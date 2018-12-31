الباركيه في المطبخ: أفكار ونصائح وأمثلة

إن الباركيه في المطبخ ، أو في الحمام ، كان منذ فترة طويلة موضوعًا لأهم التصريحات والأفكار المسبقة. هناك من لا ينصح به لضعفه وأولئك الذين يشجعونه ، ولكن مع العلاج المناسب.

إن اختيار الباركيه في أكثر الأماكن ازدحاما ، والذي يكون طابقه أكثر إجهادا ، مثل الحمام والمطبخ ، كان دائما يرافق الرأي القائل بأنه على الرغم من كونه جميلا ، إلا أنه ينطوي على التكيف الطبيعي مع مرور الوقت.

وهذا يعني أن خصائصه ، وفقا لبعض الخبراء في هذا المجال ، يتم تعديلها وفقا لعادات المستأجرين. المطبخ ، نعرف جيدا ، هو واحد من المراكز العصبية للمنزل. المطبخ هو المكان الذي يأكل فيه المرء ، ويتم نقل الكراسي والطاولات ، ويتم إعداد الأطباق والأنشطة الترفيهية الأخرى.

وغني عن القول أن الأرضية التي نختارها للمطبخ يجب أن يكون لديها مثل هذه المقاومة بحيث يمكنها التعامل مع كل هذه التحفيزات وغيرها مع مرور الوقت.

ومع ذلك ، فإن تأثير الباركيه يكون أنيقًا وجميلًا للغاية لدرجة أننا لا نريد دائمًا التخلي عنه ، حتى في المطبخ ، خاصة إذا كان ذلك في تواصل مع منطقة المعيشة. كيف تفعل ذلك؟ في كتاب الأفكار هذا ، نرافقك لاتخاذ الخيار الصحيح الذي يحاول توجيهك إلى أفضل الحلول بمساعدة المتخصصين في هذا المجال.