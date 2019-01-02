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أفكار هدايا عيد الميلاد من السيراميك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
A Natale regalati uno stile: quello colorato sorprendente e funzionale di Creativando, Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo HouseholdAccessories & decoration سيراميك White
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إن انتظارنا قريبًا سيكون عيد ميلاد مليء بالمفاجآت ، خاصة إذا كانت الهدايا ستجمع بين العمل والمتعة. مفهوم أساسي للعلامة التجارية Made in Italy Creativando ، والتي تقدم مجموعة من الأشياء الرائعة ، الوظيفية والممتعة المصممة لتدهش وتمزيق ابتسامة لأولئك الذين يتلقونها كهدية. على كل صديق وقريب، وبالتالي، فإنه هو الهدية المثالية: مصمم الساعات للالمتأخرين المزمنة إلى القطع الخزفية المزينة لالرومانسيين، من الرطوبة الأزياء لعشاق الموضة إلى المركزية موقر للعشاء موضوع في الشركة من أكثر معسول اللسان.

1. هدية رومانسية

A Natale regalati uno stile: quello colorato sorprendente e funzionale di Creativando, Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo HouseholdAccessories & decoration سيراميك White
Creativando Srl – vendita on line oggetti design e complementi d&#39;arredo

Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo
Creativando Srl – vendita on line oggetti design e complementi d&#39;arredo
Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo

تحت شجرة عيد الميلاد الرومانسية تجد مساحة في كل مناسبة ، حتى خلال عطلة عيد الميلاد. حتى لا يفوتك جاذبية عيد الميلاد الأكثر إبداعا يقدم اقتراح يجمع بين التصميم والحنان: هنا قلوبان من السيراميك الأبيض تستضيف الرسومات الثمينة والتشطيبات ، مثل ذهب ما يسمى ب Smiley و Golden Love variants. ملحق مع شخصية قوية ومتنوعة بالتأكيد ، مناسبة لتعزيز الأثاث ولكن أيضا الجدول لتناول طعام الغداء والعشاء.

2. ساعة لمحبي الطبيعة

A Natale regalati uno stile: quello colorato sorprendente e funzionale di Creativando, Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo غرفة المعيشة White
Creativando Srl – vendita on line oggetti design e complementi d&#39;arredo

Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo
Creativando Srl – vendita on line oggetti design e complementi d&#39;arredo
Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo

ساعة متناسقة تشبه الطبيعة هي هدية مرحة ومميزة لعشاق العالم الريفي والجبل. كما يجعلها متعددة الاستخدامات مناسبة لأي نوع من البيئة ، بدءًا من المطبخ البسيط وحتى غرفة المعيشة الانتقائية ، مما يضيف لمسة من الإبداع إلى التصميم الداخلي.

3. إناء فني

A Natale regalati uno stile: quello colorato sorprendente e funzionale di Creativando, Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo HouseholdPlants & accessories سيراميك White
Creativando Srl – vendita on line oggetti design e complementi d&#39;arredo

Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo
Creativando Srl – vendita on line oggetti design e complementi d&#39;arredo
Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo

ما نراه الآن هو مزهرية سيراميك ذات طابع عرضي تستنسخ العمل الأيقوني للفنان كيث هارينغ؛ إن تقديم النباتات أو الزهور أو القرطاسية هو بلا شك الهدية المثالية لمحبي الفن المعاصر خاصة مع اختيار التصميم المناسب من المزهريات كما تلك القطعة الفنية المصنوعة بدقة وبراعة.

5. الساعة في المربع

A Natale regalati uno stile: quello colorato sorprendente e funzionale di Creativando, Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo HouseholdAccessories & decoration ورقة
Creativando Srl – vendita on line oggetti design e complementi d&#39;arredo

Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo
Creativando Srl – vendita on line oggetti design e complementi d&#39;arredo
Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo

تم العثور على الجرعة الصحيحة من عدم الاحترام ، والمرافق وعلم الجمال أيضا في ما يسمى الساعة في صندوق. هذه هي ساعات الدعم لطيفة جدا أو تعلق على الحائط (ولماذا لا ، في شجرة عيد الميلاد!) مصنوعة من الورق المقوى وحاملي الإبداع والفرح. هدية مثالية للأصدقاء الذين هم في وقت متأخر باستمرار!

6. ليس محور المعتاد!

A Natale regalati uno stile: quello colorato sorprendente e funzionale di Creativando, Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo KitchenKitchen utensils سيراميك
Creativando Srl – vendita on line oggetti design e complementi d&#39;arredo

Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo
Creativando Srl – vendita on line oggetti design e complementi d&#39;arredo
Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo

ليس محور عيد الميلاد المعتاد، ولكننا نجد هنا مجرفة السيراميك على استعداد لتدهش الجميع وتلبية الأذواق الأكثر تعقيدًا، حيث تأتي كـ أداة مثالية لخدمة الحلويات وتقديم بسكوت العيد بكميات مناسبة، كما أنها مثالية كهدية تقدم لكل محبي الطعام الجيد وفن الطهي والتقديم المميز، كما أنها قطعة فنية فاخرة لتزيين جزيرة المطبخ.

8. مكبر للصوت

A Natale regalati uno stile: quello colorato sorprendente e funzionale di Creativando, Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo Study/officeAccessories & decoration سيراميك
Creativando Srl – vendita on line oggetti design e complementi d&#39;arredo

Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo
Creativando Srl – vendita on line oggetti design e complementi d&#39;arredo
Creativando Srl - vendita on line oggetti design e complementi d'arredo

سماعة الهاتف الذكي هذه مستوحاة من الطراز القديم، ففي كل عائلة ومجموعة من الأصدقاء هناك محبين التكنولوجيا، الذين يمكنك اسعادهم بهدية العيد مع مكبر للصوت السلبي متعة للهواتف الذكية. يلعب اقتراح كريتيفاندو على الرابط بين القديم والمبتكر ، مع التركيز على شكل هاتف قديم لتخزين الهاتف.

لمزيد من النصائح والأفكار الإبداعية والمميزة، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 اختيارات جذابة للأرضيات والجدران


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