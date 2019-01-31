5 ديكورات للمرات والحوائط عصرية ومبتكرة

من المؤكد أن ديكورات الممرات والجدران تتطلب الحرص على دقة الاختيار من حيث الشكل والألوان، وتكمن الأهمية في كونه جدار أو ممر خاص بغرف الاستقبال أو النوم، أو في مدخل المنزل، ومن الأفضل انتقاء الديكورات مع وسائل التزين والمتعلقات، ومن الطبيعي والمعروف وجود ممرات ضيقة أو واسعة أو طويلة أو قصيرة، ولكل ممر منهم أو جدار طريقة في بروز التصميم بشكل مفيد ومريح وتوظيفه بشكل جمالي؛ حيث أن في الممرات الضيقة من الأفضل تزيين واحد من الجدران بواسطة بعض اللوحات التي بها من اللمسات الطبيعية أو المناظر الطبيعية، كما أنه من الممكن وضع عدد من المرآه، ومن ثم ذو إطارات تتمتع بالأناقة، أما الألوان فمن الأفضل استخدام

ألوان هادئة وفاتحة، أما فيما يخص الإضاءة لابد من الاهتمام بها حتى يظهر لنا التصميم بالشكل المطلوب، وسوف نتناول في هذا المقال مجموعة رائعة ومبتكرة من الأفكار الحديثة الخاصة بالممرات والجدران واستغلالها بشكل صحيح في اختيار التصميم الخاص بالجدار والممر الأنسب بالنسبة لك ولذوقك الشخصي.