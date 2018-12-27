8 غرف معيشة مودرن بأحدث ألوان العام الجديد

تصميم غرفة المعيشة أمر معتاد في مختلف الطرازات و التصميمات من حيث وجود أنترية و منضدة صغيرة تابعة للطقم في الوسط أو بشيء أكثر حداثة بوجود ركنة على شكل حرف L و بعض المخدات الصغيرة فوقها والتشابة يسري على كل شيء آخر، و لكن هوميفاي سوف يقدم لكم غرف معيشة بتصميمات مختلفة أثرت عليها روعة الحس الفني في تصميم السقف و الجدران و الأرضيات مما انعكس على جمال الأثاث و روعة الغرف بشكل عام ..
لا مخاوف من الأبيض بعد اليوم، يمكنك استخدام الأبيض بكل بساطة، ويعطيك الإشراقة المميزة التي تريدها، والنظرة المريحة في المكان، ويمكنك اللجوء إليه للتخلص من ضيق المساحة.. هذه الغرفة استخدمت الأبيض لتغطية كل شيء، الجدران والسجادة والأثاث، وحتى وحدة الإضاءة التي تتدلى من السقف بشكل أنيق وتحمل معها فروق خضراء بسيطة للمسة مختلفة من الطبيعة.
استخدام خامات مختلفة لهذه الغرفة الصغيرة، جعلها أنيقة للغاية وتحمل بهجة رائعة رغم ضيق المساحة، حيث تم استخدام أريكة قماشية من اللون البيج، وأخرى من الجلد البُني، مع منضدة زجاجية شفافة..كل هذا مع اختيار سجادة مليئة بالورد الملون، ووسائد ملونة تُزين مقعد الأريكة.
اعتمدت هذه الغرفة على ورق الحائط المنقوش بالورد البسيط، لتزييد الجدار وإعطاء غرفة المعيشة لمسة مميزة بروح الطبيعة، مع بالإضافة إلى استخدام أريكة ووسائد تحمل نفس درجات الألوان المرسومة على ورق الحائط، وبالرغم من لمسة الأثاث الكلاسيكية، إلا أن اختيار الألوان والتنظيم الرائع للغرفة يٌعطيها بهجة ورقي مختلفين.
أصبحت الخيارات الحديثة في الديكور أكثر تقدمًا وتميز، وتمنحك العديد من الأفكار التي يمكنك استخدامها لفصل مناطق منزلك عن بعضها دون اللجوء إلى الجدران الخرسانية العادية، واستخدام ألواح خشبية مفرغة كالتي نعرضها في هذا التصميم، لزيادة مساحة الغرفة، والشعور بالانفتاح وامتداد العمق البصري للتغلب على الضيق.
ولمسات هندسية أكثر ما يميز هذه الغرفة هو شدة التنظيم التي تراها من خلال استخدام اللوحات الفنية المستطيلة بنفس المقاس، ووحدة إضاءة بشكل هندسي وأرجل خشبية، مع سجادة ملونة بأشكال هندسية دقيقة، كل هذا التنظيم يمنحك غرفة منمقة وحادة، ومُريحة أيضًا للأعصاب.
على موضة عام 2019 يمكننا طرح اللون الأخضر الفاتح خاصة رجة الباستيل الناعمة، لتصميم غرفة المعيشة في منزلك، فهو من الألوان التي تُهدء الأجواء في المنزل، بالإضافة إلى إنه لون يحمل سمات الطبيعة وبساطتها، ويمكنك استخدام دهانات بيضاء وأثاث من الفواتح لإعطاء الغرفة إشراقة وجاذبية رائعة.
يمكن أن تكون قطعة واحدة بالغرفة هي مصدر الحداثة والأناقة والانبهار، كما ترى في هذا التصميم الذي يحتوي على ثريا كريستالية أنيقة تتدلى من السقف على مساحة قريبة وتبدو مميزة للغاية. بالإضافة إلى اللون الكافيه الذي يبدو على موضة ألوان هذا العام، مع استخدام المرايا المستديرة على جدران الغرفة بشكل ساحر، والستائر الحريرية بلونها الشفاف التي تنسدل بجاذبية على النوافذ.
استخدام ألوان الباستيل الهادئة أصبح أحد ألوان الموضة الحديثة، فهو يعطي شعور بالهدوء والاسترخاء والأناقة في المنزل، وتم استخدام أريكة على شكل حرف L، وكرسي فوتيه باللون الأخضر الباستيل، مه منضدة زجاجية بسيطة بإطارات معدنية واستخدام الزهور كلمسات أنيقة لتزيين الغرفة.
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