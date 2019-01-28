6 تصميمات مطابخ على الطابع الأسيوي المميز

تشعر عند النظر إلى هذا التصميم بطغيان عنصر الإضاءة باللون الأصفر التي تبرز بشكل كبير روعة وجمال التصميم، فنجد الإضاءة مدفونة ومتدلية ومن الجوانب، أما ألوان الوحدات فهي عبارة عن لون بيج لامع مع النبيتي، كل ذلك بأسطح لامعة.

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