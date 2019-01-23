6 ديكورات للجدران والحوائط برؤية مبتكرة

في البداية عند النظر إلى أي تصميم، فإن أول ما يلفت انتباهنا هي الألوان الخاصة بالجدران والحوائط، فيوجد نوع من الجدران بألوان زاهية، أي تمنحنا البهجة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى الألوان الصريحة الداكنة التي تتوازى بشكل كبير مع التصميم، ولا نقف عند ذلك بل نتطرق لكي نجد تصميمات بجدران خشبية أو من الرخام أو من بعض الفسيفساء وهي القطع الصغيرة التي تزين الجدران، بالإضافة إلى استخدام الأحجار والطوب بأشكاله المختلفة والمتميزة، وشكل آخر من الجدران الزيتية، أما ورق الحائط فهو مستخدم بشكل كبير في النمط الحديث والمعاصر، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال ستة من أروع وأكثر التصميمات ابتكارا وابداعا من حيث مناسبته للنمط سواء أكان كلاسيكي أو مودرن عصري، ويظهر براعة المصمم، ويكون ذلك يسهل عليك اختيار التصميم الأنسب إليك بالنسبة للأمور المادية والذوق العام والخاص.