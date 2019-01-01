تجديد وتطوير منزل عائلي من القرن التاسع عشر

هذا المنزل الذي تم تجديده في أواخر القرن التاسع عشر لعائلة مكونة من أربعة أفراد، يتكون من 24 غرفة بدءًا من الطابق السفلي؛ فهذا البيت الهائل يرتفع على ثلاثة مستويات؛ وقد شرع خبرائنا في تعديل الواجهة، بدءًا من بوابة الوصول الرئيسية والدرج، مع تكوين وإنشاء مطبخ ذو مخطط مفتوح في الطابق الأرضي، كذلك تم هدم جزء من الأرض لاستيعاب جناح رئيسي، والترتيب لغرف الأطفال، وأيضًا لإنشاء أثاث مخصص وترميم الحمامات.

كل هذا التغيير تم بتكلفة إجمالية قدرها 200 000 € لسطح مساحته 360 متر مربع؛ لكننا لن نخبرك أكثر في الوقت الحالي وسنجعلك تكتشف المشروع في الصور التالية دون تأخير!