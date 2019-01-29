5 تصميمات مبتكرة لغرفة السفرة من مدارس متنوعة

من المعروف أن الديكور الداخلي يعتبر عالم بمفرده، يسعى الكثير والكثير من المصممين إلى تطوير الديكور الداخلي للمنزل، بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة بكل فرد وأذواقهم المختلفة، وفي هذا المقال سوف نقوم بتسليط الضوء على واحدة من أهم غرف المنزل، وهي غرفة السفرة، أو كما يطلق عليها غرفة تناول الطعام، ومن الممكن أن نقدم لكم يد المساعدة في تصميم غرفة جديدة أو تغيير الغرفة بواحدة أخرى جديدة، كنوع من أنواع التغيير الذي تضيف على المنزل لمحة رائعة، وفي غالبية التصميمات، من المعتاد الدمج ما بين غرفة السفرة أو وحدة تناول الطعام حتى تصبح جزء لا يتجزأ من وحدات الاستقبال أو كما يمكن تسميتها بالريسبشن، وهو المكان الأول الذي يتم تخصيصه لاستقبال الزائرين، لذلك لابد من الاهتمام والدقة في اختيار الديكورات والتصميمات بعناية شديدة؛ حيث أنها الوجهة الخاصة بالمنزل، بالإضافة إلى ضرورة التناسب والتناغم مع الأجواء الخاصة بتجمع العائلة واستقبال الأصدقاء، سواء بغرض تناول الطعام أو الجلوس سويا والاستمتاع بالأجواء، ولكن في بعض الأحيان أيضا تلجأ التصميم بحيث تكون غرفة السفرة منفصلة عن الريسبشن، ويميل محبي الخصوصية إلى ذلك الأمر، ولكن بشرط أن تصبح المساحة كافية، وبجانب كل ذلك فتتعدد الأنماط الخاصة بغرف السفر ما بين الكلاسيكية والمعاصرة أو كما يطلق عليها المودرن، أو النمط الاستوائي والاسكندنافي وهكذا، وفي هذا المقال سوف نستعرض خمسة تصميمات متباينة الأنماط حتى نساعدك على اختيار الأنسب لك ولمنزلك.