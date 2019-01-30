5 تصميمات جديدة ومشرقة لغرف النوم

بالطبع غرفة النوم، ليست غرفة تقليدية أو غرفة فحسب؛ حيث أنها غرفة يستريح بها المرء من مشقات العمل اليومية والمقابلات والزيارات وغيرها طوال اليوم، حتى ينتهي به الأمر إلى الخلود إلى النوم، لكي يستطيع أن تستمر الحياة في صباح اليوم التالي، بلمسة من الأمل المتجدد نتيجة للراحة التي شعر بها في غرفته أو صومعته، ونظرا لكل هذه الأمور فقد أصبحت غرفة النوم، من أهم الغرف المنزلية على الإطلاق، ويتوجب على المصمم الدقة في اختيار التصميم الأنسب للفرد من حيث المساحة والأمور المادية، وكذلك الذوق الخاص، والاحتياجات المطلوبة في الغرفة، وسوف نتناول في هذا المقال خمسة تصميمات مبتكرة ومميزة لغرف النوم بالطابع المشرق، والتي من الأفضل استخدام الألوان الزاهية التي تضيف على التصميم نوعا من البهجة، والحيوية والنشاط، وكذلك استخدام إضاءة مناسبة حتى تبرز روعة التصميم.
أكثر ما يميز ذلك التصميم هو هيمنة عنصر الإشراق، وذلك يتبين من خلال استخدام المصمم الألوان الزاهية؛ حيث نجد اللون الأصفر بالدرجة المميزة، ويتضح ذلك من خلال استخدام الستائر الجانبية بهذا اللون، هذا بالإضافة إلى بعض قطع الأثاث وهي التسريحة والكمودينو ليضيفوا لمسة مختلفة على التصميم، أما عن الجدران فهي موزعة ومستخدمة بشكل سليم بداية من اللون الأبيض مع ورق الحائط المتداخل ما بين الأبيض والأسود، هذا بالإضافة إلى الأرضيات باللون الفاتح اللامع الذي يتناسب بشكل كبير مع التصميم، والإضاءة هنا طبيعية بنسبة كبيرة حتى يكتمل عنصر الإشراق، ولكن في نفس الوقت لا يخلو من استخدام الإضاءة الصناعية على هيئة أباجورات جانبية، وكذلك المتدلية، أما عن نقطة المفروشات سواء السجاد أو مفرش السرير فهو على شكل كاروهات.
عند النظر إلى هذا التصميم نجد تناسق بين الألوان الزاهية سواء اللون الأزرق والأصفر، أما عن الأبيض فيضع لمسة رائعة من الإشراق على التصميم، فنجد المفروشات باللون الأزرق كالستائر ومفرش السرير، أما عن الأصفر فهو للوسادات، والأبيض للجدران والأرضيات وبعد قطع الأثاث، والإضاءة طبيعية إلى حد كبير مع لمسات بسيطة من الصناعية.
يتبين هذا المزج من الشكل الخارجي لقطع الأثاث، بداية من السرير باللون الكافيه وعلى الطراز الكلاسيكي، ويجتمع مع ذلك أيضا الشكل الخاص بالنجفة بلون الذهبي الداكن بعض الشيء مع الكريستال المتدلي، أما الأرضيات خشبية باللون الخشبي الفاتح، والجدران تجمع ما بين عناصر الديكور العصرية والألوان الزاهية المميزة والرائعة التي تبرز دقة المصمم في اختيار الألوان، أما عن اللوحات الجدارية فهي تساهم بشكل كبير في إثراء الديكور الخاص بالتصميم، أما الإضاءة فهي صناعية حتى يضمن المصمم في التدقيق على كل جزء من أجزاء التصميم.
لا شك أن توحيد استخدام الألوان يعد من الأمور المستحدثة في التصميمات، ونجد هنا اللون الموف أو البنفسج هو السائد الذي يعم أرجاء التصميم، بداية من الجدار الخلفي للسرير وصولا بالسجاد والستائر ومفرش السرير بالإضافة أقمشة المقاعد حتى يتوافق التصميم مع بعضه البعض، ووسائل الإضاءة متداخلة فيما بينها ليظهر لنا تصميم متجانس إلى حد كبير.
لعل هنا لجوء المصمم في استخدام الألوان الهادئة، وذلك يظهر من خلال هيمنة اللون الأبيض مع لمحات ولمسات بسيطة للون السيمون مع البنفسج، وعلى الرغم من كبر المساحة إلا أنه مع استخدام هذه الألوان تشعر بمتسع أكبر، والأرضيات هنا فاتحة رمادية اللون، أما عن الإضاءة فهي خافتة.
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