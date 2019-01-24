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5 تصميمات جذابة لوحدات المطابخ المدمجة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Jax Meyer Kitchen & BIC's, Capital Kitchens cc Capital Kitchens cc مطبخ ذو قطع مدمجة خشب Brown
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من الأمور المؤكدة التي لا داعي للشك فيها هي أن المطبخ ضروري للمنازل ويعتبر التصميم الخاص به من أصعب التصميمات التي تتطلب منا ومن المصمم تفكير طويل؛ حيث أنه يعد عصب المنزل والمكان الأكثر حيوية فيه، وفي المعتاد يحتوي على غالبية الأدوات التي يحتاجها كل أفراد الأسرة سواء أكانت للطبخ أو خاصة بالأجهزة الكهربائية التي يصعب الاستغناء عنها، ولكن الحيرة هنا تكمن في المساحة الخاصة بالمطبخ حتى يسهل أن يتضمن كل هذه الأمور، حتى لا نضطر إلى وضع بعض محتويات المطبخ خارجه، وفي هذا المقال سوف نتناول أفكار وحلول خاصة بوضع كافة الاحتياجات في المطبخ، وليس ذلك فحسب بل نتطرق حتى نستطيع استغلال كل جزء من المساحة الاستغلال الأمثل والمناسب، وبالطبع الوحدات المدمجة واحدة من أهم الحلول في المطابخ العصرية في وقتنا الحال بل وأهمها على الإطلاق؛ حيث أنها تسهل علينا فكرة تخزين الأدوات، فيقوم المصمم بخلق مساحات فيما بين الوحدات لوضع الأجهزة وكل متطلبات المطبخ، وتصبح هذه الوحدات عبارة عن أدراج ودلف وكذلك الأجهزة سواء موضوعة بالأعلى أو بالأسفل، والتصميمات المعروفة للمطابخ العصرية معظمها على شكل حرف U؛ حيث أن هذا التصميم يمنحك القدرة على التحرك بحرية في نصف دائرة، كما أن تنظيم القطع وتنسيقها يساعد عند استخدام الوحدات المدمجة.

1-مساحة متوسطة ووحدات مدمجة

Jax Meyer Kitchen & BIC's, Capital Kitchens cc Capital Kitchens cc مطبخ ذو قطع مدمجة خشب Brown
Capital Kitchens cc

Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc

يتمتع ذلك التصميم بكونه تصميم ذو مساحة متوسطة، ولكنه يسمح بشكل كبير في استخدام الوحدات المدمجة، وشكل التصميم على هيئة مربع، وفي الوسط جزيرة مدهشة، أما الخامات المستخدمة فهي عبارة عن وحدات خشبية داكنة ذات أسطح رخامية ذو أرضية بيضاء مع وجود تعاريج، أما الجدران فهي باللون الأصفر، والإضاءة هنا مشتركة ما بين الطبيعية من خلال النوافذ وضوء الشمس، وكذلك الصناعية بالأضواء المدفونة.

2-ألوان متناسقة لمطبخ عصري

Kitchen, VIZPIXEL STUDIO VIZPIXEL STUDIO مطبخ ذو قطع مدمجة خشب White
VIZPIXEL STUDIO

VIZPIXEL STUDIO
VIZPIXEL STUDIO
VIZPIXEL STUDIO

نجد في هذا التصميم مزج ما بين التقليدية من خلال التصميم على شكل حرف U، والعصرية من خلال ترابط الوحدات مع بعضها البعض سواء من الأسفل أو الأعلى، ولا شك أن الألوان لها دور كبير في هذا التصميم، فنجد مزج رائع بين اللون الأبيض والأسود مع اللمحة الخشبية البسيطة، أما عن الديكورات فهي منظمة ومناسبة للتصميم، والإضاءة عنصر فعال في أي مطبخ؛ حيث أنها تعمل على إظهار جمال وروعة التصميم وإبرازه بالطريقة الصحيحة، ولا يخلو التصميم من اللمحة النباتية التي تضفي روح الطبيعية على التصميم ككل، مما يجعلك تشعر بالراحة.

3-مطبخ طولي بألوان محايدة

Kitchen Designs, Paimaish Paimaish مطبخ ذو قطع مدمجة MDF Grey
Paimaish

Paimaish
Paimaish
Paimaish

من المعروف أن المساحة تلعب دور كبير في أية تصميم، وهنا التصميم طولي الشكل، ولكن هذه المرة بألوان محايدة؛ حيث أن المصمم اعتمد في تصميمه على استخدام اللون الرمادي، وتناسب كبير ما بين لون الوحدات والأرضيات وكذلك الجدران والسقف، وليس هذا فحسب ولكن الأجهزة أيضا، هذا لا يغفل اهتمامه باللمحة النباتية واستخدام النباتات كوسيلة للتزيين، هذا بالإضافة إلى الإضاءة الموظفة بطريقة سليمة ومبهرة.

4-تصميم مشرق لمطبخ عصري

窗櫺借景 / 世代傳承, 騰龘空間設計有限公司 騰龘空間設計有限公司 مطبخ ذو قطع مدمجة
騰龘空間設計有限公司

騰龘空間設計有限公司
騰龘空間設計有限公司
騰龘空間設計有限公司

عند النظر إلى هذا التصميم نجد عنصر الإشراق هو العنصر المهيمن على التصميم، وذلك الأمر يكمن في استخدام اللون الأبيض الفاتح والهادئ والمشرق في آن واحد، والمساحة لها دور أيضا كبير مع الإضاءة والديكورات، ويطل هذا التصميم على غرفة تناول الطعام حتى يسهل توصيل الطعام دون بذل مجهود كبير.

5-مساحة صغيرة لتصميم رائع

Kitchen Designs, Paimaish Paimaish مطبخ ذو قطع مدمجة MDF White
Paimaish

Paimaish
Paimaish
Paimaish

لعل هذه المساحة الصغيرة تكون عائق في بعض الأحيان، ولكن في هذا التصميم، الوضع مختلف، فاللون الأبيض ساهم في توسيع المساحة مع اللمحة الخشبية والإضاءة الرائعة.

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5 تصميمات جذابة لوحدات المطابخ المدمجة

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