5 أفكار مميزة لتصميم غرف النوم الصغيرة

بالطبع غرف النوم ذات المساحات الصغيرة، دائما تظل محيرة بالنسبة، ويظل يتساءل هل يستطيع أن يستغل هذه المساحة بالطريقة الصحيحة والسليمة المناسبة والتي بدورها تعبر عن الغرفة ككل، وفي كثير من الأوقات تقف المساحة كعائق يعوق المصمم عن تنفيذ فكرته بالشكل الأمثل، هذا بالإضافة إلى حيرته في معرفة واختيار لون الدهانات الخاصة بالجدران والمناسبة أيضا بالنسبة لها؛ حيث أنه يوجد من بين الألوان: ألوان تساهم في توسيع المساحة، أو ما تمنح الشعور بذلك الأمر، وألوان تعمل على تصغير المساحة الخاصة بالغرفة، ومن بين ذلك الألوان التي تكبر المساحة الألوان الفاتحة والهادئة كالأبيض والروز واللبني، أما فيما يخص الأرضيات فيتملكه الحيرة ما بين الأرضيات السيراميك أو الباركيه أم الموكيت، والإضاءة لها دور كبير لا يمكن أن نغفله؛ حيث أنها عنصر مهم في إظهار الشكل الخاص بالغرفة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة نماذج وأفكار لغرف النوم بمساحات صغيرة، حتى يتسنى لك اختيار الديكور والفكرة الأنسب لك ولذوقك.
لعل أول ما يلفت انتباهنا في هذا التصميم، هو استخدام المصمم اللون الواحد وهو اللون اللبني، ليخرج لنا بتصميم مختلف في طياته، على الرغم من المساحة الصغيرة إلا أنه موظف بطريقة محترفة، فنجد أمامنا السرير يتوسط الجدار ومن حوله واحد من الكمودينو، والناحية الأخرى سبت ذو شكل مميز، أما الجدران فهي بسيطة مع لوحة جدارية، أما الشباك فهو متميز بالإضاءة الطبيعية، ولا تخلو من وجود النباتات الخضراء، أما النصف الآخر فهو باللون الرمادي الفاتح الذي بدوره يساهم في توسيع المساحة.
من الواضح أن تقسيم الغرفة إلى لونين، يعد التصميم الأنسب للمساحات الصغيرة، ولكن هنا نرى زاوية مختلفة لغرفة صغيرة، وهي زاوية عرضية؛ حيث نجد السرير بشكل عرضي، والجدار الخلفي له باللون الأخضر الأقرب إلى الزيتي، أما قطع الأثاث الأخرى فهي بسيطة وباللون الخشبي الفاتح وهي عبارة عن مقعد جانب السرير، وكذلك مكتب من بداية الجدار وحتى نهايته، أما الديكور فهو بسيط يتمثل في لوحة جدارية مصورة، والنصف الآخر باللون الأبيض المشرق ومتداخل مع النافذتين الذي يشعوا ضوء الشمس الساطع مما يسهم بشكل كبير في هيمنة الإضاءة الطبيعية.
عند ملاحظة هذا التصميم، نجد أن المصمم لعب على طريقة تقليل قطع الأثاث، حتى يصبح لديه القدرة على اتساع المساحة، فنجد سرير من الخشب ذو اللون الوسط مع دولاب جانبي لوضع الملابس، أما الأرضيات فهي فاتحة باللون السكري، والجدران ملائمة بشكل كبير لذلك من بين جدار لبني مع ستائر مشجرة وإضاءة مدفونة وملونة حتى يخرج لنا التصميم بهذا الشكل.
يتميز ذلك التصميم بالتناسق بشكل كبير؛ حيث قطع الأثاث الخشبية مع الأرضيات باللون البيج والجدران الفاتحة باللون السكري، كل هذا يجتمع الستائر ووسائل الإضاءة الصناعية والطبيعية من خلال النافذة، أما فيما يخص الديكور فهو منظم وموظف بطريقة سليمة من خلال اللوحات الجدارية والنباتات ووسائل الإضاءة الجانبية مثل الأباجورات.
لقد برع المصمم حتى يخرج لنا هذا المصمم بذلك الشكل في ظل المساحة الصغيرة، فنجد السرير مستغل بطريقة سليمة كمكان للتخزين، والجدران منقسمة للونين ما بين الأبيض وخاص بالأحجار، واللون الآخر هو البترولي، ولا يخلو التصميم من اللمسة الإبداعية؛ حيث استخدام اللوحة الجدارية التي تجمع الثلاثة ألوان ما بين الأبيض والبترولي وكذلك الأصفر.
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