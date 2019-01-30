5 تصميمات جديدة ومشرقة لغرف النوم

بالطبع غرفة النوم، ليست غرفة تقليدية أو غرفة فحسب؛ حيث أنها غرفة يستريح بها المرء من مشقات العمل اليومية والمقابلات والزيارات وغيرها طوال اليوم، حتى ينتهي به الأمر إلى الخلود إلى النوم، لكي يستطيع أن تستمر الحياة في صباح اليوم التالي، بلمسة من الأمل المتجدد نتيجة للراحة التي شعر بها في غرفته أو صومعته، ونظرا لكل هذه الأمور فقد أصبحت غرفة النوم، من أهم الغرف المنزلية على الإطلاق، ويتوجب على المصمم الدقة في اختيار التصميم الأنسب للفرد من حيث المساحة والأمور المادية، وكذلك الذوق الخاص، والاحتياجات المطلوبة في الغرفة، وسوف نتناول في هذا المقال خمسة تصميمات مبتكرة ومميزة لغرف النوم بالطابع المشرق، والتي من الأفضل استخدام الألوان الزاهية التي تضيف على التصميم نوعا من البهجة، والحيوية والنشاط، وكذلك استخدام إضاءة مناسبة حتى تبرز روعة التصميم.