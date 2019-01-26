5 ديكورات نابضة وحيوية لغرف الأطفال

تعد تصميمات غرف الأطفال من أكثر التصميمات المبهجة بكافة التفاصيل والألوان، وهي جاذبة بالطبع، ومليئة بالحيوية والنشاط والطاقة التي لابد وأن تنبعث من الغرفة التي تحوي ما بين جدرانها طفل ينمو ويلعب ويتحرك ويذاكر؛ حيث أن هذه الغرفة هي مملكته الصغيرة التي تخرجه إلى الدنيا الكبيرة، وتتضمن هذه التصميمات، ألوان زاهية وتفاصيل كثيرة وأماكن مميزة لوضع الألعاب وهكذا، ومن الأفضل الاهتمام بالإضاءة سواء أكانت طبيعية أو صناعية حتى تتمكن من إظهار التفاصيل الخاصة بالغرفة، بالإضافة إلى إضفاء الطبيعة الساحرة سواء بالألوان أو بعض المفروشات والستائر، والاهتمام بقطع الأثاث من السرير والمكتب والخزانة الخاصة بوضع الملابس، بالإضافة إلى بعض الديكورات سواء في الجوانب أو على الجدران أو السقف وهكذا وسوف نستعرض في هذه المقالة خمسة من التصميمات التي من الممكن أن تسهل عليك عملية الاختيار فيما بينهم حتى تصبح غرفة طفلك وفقا للإمكانيات المادية وهي المساحة والإمكانيات المعنوية وهي الذوق الشخصي للمنزل.