تجديد الشقة على طراز الحد الأدنى في روما

وتنقسم منطقة الطهي أساسا إلى جزيرة مجهزة الفرن والحوض، مثالية لتناسب سياق المعيشة بفضل الخطية وأشكال أنيقة ولكن أيضا بفضل الخيارات ينتهي. نفس غطاء محرك السيارة، على سبيل المثال، يبدو الثريا الحقيقي، وبالتالي تنفيذ نظرة عادلة وموحدة. خلف الجزيرة ، يقف الجدار مع أثاث حاويات وأجهزة مدمجة ، عزيز جداً على تصميم القالب المعاصر ومناسب جداً لتحسين المساحة في المطبخ الصغير.

كعنصر من عناصر الكسر ، ولكن بشكل استراتيجي تمامًا من وجهة النظر الأسلوبية ، توجد هنا لوحة ذات رفوف خشبية مكشوفة: وهي التفاصيل التي تحتوي على الباركيه مما يجعل هذه المساحة أكثر جاذبية وترحيبًا. يضم المطبخ أيضًا منطقة صغيرة لتناول الطعام تمثل امتدادًا للجزيرة المجهزة.

وقد تم تركيب شريط ركني خشبي على الهيكل الداعم ويرافقه براز لتقطيع نوع من بار الوجبات الخفيفة داخل المطبخ نفسه. كل هذا دون تناول أي مساحة أخرى أو إدخال أبعاد جديدة. كما لا يوجد أخضر خاص يثري المنطقة بحيوية كبيرة.