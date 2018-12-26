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أحدث غرف الأطفال على موضة 2019

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة الاطفال
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هل تريد تصميم لغرفة نوم لأطفالك تجمع بين البهجة والمرح والعملية؟ في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من غرف نوم الأطفال الموفرة للمساحة التي نرجو أن تعجب أبناءكم.

حيث تعتبر غرفة الأطفال من أهم الغرف بالمنزل التي تشغل تفكير الأم، فهي دومًا تبحث لأولادها عن الشيء المُميز من قبل أن يأتوا إلى هذا العالم، تبحث لهم عن الألوان التي تشد انتباههم في الصغر، وتعطيهم الطاقة والحيوية في مرحلة نضجهم.


1. غرفة متألقة بسحر اللون الرمادي

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

يبدو اللون الرمادي اختيار مميز لغرفة طفلك، لأنه لون حيادي وهادىء ومناسب لـ غرفة الأطفال، والاّن يمكنك إدخال اللون الوردي معه في لمسات بسيطة مع الأبيض أيضًا لخلق أجواء لطيفة. لاستغلال المساحة بشكل رائع والحصول على مساحة أسفلة للتخزين تم رفع السرير لأعلى، مع أريكة مُريحة لجلسة استرخاء صغيرة، بالإضافة إلى تصميم طاولة مكتب بأدراج بسيطة أسفل النافذة مع أرضية من الباركيه الرائع، ووحدات إضاءة مرصعة في السقف بشكل متوازن وأنيق.

2. ألوان مبهجة ومشرقة

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة الاطفال
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

لدينا هنا تصميم غرفة لطفلين مميزة تتمتع بألوان مشرقة وأنيقة، والأسرة مُزينة بوسائد ملونة ومختلفة، مع إطارات خشبية متينة، وقد تم تصميمها فوق بعضها للحفاظ على مساحة الغرفة. بالإضافة إلى استخدام طاولة وكرسيين للمذاكرة في جلسة صغيرة، وتم استخدام الألوان الهادئة كالأصفر والأبيض في الدهانات مع الإضاءة الوفيرة للحصول على غرفة مشرقة ومُضيئة.

3. غرفة تناسب البنات

Casa del Árbol, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة الاطفال
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

اللون الوردي هو اللون المُحبب لأغلب البنات، بالإضافة إلى الهدوء والأناقة التي يحققها هذا اللون داخل الغرفة. واستخدام المصممون أسرة متجاولة واستغل المساحة فوقهما لعمل أرفف عملية للغاية ومناسبة للتخزين، مع طاولة مكتبية طويلة للكتب والمذاكرة، بالإضافة إلى المرايا العديدة، فالمراّة صديقة الأنثى.

4. ورق الحائط لعالم موازي وساحر

READ BETWEEN THE LINES | II | Wnętrza apartamentu, ARTDESIGN architektura wnętrz ARTDESIGN architektura wnętrz غرفة الاطفال
ARTDESIGN architektura wnętrz

ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz

يمكنك الحصول على تصميم مختلف ومميز لغرفة طفلك، فهذا التصميم قد يلهمك فكرة جريئة باستخدام ورق الحائط تمنح غرفة طفلك بعض من اللمسات الجميلة، مع تعليق أرجوحة فالسقف للسماح لأطفالك بإخراج طاقتهم واللعب في امان، وخلق اجواء مميزة بورق الحائط تحمل رسومات لحيوانات صديقة للبيئة. واستخدام اللون الأخضر والرمادي في هذه الغرفة كان اختيار مميز للحصول على غرفة تشبه الحديقة الخضراء مليئة بالبهجة والسرور.

5. الأثاث السحري لتصميم خفي يتغلب على المساحة

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces غرفة الاطفال
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

إذا كانت المساحة صغيرة في الغرفة، يمكنك الاعتماد على الأثاث القابل للطي، وفرده عند الحاجة ومن ثم طيه مرة اخرى، وهذه الغرفة استخدمت سرير رئيسي واّخر يخرج من باطنه ويمكن طيه بداخله مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك الأرضية الباركيه الناعمة التي تُعطي التصميم لمسة دافئة، مع استخدام الرمادي الفاتح للدهانات.

6. كيف تنظم الغرفة الطويلة!

O quarto do João e do Henrique, Homestories Homestories غرفة الاطفال
Homestories

Homestories
Homestories
Homestories

إذا كانت الغرفة طويلة ولا يمكنك وضع الأسرة جنبًا إلى جنب، يمكنك أن تضعهم في أوجه معاكسة بهذا الشكل، وهذا يوفر لك مساحة كبيرة بجانبهم ولا يتسبب في خنق المكان اطلاقًا، بل يوفر لك مساحة رائعة للحركة وعمل مكتب او دولاب أو وحدات تخزين كما في التصميم، كما استعان المصممون باللون الأبيض للحصول على إطلالة مشرقة تتغلب على ضيق المساحة بشكل رائع، وأرضية من البلاط المنقوش، وسجادة صغيرة تحت الأقدام.

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7. إبداع بلا حدود ..!

TĘCZOWY POKÓJ DZIECKA, UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu غرفة الاطفال
UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu

UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu
UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu
UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu

يمكنك تصميم مكتبة على الجدار بشكل قوس فوق السرير، تعطيك مساحة وفيرة لوضع الكتب مع تجنب تصميم مكتبة كبيرة تأخذ قدر كبير من مساحة الغرفة. وبهذا التصميم وضع المصممون مقعد خشبي على شكل حرف L، يحمل بداخله مساحة تخزين وفوقه مقاعد مبطنه للجلوس.

8. الخشب بطل التصميم

casa Jalapa, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الاطفال
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

في هذه الغرفة لدينا تصميم كامل للأسرة والألواح الخلفية لها والطاولة بالمنتصف كله من صنع الأخشاب الجميلة، مع اختيار أرضية من الباركيه بنفس اللون، واختيار اللون الموف للجدران بشكل رائع للغاية وبسيط.

9. لمسات اللون الأصفر

ЖК Лига Чемпионов, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 غرفة الاطفال
Дизайн Студия 33

Дизайн Студия 33
Дизайн Студия 33
Дизайн Студия 33

الأصفر بضفي بهجة رائعة في التصميمات، وهذه الغرفة استخدمات لمسات مميزة لـ اللون الأصفر في الأثاث والكرسي والمفروشات مع الأرضية الباركيه التي تحمل تدرجات لونية رمادية رائعة، وطاولة جميلة للمذاكرة من الأكلريك مع كرسي بسيط. واستخدام ورق حائط بأشكال هندسية مخططة يُعطي حركة رائعة للغرفة ويضفي سحرًا رائعًا بالغرفة.

10. تنظيم رائع

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

تنظيم مميز للغرفة وألوانها التي يمتزج فيها الأزرق مع الوردي لمظهر فريد، واستخدام مكتبة كبيرة بوحدات تخزين مختلفة وأخرى مفتوحة. بالإضافة إلى لوح الأكليريك البسيط لعمل طاولة لمكتب يكفي طفلين مع الكراسي.

وشاهد ايضًا شقة ستوديو يزينها مزيج من الألوان الباردة والساخنة

خيارات مختلفة لأرضيات شرفة

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