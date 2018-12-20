فن توظيف الأثاث في الغرف الصغيرة

إذا كان هناك سؤال واحد يبدو دائمًا أن مصممي الديكور الداخلي يطرحونه، فإن كيفية تأثيث وتزيين غرفة المعيشة متواضعة بحيث تبدو أكبر وتعمل بشكل أكثر فعالية، إنها نقطة قلق مفهومة ، بالنظر إلى أن غرف المعيشة هي واحدة من أكثر الأماكن استخداما في كل منزل، لا سيما الأسر العائلية ، فمن الطبيعي أن يرغب الناس في جعلهم يشعرون بالراحة دون أن يدخلوا في عالم الخوف من الأماكن المغلقة ، ولكن تحقيق النسب الصحيحة يمكن أن يكون صعبا.
لقد وجدنا مقالة رائعة مع مجموعة من الأفكار العظيمة لغرف المعيشة الصغيرة هنا ، ولكن لماذا لا تأتي معنا الآن لأننا نقدم طريقة أكثر إرشادية للتعامل مع النسب المتواضعة. هناك عدد من العناصر والحلول التي يجب وضعها في الاعتبار وسننظر إليها جميعًا ، بالتفصيل، لنقدم لك أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدتك في سعيكم للحصول على معلومات كافية عن الأبعاد المتواضعة وصعوبة العمل مع المساحات .
للحصول على بعض الإلهام في العالم الحقيقي لتأثيث غرفة المعيشة الصغيرة، نقترح البحث عن شقق عالمية ومدمجة. كانت تلك الموجودة في المدن المزدحمة ، مثل نيويورك، منذ أمد بعيد عبارة عن درع ملهمة من حيث جعل المساحات الصغيرة تعمل بشكل أكثر فاعلية وتسلط الضوء على أهمية المحاسبة لكل تركيب واحد في الغرفة ، وليس فقط عناصر الأثاث الأكبر.
إلقاء نظرة على هذه الشقة المدهشة، لأنها توفر لك ثروة من الحلول العملية للنظر فيها. يعد التلفزيون اختيارًا نسبيًا ، على الرغم من وجود مساحة كافية لشاشة أكبر بكثير ، كما أنه بمثابة نقطة بؤرية طبيعية في الغرفة أيضًا. تساعد إضاءة المسار المركزي على إبقاء الغرفة مشرقة ومتجددة الهواء وتخلق الجدران العارية هالة من النضارة. كل شيء صادم عندما تدرك مدى تواضع غرفة المعيشة هنا.
إذا كنت تفضل أن يكون لديك أريكة في غرفة المعيشة الخاصة بك ، تحتاج إلى التفكير بشكل صغير. نعم ، هناك بعض المدارس الفكرية التي تنص على أن العناصر الأكبر يمكن أن تشغل العين عن الأبعاد الأكثر ضآلة في الغرفة، ولكن في صالة، حيث ستقضي نسبة كبيرة من وقتك ، وهو شيء كبير جدًا سرعان ما سيشعر بالتخبط وسوء التصور.
يقول مصممو الديكور الداخلي أن الاستفادة من الجدار الحر هي تقنية جيدة لتمويه أريكة تقريبًا، ولكن إذا تركت 30 سم على الأقل جانبي الذراعين ، سيبدو الأثاث أكثر إحكاما، بينما يقدم أيضًا فرصة طبيعية للتكامل البساط. هذا هو تركيب واحد لا ينبغي أن يكون صغيرا جدًا، حيث أن ملحق الأرضية العائم يجعل الغرفة تبدو أصغر حجمًا، في حين أن السجادة التي تعكس عرض الأريكة وترتكز أسفل الساقين ستخلق وهمًا بالتمدد.
هناك تقنية بسيطة جدا، لكنها فعالة لتزيين المساحات الصغيرة، لقد أصبحنا معتادين على مجرد الإغواء على أريكة في غرفة المعيشة لأنها الحالة الطبيعية ، ولكن من خلال التفكير بطريقة أكثر إبداعًا واختتيار الكراسي المفردة، يمكنك في الواقع تضخيم المساحة الفارغة المتبقية وخلق شعور أكثر مجال.
دعونا أيضاً لا ننسى أن الكراسي الفردية عادة ما تكون طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة لتأثيثها، بدلاً من اختيار أريكة أكبر. غالبًا ما يُظهر مصممو الديكور الداخلي التزامًا لعدد فردي من عناصر الأثاث ، حيث يبدو هذا أكثر تناغمًا ، فضلاً عن كونه أقل ثباتًا ورسمية، وذلك اعتمادًا على عدد الأعضاء في عائلتك، حاول تجنب عدد زوجي من الكراسي متطابقة.
إذا كان لديك غرفة معيشة صغيرة، وهي أيضا شكل محرج، فلديك العديد من المشكلات التي يجب التعامل معها ولكن هناك حل ، على الأقل فيما يتعلق بكيفية توفيرها. القسم أو الأثاث النموذجي هو طريقة بسيطة وفعالة لوضع المقاعد في المكان الذي تريده واحتياجاته، مع الحفاظ على بعض التماسك وعدم ابتلاع كل اللقطات الأخيرة من المساحة الأرضية.
غالباً ما يكون بيت التراث، ولا سيما التراسات، تحت رحمة التجاويف غير المريحة، والأركان الضيقة، وحتى المشعات ذات الوضع السيئ ، وهذا هو السبب في أن الأثاث النموذجي هو استثمار رائع ، حيث أنه يمكن أن يتكيف ويتطور لتلبية قيود أي مساحة،إذا كان هناك شيء يبدو ضخمًا أو غريبًا ، فيمكن تقسيمه بسهولة إلى شيء آخر ؛ شيء يعمل في الفضاء أكثر من الناحية العضوية.
غرفة المعيشة الضيقة يمكن أن تكون عبئًا حقيقيًا، خاصة لمالكي المنازل الذين يستمتعون بالتعبير عن شخصيتهم من خلال خيارات التصميم الداخلي الانتقائي ، ولكن هناك أمل! من خلال ترتيب قطع الأثاث الكبيرة في الحواف الخارجية ، يمكن إنشاء طريق بسيط ومن ثم يمكن أن تبدأ المتعة حقا.
إن وجود لون محايد على جدران غرفة المعيشة الضيقة سيخلق شعوراً بالفضاء المنعش والمتجدد، وبعد ذلك ، يمكنك حقن لون أكثر وضوحًا في المكان الذي تراه مناسبًا. يظهر الأثاث النمطي في هذه الصورة أنه ، في الجرعات الصغيرة، ستدرج لونًا نابضًا بالحياة أو اثنتين لغرفة أكثر جرأةً ولكنها لا تزال سخية ، ويمكنك رؤية ما نعنيه بالسجاد الكبير هنا أيضًا! ما عليك سوى النظر إلى الطريقة التي تبدو بها غرفة المعيشة النحيلة هذه وتمتد إلى أبعاد أوسع بكثير!عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:منزل أنيق يتمتع بسحر التمديد للخارج