تجديد وتطوير منزل عائلي من القرن التاسع عشر

هذا المنزل الذي تم تجديده في أواخر القرن التاسع عشر لعائلة مكونة من أربعة أفراد، يتكون من 24 غرفة بدءًا من الطابق السفلي؛ فهذا البيت الهائل يرتفع على ثلاثة مستويات؛ وقد شرع خبرائنا في تعديل الواجهة، بدءًا من بوابة الوصول الرئيسية والدرج، مع تكوين وإنشاء مطبخ ذو مخطط مفتوح في الطابق الأرضي، كذلك تم هدم جزء من الأرض لاستيعاب جناح رئيسي، والترتيب لغرف الأطفال، وأيضًا لإنشاء أثاث مخصص وترميم الحمامات.
كل هذا التغيير تم بتكلفة إجمالية قدرها 200 000 € لسطح مساحته 360 متر مربع؛ لكننا لن نخبرك أكثر في الوقت الحالي وسنجعلك تكتشف المشروع في الصور التالية دون تأخير!
لم تترك أي تفاصيل للصدفة لجعل هذه الصالة مساحة مخصصة للعيش المشترك؛ فهي توفر هذه الغرفة الوصول إلى شرفتين بفضل الأبواب الزجاجية الكبيرة، وتتمتع بأجواء مثالية لتذوق القهوة في الأيام المشمسة!
اقتصر أثاث الغرفة على أريكة زاوية كبيرة، مع طاولة قهوة رئيسية تتخ1 موقعها في المنتصف، وأخرى جانبية صممت من جذع الشجر، لتقوم بدور مزدوج، كطاولة جانبية أو مقعد إضافي وقت الحاجة!
كما ترون من هذه الصورة ، تحتوي غرفة المعيشة على ديكور أنيق. الجدران البيضاء تعزز السطوع الذي توفره الأبواب الزجاجية. في حين أن الكلمة ينفخ لمسة من الدفء إلى مساحة تسيطر عليها نغمات الباردة من الأبيض والأزرق والأسود والرمادي.
دعنا نذهب الآن إلى غرفة الانتظار؛ حيث توجد الجدران المغطاة بلون الأزرق الباستيل الذي يعطي أيضًا بقية المنزل، وهناك أيضا الضوء الذي يملأ كذلك غرف المنزل الأخرى، أما الأمر الميز هو، تلك الكراسي الجلدية المبطنة، وتصميم طاولة القهوة والأثاث، حيث الفخامة والهدوء والحساسية السائدة.
وهنا أيضا ، تسمح الستائر للضوء بتمرير وتعزيز الاستمرارية البصرية. لكن نقاط القوة في هذا الممر الذي يسمح بالانتقال بين الطابق الأرضي الأول والثاني ربما تتجسد في مساحات تخزين تستغل عدادات مربعة غالبًا ما تترك في أماكن المرور مثل الممرات والممرات. الإدخالات.
سطح العمل ، والأجهزة المنزلية عالية التقنية ، والأدراج الانزلاقية ، والخزائن المجهزة في الجدار ، تم تحسين المساحة إلى الكمال في هذا المطبخ على شكل حرف U، مع إضافة وحدة إضاءة عصرية تضفي أيضًا لمسة لونية من خلال لونها الداخلي البرتقالي. النوافذ الكبيرة توفر الأجواء المثالية، حيث التهوية الجيدة، والضوء المُشرق الذي يُضاعف من تأثيره لون الجدران البيضاء والسقف والأرضية.
نجد في غرفة الطعام ، والسقوف الزجاجية ، والإضاءة المعاصرة ، والباركيه والأثاث الفترة التي هي حجر الزاوية في التصميم الداخلي لهذا المنزل الجميل؛ في حين يتم تفضيل حرية الحركة في غرفة حيث يتم تداول الأطباق كأشخاص ، ويرجع الفضل على وجه الخصوص إلى الطاولة الضيقة الطويلة التي تتكيف تمامًا مع أبعاد غرفة الطعام.
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