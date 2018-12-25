خيارات مختلفة لأرضيات شرفة

لشرفات هي قلادة منزلك والشرفات التي تسمح لك بالتنفس عندما تضيق ، موسم الصيف هو واحد من المناطق التي تستخدم كمنطقة معيشة في منزلك لمدة أربعة مواسم. على الرغم من أن الموضوعات مثل الدورة والمساحة الخضراء والزخرفة الكبيرة هي أول الأشياء التي تتبادر إلى الذهن في شرفة الشرفة والديكور ، فإن الأرضيات هي واحدة من الموضوعات الرئيسية لزينة الشرفة. السيراميك ، والبلاط ، والباركيه ، والخشب ، والخرسانة والخزف مثل الخشب المستخدمة في أرضيات شرفة توفر شرفة مع أرضية أكثر أناقة وصحة.

بلاط الأرضية الذي يعتبر أكثر مواد الأرضيات تفضيلاً في أنواع أرضيات الشرفة ، هو مادة اقتصادية إلى جانب كونها اقتصادية. تقع بين مواد أرضيات الشرفة وتشتهر بخواصها المقاومة للماء ، كما تعتبر السيراميك خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في عمل ديكورات زخرفية جمالية. واحدة من مواد الأرضيات شرفة للماء هو البلاط البلاستيكية القائمة على البلاستيك. البلاطات البلاستيكية ، التي يتم لصقها معا ومقاومة للماء ، هي أغلى قليلا من الخيارات الأخرى من الناحية الاقتصادية. إذا كنت تريد أن تكون الباندا في الشرفة وتريد استخدام مواد الأرضيات الاقتصادية ، فإن الخيار المثالي سيكون بلاط الأرضية الخشبي أو أرضيات الشرفة.

على الرغم من أن أسعار بلاط الأرضيات الخشبية ليست مفيدة اقتصاديًا ، إلا أن أسعار البلكونات في الشرفة ستعطيك ميزة لأنها تتمتع بأسعار اقتصادية للغاية. إذا كنت ستقوم بتزيين شرفة بالطبيعة في المقدمة ، يمكنك أيضًا اختيار مواد الأرضيات الخشبية في الهواء الطلق. لهذا ، يمكنك اختيار البلاط والبلاط وألواح الأرضيات الخرسانية مع أنماط الخشب والخشب.

مع مواد أرضيات خارجية تشبه الخشب ، يمكنك أن تجعل غطاء الأرضية مقاومًا للماء ويمكنك إحضار الطبيعة إلى الواجهة بمظهرها الطبيعي. ستشمل مواد الأرضيات الخشبية الواردة في أفكار أرضيات الشرفة مواد اقتصادية وستهز ميزانيتك. لذلك ، يجب عليك دائمًا التحقق من أسعار الأرضيات الخشبية قبل إجراء التحديد.

إذا كنت تفضل السيراميك في الشرفة ، سيكون لديك ميزة اختيار نماذج السيراميك عدم الانزلاق بين أصناف السيراميك. عندما تغسل الشرفة أو عندما تتغير مياه الأمطار ، تختلف أسعار السيراميك غير القابل للانزلاق التي تسمح لك بالسير بسلاسة وفقًا لأسعار السيراميك العادية. لأن جميع هذه المواد هي مواد أرضيات خارجية ، يمكنك استخدامها بسهولة في الحديقة.

يجب أن تنظر إلى الأمثلة على الأرضيات وأن تجعل الخيار الأكثر اقتصادية ومفيدة للأرضيات المختلفة من أجل إعطائك فكرة قبل اختيار مواد الأرضيات لحديقتك أو الشرفة.