شقة صغيرة وبسيطة بمزيج من الألوان الساحرة

نحن اليوم نأخذك في جولة رائعة داخل شقة صغيرة، ولكنها تتمتع بتفاصيل مثيرة ورائعة، كما إنها تبدو مميزة بألونها الهادئة، خاصة درجات اللون البيج الناعم، وبالإضافة إلى ذلك يمكننا ان نرى في الشقة هذا المطبخ الجميل الذي يأتي منفتحُا على الخارج لزيادة المساحة وترك اتساع بصري رائع في المكان.
مع تقسيم المساحة بشكل مميز وجعلها تستوعب كل شيء، واختيار اللون الرمادي لتغطية الأرضية في الخارج كاملة، مع اختيار الباركيه لأرضية غرفة النوم الذي يعطيها دفء أكثر ويتناغم مع ألوان الأثاث بها.. كل هذا بالتفصيل يمكنك ان تراه خلال عرض الصور الخاصة بالشقة، والتي تعطيك الإلهام لإعادة تصميم منزلك من جديد.
يقف هذا المنزل المستقل على مساحة 140 متر مربع ويقع في شارع للمشاة في بلدية تيراسا في برشلونة. مجرد عبور من عتبة الباب تدخل بالفعل الشقة المصممة بعدة أساليب مختلفة، وباختصار فإنها تعطي تناغم ودفء لا يمكن إنكارهما. إن الالتزام باللون البيج أحد الألوان المحايدة أو مزيج المواد التي تثير ألوان الطبيعة الهادئة، لدينا غرفة معيشة مريحة تعكس أناقة وهدوء غير عادي للتفاصيل بأكملها. بحضور أريكة على شكل حرف L، مع وسائد ملونة وإضاءة خفية في السقف تعكس لمسات هادئة على التصميم، ونافذة كبيرة تسمح بمرور الضوء وتجديد هواء الغرفة.
إلهام الاسكندنافية موجود جدًا في تصميم المطبخ، ويظهر من السيناريوهات التي نوليها الاهتمام في إطار مشروع هذا البيت في برشلونة. وتشطيبات الأثاث الأبيض الجملة ذات الخطوط البسيطة والوظيفية، وهو خيار جذاب بقدر ما هو عملي للحصول على العديد من وحدات التخزين لأدوات المطبخ. والتركيب في شكل حرف L يحرر المساحة المركزية ويسمح بالحركة بسهولة داخل المطبخ، مع وضع اللمسة المميزة التي تثير التناقضات باستخدام الحجر والخشب كطلاء للجدران، وتعزز الإضاءة في الأماكن الخفية بشكل خفي، لإضافة عنصر جمالي مميز في التصميم.
إذا فتحنا الرؤية على المساحة فإننا نعثر على تفاصيل أخرى تجعل هذا المشروع تصميمًا دقيقًا وعمليًا للغاية. حيث يراهن على منطقة نهارية يتم فيها دمج الاستخدامات المختلفة دون فقدان هويتها. وتتحول المساحة المركزية التي تُركت خالية في المطبخ إلى غرفة طعام ساحرة مستوحاة من الطراز الشمالي حيث يصبح الخشب واللون الأبيض عنصرين رئيسيين، مع تغطية الأرضية باللون الرمادي الذي يسيطر على الغرفة بأكملها واستخدام السيراميك المنقوش لرسم سجادة من الزخارف بالأنماط التقليدية مما يؤدي إلى الحصول على مساحة مريحة وجذابة.
يأتي تغيير المنظور الاّخر إلى الغرفة حيث تم دمج الغرفة مع المطبخ وغرفة الطعام في تناغم تام ، ومع ذلك لا يمنع تفاصيل معينة من الطراز الريفي من العبور إلى الغرفة. وتعمل الاستمرارية في شكل السيراميك على تعزيز توازن المساحة، بالإضافة إلى استخدام المواد الرفية مثل الحجر، الذي يعمل كخلفية تزين الجدار. والخطوط البسيطة للأثاث لا تمنع إدخال الفروق الدقيقة الصناعية بسبب خليط المواد ، مثل الخشب والمعدن الذي يلعب الدور الرئيسي في تصميم طاولة القهوة. بالإضافة إلى بساطة اختيار التفاصيل التي جعلت الغرفة مميزة ومُريحة.
وينقل أيضًا دفء التصميم إلى غرفة النوم باستخدام المواد الطبيعية في الممرات والدرج والمدخل، إلى داخل غرفة النوم نفسها. وفي هذه الغرفة من المنزل يقترح الخبراء تكوينًا بسيطًا ولكنه دقيق للغاية. وتضفي النغمات الرملية لواجهة خزانة الملابس ثباتًا على لوحة الألوان التي رأيناها في غرفة المعيشة، ونفس الشيء يحدث مع استخدام الخشب في الأثاث، والقطع المعلقة التي تخفف الوزن البصري في الغرفة. من ناحية أخرى تشدد الإضاءة على جمال التفاصيل وتسهم في خلق جو ملهم ودافئ، وهكذا اصبحت الغرفة مثالية للراحة. مع الأرضية الباركيه الدافئة والجدران البيضاء لتُكمل أناقة الغرفة.
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