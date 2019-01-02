أفكار هدايا عيد الميلاد من السيراميك

إن انتظارنا قريبًا سيكون عيد ميلاد مليء بالمفاجآت ، خاصة إذا كانت الهدايا ستجمع بين العمل والمتعة. مفهوم أساسي للعلامة التجارية Made in Italy Creativando ، والتي تقدم مجموعة من الأشياء الرائعة ، الوظيفية والممتعة المصممة لتدهش وتمزيق ابتسامة لأولئك الذين يتلقونها كهدية. على كل صديق وقريب، وبالتالي، فإنه هو الهدية المثالية: مصمم الساعات للالمتأخرين المزمنة إلى القطع الخزفية المزينة لالرومانسيين، من الرطوبة الأزياء لعشاق الموضة إلى المركزية موقر للعشاء موضوع في الشركة من أكثر معسول اللسان.
تحت شجرة عيد الميلاد الرومانسية تجد مساحة في كل مناسبة ، حتى خلال عطلة عيد الميلاد. حتى لا يفوتك جاذبية عيد الميلاد الأكثر إبداعا يقدم اقتراح يجمع بين التصميم والحنان: هنا قلوبان من السيراميك الأبيض تستضيف الرسومات الثمينة والتشطيبات ، مثل ذهب ما يسمى ب Smiley و Golden Love variants. ملحق مع شخصية قوية ومتنوعة بالتأكيد ، مناسبة لتعزيز الأثاث ولكن أيضا الجدول لتناول طعام الغداء والعشاء.
ساعة متناسقة تشبه الطبيعة هي هدية مرحة ومميزة لعشاق العالم الريفي والجبل. كما يجعلها متعددة الاستخدامات مناسبة لأي نوع من البيئة ، بدءًا من المطبخ البسيط وحتى غرفة المعيشة الانتقائية ، مما يضيف لمسة من الإبداع إلى التصميم الداخلي.
ما نراه الآن هو مزهرية سيراميك ذات طابع عرضي تستنسخ العمل الأيقوني للفنان كيث هارينغ؛ إن تقديم النباتات أو الزهور أو القرطاسية هو بلا شك الهدية المثالية لمحبي الفن المعاصر خاصة مع اختيار التصميم المناسب من المزهريات كما تلك القطعة الفنية المصنوعة بدقة وبراعة.
تم العثور على الجرعة الصحيحة من عدم الاحترام ، والمرافق وعلم الجمال أيضا في ما يسمى الساعة في صندوق. هذه هي ساعات الدعم لطيفة جدا أو تعلق على الحائط (ولماذا لا ، في شجرة عيد الميلاد!) مصنوعة من الورق المقوى وحاملي الإبداع والفرح. هدية مثالية للأصدقاء الذين هم في وقت متأخر باستمرار!
ليس محور عيد الميلاد المعتاد، ولكننا نجد هنا مجرفة السيراميك على استعداد لتدهش الجميع وتلبية الأذواق الأكثر تعقيدًا، حيث تأتي كـ أداة مثالية لخدمة الحلويات وتقديم بسكوت العيد بكميات مناسبة، كما أنها مثالية كهدية تقدم لكل محبي الطعام الجيد وفن الطهي والتقديم المميز، كما أنها قطعة فنية فاخرة لتزيين جزيرة المطبخ.
سماعة الهاتف الذكي هذه مستوحاة من الطراز القديم، ففي كل عائلة ومجموعة من الأصدقاء هناك محبين التكنولوجيا، الذين يمكنك اسعادهم بهدية العيد مع مكبر للصوت السلبي متعة للهواتف الذكية. يلعب اقتراح كريتيفاندو على الرابط بين القديم والمبتكر ، مع التركيز على شكل هاتف قديم لتخزين الهاتف.لمزيد من النصائح والأفكار الإبداعية والمميزة، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 اختيارات جذابة للأرضيات والجدران