، بألوان طبيعية من الخشب في المقدمة أبقاها التصميم الكلاسيكي أو ريفي ليست واحدة من اللون الأول الذي يتبادر إلى الذهن اليوم. في حين نغمات الخشب مع مزيج مذهل تماما من الأزرق النيلي يتضح عندما مجتمعة. على سبيل المثال، عند الموقد وحدة الموقد البيضاء القشرة الخشبية هائلة القاعة في الطابق والسقف في منطقة لتناول الطعام، والتقى مع طاولة طعام كلاسيكية أنيقة مع مجموعة تفاصيل عالية مفصلة ولافتة للنظر، والتي يمكن أن تجمع بين المواد ذات أناقة طبيعية ولكن الأناقة الكلاسيكية ما خرجت يمكن أن يطلق عليه عادي في التحليل النهائي . يتم وضعها بين السكان الاصليين الملونة طاولة الطعام كرسي مع الموقد كل هذه الأناقة في الطبيعة الطبقية للمسة نهائية، يضيف كثافة حديثة وأنيقة ودقيقة إلى قاعات الكلاسيكية.
الأزرق النيلي، بالطبع، هو لون قوي جدا وملفت للنظر؛ ومع ذلك ، هناك أيضًا بعض الدرجات التي تعزز اللون الأزرق النيلي ، مثل كل نغمة لونية ، وتخلق تأثيرًا رائعًا عند استخدامها معًا. دائماً ما تكون ظلال اللون الأصفر واحدة من الألوان التي تصنع العجائب عندما تأتي مع نغماتها الزرقاء. عندما يتعلق الأمر بالنغمة الزاهية والمثيرة للون الأزرق النيلي ، فإن نغمات الليمون من نفس الحيوية تخلق ديكورات أنيقة تخلق طاقة إيجابية معاصرة للغاية. إن صيغة استخدام هذين اللونين القويين معاً هي التفكير في أحدهما كاللون الرئيسي والأخر على أنه لون مكمل. إذا قمت بنشر لونين على أسطح كبيرة في نفس المعدل ، فقد يحدث قوام متعب قليلاً.
إن الجمع بين اللونين الأحمر والأزرق هو ، بالطبع ، تركيبات الألوان المدهشة المضمونة دائمًا. يعتبر اللون الأزرق الزهري والأنيق القوي الذي يتكونان من ظلال مختلفة باللونين الأحمر والأزرق مزيجًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن أناقة كلاسيكية أنيقة. مرة أخرى ، بما أننا نتحدث عن لونين قويين وفعالين ، فمن الضروري استخدام نغمة محايدة كخلفية في الزخارف التي يتلاقى فيها هذان اللونان.
النغمات الزرقاء هي ألوان لا غنى عنها من الزخارف نمط البحر الأبيض المتوسط. أجمل طريقة لتعكس الأجواء العميقة والهادئة لأزرق البحر وزرقاء العين في الصيف هي لمسة من اللون الأبيض مع نغمات زرقاء أنيقة. لإعطاء تأثير أقوى وأكثر أناقة على الأناقة البيضاء ، تحتاج إلى محاولة ظلال أغمق من اللون الأزرق. الأزرق النيلي.
يمكننا أن نرى أن اللون النيلي يستخدم بشكل متكرر في المطابخ والقاعات ، ولكن عندما يتعلق الأمر بزينة الحمام ، ما زلنا نرى نفس اللون يتكرر. ولكن الحقيقة هي أن الحمامات مناسبة للصالونات لخلق مواد أنيقة ومبتكرة بألوان مختلفة. على سبيل المثال ، استخدام الأزرق النيلي في خزانة الحمام تحت العداد يكفي للجمع بين الحمام العادي والأناقة الرائعة والرائعة.
يستخدم المهندسون المعماريون المحترفون إطارات النوافذ لتجميل واستعادة الأجزاء الداخلية والخارجية للمنزل. اليوم ، يمكننا أن نرى تقريبا أي منزل في النوافذ البلاستيكية التي تم إنشاؤها بواسطة نافذة عادية من مواد مختلفة بألوان مختلفة من خلال تصميم من السهل كسر! الأزرق النيلي هو خيار رائع من ألوان النوافذ التي يمكن أن تؤكد على كل من الداخل والخارج.
منذ بداية مقالنا ، تحدثنا عن مدى قوة اللون الأزرق النابض. من المهم توخي الحذر عند التجميع باستخدام ألوان قوية وحيوية للغاية ، وللحفاظ على النسبة الصحيحة من أجل عدم التأثير بشكل متعب على الأسطح الكبيرة. ومع ذلك ، من أجل التأثير المعاصر ، اللمسات المهنية والتفضيلات الصحيحة للون ، وللوهلة الأولى ، يمكن استخدام ألوان حية وقوية تبدو غير متوافقة معًا وبشكل مكثف. في غرفة المعيشة هذه ، نرى مثالًا رائعًا على اللون الأرجواني والوردي والأزرق النيلي ، والذي يظهر على الفور للوهلة الأولى ، ولكن يتم تضمينه فعليًا في الزخرفة. بطبيعة الحال ، مثل هذا النوع من ضرب وأنيقة لخلق نسيج لخلق العين المهنية أمر ضروري للغاية ، ولكن في تصميم الأزرق نيلي لا تنسى يمكن أن أقول تلك العجائب.لمزيد من الأفكار والتصميمات الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، الأزرق والبرتقالي.. أحدث ألوان طلاء الجدران لعام 2019