6 ديكورات للجدران والحوائط برؤية مبتكرة

في البداية عند النظر إلى أي تصميم، فإن أول ما يلفت انتباهنا هي الألوان الخاصة بالجدران والحوائط، فيوجد نوع من الجدران بألوان زاهية، أي تمنحنا البهجة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى الألوان الصريحة الداكنة التي تتوازى بشكل كبير مع التصميم، ولا نقف عند ذلك بل نتطرق لكي نجد تصميمات بجدران خشبية أو من الرخام أو من بعض الفسيفساء وهي القطع الصغيرة التي تزين الجدران، بالإضافة إلى استخدام الأحجار والطوب بأشكاله المختلفة والمتميزة، وشكل آخر من الجدران الزيتية، أما ورق الحائط فهو مستخدم بشكل كبير في النمط الحديث والمعاصر، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال ستة من أروع وأكثر التصميمات ابتكارا وابداعا من حيث مناسبته للنمط سواء أكان كلاسيكي أو مودرن عصري، ويظهر براعة المصمم، ويكون ذلك يسهل عليك اختيار التصميم الأنسب إليك بالنسبة للأمور المادية والذوق العام والخاص.
يظهر ذلك التصميم بالهدوء المطلوب سواء فيما يناسب غرف المعيشة، أو غرف الأطفال؛ حيث استخدام ألوان هادئة مثل الدرجة الأولى من اللون الأخضر، ولا يخلو التصميم من الديكور المناسب للجدار الذي يتمثل في بعض الأشكال الخشبية على هيئة مثلثات التي تتمكن من استخدامها كمكان لوضع الكتب، وتلعب الإضاءة هنا دور كبير في إظهار التصميم، كما أن وجود النوافذ بالستائر تمنح التصميم لمسة مختلفة، ويتناسب التصميم مع الأرضيات الخشبية والإضاءة الصناعية.
يتمتع هذا التصميم بالرقة والفخامة والأناقة؛ حيث استخدام الطوب الحجري باللون الأحمر الغامق أو بالنبيتي المائل للبني، مما يضفي على التصميم نوعا من الاختلاف الذي يتناسب بشكل كبير مع التصميم الخاص بغرفة المعيشة من أريكة مريحة باللون البني وأمامها طاولة مميزة، والمطلات الخاصة بالتصميم على طبيعة ساحرة باللون الأخضر من وراء زجاج بانوراما، هذا بالإضافة إلى النباتات الداخلية التي تمنح التصميم لمحة طبيعية رائعة.
في هذا التصميم يتصدر ورق الحائط باللون الذهبي التصميم، مما يضفي لمسة مختلفة من الاستخدامات الخاصة بورق الحائط، بالإضافة إلى كونه مناسب مع ألوان الأثاث حيث المقاعد ذات اللون الأحمر بخامة القطيفة الناعمة، أما الإضاءة فهي صناعية، أما فيما يخص بقية الجدران فهي باللون البيج الفاتح المناسب لكافة التصميمات وألوان الأثاث، مما يمنحك الحرية في انتقاء لون وموديل الأثاث، كل هذا يجتمع مع الأرضيات الفاتحة اللامعة.
تتمتع جدران هذا التصميم بكونها فاتحة؛ حيث تعتبر مناسبة مع التصميم ككل، وهو تصميم لغرفة المعيشة العصرية ذات المساحة الواسعة الطولية، ولعل أحد الجدران تعتبر ديكور من حيث وجود المكتبة الخشبية ذات المساحة الكبيرة وبارتفاع مناسب، تتمتع بإضاءة داخلية لكي تبرز روعة التصميم، أما إضاءة التصميم عموما فهي مشتركة ما بين الطبيعية التي تمر عبر ضوء الشمس والصناعية من خلال وسائل الإضاءة البارزة والمدفونة.
من الواضح على هذا التصميم، أنه لجزء في المنزل، يقع ما بين الوحدات الخاصة به؛ حيث أنه عبارة عن مقعدين ذو شكل مميز ومختلف عن غيرهم، ولكن بالإضافة إلى ذلك، فنجد الجدار باللون الذهبي باستخدام ورق الحائط الرائع مع الستائر المتميزة والأرضية المغطاة بسجادة ذات حجم صغير متوافقة مع التصميم.
بالطبع استخدام اللون الرمادي المعروف من قبل المصممين بكونه لونه محايد؛ حيث أنه لون يتماشى بشكل كبير مع كافة التصميمات سواء إن كانت قطع الأثاث فاتحة أو داكنة أو بألوان مميزة، وتتناسب ألوان الجدران هنا في التصميم مع الأرضيات والأثاث، يزين الجدار بمكتبة ذات شكل مميز مع تداخل اللون اللبني.
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