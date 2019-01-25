5 أفكار مميزة لتصميم غرف النوم الصغيرة

بالطبع غرف النوم ذات المساحات الصغيرة، دائما تظل محيرة بالنسبة، ويظل يتساءل هل يستطيع أن يستغل هذه المساحة بالطريقة الصحيحة والسليمة المناسبة والتي بدورها تعبر عن الغرفة ككل، وفي كثير من الأوقات تقف المساحة كعائق يعوق المصمم عن تنفيذ فكرته بالشكل الأمثل، هذا بالإضافة إلى حيرته في معرفة واختيار لون الدهانات الخاصة بالجدران والمناسبة أيضا بالنسبة لها؛ حيث أنه يوجد من بين الألوان: ألوان تساهم في توسيع المساحة، أو ما تمنح الشعور بذلك الأمر، وألوان تعمل على تصغير المساحة الخاصة بالغرفة، ومن بين ذلك الألوان التي تكبر المساحة الألوان الفاتحة والهادئة كالأبيض والروز واللبني، أما فيما يخص الأرضيات فيتملكه الحيرة ما بين الأرضيات السيراميك أو الباركيه أم الموكيت، والإضاءة لها دور كبير لا يمكن أن نغفله؛ حيث أنها عنصر مهم في إظهار الشكل الخاص بالغرفة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة نماذج وأفكار لغرف النوم بمساحات صغيرة، حتى يتسنى لك اختيار الديكور والفكرة الأنسب لك ولذوقك.