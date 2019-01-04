أنواع المداخن الحديثة وأفضل الاختيارات

المداخن، والتي في حد ذاتها تثير ريفي، وإعدادات القصص القصيرة، وتغيير المظهر والآن تجد نفسها في ثوب عصري تصبح عناصر تأثيث الحقيقية. دعونا نكتشف معاً في هذا الكتاب من الأفكار مع العديد من الحلول والنصائح لتأثيث منزلك.
لا يمكن حتى للبيئة الحديثة اليوم الاستغناء عن الأجواء الترحيبية والراحة التي لا توفر سوى مدفأة. لم يعد الجمع بين قطعة من الأثاث التي عادة ما تكون في سياقها في إطار رجعي مع المنزل الحديث مشكلة.
انظروا إلى هذا المعرض من الصور اقتراحات الخبراء في هذا المجال. نحن نشهد أعمال فنية حقيقية في التصميم والتكنولوجيا. مزيج من الإبداع والوظائف التي تبرز كل التطورات التكنولوجية والجمالية التي تطورت مع مرور الوقت في هذا القطاع. في هذه الأثناء ، لنبدأ بسلسلة من الصور بدءاً من المواقد الركنية الحديثة.
من قال أنه لا يمكن لأحد أن يضع مدفأة في الزاوية؟ هذا السؤال ، الذي يحتوي على إشارة سينمائية واضحة ، ليس قابلاً للتكيف مع حالتنا. يمكن وضع الموقد على الإطلاق في الزاوية وبالتالي لن يكون أقل إثارة. انظر إلى المثال الجميل من FAPIR srl في الصور ، حيث تصبح الموقد المكون الرئيسي في تأثيث الغرفة ، وخلق جو فريد وأنيق. لا تستخدم جميع المنازل ، خاصة الزوايا ، في المنازل. تمنحك مواقد الزوايا الفرصة لتعزيز تلك الأماكن التي غالبًا ما تترك فارغة وغير مستخدمة. مع تشطيبات حديثة ، فإن الموقد الموجود في ركن صغير الاستخدام ، يعطي بالتأكيد لمسة من التصميم ويصبح فوق كل شيء فعال للبيئة ، ويعيد تقييم تلك المساحات الفارغة غير المستخدمة.
إن تخيل الموقد الحجري غالباً ما يجلب إلى الذهن بيئات ريفية وجبلية. اليوم ، تم إعادة تقييم مفهوم الإنجازات الحجرية من قبل المتخصصين في الصناعة الذين يقدمون لنا حلولاً رائعة في سياق حديث. وإليك كيف يخرج موقد حجري من موقعه في البلاد ليوضح للمجتمع الحديث أن الكسوة الحجرية يمكن أن تكون قابلة للتكيف مع أي سياق ، إذا كانت مصممة بشكل جيد.
حقيقة مثيرة للاهتمام؛ أن المواقد SALM الحل الذي نقترحه مع مدفأة MONTEGRAPPA الخفيفة 02، مغطاة القشرة الحجر، الأمر الذي يجعل عرض جيد من الحزم في الخشب المصقول الأبيض. ويضمن التأثير الخلاب والجو الترحيبي الدافئ بأمان. مدفأة تمكن من الجمع بين تأثير الاسترخاء والراحة مع تصميم عصري مناسب للأجواء العصرية. ثم يتم خلط المكونات المختلفة في مزيج من المواد والخطوط التي تؤدي إلى نتائج ناجحة أن يأخذ شيئا بعيدا عن مداخن بطاقة عيد الميلاد، ولكن تعلمون جيدا تندرج في سياق الحديث والجودة.
نحن الآن ندخل نوعًا من المواقد الحديثة الأقرب إلى الأعمال الفنية الحقيقية. ننسى النموذج البدائي لموقد من الطوب والحجر. الآن دعونا نتحدث عن المداخن المعلقة ، التي لا تلمس الأرض ولها خطوط أساسية، والتي يمكن جعلها مركزية في غرفة، حيث يتم الاحتفاظ بها فقط بواسطة المدخنة التي تتصل بالسقف، وهي مداخن معلقة قادرة على تدوير 360 درجة تسخين المنزل بطريقة نصف قطرية بحيث يمكن للجميع ، من كل ركن من أركان الغرفة ، الاستفادة من الحرارة المنبعثة.
المواقد الحديثة المعلقة، كما هي في هذه الصورة، من السهل وضعها في منزلك، وتأخذ مساحة صغيرة وذات مكونات الأثاث استثنائية حقا. إنها تعطي الأصالة للبيئة ، وبدون أن تكون مرهقة ، فإنها تصبح أبطالاً بلا منازع.
وهناك خط من المداخن ذات بصمة صغيرة هو مداخن المداخن المثبتة على الجدار. دعونا نتحدث عن تأثيث المواقد التي تأخذ شكل صورة مع الخطوط الحديثة والتصميم مثل تلك التي نراها مقترحة في الصور من قبل Maison Fire.
مزيج من الفن والتصميم الذي يعطي تأثيراً رائعاً بلا منازع مع نفس الانبعاث الحراري لمدفأة حطب كلاسيكية تزين غرفة المعيشة، هناك العديد من الحلول التي يجد فيها الموقد على الحائط مكانًا مثاليًا لتسخين الغرفة وإعطائها لمسة من الصف ، وذلك فقط بفضل التشطيبات المقترحة من قبل خبرائنا ، والتي تمنح الأصالة والطعم دون الانتقاص من وظيفة الموقد.
من بين المواقد الحديثة لحرق الأخشاب ، لا يمكن تجاهل الاقتراح الأصلي الذي تقدمه CLAM Caminetti بموقده الذي يعمل بالحطب والذي يوفر ، بفضل حجمه الصغير ، وظيفة غلاية تعمل بحرق الخشب حتى عندما تكون المساحة عاملاً حاسماً.
يمكن تثبيته مع خزان التمدد المفتوح مع إمكانية وضعه على الفتحة ، بفضل القوس المخصص. علاوة على ذلك ، يمكن إجراء توصيلات هيدروليكية على كلا الجانبين. هناك العديد من الحلول التي يجد فيها الموقد على الحائط مكانًا مثاليًا لتسخين الغرفة وإعطائها لمسة من الصف ، وذلك فقط بفضل التشطيبات المقترحة من قبل خبرائنا ، والتي تمنح الأصالة والطعم دون الانتقاص من وظيفة الموقد.
من بين أكثر المواقد التي تم اختيارها هي المداخن الثنائية والثالثة الحديثة. بفضل تركيبتها يمكن أن تعطي انبعاث الحرارة على عدة جوانب. في الواقع يمكن لهذا النوع من الموقد تسخين العديد من الغرف في نفس الوقت بالإضافة إلى استخدامها كالفواصل. في الواقع ، في كثير من الحالات ، مثل تلك التي اقترحها Toppino srl ، يصبح فاصلا بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام ، وخلق بيئة منفصلة ولكن في نفس الوقت الاتصال.لمزيد من التصميمات والأفكار الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 حيل لتزيين الحمامات الضيقة والطويلة