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6 تصميمات مطابخ على الطابع الأسيوي المميز

Mai Elkholy Mai Elkholy
RUSTICASA | Casa do Brezo | Paredes de Coura, RUSTICASA RUSTICASA وحدات مطبخ خشب Wood effect
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من المعروف عن التصميم الخاص بالمطبخ، يعد كما يشبهه البعض بكونه قلب المنزل، وهو بدوره يعتبر عاكس طبيعي للذوق الخاص والنمط وأسلوب الحياة الخاصة بساكني المنزل، وأيضا من المؤكد تطور التصميمات الخاصة بالمطابخ وخصوصا العصرية بشكل دوري ومستمر طبقا للتطور التكنولوجي، الأمر الذي يجعل كثير من السيدات يطير عقلها تجاه هذه التصميمات، مما يدفعها لأن تبحث دائما وراء هذه التصميمات؛ وحيث أن يعد المطبخ هو المملكة الخاصة بكل سيدة تتجول فيها يوميا حتى تبهر أولادها بأشهى الأطعمة، لذلك لابد من الاهتمام بالتفاصيل الخاصة به، وفقا لذوقها وراحتها، حتى يتسنى لها الحركة دون أدنى قيود، وبالطبع توجد كثير من التصميمات وكذلك الأنماط ما بين العصري والكلاسيكي والاسكندنافي والاستوائي والأسيوي، وسوف نتناول في هذا المقال ستة أفكار متميزة لتصميمات المطابخ ولكن في هذه المرة على النمط الأسيوي الذي يتميز بكونه مائل إلى النمط الشرقي، ومن المعروف أن قارة آسيا تتضمن أكثر من دولة ما بين اليابان والصين وأندو نسيا وغيرها، ولعشاق النمط الآسيوي، عليك متابعة هذا المقال.

1-تصميم مشرق للمطبخ الأسيوي

RUSTICASA | Casa do Brezo | Paredes de Coura, RUSTICASA RUSTICASA وحدات مطبخ خشب Wood effect
RUSTICASA

RUSTICASA
RUSTICASA
RUSTICASA

من الواضح على ذلك التصميم كونه تصميم أسيوي، وذلك من خلال بروز العنصر الخشبي الذي يعم أرجاء التصميم، وهذا في الوحدات والأرضيات والجدران وكذلك الجزيرة التي تتوسط المطبخ، مما يتيح لكل سيدة أن تتناول الأسرة الطعام داخل المطبخ بمنتهى الراحة، أما إذا تحدثنا عن عنصر الإضاءة نجد هيمنة الإضاءة الطبيعية وتشترك مع الصناعية التي تمثل أحد عناصر الديكور الأساسية، وتلعب النباتات دور كبير في إبراز روعة التصميم، مع المطلات الطبيعية الخلابة، والأجهزة هنا باللون الفضي الذي يتناسب بشكل كبير مع التصميم ككل.

2-تصميم عصري مع لمحة آسيوية

Kitchen , Golden Spiral Productionz (p) ltd Golden Spiral Productionz (p) ltd مطبخ
Golden Spiral Productionz (p) ltd

Golden Spiral Productionz (p) ltd
Golden Spiral Productionz (p) ltd
Golden Spiral Productionz (p) ltd

إذا نظرنا هنا إلى الطابع الخاص بالتصميم فنجده آسيوي مائل إلى حد كبير للياباني؛ حيث الدقة والعملية الواضحة عليه، فنجده عبارة عن قطعة واحدة ملتصقة مع بعضها أو مندمجة كما تسمى، أما عن الألوان فهي مزيج ما بين اللون الفيروزي والرمادي والدخاني مع أرضيات وجدران بيج، والإضاءة هنا لها دور كبير؛ حيث تظهر الشكل الخاص بالتصميم.

3-تصميم آسيوي بطابع ريفي

Cảm xúc Á Đông - Nhà phố Sài Gòn, LEAF Design LEAF Design مطبخ
LEAF Design

LEAF Design
LEAF Design
LEAF Design

يا له من تصميم آسيوي ريفي شرقي، يجمع كل التفاصيل بأروع وأدق الأشكال، وحدات من الأسمنت والخشب متناسبة مع أرضيات مائلة إلى اللون البني المحمر بعض الشيء، بالإضافة إلى مساحة من الأرضيات الخشبية، ليس هذا فحسب نجد طاولة مميزة لتناول الطعام داخل المطبخ، أما النباتات فهي منتشرة إلى درجة كبيرة في مختلف أرجاء التصميم.

4-مطبخ آسيوي بلمحة عصرية

INTERIOR DESIGNERS IN FARIDABAD, MAJESTIC INTERIORS MAJESTIC INTERIORS مطبخ
MAJESTIC INTERIORS

MAJESTIC INTERIORS
MAJESTIC INTERIORS
MAJESTIC INTERIORS

يتميز ذلك التصميم بالمزج ما بين الطراز الآسيوي الشرقي من خلال استخدام العنصر الخشبي في الوحدات الخاصة بالتصميم، وكذلك اللمسة العصرية الحديثة عن طريق دمج الوحدات مع بعضها وإدخال اللون البيج الفاتح في الوحدات والأرضيات، ولا يمكننا أن نغفل عناصر الديكور المميزة، ولكن الإضاءة أيضا لها دور كبير في التصميم.

5-تصميم طبيعي للمطبخ

Duplex La Marsa, B.A-Studio B.A-Studio مطبخ
B.A-Studio

B.A-Studio
B.A-Studio
B.A-Studio

على الرغم من المساحة الصغيرة الخاصة بالمطبخ، إلا أنه يتمتع بالإشراق وإدخال عنصر الطبيعة من خلال النباتات الطبيعية، وكذلك المطلات، وتشترك الإضاءة ما بين الطبيعية بضوء الشمس الساطع والصناعية ببعض وحدات الإضاءة المدفونة والموجودة في التصميم ككل.

6-إضاءة صناعية وأسطح لامعة

INTERIOR DESIGNERS IN FARIDABAD, MAJESTIC INTERIORS MAJESTIC INTERIORS مطبخ
MAJESTIC INTERIORS

MAJESTIC INTERIORS
MAJESTIC INTERIORS
MAJESTIC INTERIORS

تشعر عند النظر إلى هذا التصميم بطغيان عنصر الإضاءة باللون الأصفر التي تبرز بشكل كبير روعة وجمال التصميم، فنجد الإضاءة مدفونة ومتدلية ومن الجوانب، أما ألوان الوحدات فهي عبارة عن لون بيج لامع مع النبيتي، كل ذلك بأسطح لامعة.

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