5 تصميمات وأفكار رائعة للرووف

مما لا شك فيه أن التصميم الخاص بالروف، يعتبر من التصميمات المهمة في بعض المنازل أو الفلل وغيرها، وكذلك يعد من المساحات التي من الممكن أن نقوم باستخدامها واستغلالها بشكل صحيح وسليم، ومن الممكن أن تصل إلى كون التصميم أقرب إلى الحلم والخيال، وفي أحيان أخرى قد تكون هذه المساحة مساحة خاصة للاستجمام وقضاء أوقات متميزة، كما أنه نستخدمه كمكان أو أشبه بغرفة المعيشة وذلك في حالة تقفيله بسقف أو جدار سواء أكان من الخشب أو من الجدار الأسمنتي حتى نسمح بمرور ضوء طبيعي مع الإضاءة الصناعية، مع إمكانية وضع أريكة مريحة للجلوس عليها والتمتع بالأجواء، مع إضافة مكتبة مميزة بمجموعة من الكتب حتى تتمتع بقراءة الكتب في تلك الأجواء، كما أنه من الممكن أن يصبح أشبه بتصميم التراس أو الشرفات المميزة وسوف نتناول لكم في هذا المقال خمسة تصميمات مبتكرة للروف التي تساعدك في اختيار الأنسب لك ولمنزلك.
من الواضح على هذا التصميم عنصر الإشراق وذلك من حيث عمومية ضوء الشمس الساطع على كافة أرجاء التصميم، ويعتبر التصميم جزء من الطبيعة، وكأنها لوحة مرسومة وقطعة من الطبيعة، فهي عبارة عن مساحة كبيرة من الأشجار المزروعة على الجوانب بأرضيات من الأسمنت، ولا نقف عند هذا الأمر بل نتطرق إلى السقف المعلق من الأخشاب، والألوان هنا هي مجموعة مميزة من الألوان الزاهية من الأصفر والأخضر، ومن خلفها سماء صافية بضوء شمس ساطع، حتى تستطيع التمتع بهذه الطبيعة الخلابة وكذلك الأجواء الساحرة.
على الرغم من مساحة التصميم المتوسطة الخاصة بالتصميم، إلا أن المصمم برع في توظيف التصميم بالشكل السليم؛ حيث أن الجدار من الأحجار التي تشبه الطوب الأحمر، أما السقف هنا فالأساس والغطاء هنا من الخشب الخوص، ومن المؤكد ضرورة وجود النباتات الطبيعية التي تضيف على التصميم النشاط والحيوية، أما الديكورات هنا فهي عبارة عن طاولات صغيرة بأشكال وأحجام مختلفة وكذلك الألوان، والإضاءة هنا طبيعية في المقام الأول، ولكن لا يخلو التصميم من بعض لمحات الإضاءة الصناعية من وجود الأباجورة، والمصباح المعلق، وأماكن الجلوس هنا وفقا للمساحة المتوسطة فهي عبارة عن مقاعد من الخوص المبطنة حتى تكون مريحة.
تخدم المساحة هنا المصمم بشكل كبير حتى يخرج بالتصميم بالشكل المطلوب؛ حيث أنه روف مفتوح بمساحة واسعة على شكل مستطيل، مع هيمنة العنصر الخشبي سواء أكان في السقف المعلق المفتوح والغني بوسائل الإضاءة المتعددة ذات المصابيح، ولا نغفل الأرضيات الخشبية باللون الغامق، أما قطع الأثاث فهي مناسبة إلى أقصى درجة؛ حيث أنها عبارة عن أريكة على شكل حرف L، ذات فرش مميز باللون الفوشيا الزاهي، أما فيما يخص المطلات فهي على الطبيعة الساحرة والخلابة.
يظهر هذا التصميم وكأنه تصميم لجزء من الحديقة، وذلك بسبب أن النجيل والأشجار تحاوطه من جميع الجهات، وتصميم الروف يتوسط التصميم بأرض من الخشب ولكن في هذه الحالة باللون الرمادي، هذا بالإضافة إلى كونه تصميم مفتوح لا يفصل بينه وبين السماء أي فاصل مما يشير إلى أن نوع الإضاءة هنا طبيعية.
عند النظر إلى هذا التصميم نستطيع أن نلاحظ أنه تصميم متكامل لا ينقصه شيء، فهو من الأرضيات الخشبية طولية الشكل ومساحة كبيرة بأرائك مريحة ومميزة كل هذا يجتمع مع الإضاءة المشتركة ما بين الطبيعية والصناعية لتضيف سحر رائع على التصميم. وتفضلوا بقراة المقال التالي: