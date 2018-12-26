أحدث غرف الأطفال على موضة 2019

هل تريد تصميم لغرفة نوم لأطفالك تجمع بين البهجة والمرح والعملية؟ في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من غرف نوم الأطفال الموفرة للمساحة التي نرجو أن تعجب أبناءكم.
حيث تعتبر غرفة الأطفال من أهم الغرف بالمنزل التي تشغل تفكير الأم، فهي دومًا تبحث لأولادها عن الشيء المُميز من قبل أن يأتوا إلى هذا العالم، تبحث لهم عن الألوان التي تشد انتباههم في الصغر، وتعطيهم الطاقة والحيوية في مرحلة نضجهم.
يبدو اللون الرمادي اختيار مميز لغرفة طفلك، لأنه لون حيادي وهادىء ومناسب لـ غرفة الأطفال، والاّن يمكنك إدخال اللون الوردي معه في لمسات بسيطة مع الأبيض أيضًا لخلق أجواء لطيفة. لاستغلال المساحة بشكل رائع والحصول على مساحة أسفلة للتخزين تم رفع السرير لأعلى، مع أريكة مُريحة لجلسة استرخاء صغيرة، بالإضافة إلى تصميم طاولة مكتب بأدراج بسيطة أسفل النافذة مع أرضية من الباركيه الرائع، ووحدات إضاءة مرصعة في السقف بشكل متوازن وأنيق.
لدينا هنا تصميم غرفة لطفلين مميزة تتمتع بألوان مشرقة وأنيقة، والأسرة مُزينة بوسائد ملونة ومختلفة، مع إطارات خشبية متينة، وقد تم تصميمها فوق بعضها للحفاظ على مساحة الغرفة. بالإضافة إلى استخدام طاولة وكرسيين للمذاكرة في جلسة صغيرة، وتم استخدام الألوان الهادئة كالأصفر والأبيض في الدهانات مع الإضاءة الوفيرة للحصول على غرفة مشرقة ومُضيئة.
اللون الوردي هو اللون المُحبب لأغلب البنات، بالإضافة إلى الهدوء والأناقة التي يحققها هذا اللون داخل الغرفة. واستخدام المصممون أسرة متجاولة واستغل المساحة فوقهما لعمل أرفف عملية للغاية ومناسبة للتخزين، مع طاولة مكتبية طويلة للكتب والمذاكرة، بالإضافة إلى المرايا العديدة، فالمراّة صديقة الأنثى.
يمكنك الحصول على تصميم مختلف ومميز لغرفة طفلك، فهذا التصميم قد يلهمك فكرة جريئة باستخدام ورق الحائط تمنح غرفة طفلك بعض من اللمسات الجميلة، مع تعليق أرجوحة فالسقف للسماح لأطفالك بإخراج طاقتهم واللعب في امان، وخلق اجواء مميزة بورق الحائط تحمل رسومات لحيوانات صديقة للبيئة. واستخدام اللون الأخضر والرمادي في هذه الغرفة كان اختيار مميز للحصول على غرفة تشبه الحديقة الخضراء مليئة بالبهجة والسرور.
إذا كانت المساحة صغيرة في الغرفة، يمكنك الاعتماد على الأثاث القابل للطي، وفرده عند الحاجة ومن ثم طيه مرة اخرى، وهذه الغرفة استخدمت سرير رئيسي واّخر يخرج من باطنه ويمكن طيه بداخله مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك الأرضية الباركيه الناعمة التي تُعطي التصميم لمسة دافئة، مع استخدام الرمادي الفاتح للدهانات.
إذا كانت الغرفة طويلة ولا يمكنك وضع الأسرة جنبًا إلى جنب، يمكنك أن تضعهم في أوجه معاكسة بهذا الشكل، وهذا يوفر لك مساحة كبيرة بجانبهم ولا يتسبب في خنق المكان اطلاقًا، بل يوفر لك مساحة رائعة للحركة وعمل مكتب او دولاب أو وحدات تخزين كما في التصميم، كما استعان المصممون باللون الأبيض للحصول على إطلالة مشرقة تتغلب على ضيق المساحة بشكل رائع، وأرضية من البلاط المنقوش، وسجادة صغيرة تحت الأقدام.
يمكنك تصميم مكتبة على الجدار بشكل قوس فوق السرير، تعطيك مساحة وفيرة لوضع الكتب مع تجنب تصميم مكتبة كبيرة تأخذ قدر كبير من مساحة الغرفة. وبهذا التصميم وضع المصممون مقعد خشبي على شكل حرف L، يحمل بداخله مساحة تخزين وفوقه مقاعد مبطنه للجلوس.
في هذه الغرفة لدينا تصميم كامل للأسرة والألواح الخلفية لها والطاولة بالمنتصف كله من صنع الأخشاب الجميلة، مع اختيار أرضية من الباركيه بنفس اللون، واختيار اللون الموف للجدران بشكل رائع للغاية وبسيط.
الأصفر بضفي بهجة رائعة في التصميمات، وهذه الغرفة استخدمات لمسات مميزة لـ اللون الأصفر في الأثاث والكرسي والمفروشات مع الأرضية الباركيه التي تحمل تدرجات لونية رمادية رائعة، وطاولة جميلة للمذاكرة من الأكلريك مع كرسي بسيط. واستخدام ورق حائط بأشكال هندسية مخططة يُعطي حركة رائعة للغرفة ويضفي سحرًا رائعًا بالغرفة.
تنظيم مميز للغرفة وألوانها التي يمتزج فيها الأزرق مع الوردي لمظهر فريد، واستخدام مكتبة كبيرة بوحدات تخزين مختلفة وأخرى مفتوحة. بالإضافة إلى لوح الأكليريك البسيط لعمل طاولة لمكتب يكفي طفلين مع الكراسي.
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