لمسات خشبية ساحرة في شقة بمساحة 110 متر مربع

يعتبر تجديد الشقة عملية غاية في الدقة تنطوي على جوانب متعددة، من سياق إدخال المشروع إلى احتياجات العميل ، هناك العديد من القضايا التي يجب أن تكون معروفة بربطها ببعضها البعض في إطار عضوي متماسك.

يعمل فريق Manuarino Architettura منذ سنوات مع شغفه في هذا القطاع ، في محاولة للجمع بين شغف الإقليمية المعمارية والانتباه إلى العملاء واحتياجاته.

الهدف من هذا المشروع، هو الوصول إلى إنتاج البيئات المعيشية الحيوية التي تحتفظ بأقصى قد من الوظيفية دون التضحية بالجماليات والتصميم، المشروع الذي سنكتشفه في كتاب الأفكار هذا هو Casa Ci_Ro ، الذي تم تجديده مع نكهة أنيقة ونابولية.