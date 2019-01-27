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5 نماذج لاستخدام المساحة الصغيرة في تصميم الحمام

Mai Elkholy Mai Elkholy
流白, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 حمام
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مما لا شك فيه أن صغر حجم الحمام في كثير من الأحيان يصبح عبء في أي منزل؛ نظرا لصعوبة جمع كافة التفاصيل والاحتياجات به، فيصبح مكان صغير زائد لا نستطيع الاستفادة منه بالطريقة المرغوب فيه، ولكن بسبب الأزمات الاقتصادية التي أصبح يواجها العالم أجمع، لذلك اتجه مصممي الديكور، حتى يصمموا منازل ذات حجم صغير، حتى تصبح مناسبة بشكل كبير مع أصحاب الدخل الصغير، وفي بعض المنازل يمكن أن يتواجد أكثر من حمام فيما بينهم حمام رئيسي وحمامات فرعية صغيرة، وحديثنا اليوم في هذا المقال عن التصميمات الخاصة بالحمامات ذات المساحات الصغيرة، وسوف نقدم لكم مجموعة من النصائح التي بدورها من الممكن أن تلبي احتياجاتكم، وتصبح أداة لاستغلال المساحة بالشكل الأمثل وعدم اهدار أي قطعة ولو صغيرة، وذلك عن طريق اختيار وحدات صحية تتناسب مع المساحة، وعلى المصمم أن يهتم بطريق الحركة داخل الحمام، الحرص على تناسق الألوان فيما بينها، بالإضافة إلى تصميم رفوف بشكل عملي، ومن ثم تصميم أماكن للتخزين، والمزج ما بين الإضاءة الطبيعية وكذلك إضاءة صناعية تكون البديل المناسب، وفي النهاية نحصل على تصميم متميز مناسب بالنسبة لك ولمساحتك.

1-تصميم مشرق لحمام بمساحة صغيرة

流白, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 حمام
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

يتمتع هذا التصميم بهيمنة عنصر الإشراق؛ حيث يظهر ذلك من خلال استخدام اللون الأبيض في مختلف أرجاء التصميم، نجده في وحدات الحمام وكذلك الجدران، أما عن الأرضيات فهي متداخلة ما بين اللون الرمادي المحايد مع الأبيض، أما عن وحدة الاستحمام فهي غرفة زجاجية مغلقة شفافة، بالإضافة إلى حرص المصمم على استخدام وحدة لتخزين أغراض الحمام من مناشف وغيرها، مع دخول العنصر الخشبي، ولا يخلو التصميم من اللمحة النباتية، والإضاءة هنا مزيج متناسب من الصناعية اللازمة لأي حمام مع الطبيعية المشرقة.

2-تصميم تقليدي مميز لحمام عصري

homify حمام
homify

homify
homify
homify

عند النظر إلى هذا التصميم، نجده أقرب إلى التقليدية؛ حيث أنه عبارة عن وحدة غسيل اليدين (الحوض) وكذلك المرحاض، ولا يخلو التصميم من وجود وحدة الاستحمام الزجاجية، كل هذا باللون الأبيض، أما الجدران والأرضيات باللون الرمادي المحايد من السيراميك، وبرع المصمم في عمل ديكورات الحمام ببساطة وسهولة مع وضع لمسة بسيطة من النباتات الخضراء التي تضيف جو من الراحة داخل التصميم.

3-تصميم لمزج الألوان المحايدة

인천 송도신도시 더샵 그린스퀘어 38평 아늑한 아파트실내인테리어, 디자인 아버 디자인 아버 حمام
디자인 아버

디자인 아버
디자인 아버
디자인 아버

يظهر في هذا التصميم مزيج الألوان المحايدة ما بين الثلاثة ألوان وهو الأسود مع الأبيض والرمادي، ولكن يهمين هنا اللون الأبيض؛ حيث استخدامه في الوحدات ما بين الحوض والمرحاض، وكذلك بعض الجدران، أما فيما يخص باب الحمام فهو باللون الرمادي الغامق، مع وجود سطح من الرخام باللون الأسود الأنيق، وتغلب على التصميم الإضاءة الصناعية حيث تنير التصميم ككل وتسهم بشكل كبير في توسيع المساحة.

4-مساحة صغيرة ولكن برؤية مختلف

신혼집 꾸미기 30평 김포아파트 인테리어, 이즈홈 이즈홈 حمام
이즈홈

이즈홈
이즈홈
이즈홈

عند النظر إلى هذا التصميم، على الرغم من صغر المساحة الخاصة به، إلا أنه يظهر وكأنه تصميم ذو مساحة كبيرة لا ينقصه شيء على الإطلاق، فالألوان هنا تنقسم إلى جزئيين، الجزء الأول باللون الرمادي الداكن إلى حد ما، أما عن الثاني فهو باللون الأبيض المشرق الذي يلعب دور كبير في توسيع المساحة، ومنح التصميم جانب مشرق، أما الإضاءة هنا فهي عصرية إلى حد كبير.

5-الأبيض سر المساحة

Nhà Phố 4 Tầng Sang Trọng Tại Quận 9, Công ty TNHH TK XD Song Phát Công ty TNHH TK XD Song Phát حمام النحاس / برونزية / نحاس White
Công ty TNHH TK XD Song Phát

Công ty TNHH TK XD Song Phát
Công ty TNHH TK XD Song Phát
Công ty TNHH TK XD Song Phát

يعتبر الأبيض العامل المشترك في معظم التصميمات بشكل عام، وفي الغالب التصميمات ذات المساحة الصغيرة، وذلك لدوره الكبير في منح التصميم متسع، وفي هذا التصميم نجد هيمنة الأبيض مع لمحة بسيطة من اللون الخشبي.

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5 نماذج لاستخدام المساحة الصغيرة في تصميم الحمام

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