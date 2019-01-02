أفكار هدايا عيد الميلاد من السيراميك

إن انتظارنا قريبًا سيكون عيد ميلاد مليء بالمفاجآت ، خاصة إذا كانت الهدايا ستجمع بين العمل والمتعة. مفهوم أساسي للعلامة التجارية Made in Italy Creativando ، والتي تقدم مجموعة من الأشياء الرائعة ، الوظيفية والممتعة المصممة لتدهش وتمزيق ابتسامة لأولئك الذين يتلقونها كهدية. على كل صديق وقريب، وبالتالي، فإنه هو الهدية المثالية: مصمم الساعات للالمتأخرين المزمنة إلى القطع الخزفية المزينة لالرومانسيين، من الرطوبة الأزياء لعشاق الموضة إلى المركزية موقر للعشاء موضوع في الشركة من أكثر معسول اللسان.