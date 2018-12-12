Destone .. خبراء في الأعمال الحجرية والسيراميكية والزجاجية

منذ عام 1995، حجزت Destone مقعدًا متقدمًا في صناعة الحجر والزجاج والطين، من خلاله تقديمها التصاميم الفريدة من نوعها، التي يقدرها العالم بأكمله، حيث وظفت اتقانها للأعمال الحجرية والسيراميكية والزجاجية ، في إعادة تشكيل تراث الأناضول الفني.
على مدار سنوات، استطاعت الشركة تنفيذ العديد من المنشآت العامة والهامة، من مراكز التسوق، والفنادق، والمراكز التجارية، ومحطات المترو، يمكنك التفكير في أي مساحة وستكون هذه الشركة بفريقها الإبداعي قادرة على تصميمها مع لمسات ساحرة لا تقاوم؛ فريق هذه الشركة لا يقوم فقط بتصميم المساحات، بل إنه يضيف قيمة مع تصاميمه المتنوعة، ويحول أيضًا مفهوم الأماكن إلى مساحات أكثر إيجابية.
تتخصص Destone في إنتاج وتسويق منتجات الحجر الطبيعي لمجموعة واسعة من الأماكن، مثل المشاريع العامة المحلية والدولية، والفنادق، ومراكز التسوق، وحمامات السباحة، ومحطات المترو، والحمامات التركية، وأماكن الترفيه، والمتاحف، والمسارح.
ندعوك لاكتشاف الجمال الذي ينتج عن اتحاد الخبرة والإبداع والذوق الفني، من بعض من نماذج أعمال Destone، لمحطات المترو
مرمرة
قامت الشركة بتصميم وتنفيذ الأرضيات الحجرية الطبيعية وأغطية الجدران والديكورات الجدارية والأرضية، بالإضافة إلى لوحات الفنون، خصيصًا للمشروع. صمم مشروع محطة مترو
مرمرة، وهو أحد المشاريع البارزة في تركيا، على أساس الجودة والمتانة والمزج بين منتجات الشركة من الأحجار الطبيعية والزجاجية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملمس التاريخي، فيما تم تشكيل لوحات الفن بالحجر الطبيعي ومنتجات الزجاج وإثراء فن الهندسة المعمارية.
داخل محطة مترو
مرمرة، يمكنك الاستمتاع بالجمال الرفيع المستوى في لوحة السف تلك، والتي صممت من بلاطات السيراميك التي تم ترتيبها لتشكل لوحة فنية متكاملة للسماء وأفرع الأشجار والطيور. جودة هذا العمل الفني تكمن في المزيج اللوني والدقة التي صممت بها تلك البلاطات المطبوعة لتبدو كما لو أنها قد رسمت يدويًا من قبل فنان محترف.
تُستخدم منتجات الحجر الطبيعي على الجدران والأرضيات في محطات مترو أنقرة بمجموع أبعاد 50000 متر مربع، حيث صُممت لوحات فنية مُلهمة باستخدام منتجات الفسيفساء الزجاجية وكذلك منتجات الحجر الطبيعي، وقد تم مراعاة الاستخدام المكثف في محطات المترو لخلق أجواء واسعة.
يمكننا أن نرى من خارج المحطة، اللوحات الفنية المصممة باستخدام منتجات الزجاج الملون مع مزيج لوني يجمع بين النغمات الزرقاء والخضراء والصفراء بدقة وجودة لا تقبل المنافسة، لتمنح المحطة إطلالة جذابة ومبهجة، كما تمنحها إطلالة سياحية أنيقة.
من الداخل إلى الخارج، صممت هذه المحطة مع الكثير من اللمسات الإبداعية التي تبرز الذوق الفني وتعكس أثاره على الأجواء العامة، حيث صممت الجدران التي تقودك إلى خارج المحطة، مع مزيج رائع من الأحجار الملونة من البيج والرمادي والأبيض وأيضًا البرتقالي، مع الملمس الذي يُثري جماليتها ويُضاعف من قيمتها الفنية.
في مشروع محطة مترو اسطنبول، تم استخدام منتجات الحجر الطبيعي ومنتجات بلاط الزجاج كأرضية داخلية وخارجية، وكذلك كتغطيات جدارية مع انتقاء فني دقيق للألوان والملمس.
يتميز هذا المشروع بلوحات فنية من الزجاج وفسيفساء من الرخام مع أنماط مختلفة في جميع محطات المترو، إضافة إلى استخدام منتجات الحجر الطبيعي التي تتمتع بالأمد الطويل والذوق الفني الرفيع، وقد تم توظيفها في تصميمات فنية مصنوعة بزخارف عثمانية.
تم تطبيق اللوحات الفنية، والاختيارات اللونية، وزخارف الارضية، بعناية فائقة، من قِبل فريق الشركة الخبير، وذلك لتغطية مساحة يبلغ مجموع أبعادها: 75000 متر مربع.
اللوحات الفنية المصممة من فسيفساء الزجاج تتمتع بأسلوب فني يثضفي الجاذبية والسحر على جدران محطات المترو، بدءًا من الملمس وحتى خيارات الألوان التي تدرجت في مجموعة واسعة من نغمات الأزرق، بداية من الأفتح وحتى الأكثر قتامة، إضافة إلى اللمسات التي شكلت اللوحة الفنية لتساقط المياه بين الجبال لخلق أجواء منعشة وحيوية.
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