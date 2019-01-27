5 نماذج لاستخدام المساحة الصغيرة في تصميم الحمام

مما لا شك فيه أن صغر حجم الحمام في كثير من الأحيان يصبح عبء في أي منزل؛ نظرا لصعوبة جمع كافة التفاصيل والاحتياجات به، فيصبح مكان صغير زائد لا نستطيع الاستفادة منه بالطريقة المرغوب فيه، ولكن بسبب الأزمات الاقتصادية التي أصبح يواجها العالم أجمع، لذلك اتجه مصممي الديكور، حتى يصمموا منازل ذات حجم صغير، حتى تصبح مناسبة بشكل كبير مع أصحاب الدخل الصغير، وفي بعض المنازل يمكن أن يتواجد أكثر من حمام فيما بينهم حمام رئيسي وحمامات فرعية صغيرة، وحديثنا اليوم في هذا المقال عن التصميمات الخاصة بالحمامات ذات المساحات الصغيرة، وسوف نقدم لكم مجموعة من النصائح التي بدورها من الممكن أن تلبي احتياجاتكم، وتصبح أداة لاستغلال المساحة بالشكل الأمثل وعدم اهدار أي قطعة ولو صغيرة، وذلك عن طريق اختيار وحدات صحية تتناسب مع المساحة، وعلى المصمم أن يهتم بطريق الحركة داخل الحمام، الحرص على تناسق الألوان فيما بينها، بالإضافة إلى تصميم رفوف بشكل عملي، ومن ثم تصميم أماكن للتخزين، والمزج ما بين الإضاءة الطبيعية وكذلك إضاءة صناعية تكون البديل المناسب، وفي النهاية نحصل على تصميم متميز مناسب بالنسبة لك ولمساحتك.