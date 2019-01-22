5 تصميمات رائعة لغرفة المعيشة على النمط الإنتقائي

في البداية لابد وأن نتعرف على ما هو النمط الانتقائي، والذي من أهم مميزاته كونه نمط يتيح الفرصة لجميع العملاء في الجمع ما بين أكثر من نمط، ومن اسمه نفهم وأنه نمط يسهل علينا الاختيار والانتقاء بما يتوافق مع الذوق الخاص بنا من التصميمات المختلفة، مع الحرص على الابتعاد عن شعور التلوث البصري بكثرة قطع الأثاث أو تداخلها بما لا تتناسق مع بعضها البعض، ويكمن روعة الجمع هنا في الخروج في النهاية بتصميم مرضي لكافة الأذواق بل ويجمع كل الأنماط المختارة وتناغمها بشكل لطيف، ويعتبر هذا النمط هو طفرة عصرية في فن الديكور، ويزيد على ذلك الأناقة والفخامة والإبداع التي نجدها في التصميمات على هذا النمط، مما يجعلها تخطف القلوب وتثير فضول العيون وتجذبها لكي تتمعن في الإبحار في جمال هذا النمط الانتقائي المبهر، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال مجموعة متميزة ومتباينة من التصميمات الخاصة بغرف المعيشة على هذا النمط، حتى تستطيع اختيار الأنسب بالنسبة لك من حيث الذوق والاحتياجات وكذلك الجانب المادي.
يتمتع ذلك التصميم كما هو واضح، بكونه ذو مساحة كبيرة حتى تشتمل غرفة المعيشة بالنمط الانتقائي؛ حيث أنه يجمع اللمحات الخاصة بالطراز العصري المودرن والذي يظهر من خلال الأرائك العصرية بتداخل الألوان المحايدة ما بين الأبيض المائل إلى السكري وكذلك الرمادي الداكن إلى حد ما، كل هذا يجتمع مع ملامح كلاسيكية واضحة وبارزة وتتمثل في الأباجورات الجانبية بالأرجل الذهبية بالإضافة إلى الطاولة التي تتوسط التصميم مع المقعد المريح الذي يسمى بالشاذلونج وكذلك المقاعد ذات اللون الأسود، مع المقعد الكلاسيكي باللون الأصفر، كل هذا وسط إضاءة طبيعية من الطراز الأول مع بعض وسائل الإضاءة الصناعية، ويتمتع التصميم بعنصر الإشراق من حيث استخدام الألوان الفاتحة.
هذا التصميم هو عبارة عن مجموعة من تصميمات متداخلة مع بعضها البعض حتى تبرز لنا تصميم مميز على النمط الانتقائي، على أن يظهر ذلك من خلال هيمنة العنصر الخشبي عن طريق الأرضيات الخشبية وبجانب ذلك بعض قطع الأثاث، أما الجدران والسقف فهي أسمنتية كشكل مختلف بإطارات خشبية، أما العصرية تظهر هنا في قطع الأثاث، ولا يخلو التصميم من عنصر الطبيعة؛ حيث النباتات المتدلية، وحوض السمك الجانبي، بالإضافة إلى الديكورات، كل هذا يجتمع مع الإضاءة الطبيعية التي تعم أرجاء التصميم.
يجتمع في هذا التصميم اللونين الأكثر استخداما وهو اللون الأسود مع اللون الأبيض، ويظهر ذلك من خلال الأرضيات والجدران البيضاء، كل هذا بجانب قطع الأثاث باللون الأسود ذو خامة من الجلد مع وجود طاولة تتوسط هذا التصميم بالإضافة إلى الجدار المزين بمجموعة من الصور التذكارية مع الستائر باللون الرمادي.
هذا التصميم مختلف ومتناسق في نفس الوقت؛ حيث أنه على الرغم من اختلافه إلا أنه يتمتع بالتناسق من حيث استخدام الأرضيات الخشبية، والمقاعد المريحة المناسبة لغرفة المعيشة بألوان متميزة وإضاءة مشتركة ما بين الطبيعية العامة والصناعية، ولا يخلو التصميم من العنصر النباتي الذي يدعم الديكور بشكل كبير.
يهمين على هذا التصميم استخدم الألوان الزاهية المختلفة ولكن متناسقة، يبدأ ذلك من لون الجدران مع لون قطع الأثاث والأرضيات الخشبية وأكثر ما يلفت الانتباه هنا هي لون السجاد مع الوسائد، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر النباتي.
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