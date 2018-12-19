6أنماط عبقرية لتصميمات الأثاث في منزلك

يبدو أن عام 2018 سيكون عامًا من خيارات التصميم الداخلي الأكثر جاذبية ، وهذا هو سبب رغبتنا حقاً في أن نعرض لك بعضًا من أساليب الأثاث الرائعة التي ترتفع إلى البروز الآن! سواء كنت تفكر في تحديث غرفة نوم كلاسيكية أو ترغب في الاستثمار في بعض أجزاء غرفة المعيشة المعاصرة ، فإننا نعتقد أنك ستحب بعض الأنواع المقترحة التي نقدمها لك اليوم. تعال وإلقاء نظرة ومعرفة ما إذا كان مصمم الديكور الداخلي الخاص بك مستوحى لإضفاء مظهر أكثر على منزلك!
نحن نشك في أنه سيكون هناك وقت لا يزال فيه الأثاث العتيق في قمة الأناقة، ولكن هذا العام ، على وجه الخصوص ، كل شيء عن أسلوب التصميم الدنماركي الرائع الذي يبدو أنه خرج مباشرة من الستينيات والسبعينيات. الأرجل الرشيقة ، والكنس المرتفعة والمنسوجات الفاخرة كلها عوامل أساسية في هذا المظهر ، لذا لا تخف من أن تضع بعض المخمل!
الزخارف الزهرية مدهشة وستعود إلى أسلوبها بشكل كبير في عام 2018. من المثير للاهتمام ، أنها أزهار أحادية اللون تظهر عليها علامات على أن تصبح شائعة حقا ، وهي لمسة عصرية على جمالية التصميم الكلاسيكي. يعمل بشكل جيد مع الخشب الطبيعي أيضا!
هناك دائمًا مساحة لبعض لمسات الأثاث المزخرفة، لذا من المرايا الرائعة إلى الأرائك المنجدة الجميلة التي تم الانتهاء منها في أفضل المواد ، فالتزيين الفاخر هو خيار ثابت لن يخرج أبداً عن الأسلوب. يمكنك حتى احتضان ريترو يلتقي مع الترف، مع قطع مثل الأرائك الجلدية تشيسترفيلد مع مركز الصدارة.
من المؤكد أن أقل هو أكثر في عام 2018 ، وهذا هو السبب في الحد الأدنى من الأثاث سيكون حرفيا في كل مكان! القطع البسيطة المعيارية التي تعرض ملامح منخفضة وخطوط متواصلة هي استثمارات رئيسية ولا تتوانى عن خيارات الألوان المحايدة التقليدية.
الأثاث السويدي غالبًا ما يحمل دلالات رجعية لكن التصميم الإسكندنافي الحديث متراجع جدًا. فكر في بساطتها مع لمسة من الخشب الطبيعي والألياف الطبيعية عالية الجودة بشكل استثنائي وستكون بالتأكيد على المسار الصحيح. وكمؤشر مضاف إضافي ، ستظهر ألوان محايدة جديدة بشكل كبير ، مثل الرمادي وحتى الأسود.
أخيرًا ، إذا كنت تحب جرعة جيدة من الألوان الزاهية، فقد يكون عام 2018 عامك المفضل حتى الآن! ويتوقع مصممو الديكور الداخلي إقبالاً ضخماً على الأثاث النابض بالحياة ، ويتم توسيع المظهر ليشمل كل شيء على الإطلاق ، من الأرائك إلى الأرفف الجدارية وحتى طاولات القهوة أيضًا. يا لها من متعة!عشاف الديكور تفضلوا بقراءة هذا المثال: تشكيلة من أجمل المدافئ لشتاء آمن