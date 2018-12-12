Destone .. خبراء في الأعمال الحجرية والسيراميكية والزجاجية

منذ عام 1995، حجزت Destone مقعدًا متقدمًا في صناعة الحجر والزجاج والطين، من خلاله تقديمها التصاميم الفريدة من نوعها، التي يقدرها العالم بأكمله، حيث وظفت اتقانها للأعمال الحجرية والسيراميكية والزجاجية ، في إعادة تشكيل تراث الأناضول الفني.

على مدار سنوات، استطاعت الشركة تنفيذ العديد من المنشآت العامة والهامة، من مراكز التسوق، والفنادق، والمراكز التجارية، ومحطات المترو، يمكنك التفكير في أي مساحة وستكون هذه الشركة بفريقها الإبداعي قادرة على تصميمها مع لمسات ساحرة لا تقاوم؛ فريق هذه الشركة لا يقوم فقط بتصميم المساحات، بل إنه يضيف قيمة مع تصاميمه المتنوعة، ويحول أيضًا مفهوم الأماكن إلى مساحات أكثر إيجابية.

تتخصص Destone في إنتاج وتسويق منتجات الحجر الطبيعي لمجموعة واسعة من الأماكن، مثل المشاريع العامة المحلية والدولية، والفنادق، ومراكز التسوق، وحمامات السباحة، ومحطات المترو، والحمامات التركية، وأماكن الترفيه، والمتاحف، والمسارح.

ندعوك لاكتشاف الجمال الذي ينتج عن اتحاد الخبرة والإبداع والذوق الفني، من بعض من نماذج أعمال Destone، لمحطات المترو