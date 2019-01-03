لمسات خشبية ساحرة في شقة بمساحة 110 متر مربع

يعتبر تجديد الشقة عملية غاية في الدقة تنطوي على جوانب متعددة، من سياق إدخال المشروع إلى احتياجات العميل ، هناك العديد من القضايا التي يجب أن تكون معروفة بربطها ببعضها البعض في إطار عضوي متماسك.
يعمل فريق Manuarino Architettura منذ سنوات مع شغفه في هذا القطاع ، في محاولة للجمع بين شغف الإقليمية المعمارية والانتباه إلى العملاء واحتياجاته.
الهدف من هذا المشروع، هو الوصول إلى إنتاج البيئات المعيشية الحيوية التي تحتفظ بأقصى قد من الوظيفية دون التضحية بالجماليات والتصميم، المشروع الذي سنكتشفه في كتاب الأفكار هذا هو Casa Ci_Ro ، الذي تم تجديده مع نكهة أنيقة ونابولية.
بالنسبة لهذه الشقة التي تبلغ مساحتها 110 متر مربع ، عمل الاستوديو مرة أخرى لتحقيق هذا الهدف المزدوج ، ونجح في تحقيق إعادة هيكلة أسلوب أنيق والنجاح في تحسين المساحة بفضل بناء جدار خشبي كبير ، والذي يتميز بقوة الفضاء. كان موضوع الشقة من التجديد مشرق للغاية بفضل النوافذ الكبيرة التي تميزت بها.
يولي المصممون اهتمامًا كبيرًا وعناية فائفة في كل التفاصيل، بدءًا من اختيار المواد إلى الإدراك الماهر للحلول الوظيفية الأصلية وحتى التصميم الحديث الذي يستدعي طابع الهندسة المعمارية الإقليمية واضحان.
يظل الضوء عنصرا ذا أهمية مركزية حتى بعد تدخل المعماريين ، قادرين على توجيه انتباه الضيوف نحو إكسسوارات المفروشات المختارة بعناية. عند عبور عتبة الدخول ، فإن العنصر الأول الذي تقابله في الممر هو الجدار الخشبي المائل الذي يلفت انتباه المراقب إلى منطقة المعيشة ، التي تضم المطبخ وغرفة الطعام وغرفة المعيشة. الجدار ، من البلوط ، مع ألوانه الدافئة يسخن البيئة ويميزها بقوة.
تم تصميم جدار البلوط خصيصًا من قبل فريق Manuarino Architetti لاستيعاب مساحات متعددة وتغطية أدوار وظيفية متعددة، في الحقيقة هو ليس فقط جدار فاصل بين المساحات المعيشية المختلفة، بل هو أيضًا خزانة جدارية تحتوي على العديد من الأرفف والأبواب التي تجعل منها خزانة متعددة الأغراض، فهي خزانة ملابس وخزانة كتب أنيقة، وخزانة لكل ما يمكن أن يسبب الفوضى في هذا المنزل المُريح.
على الرغم من الميزات العديدة التي يحتوي عليها التصميم الخاص للجدار الخشبي، إلا أنه يظهر كعنصر أحادي وكتلة واحدة بدون مفاصل، وقد تحقق هذا التأثير بفضل اللعب في الأحجام والمفاصل المصممة خصيصًا من قبل المهندسين المعماريين لجعلها خفية وغير واضجة للعين، بما يقدم هذه الإطلالة المثالية في النهاية.
بلاطات أسمنت سداسى للحمام الملون.. خيار مثالي من أجل ربط التركيب المعماري الكامل بشكل متناغم، حيث تلعب الأرضيات أيضًا دورًا مهمًا. في الواقع ، هذا الأخير مستمر في جميع أنحاء الشقة، من غرفة المعيشة إلى الحمامات، باستثناء بعض صيغ التنسيق.لمزيد من تصميمات المنازل الملهمة والمثالية، تفضل بقراءة المقال التالي، تصميم حديث ودافئ لشقة 140 متر