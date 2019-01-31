5 ديكورات للمرات والحوائط عصرية ومبتكرة

من المؤكد أن ديكورات الممرات والجدران تتطلب الحرص على دقة الاختيار من حيث الشكل والألوان، وتكمن الأهمية في كونه جدار أو ممر خاص بغرف الاستقبال أو النوم، أو في مدخل المنزل، ومن الأفضل انتقاء الديكورات مع وسائل التزين والمتعلقات، ومن الطبيعي والمعروف وجود ممرات ضيقة أو واسعة أو طويلة أو قصيرة، ولكل ممر منهم أو جدار طريقة في بروز التصميم بشكل مفيد ومريح وتوظيفه بشكل جمالي؛ حيث أن في الممرات الضيقة من الأفضل تزيين واحد من الجدران بواسطة بعض اللوحات التي بها من اللمسات الطبيعية أو المناظر الطبيعية، كما أنه من الممكن وضع عدد من المرآه، ومن ثم ذو إطارات تتمتع بالأناقة، أما الألوان فمن الأفضل استخدام
ألوان هادئة وفاتحة، أما فيما يخص الإضاءة لابد من الاهتمام بها حتى يظهر لنا التصميم بالشكل المطلوب، وسوف نتناول في هذا المقال مجموعة رائعة ومبتكرة من الأفكار الحديثة الخاصة بالممرات والجدران واستغلالها بشكل صحيح في اختيار التصميم الخاص بالجدار والممر الأنسب بالنسبة لك ولذوقك الشخصي.
من الواضح على هذا التصميم اتساع المساحة، فهو أيضا ذو مساحة طولية، ولكن هذا التصميم منير من حيث استخدام اللون الأبيض، وهو ممر من جانب السلم، أما الأرضيات فهي فاتحة من الرخام اللامع بإطار من اللون البني، أما عن الإضاءة فهي طبيعية بجانب الصناعية، ويتضح من ذلك التصميم اتساع مساحة المنزل، أما عن الجدران فهي باللون البيج الفاتح.
أول ما يلفت نظرنا في هذا التصميم، هو لمعان الأرضيات، أما لونها فهو باللون الأقرب إلى تضليعات خشبية باللون الفاتح، وهذا الممر على هيئة زاوية قائمة، أما الجدار فهو باللون الرمادي المحايد، ولكن مغطاة بورق الحائط المميز الذي يبرز جمال التصميم، أما فيما يخص اللمحة النباتية فهي موجودة بشكل مناسب، يستخدم المصمم المرآه بحرفية شديدة؛ حيث أنه استخدمها كجزء من الديكور، الإضاءة هنا طبيعية بشكل كلي.
عند النظر إلى هذا التصميم، على الرغم من كونه ممر طولي ولكنه ذو عرض مناسب، إلا أن استخدام الألوان المحايدة وهو الأسود والأبيض، وتكمن روعة التصميم في حرص المصمم على وضع مرآة ذات حجم كبير تعكس التصميم ككل، وليس ذلك فقط بل تتطرق لكونها وسيلة رائعة للتزيين، إضاءة مدفونة وصناعية رائعة تساعدك في رؤية التصميم بشكل أوضح.
هذا التصميم الخاص بالممر على الرغم من روعته، إلا إنه مختلف ككل؛ حيث أنه بجدران بيضاء فاتحة لكي تساهم في توسيع المساحة، أرضيات من السيراميك المصقول بأحد درجات اللون البني الرائع والمناسب للتصميم ككل، أما عن اللمحة الطبيعية، فهي موظفة بشكل سليم؛ حيث كونها مزهرية جانبية تمزج ما بين اللون الأبيض والأخضر، أما عن الإضاءة فهي جزء من الديكور من خلال المصابيح المعلقة ذات اللون النحاسي المتوافقة مع التصميم.
يا له من تصميم مبهر، عند النظر إليه ورؤيته، سوف تشعر وكأنك في داخل حديقة مميزة، ولا شك أن استخدام العنصر الخشبي المهمين والمسيطر على التصميم، يعد من الأمور الجديدة علينا، فالخشب هنا باللون الفاتح، أما الجدران هي عبارة عن جدار من الزجاج الشفاف الذي يبرز النباتات الخضراء التي تبين العنصر الطبيعي، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر الحجري، وتلعب الإضاءة هنا دور كبير في توضيح التصميم بشكل رائع، ومن الواضح أن هذا التصميم مناسب لمداخل الفيلات. تفضلوا بقراءة المقالة التالية: 5 تصميمات جديدة ومشرقة لغرف النوم