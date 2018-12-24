طرق مختلفة لاستخدام الأزرق النيلي في الزخرفة

لون ذو جو غني يمتد تأثيره الجمالي وأسلوبه ليتخطى الزمن، ويتميز بأجواء أنيقة، وهو الأزرق النيلي.. أحد أكثر الظلال شهرةً في السنوات الأخيرة.

هذا اللون، الذي تم الحصول عليه من أوراق شجرة النيلي ، والذي كان يسمى سابقاً çivit باللغة التركية ، سمي أيضًا بالشجرة التي نمت في الهند، هو لون دراماتيكي وفعال يمكن أن يخلق جواً غنياً بالزخرفة النيليّة أو الأزرق النيلي ، وهو لون شعبي لقرون. يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على كيفية تأثير النيلي على الزخرفة ، التي تكون أغمق من اللون الأزرق ، أكثر قتامة من اللون البحري ولها مظهر مشرق.

عند استخدامه كلون حائط ، يمكن للأزرق النيلي أن يقدم مساهمة رائعة وفنية في الغرفة ، ولكنه يمكن أيضًا أن يخلق جوًا خفيفًا ومُنعشًا للغاية عند استخدامه كألوان مميزة؛ نظرًا لأن هذا النوع من الاستخدامات متعدد الاستخدامات، فإن اللون النيلي هو في الواقع أحد الألوان الأكثر شيوعًا في معظم مساحات المعيشة ، بدءًا من ديكورات المطبخ وحتى غرف المعيشة لفترة طويلة جدًا ؛ ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، زادت شعبيتها وأصبحت اتجاهاً، ويمكن مقارنة الأزرق النيلي بأغنية كلاسيكية تم إعادة تفسيرها بواسطة الموسيقى الحديثة؛ فالكلاسيكية التي لا تنسى، والتي هي دائما تحتفظ بمكان في التاريخ ، تعيد وتعيد الحياة إلى الحياة بتفسيراتها التكيفية.

بفضل هيكله المرن والمتعدد الاستخدامات الذي يمكن أن يتكيف مع كل نمط ديكور ومساحة معيشة ، يستمر اللون النيلي في إلهام التصاميم الغنية والمتطورة؛ ونتيجة لذلك، هناك العديد من الطرق المختلفة لاستخدام الأزرق النيلي ، وهو أنيق ، نابض بالحياة وأنيق بشكل لا يصدق ، والذي يلمس الحواس. في هذه المقالة ، قمنا بتجميع الأزرق النيلي مع 10 ألوان ملهمة مختلفة!