5 تصميمات مبتكرة لغرفة السفرة من مدارس متنوعة

من المعروف أن الديكور الداخلي يعتبر عالم بمفرده، يسعى الكثير والكثير من المصممين إلى تطوير الديكور الداخلي للمنزل، بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة بكل فرد وأذواقهم المختلفة، وفي هذا المقال سوف نقوم بتسليط الضوء على واحدة من أهم غرف المنزل، وهي غرفة السفرة، أو كما يطلق عليها غرفة تناول الطعام، ومن الممكن أن نقدم لكم يد المساعدة في تصميم غرفة جديدة أو تغيير الغرفة بواحدة أخرى جديدة، كنوع من أنواع التغيير الذي تضيف على المنزل لمحة رائعة، وفي غالبية التصميمات، من المعتاد الدمج ما بين غرفة السفرة أو وحدة تناول الطعام حتى تصبح جزء لا يتجزأ من وحدات الاستقبال أو كما يمكن تسميتها بالريسبشن، وهو المكان الأول الذي يتم تخصيصه لاستقبال الزائرين، لذلك لابد من الاهتمام والدقة في اختيار الديكورات والتصميمات بعناية شديدة؛ حيث أنها الوجهة الخاصة بالمنزل، بالإضافة إلى ضرورة التناسب والتناغم مع الأجواء الخاصة بتجمع العائلة واستقبال الأصدقاء، سواء بغرض تناول الطعام أو الجلوس سويا والاستمتاع بالأجواء، ولكن في بعض الأحيان أيضا تلجأ التصميم بحيث تكون غرفة السفرة منفصلة عن الريسبشن، ويميل محبي الخصوصية إلى ذلك الأمر، ولكن بشرط أن تصبح المساحة كافية، وبجانب كل ذلك فتتعدد الأنماط الخاصة بغرف السفر ما بين الكلاسيكية والمعاصرة أو كما يطلق عليها المودرن، أو النمط الاستوائي والاسكندنافي وهكذا، وفي هذا المقال سوف نستعرض خمسة تصميمات متباينة الأنماط حتى نساعدك على اختيار الأنسب لك ولمنزلك.
يتميز هذا التصميم بكونه بسيط ورقيق مع لمحة من الأناقة؛ حيث أن نجد التصميم عبارة عن طاولة من الزجاج الشفاف ذات قاعدة لامعة وفيها مرآة، ويحاوطها مقاعد مريحة، وأيضا شفافة، أما الأرضيات فهي من الخشب الفاتح وكذلك مغطاة بسجادة ذات ألوان مناسبة للتصميم ككل، أما الإضاءة فهي هنا مشتركة ما بين الطبيعية المشرقة والصناعية الرائعة، كل هذا يجتمع مع ألوان الدهانات الفاتحة وبعض الديكورات التي تميل إلى الطابع الكلاسيكي بعض الشيء.
في هذا التصميم تسيطر بشكل كبير استخدام المصمم للألوان الزاهية، عن طريق استخدام اللون الأحمر الفاتح الواضح في كل من مقاعد السفرة المريحة بالإضافة إلى اللون الخارجي للبوفيه وكذلك بعض الديكورات مثل المزهرية واللوحة الجدارية المتمثلة على هيئة وردة، أما اللون الآخر فهو اللون الأبيض، والإضاءة نوعان مع هيمنة الإضاءة الطبيعية وبعض وحدات الإضاءة الصناعية المدفونة.
هذا التصميم يميل بشكل كبير وأشبه تصميمات طاولات المطاعم، وذلك من حيث تنظيم المقاعد؛ حيث تصبح على شكل دائرة حول الطاولة الدائرية بلون الخشب الفاتح وممزوجة مع اللون الأسود للمقاعد، ولا نغفل من ذلك فخامة وأناقة التصميم حيث استخدام ألوان متجانسة ومتقاربة ويظهر ذلك من خلال وجود اللون الكافيه، وتبرز الإضاءة جمال وروعة التصميم.
من أكثر المميزات التي تميز ذلك التصميم، هي تمتعه بالرقة، ونضيف على ذلك عنصر الإشراق؛ حيث استخدام طاولة بسيطة خالية من التفاصيل باللون الأبيض مع مقاعد مريحة وبسيطة أيضا بنفس اللون، ويتوسط غرف الاستقبال بأرضيات خشبية فاتحة ومطلات طبيعية وإضاءة مشتركة.
من الواضح على هذا التصميم كونه تقليدي؛ حيث استخدام قطع أثاث تقليدية، ليست تملك من الابتكار، ولكنها في هذا التصميم مناسبة إلى حد كبير مع التصميم ككل من خلال شكل السلم والأرضيات الفاتحة والإضاءة والدهانات، بالإضافة إلى الديكورات المناسبة، ويهمين استخدام العنصر الخشبي.
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