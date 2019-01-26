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5 ديكورات نابضة وحيوية لغرف الأطفال

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة الاطفال
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تعد تصميمات غرف الأطفال من أكثر التصميمات المبهجة بكافة التفاصيل والألوان، وهي جاذبة بالطبع، ومليئة بالحيوية والنشاط والطاقة التي لابد وأن تنبعث من الغرفة التي تحوي ما بين جدرانها طفل ينمو ويلعب ويتحرك ويذاكر؛ حيث أن هذه الغرفة هي مملكته الصغيرة التي تخرجه إلى الدنيا الكبيرة، وتتضمن هذه التصميمات، ألوان زاهية وتفاصيل كثيرة وأماكن مميزة لوضع الألعاب وهكذا، ومن الأفضل الاهتمام بالإضاءة سواء أكانت طبيعية أو صناعية حتى تتمكن من إظهار التفاصيل الخاصة بالغرفة، بالإضافة إلى إضفاء الطبيعة الساحرة سواء بالألوان أو بعض المفروشات والستائر، والاهتمام بقطع الأثاث من السرير والمكتب والخزانة الخاصة بوضع الملابس، بالإضافة إلى بعض الديكورات سواء في الجوانب أو على الجدران أو السقف وهكذا وسوف نستعرض في هذه المقالة خمسة من التصميمات التي من الممكن أن تسهل عليك عملية الاختيار فيما بينهم حتى تصبح غرفة طفلك وفقا للإمكانيات المادية وهي المساحة والإمكانيات المعنوية وهي الذوق الشخصي للمنزل.

1-تصميم مبهج لغرفة الأطفال العصرية

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

عند النظر إلى هذا التصميم، نجد تشكيلة مميزة ومختلفة من الألوان المبهجة والرائعة بالنسبة للأطفال، وهذه الزاوية من التصميم تبرز كل من الأريكة باللون الرمادي المحايد، تتضمن عدد من الوسائد بالألوان المناسبة للغرفة، ثم نتطرق إلى الجدران فنجدها مليئة بالحيوية والنشاط؛ حيث أن يزينه مجموعة من الصور المختلفة والمتباينة والتي تعبر عن الأطفال إلى حد كبير، أما في الجدار الآخر فنجد مجموعة من الصناديق الصغيرة وتأتي براعة المصمم في صياغتها على هيئة ألوان مميزة ومرقمة من الرقم الأول إلى رقم ثلاثة والإعادة، ويقع أسفلها جدار من الجبس بورد وتقسيمه على هيئة أدراج لوضع الألعاب الخاصة بطفلك وترتيبها بنظام دقيق، أما عن ألوان الدهانات فهي باللون الرمادي الفاتح أو كما يسمى بالدخان، والإضاءة الطبيعية هي مهيمنة.

2-تصميم مختلف ومبتكر لغرفة الأطفال

EFH in Weilheim, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN غرفة الاطفال
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

يلعب المصمم دور كبير حتى يخرج التصميم بهذا الشكل المبتكر، نلاحظ وبشدة تناثر الأشياء والمزج ما بين الألوان والأشياء من حيث الأرضيات باللون البني الفاتح، أما السقف فتصميم الغرفة على شكل مثلث مختلف في حد ذاته يجعل السقف الأبيض بشكل مميز، أما جدار الشرفة فهو باللون الرمادي، ولعل المطلات الخضراء والسماء الساحرة والإضاءة الطبيعية مميزة.

3-تصميم متناسق لغرفة الأطفال

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

لعل أهم ما يميز هذا التصميم هي التناسق والتنظيم، ما بين مجموعة من الألوان، ويظهر من خلال هذا التصميم المكان الخاص بالمكتب وكذلك خزانة الملابس، وتداخل الألوان المبهجة والهادئة، بالإضافة إلى استخدام الإضاءة الصناعية المدفونة.

4-تصميم رائع وجذاب لغرفة الأطفال العصرية

RESIDENTIAL PENTHOUSE INTERIORS, AIS Designs AIS Designs غرفة الاطفال
AIS Designs

AIS Designs
AIS Designs
AIS Designs

هذه الغرفة والتصميم مصمم خصيصا لفردين، ولكن بشكل مبتكر وفيه لمسة كبيرة من الإبداع؛ حيث أن نجد الغرفة وقطع الأثاث مترابطة ما بين بعضها البعض، وتشعر عندما تنظر إلى السرير وكأنه ركن مميز ذو شكل مربع بألوان زاهية وهي اللون البرتقالي، أما عن الجدار الخلفي للسرير فهو بالألوان المتناسقة والمتداخلة مع بعضها البعض، أما على الجانب الآخر فهي عبارة عن سرير بجسم لونه أبيض وفرش لونه لبني، أما عن المكتبة فهي تتمتع بديكورات رائعة، والإضاءة هنا صناعية مدفونة في كل جزء من طيات الغرفة حتى تستطيع أن تبرز التصميم.

5-تصميم مميز لغرفة الأطفال الأولاد

Residência Alphaville Fortaleza, RI Arquitetura RI Arquitetura غرفة نوم أولاد
RI Arquitetura

RI Arquitetura
RI Arquitetura
RI Arquitetura

من الواضح في هذا التصميم أن تصميم مناسب بنسبة كبيرة لغرف الأطفال الأولاد؛ حيث أنه أشبه بشكل كبير ملعب كرة قدم، فالأرض أشبه بالنجيل الأخضر، وتوجد عارضة وكرة قدم، بخلفية جدارية رائعة، أما باقي الغرفة، فهو سرير لفرد مع أرضيات لامعة فاتحة. وتفضلوا بقراءة المقالة التالية: 5 أفكار مميزة لتصميم غرف النوم الصغيرة

فخامة الأسلوب الكلاسيكي تتجسد في هذا القصر
5 ديكورات نابضة وحيوية لغرف الأطفال

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