5 نصائح للحصول على غرفة معيشة مثالية

في مزاج لتغيير غرفة المعيشة الخاصة بك؟ ربما تريد تغيير تصميم الأثاث أو جعل المساحة تبدو أكبر؟ وبغض النظر عما تقوم بتغييره ، تبقى الحقيقة أن غرفة المعيشة هي المساحة الاجتماعية المتعارف عليها في أي منزل ، مما يعني أن الحصول على الترتيب الصحيح أمر مهم للغاية.
ولكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى نسخ تصميم غرفة المعيشة في الجار الذي تبدو فيه مثالية – فلا يجب أن يكون هناك مكانان متطابقان ، مع مراعاة أنه لا توجد عائلتان متطابقتان بالضرورة. يعتمد ترتيب غرفة المعيشة على كيفية استخدامك للمساحة.
وسنقوم بمساعدتك في الحصول عليها بشكل صحيح!
غالبًا ما تكون غرفة المعيشة هي المكان الذي نضع فيه التليفزيون ، لكن هذا لا يعني أن صديقك المسطّح يجب أن يكون النقطة المركزية للمساحة. إذا كان هذا هو المكان الرئيسي الذي تشاهد فيه عائلتك التلفزيون ، بالتأكيد ، ولكن يمكنك أيضًا التركيز على الموقد مع مرآة / عمل فني جميل على قطعة الموقد. هذا جاذبية خاصة في غرفة المعيشة التي تعني الاسترخاء والقراءة والاستماع إلى الموسيقى.
هل توفر غرفة المعيشة الخاصة بك مناظر رائعة للحديقة ، ماذا عن جعل هذه النافذة السخية هي القطعة الرئيسية في الغرفة؟ ما عليك سوى أن ترتدي النوافذ الخاصة بك مع ستائر ملفتة للنظر أو مصاريع ذكية بدلاً من إخفاؤها خلف أقمشة ثقيلة وثقيلة.
تذكر أن المكان الذي تضع فيه أثاثك سيساعد أيضًا في تحديد نقطة تركيز الغرفة. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بمنظر الحديقة المجيد ، فقم بترتيب المقاعد للتركيز على تلك النوافذ.
بالطبع أثاث غرفة المعيشة الخاصة بك يمكن أن يكون أيضا بؤري التركيز. للتأكيد على المحادثة وتحديد أماكن الجلوس كنقاط محورية رئيسية ، ينبغي ترتيب الغرفة بحيث يتجول الناس ، وليس من خلال ، مناطق المحادثة. مجموعة الأرائك والكراسي معا حتى يتمكن الناس من التحدث بسهولة مع بعضهم البعض. يعد تصميم المحادثة رائعًا بشكل خاص إذا كنت تخطط للاستضافة والتنشئة الاجتماعية في غرفة المعيشة الخاصة بك.
هل تشكل غرفة معيشتك جزءًا من منزل مفتوح ، أم تريد إغلاقه من باقي المنزل؟ هذا يتطلب بعض التحليل الذاتي من جانبك.
في حين أن بعض الناس يفضلون غرفة المعيشة الخاصة بهم ليصبحوا ملاذاً منفصلاً (على سبيل المثال ، حيث يمكن للأطفال اللعب ومشاهدة التلفزيون بينما يتخصص الكبار في غرفة المطبخ / الطعام) ، يحب البعض الآخر مساحة مفتوحة حيث الجلوس والطعام والطهي مناطق التداخل. هذا يساعد أيضا على جعل غرفة المعيشة الخاصة بك تبدو أكبر وأكثر إشراقا.
بالطبع يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين: قم بإزالة الجدار لربط الغرف ، مع تحديد منطقة المعيشة عبر أبواب مزدوجة أو أبواب منزلقة كبيرة.
عندما تكون في غرفة المعيشة ، لا ترغب في النضال للعودة مرة أخرى.
هل غرفة المعيشة الخاصة بك مضاعفة باعتبارها الطريق الرئيسي إلى الشرفة والحديقة خارج؟ تأكد من ترتيب الأثاث لتشجيع الحركة السهلة بدلاً من تسلق طاولات القهوة.
إذا لم يكن هناك خيار آخر سوى أن يتجول الناس في غرفة المعيشة للوصول إلى المطبخ ، على سبيل المثال ، استخدم الرفوف المفتوحة أو وحدات التخزين كشاشات لفصل مساحة الجلوس الخاصة بك جزئيًا.
في مخطط مفتوح التخطيط ، استخدم أثاثك لتحديد مسار دوران لا يقطع تدفق غرفة المعيشة. على سبيل المثال ، الأرائك على شكل حرف L يمكنها تمييز حدود منطقة المعيشة الخاصة بك ، وفصلها بشكل فعال عن المطبخ ومساحة الطعام.
الحجم مهم دائمًا ، وهذا صحيح أيضًا عندما يتعلق الأمر بأثاث غرفة المعيشة. بما أن الأرائك والكراسي هي في الغالب النجوم الرئيسية لغرفة المعيشة ، فمن الأهمية بمكان أنها تناسب المساحة بشكل مثالي.
أولا وقبل كل شيء ، وقياس الغرفة قبل التسوق! حتى رسم مخطط أرضي خشن يأخذك إلى متجر الأثاث. وبمجرد وضع بعض قطع الأثاث في الاعتبار ، قم بعمل بعض الرسومات الإضافية وحاول وضعها في أماكن مختلفة لمعرفة أي التخطيطات تعمل بشكل أفضل.
سجادة المنطقة هي واحدة من أفضل الطرق لتحديد منطقة الجلوس ، ولكن الكثير من الناس يقومون بالتسوق بطريقة خاطئة ثم يعودون إلى المنزل بسجادة صغيرة للغاية.
يجب أن يكون كل أثاثك مريحًا على هذه السجادة حتى يعمل التدفق البصري. وإذا كانت المساحة لا تسمح بذلك ، فتأكد من أن الأرجل الأمامية للقطع الكبيرة على الأقل (مثل الأرائك) موجودة على السجادة.
ومع ذلك ، يجب أن تحتوي القطع الصغيرة (المقاعد الجانبية والطاولات) دائمًا على الأرجل الأربعة على سجادتك.
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