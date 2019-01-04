أنواع المداخن الحديثة وأفضل الاختيارات

المداخن، والتي في حد ذاتها تثير ريفي، وإعدادات القصص القصيرة، وتغيير المظهر والآن تجد نفسها في ثوب عصري تصبح عناصر تأثيث الحقيقية. دعونا نكتشف معاً في هذا الكتاب من الأفكار مع العديد من الحلول والنصائح لتأثيث منزلك.

لا يمكن حتى للبيئة الحديثة اليوم الاستغناء عن الأجواء الترحيبية والراحة التي لا توفر سوى مدفأة. لم يعد الجمع بين قطعة من الأثاث التي عادة ما تكون في سياقها في إطار رجعي مع المنزل الحديث مشكلة.

انظروا إلى هذا المعرض من الصور اقتراحات الخبراء في هذا المجال. نحن نشهد أعمال فنية حقيقية في التصميم والتكنولوجيا. مزيج من الإبداع والوظائف التي تبرز كل التطورات التكنولوجية والجمالية التي تطورت مع مرور الوقت في هذا القطاع. في هذه الأثناء ، لنبدأ بسلسلة من الصور بدءاً من المواقد الركنية الحديثة.