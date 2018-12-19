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6أنماط عبقرية لتصميمات الأثاث في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa M, 3C+M architettura 3C+M architettura غرفة المعيشة
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يبدو أن عام 2018 سيكون عامًا من خيارات التصميم الداخلي الأكثر جاذبية ، وهذا هو سبب رغبتنا حقاً في أن نعرض لك بعضًا من أساليب الأثاث الرائعة التي ترتفع إلى البروز الآن! سواء كنت تفكر في تحديث غرفة نوم كلاسيكية أو ترغب في الاستثمار في بعض أجزاء غرفة المعيشة المعاصرة ، فإننا نعتقد أنك ستحب بعض الأنواع المقترحة التي نقدمها لك اليوم. تعال وإلقاء نظرة ومعرفة ما إذا كان مصمم الديكور الداخلي الخاص بك مستوحى لإضفاء مظهر أكثر على منزلك!

فينتاج

Casa M, 3C+M architettura 3C+M architettura غرفة المعيشة
3C+M architettura

3C+M architettura
3C+M architettura
3C+M architettura

نحن نشك في أنه سيكون هناك وقت لا يزال فيه الأثاث العتيق في قمة الأناقة، ولكن هذا العام ، على وجه الخصوص ، كل شيء عن أسلوب التصميم الدنماركي الرائع الذي يبدو أنه خرج مباشرة من الستينيات والسبعينيات. الأرجل الرشيقة ، والكنس المرتفعة والمنسوجات الفاخرة كلها عوامل أساسية في هذا المظهر ، لذا لا تخف من أن تضع بعض المخمل!

نقوشات الزهور تتربع ع العرش

Bonton, Reevèr One Home Reevèr One Home BedroomTextiles
Reevèr One Home

Reevèr One Home
Reevèr One Home
Reevèr One Home

الزخارف الزهرية مدهشة وستعود إلى أسلوبها بشكل كبير في عام 2018. من المثير للاهتمام ، أنها أزهار أحادية اللون تظهر عليها علامات على أن تصبح شائعة حقا ، وهي لمسة عصرية على جمالية التصميم الكلاسيكي. يعمل بشكل جيد مع الخشب الطبيعي أيضا!

الريترو الفاخر

MODERNITA' e LUSSO a Roma, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor Living roomSofas & armchairs جلد مزيف Brown
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

هناك دائمًا مساحة لبعض لمسات الأثاث المزخرفة، لذا من المرايا الرائعة إلى الأرائك المنجدة الجميلة التي تم الانتهاء منها في أفضل المواد ، فالتزيين الفاخر هو خيار ثابت لن يخرج أبداً عن الأسلوب. يمكنك حتى احتضان ريترو يلتقي مع الترف، مع قطع مثل الأرائك الجلدية تشيسترفيلد مع مركز الصدارة.

النمط التبسيطي

Minimal white, BRANDO concept BRANDO concept غرفة المعيشة
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

من المؤكد أن أقل هو أكثر في عام 2018 ، وهذا هو السبب في الحد الأدنى من الأثاث سيكون حرفيا في كل مكان! القطع البسيطة المعيارية التي تعرض ملامح منخفضة وخطوط متواصلة هي استثمارات رئيسية ولا تتوانى عن خيارات الألوان المحايدة التقليدية.

لمسة سويدية عصرية

Il fascino dello stile nordico in una villa del '700, Design for Love Design for Love غرفة نوم
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

الأثاث السويدي غالبًا ما يحمل دلالات رجعية لكن التصميم الإسكندنافي الحديث متراجع جدًا. فكر في بساطتها مع لمسة من الخشب الطبيعي والألياف الطبيعية عالية الجودة بشكل استثنائي وستكون بالتأكيد على المسار الصحيح. وكمؤشر مضاف إضافي ، ستظهر ألوان محايدة جديدة بشكل كبير ، مثل الرمادي وحتى الأسود.

مبهج وعصري

chef 1, Linea G - Zoom110.it Linea G - Zoom110.it
Linea G – Zoom110.it

Linea G - Zoom110.it
Linea G – Zoom110.it
Linea G - Zoom110.it

أخيرًا ، إذا كنت تحب جرعة جيدة من الألوان الزاهية، فقد يكون عام 2018 عامك المفضل حتى الآن! ويتوقع مصممو الديكور الداخلي إقبالاً ضخماً على الأثاث النابض بالحياة ، ويتم توسيع المظهر ليشمل كل شيء على الإطلاق ، من الأرائك إلى الأرفف الجدارية وحتى طاولات القهوة أيضًا. يا لها من متعة!

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