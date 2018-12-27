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8 غرف معيشة مودرن بأحدث ألوان العام الجديد

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Moradia T3, Fragmentos Design Fragmentos Design غرفة المعيشة
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تصميم غرفة المعيشة أمر معتاد في مختلف الطرازات و التصميمات من حيث وجود أنترية و منضدة صغيرة تابعة للطقم في الوسط أو بشيء أكثر حداثة بوجود ركنة على شكل حرف L و بعض المخدات الصغيرة فوقها والتشابة يسري على كل شيء آخر، و لكن هوميفاي سوف يقدم لكم غرف معيشة بتصميمات مختلفة أثرت عليها روعة الحس الفني في تصميم السقف و الجدران و الأرضيات مما انعكس على جمال الأثاث و روعة الغرف بشكل عام ..


1. الأبيض في الإسلوب البسيط

Selfgreen Light, Solid Interior Design Solid Interior Design HouseholdPlants & accessories
Solid Interior Design

Solid Interior Design
Solid Interior Design
Solid Interior Design

لا مخاوف من الأبيض بعد اليوم، يمكنك استخدام الأبيض بكل بساطة، ويعطيك الإشراقة المميزة التي تريدها، والنظرة المريحة في المكان، ويمكنك اللجوء إليه للتخلص من ضيق المساحة.. هذه الغرفة استخدمت الأبيض لتغطية كل شيء، الجدران والسجادة والأثاث، وحتى وحدة الإضاءة التي تتدلى من السقف بشكل أنيق وتحمل معها فروق خضراء بسيطة للمسة مختلفة من الطبيعة.

2. خامات متعددة بألوان مختلفة

Moradia T3, Fragmentos Design Fragmentos Design غرفة المعيشة
Fragmentos Design

Fragmentos Design
Fragmentos Design
Fragmentos Design

استخدام خامات مختلفة لهذه الغرفة الصغيرة، جعلها أنيقة للغاية وتحمل بهجة رائعة رغم ضيق المساحة، حيث تم استخدام أريكة قماشية من اللون البيج، وأخرى من الجلد البُني، مع منضدة زجاجية شفافة..كل هذا مع اختيار سجادة مليئة بالورد الملون، ووسائد ملونة تُزين مقعد الأريكة.

3. ورق الحائط المنقوش

Designers Guild Autunm/ Winter collections 2015, Pedroso&Osório Pedroso&Osório Living roomAccessories & decoration
Pedroso&amp;Osório

Pedroso&Osório
Pedroso&amp;Osório
Pedroso&Osório

اعتمدت هذه الغرفة على ورق الحائط المنقوش بالورد البسيط، لتزييد الجدار وإعطاء غرفة المعيشة لمسة مميزة بروح الطبيعة، مع بالإضافة إلى استخدام أريكة ووسائد تحمل نفس درجات الألوان المرسومة على ورق الحائط، وبالرغم من لمسة الأثاث الكلاسيكية، إلا أن اختيار الألوان والتنظيم الرائع للغرفة يٌعطيها بهجة ورقي مختلفين.

4. استبدال الفواصل الخرسانية لزيادة المساحة

Progetto di Interior Design , Teresa Lamberti Architetto Teresa Lamberti Architetto غرفة المعيشة خشب Wood effect
Teresa Lamberti Architetto

Teresa Lamberti Architetto
Teresa Lamberti Architetto
Teresa Lamberti Architetto

أصبحت الخيارات الحديثة في الديكور أكثر تقدمًا وتميز، وتمنحك العديد من الأفكار التي يمكنك استخدامها لفصل مناطق منزلك عن بعضها دون اللجوء إلى الجدران الخرسانية العادية، واستخدام ألواح خشبية مفرغة كالتي نعرضها في هذا التصميم، لزيادة مساحة الغرفة، والشعور بالانفتاح وامتداد العمق البصري للتغلب على الضيق.

5. تصميم منمق

Prédio Comercial, Alvaro Camiña Arquitetura e Urbanismo Alvaro Camiña Arquitetura e Urbanismo غرفة المعيشة
Alvaro Camiña Arquitetura e Urbanismo

Alvaro Camiña Arquitetura e Urbanismo
Alvaro Camiña Arquitetura e Urbanismo
Alvaro Camiña Arquitetura e Urbanismo

ولمسات هندسية أكثر ما يميز هذه الغرفة هو شدة التنظيم التي تراها من خلال استخدام اللوحات الفنية المستطيلة بنفس المقاس، ووحدة إضاءة بشكل هندسي وأرجل خشبية، مع سجادة ملونة بأشكال هندسية دقيقة، كل هذا التنظيم يمنحك غرفة منمقة وحادة، ومُريحة أيضًا للأعصاب.

6. الأخضر لون العام

homify Living roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Green
homify

homify
homify
homify

على موضة عام 2019 يمكننا طرح اللون الأخضر الفاتح خاصة رجة الباستيل الناعمة، لتصميم غرفة المعيشة في منزلك، فهو من الألوان التي تُهدء الأجواء في المنزل، بالإضافة إلى إنه لون يحمل سمات الطبيعة وبساطتها، ويمكنك استخدام دهانات بيضاء وأثاث من الفواتح لإعطاء الغرفة إشراقة وجاذبية رائعة.

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7. وحدات إضاءة مميزة

Villa auf der Unrugstraße, MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio غرفة المعيشة
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

يمكن أن تكون قطعة واحدة بالغرفة هي مصدر الحداثة والأناقة والانبهار، كما ترى في هذا التصميم الذي يحتوي على ثريا كريستالية أنيقة تتدلى من السقف على مساحة قريبة وتبدو مميزة للغاية. بالإضافة إلى اللون الكافيه الذي يبدو على موضة ألوان هذا العام، مع استخدام المرايا المستديرة على جدران الغرفة بشكل ساحر، والستائر الحريرية بلونها الشفاف التي تنسدل بجاذبية على النوافذ.

8. ألوان الباستيل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدام ألوان الباستيل الهادئة أصبح أحد ألوان الموضة الحديثة، فهو يعطي شعور بالهدوء والاسترخاء والأناقة في المنزل، وتم استخدام أريكة على شكل حرف L، وكرسي فوتيه باللون الأخضر الباستيل، مه منضدة زجاجية بسيطة بإطارات معدنية واستخدام الزهور كلمسات أنيقة لتزيين الغرفة.

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