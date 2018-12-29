تجديد الشقة على طراز الحد الأدنى في روما

الألوان والمواد والإضاءة والمفروشات ، تخطيط المناطق الوظيفية والحلول الموفرة للمساحة: يبدو أن كل شيء في هذا المنزل المستقل مدروس بالتفصيل. من غرفة المعيشة إلى منطقة النوم ، في الواقع ، الشقة التي ندخلها اليوم ، تم تحريرها من قبل Studio EF_Archidesign ، تعكس انتباه التصميم الرائع والذوق الحالي الذي يعبر عنه بدقة في كل بيئة منزلية. النتيجة؟ تصميم بسيط يتماشى مع الأوقات التي لا تتخلى عن الشخصية ويهدف إلى جو ترحيبي ومريح. دعونا نرى ذلك الآن!
ثلاث مناطق وظيفية ، مساحة مفتوحة واحدة: منطقة المعيشة في الشقة التي تعيش في حوار ، منطقة لتناول الطعام ومطبخ مع تناغم واتساق عظيمين يقدمان نظام ألوان متقن وأسلوب أثاث مبهج من الطراز الشمالي الحديث يمكنه مزج كل جزء. العنصر الذي لا شك فيه بارز هو الإضاءة ، من ناحية ، مع تطوير سقف زائف بإضاءة خلفية ، على الجانب الآخر الطبيعي ، قادمة من الفتحات الكبيرة في الخارج. أخيرا ، لتدفئة الغرفة باركيه رائع ومشرق ومشرق يمتد على طول الطريق.
وتنقسم منطقة الطهي أساسا إلى جزيرة مجهزة الفرن والحوض، مثالية لتناسب سياق المعيشة بفضل الخطية وأشكال أنيقة ولكن أيضا بفضل الخيارات ينتهي. نفس غطاء محرك السيارة، على سبيل المثال، يبدو الثريا الحقيقي، وبالتالي تنفيذ نظرة عادلة وموحدة. خلف الجزيرة ، يقف الجدار مع أثاث حاويات وأجهزة مدمجة ، عزيز جداً على تصميم القالب المعاصر ومناسب جداً لتحسين المساحة في المطبخ الصغير.
كعنصر من عناصر الكسر ، ولكن بشكل استراتيجي تمامًا من وجهة النظر الأسلوبية ، توجد هنا لوحة ذات رفوف خشبية مكشوفة: وهي التفاصيل التي تحتوي على الباركيه مما يجعل هذه المساحة أكثر جاذبية وترحيبًا. يضم المطبخ أيضًا منطقة صغيرة لتناول الطعام تمثل امتدادًا للجزيرة المجهزة.
وقد تم تركيب شريط ركني خشبي على الهيكل الداعم ويرافقه براز لتقطيع نوع من بار الوجبات الخفيفة داخل المطبخ نفسه. كل هذا دون تناول أي مساحة أخرى أو إدخال أبعاد جديدة. كما لا يوجد أخضر خاص يثري المنطقة بحيوية كبيرة.
يطل المطبخ أيضًا على الخارج من خلال باب زجاجي مزجج ، ويؤدي إلى التراس المفروش الممتع ، وهو قيمة مضافة حقيقية لشقة المدينة. من الردهة في الهواء الطلق ذات الألوان الداكنة إلى الإكسسوارات المزخرفة الصغيرة ، يعد ركن الاسترخاء هذا في الهواء الطلق مثاليًا للحظة من المرح في أي وقت من اليوم.
للسيطرة على غرفة المعيشة من خلال وضع نفسها باعتبارها بطل الرواية من الغرفة هو أريكة المخملية الكبيرة التي تعزز ، من خلال جميع ميزاته ، والشعور بالراحة والرفاهية الأساسية لمنطقة وظيفية مثل هذا. كما يضفي اللون الهادئ والعصري للنسيج ، وطاولة القهوة المجاورة ، إضافة إلى الوسائد الزخرفية مزيدًا من الإثراء على هذه المساحة ، مما يجعلها واحة حقيقية للاسترخاء في الحياة اليومية.
الأغطية المختارة للجدار الرئيسي الذي يواجه الأريكة هي أيضاً جذابة: الحجرة المعاد بناؤها في تباين لوني لامع ومشرق لا شك في أن ينشط لقطات المربع، مما يعطيها لمسة دافئة وتقليدية ولكن مع الإلتزام دائمًا بالنهج الحديث البحت ، في بعض الأحيان الحد الأدنى ، من المنزل.
لتعكس الطعم الحالي للشقة بأكملها هو أيضا الحمام. على الجدران هناك طبقتان مختلفتان: أولهما باللون الأبيض مع تشطيب غير شفاف يرحب بتركيبات الحمام – المعلقة بشكل صارم – والثاني مستوحى من ظلال الحجر الرمادي ، ويمثل منطقة الحوض ومربع الدوش. هذا الأخير ، على وجه الخصوص ، يتناسب مع البيئة كعنصر لا أستطيع رؤيته ، وذلك بفضل الإطار الأدنى الذي يترك الضوء منتشرًا ولا يخلق المزيد من الحواجز البصرية.
دعونا ننتقل الآن إلى غرفة النوم المزدوجة ، حيث ستسود مرة أخرى مجموعة من الخشب والحجر والألوان الفاتحة. الباركيه المستمر في الواقع يغطي أيضا هذه الغرفة مما يعطيها انعكاسات ذهبية وممتعة. على الجدار ، يعيد الطوب الذي أعيد بناؤه إنتاج الزخارف الجدارية لغرفة المعيشة وإثراء الأثاث ، مما أدى إلى تركه ضروريًا وعصريًا ؛ نظام الألوان لعب بشكل رئيسي على الأبيض وعلى محايد يضمن أخيرا جو متجدد الهواء والاسترخاء في لقطات مربع. ولتحسين المساحة المتاحة ، توجد خزانة ملابس كبيرة بأبواب منزلقة ، والتي تقترح الجمع الناجح بين الأبيض والخشب. يتم توجيه انتباه كبير مرة أخرى إلى تقنية الإضاءة ، والتي تتضمن الإضاءة الخلفية والأضواء الكاشفة ، ولكن أيضًا شرائط حائط جميلة تجذب تأثيرات الإضاءة المثيرة.
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