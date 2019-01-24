5 تصميمات جذابة لوحدات المطابخ المدمجة

من الأمور المؤكدة التي لا داعي للشك فيها هي أن المطبخ ضروري للمنازل ويعتبر التصميم الخاص به من أصعب التصميمات التي تتطلب منا ومن المصمم تفكير طويل؛ حيث أنه يعد عصب المنزل والمكان الأكثر حيوية فيه، وفي المعتاد يحتوي على غالبية الأدوات التي يحتاجها كل أفراد الأسرة سواء أكانت للطبخ أو خاصة بالأجهزة الكهربائية التي يصعب الاستغناء عنها، ولكن الحيرة هنا تكمن في المساحة الخاصة بالمطبخ حتى يسهل أن يتضمن كل هذه الأمور، حتى لا نضطر إلى وضع بعض محتويات المطبخ خارجه، وفي هذا المقال سوف نتناول أفكار وحلول خاصة بوضع كافة الاحتياجات في المطبخ، وليس ذلك فحسب بل نتطرق حتى نستطيع استغلال كل جزء من المساحة الاستغلال الأمثل والمناسب، وبالطبع الوحدات المدمجة واحدة من أهم الحلول في المطابخ العصرية في وقتنا الحال بل وأهمها على الإطلاق؛ حيث أنها تسهل علينا فكرة تخزين الأدوات، فيقوم المصمم بخلق مساحات فيما بين الوحدات لوضع الأجهزة وكل متطلبات المطبخ، وتصبح هذه الوحدات عبارة عن أدراج ودلف وكذلك الأجهزة سواء موضوعة بالأعلى أو بالأسفل، والتصميمات المعروفة للمطابخ العصرية معظمها على شكل حرف U؛ حيث أن هذا التصميم يمنحك القدرة على التحرك بحرية في نصف دائرة، كما أن تنظيم القطع وتنسيقها يساعد عند استخدام الوحدات المدمجة.