الباركيه في المطبخ: أفكار ونصائح وأمثلة

إن الباركيه في المطبخ ، أو في الحمام ، كان منذ فترة طويلة موضوعًا لأهم التصريحات والأفكار المسبقة. هناك من لا ينصح به لضعفه وأولئك الذين يشجعونه ، ولكن مع العلاج المناسب.
إن اختيار الباركيه في أكثر الأماكن ازدحاما ، والذي يكون طابقه أكثر إجهادا ، مثل الحمام والمطبخ ، كان دائما يرافق الرأي القائل بأنه على الرغم من كونه جميلا ، إلا أنه ينطوي على التكيف الطبيعي مع مرور الوقت.
وهذا يعني أن خصائصه ، وفقا لبعض الخبراء في هذا المجال ، يتم تعديلها وفقا لعادات المستأجرين. المطبخ ، نعرف جيدا ، هو واحد من المراكز العصبية للمنزل. المطبخ هو المكان الذي يأكل فيه المرء ، ويتم نقل الكراسي والطاولات ، ويتم إعداد الأطباق والأنشطة الترفيهية الأخرى.
وغني عن القول أن الأرضية التي نختارها للمطبخ يجب أن يكون لديها مثل هذه المقاومة بحيث يمكنها التعامل مع كل هذه التحفيزات وغيرها مع مرور الوقت.
ومع ذلك ، فإن تأثير الباركيه يكون أنيقًا وجميلًا للغاية لدرجة أننا لا نريد دائمًا التخلي عنه ، حتى في المطبخ ، خاصة إذا كان ذلك في تواصل مع منطقة المعيشة. كيف تفعل ذلك؟ في كتاب الأفكار هذا ، نرافقك لاتخاذ الخيار الصحيح الذي يحاول توجيهك إلى أفضل الحلول بمساعدة المتخصصين في هذا المجال.
دعونا نبدأ بإدراج مزايا وعيوب الباركيه في المطبخ لكي نبدأ بتوضيح الأفكار حول المادة بشكل عام. ثم نذكر بالتفصيل الحلول الوسط التي سيتم التوصل إليها في حال ما زلنا نختار المضي قدمًا في الشراء والمشورة المفيدة. جميلة وأنيقة ينمو مع العائلة (يعتبر الكثيرون علامات الزمن وارتداء الأرضية قيمة مضافة إلى
حيوية وطبيعة المادة) علاجها
يمتص الخشب أكثر من المواد الأخرى (في حالة الرطوبة وسقوط السوائل على الأرض) حساسة لسقوط الأشياء ، خاصة إذا كانت حادة تحتاج إلى رعاية أكثر من الطوابق الأخرى المقاومة هذا بشكل عام. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن التكنولوجيا لم تمضي قدما ولم تجد تنازلات صحيحة لجعل هذه المادة الهشة مقاومة على ما يبدو حتى بالنسبة للبيئات مثل المطبخ. لذلك إذا أردنا بأي ثمن ، فإن الباركيه في مطبخنا الجميل لا يأس لأن هناك بعض الحيل التي يجب وضعها في الاعتبار ، والآن سوف أكشف لزيادة طول العمر في الباركيه في المطبخ.
ماذا يجب أن تفعل بعد ذلك أن يكون لديك أرضية صلبة في المطبخ؟ ما هي الخيارات التي يجب تناولها؟ أهم نصيحة يمكن أن أقدمها لك هي التحقق أولاً من جميع الشهادات التي تدعم المادة المختارة؛ حتى أفضل إذا كنت تبحث عن الباركيه مباشرة في مرافق الإنتاج.
وللمزيد من المقاومة والنفاذية ، من المستحسن اختيار الباركيه المدهون مقارنة بالمعاملة بالزيت، فهذا الأخير ، حتى لو كان يحافظ على طبيعة المادة ، لا يحفظها من الصدمات وتسلل السوائل ، التي غالباً ما تخضع لها المطابخ.
الباركيه اللامع هو حل ممتاز لأولئك الذين يريدون الحصول على هذه المواد القيمة في بيئة مزدحمة مثل المطبخ؛ وبفضل الطلاء بالورنيش ، فإن الخشب محمي ويمكن تنظيفه بسهولة. في هذا الصدد ، من المهم ، خاصة بالنسبة للباركيه ، أنك لا تستخدم المنظفات العدوانية ، وإذا كنت تستطيع ، سيكون من الأفضل تقديم المشورة إلى بائع التجزئة الخاص بك عن نوع المنظف المستخدم في الباركيه المختار.
إذا أضفت إلى النصيحة المذكورة أعلاه ، فإن الباركيه من المواد التي ستدرج قريبا ، سوف تحصل على تركيبة فائزة لباركيه طويل العمر. المواد التي أوصى بها الخبراء لتغطية الأرضيات دائمًا هي: خشب الساج ، والخشب الاستوائي الذي يختلف لونه من الأصفر الفاتح إلى البرونز قد يكون هذا هو الأكثر مقاومة ويتصف بظلاله الداكنة الخيزران ، محصن تماما تقريبا للرطوبة ويوجد في جميع ظلال من الخشب ، من الأصفر الفاتح إلى البني الداكن.
يجب عدم إغفال أهمية التركيب؛ من المستحسن تمامًا تثبيته بغراء لأنه لا يسمح بتسلل الماء بين الخشب وأذرع التسوية. إنه ليس عنصرا لإهمال هذا ، لأنه إذا حدث ذلك ، فإنه يمكن أن يضر بالمنطقة ثم يغير الأرضية.
الجواب الذي يمكنني تقديمه هو: لا؛ كما قيل لي مرة واحدة من قبل خبير الصناعة، والكلمة هي جميلة وأكثر جمالا هو له صفة فطرية في التطور مع الناس الذين يعيشون يوميا. حتى على الرغم من كل الوقاية والرعاية التي وضعناها في الحفاظ عليه من تقرع وعلامات من جميع الأنواع، لا يمكننا تجنب في الوقت المناسب لظهور خدوش قليلة هنا وهناك. هذا لا يعني أن الباركيه معطوب لذلك.
أولئك الذين يختارون الباركيه أيضا اختيار المواد
الحية ، والتي يمكن تعديلها مع مرور الوقت ، مما يجلب معها علامات الحياة المنزلية. لمحبي النيابة العامة لا يمكن أن تفوت هذه الميزة، التي تصبح على الفور قيمة لأنه هو نوع من الأرضيات التي ترافق لنا في تقلبات المحلية من الحياة اليومية.
ومع ذلك ، عند شراء الباركيه لا ننسى تقديم كميات صغيرة من شرائح الباركيه بالإضافة إلى لقطات مربع التي تحتاجها بالفعل. سيتم استخدامه في حالة استبدال جزء من الباركيه لضرر لا يمكن إصلاحه. وبعد ذلك سوف تجد صعوبة في العثور على الباركيه المختار ليحل محل جزء.لمزيد من النصائح والأفكار الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، أحدث صيحات تصميم المطابخ الإيطالية الحديثة