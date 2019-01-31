5 تصميمات وأفكار رائعة للرووف

مما لا شك فيه أن التصميم الخاص بالروف، يعتبر من التصميمات المهمة في بعض المنازل أو الفلل وغيرها، وكذلك يعد من المساحات التي من الممكن أن نقوم باستخدامها واستغلالها بشكل صحيح وسليم، ومن الممكن أن تصل إلى كون التصميم أقرب إلى الحلم والخيال، وفي أحيان أخرى قد تكون هذه المساحة مساحة خاصة للاستجمام وقضاء أوقات متميزة، كما أنه نستخدمه كمكان أو أشبه بغرفة المعيشة وذلك في حالة تقفيله بسقف أو جدار سواء أكان من الخشب أو من الجدار الأسمنتي حتى نسمح بمرور ضوء طبيعي مع الإضاءة الصناعية، مع إمكانية وضع أريكة مريحة للجلوس عليها والتمتع بالأجواء، مع إضافة مكتبة مميزة بمجموعة من الكتب حتى تتمتع بقراءة الكتب في تلك الأجواء، كما أنه من الممكن أن يصبح أشبه بتصميم التراس أو الشرفات المميزة وسوف نتناول لكم في هذا المقال خمسة تصميمات مبتكرة للروف التي تساعدك في اختيار الأنسب لك ولمنزلك.