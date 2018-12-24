5 نصائح للحصول على غرفة معيشة مثالية

غالبًا ما تكون غرفة المعيشة هي المكان الذي نضع فيه التليفزيون ، لكن هذا لا يعني أن صديقك المسطّح يجب أن يكون النقطة المركزية للمساحة. إذا كان هذا هو المكان الرئيسي الذي تشاهد فيه عائلتك التلفزيون ، بالتأكيد ، ولكن يمكنك أيضًا التركيز على الموقد مع مرآة / عمل فني جميل على قطعة الموقد. هذا جاذبية خاصة في غرفة المعيشة التي تعني الاسترخاء والقراءة والاستماع إلى الموسيقى.

هل توفر غرفة المعيشة الخاصة بك مناظر رائعة للحديقة ، ماذا عن جعل هذه النافذة السخية هي القطعة الرئيسية في الغرفة؟ ما عليك سوى أن ترتدي النوافذ الخاصة بك مع ستائر ملفتة للنظر أو مصاريع ذكية بدلاً من إخفاؤها خلف أقمشة ثقيلة وثقيلة.

تذكر أن المكان الذي تضع فيه أثاثك سيساعد أيضًا في تحديد نقطة تركيز الغرفة. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بمنظر الحديقة المجيد ، فقم بترتيب المقاعد للتركيز على تلك النوافذ.

بالطبع أثاث غرفة المعيشة الخاصة بك يمكن أن يكون أيضا بؤري التركيز. للتأكيد على المحادثة وتحديد أماكن الجلوس كنقاط محورية رئيسية ، ينبغي ترتيب الغرفة بحيث يتجول الناس ، وليس من خلال ، مناطق المحادثة. مجموعة الأرائك والكراسي معا حتى يتمكن الناس من التحدث بسهولة مع بعضهم البعض. يعد تصميم المحادثة رائعًا بشكل خاص إذا كنت تخطط للاستضافة والتنشئة الاجتماعية في غرفة المعيشة الخاصة بك.