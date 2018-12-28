شقة صغيرة وبسيطة بمزيج من الألوان الساحرة

نحن اليوم نأخذك في جولة رائعة داخل شقة صغيرة، ولكنها تتمتع بتفاصيل مثيرة ورائعة، كما إنها تبدو مميزة بألونها الهادئة، خاصة درجات اللون البيج الناعم، وبالإضافة إلى ذلك يمكننا ان نرى في الشقة هذا المطبخ الجميل الذي يأتي منفتحُا على الخارج لزيادة المساحة وترك اتساع بصري رائع في المكان.

مع تقسيم المساحة بشكل مميز وجعلها تستوعب كل شيء، واختيار اللون الرمادي لتغطية الأرضية في الخارج كاملة، مع اختيار الباركيه لأرضية غرفة النوم الذي يعطيها دفء أكثر ويتناغم مع ألوان الأثاث بها.. كل هذا بالتفصيل يمكنك ان تراه خلال عرض الصور الخاصة بالشقة، والتي تعطيك الإلهام لإعادة تصميم منزلك من جديد.



