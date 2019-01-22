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5 تصميمات رائعة لغرفة المعيشة على النمط الإنتقائي

Mai Elkholy Mai Elkholy
Europe Meets Boston, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة المعيشة
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في البداية لابد وأن نتعرف على ما هو النمط الانتقائي، والذي من أهم مميزاته كونه نمط يتيح الفرصة لجميع العملاء في الجمع ما بين أكثر من نمط، ومن اسمه نفهم وأنه نمط يسهل علينا الاختيار والانتقاء بما يتوافق مع الذوق الخاص بنا من التصميمات المختلفة، مع الحرص على الابتعاد عن شعور التلوث البصري بكثرة قطع الأثاث أو تداخلها بما لا تتناسق مع بعضها البعض، ويكمن روعة الجمع هنا في الخروج في النهاية بتصميم مرضي لكافة الأذواق بل ويجمع كل الأنماط المختارة وتناغمها بشكل لطيف، ويعتبر هذا النمط هو طفرة عصرية في فن الديكور، ويزيد على ذلك الأناقة والفخامة والإبداع التي نجدها في التصميمات على هذا النمط، مما يجعلها تخطف القلوب وتثير فضول العيون وتجذبها لكي تتمعن في الإبحار في جمال هذا النمط الانتقائي المبهر، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال مجموعة متميزة ومتباينة من التصميمات الخاصة بغرف المعيشة على هذا النمط، حتى تستطيع اختيار الأنسب بالنسبة لك من حيث الذوق والاحتياجات وكذلك الجانب المادي.

1-تصميم بمساحة واسعة على النمط الانتقائي

Europe Meets Boston, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة المعيشة
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

يتمتع ذلك التصميم كما هو واضح، بكونه ذو مساحة كبيرة حتى تشتمل غرفة المعيشة بالنمط الانتقائي؛ حيث أنه يجمع اللمحات الخاصة بالطراز العصري المودرن والذي يظهر من خلال الأرائك العصرية بتداخل الألوان المحايدة ما بين الأبيض المائل إلى السكري وكذلك الرمادي الداكن إلى حد ما، كل هذا يجتمع مع ملامح كلاسيكية واضحة وبارزة وتتمثل في الأباجورات الجانبية بالأرجل الذهبية بالإضافة إلى الطاولة التي تتوسط التصميم مع المقعد المريح الذي يسمى بالشاذلونج وكذلك المقاعد ذات اللون الأسود، مع المقعد الكلاسيكي باللون الأصفر، كل هذا وسط إضاءة طبيعية من الطراز الأول مع بعض وسائل الإضاءة الصناعية، ويتمتع التصميم بعنصر الإشراق من حيث استخدام الألوان الفاتحة.

2-الجمع ما بين العصرية والنمط الاسكندنافي

Text, 松島潤平建築設計事務所 / JP architects 松島潤平建築設計事務所 / JP architects غرفة المعيشة
松島潤平建築設計事務所 / JP architects

松島潤平建築設計事務所 / JP architects
松島潤平建築設計事務所 / JP architects
松島潤平建築設計事務所 / JP architects

هذا التصميم هو عبارة عن مجموعة من تصميمات متداخلة مع بعضها البعض حتى تبرز لنا تصميم مميز على النمط الانتقائي، على أن يظهر ذلك من خلال هيمنة العنصر الخشبي عن طريق الأرضيات الخشبية وبجانب ذلك بعض قطع الأثاث، أما الجدران والسقف فهي أسمنتية كشكل مختلف بإطارات خشبية، أما العصرية تظهر هنا في قطع الأثاث، ولا يخلو التصميم من عنصر الطبيعة؛ حيث النباتات المتدلية، وحوض السمك الجانبي، بالإضافة إلى الديكورات، كل هذا يجتمع مع الإضاءة الطبيعية التي تعم أرجاء التصميم.

3-المزج ما بين الأسود والأبيض في تصميم

Shanti Villa, Mobius Architects Mobius Architects غرفة المعيشة
Mobius Architects

Mobius Architects
Mobius Architects
Mobius Architects

يجتمع في هذا التصميم اللونين الأكثر استخداما وهو اللون الأسود مع اللون الأبيض، ويظهر ذلك من خلال الأرضيات والجدران البيضاء، كل هذا بجانب قطع الأثاث باللون الأسود ذو خامة من الجلد مع وجود طاولة تتوسط هذا التصميم بالإضافة إلى الجدار المزين بمجموعة من الصور التذكارية مع الستائر باللون الرمادي.

4-تصميم متناسق على النمط الانتقائي

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH غرفة المعيشة
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

هذا التصميم مختلف ومتناسق في نفس الوقت؛ حيث أنه على الرغم من اختلافه إلا أنه يتمتع بالتناسق من حيث استخدام الأرضيات الخشبية، والمقاعد المريحة المناسبة لغرفة المعيشة بألوان متميزة وإضاءة مشتركة ما بين الطبيعية العامة والصناعية، ولا يخلو التصميم من العنصر النباتي الذي يدعم الديكور بشكل كبير.

5-ألوان زاهية ومختلفة في آن واحد

Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura غرفة المعيشة
Da.Hora Arquitetura

Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura

يهمين على هذا التصميم استخدم الألوان الزاهية المختلفة ولكن متناسقة، يبدأ ذلك من لون الجدران مع لون قطع الأثاث والأرضيات الخشبية وأكثر ما يلفت الانتباه هنا هي لون السجاد مع الوسائد، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر النباتي.

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5 تصميمات رائعة لغرفة المعيشة على النمط الإنتقائي

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