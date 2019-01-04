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أنواع المداخن الحديثة وأفضل الاختيارات

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Caminetti, La Stube by Orazzini La Stube by Orazzini
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المداخن، والتي في حد ذاتها تثير ريفي، وإعدادات القصص القصيرة، وتغيير المظهر والآن تجد نفسها في ثوب عصري تصبح عناصر تأثيث الحقيقية. دعونا نكتشف معاً في هذا الكتاب من الأفكار مع العديد من الحلول والنصائح لتأثيث منزلك.

لا يمكن حتى للبيئة الحديثة اليوم الاستغناء عن الأجواء الترحيبية والراحة التي لا توفر سوى مدفأة. لم يعد الجمع بين قطعة من الأثاث التي عادة ما تكون في سياقها في إطار رجعي مع المنزل الحديث مشكلة.

انظروا إلى هذا المعرض من الصور اقتراحات الخبراء في هذا المجال. نحن نشهد أعمال فنية حقيقية في التصميم والتكنولوجيا. مزيج من الإبداع والوظائف التي تبرز كل التطورات التكنولوجية والجمالية التي تطورت مع مرور الوقت في هذا القطاع. في هذه الأثناء ، لنبدأ بسلسلة من الصور بدءاً من المواقد الركنية الحديثة.

1. مواقد الزاوية الحديثة

I camini e le stufe di FAPIR, FAPIR srl FAPIR srl Living roomFireplaces & accessories
FAPIR srl

FAPIR srl
FAPIR srl
FAPIR srl

من قال أنه لا يمكن لأحد أن يضع مدفأة في الزاوية؟ هذا السؤال ، الذي يحتوي على إشارة سينمائية واضحة ، ليس قابلاً للتكيف مع حالتنا. يمكن وضع الموقد على الإطلاق في الزاوية وبالتالي لن يكون أقل إثارة. انظر إلى المثال الجميل من FAPIR srl في الصور ، حيث تصبح الموقد المكون الرئيسي في تأثيث الغرفة ، وخلق جو فريد وأنيق. لا تستخدم جميع المنازل ، خاصة الزوايا ، في المنازل. تمنحك مواقد الزوايا الفرصة لتعزيز تلك الأماكن التي غالبًا ما تترك فارغة وغير مستخدمة. مع تشطيبات حديثة ، فإن الموقد الموجود في ركن صغير الاستخدام ، يعطي بالتأكيد لمسة من التصميم ويصبح فوق كل شيء فعال للبيئة ، ويعيد تقييم تلك المساحات الفارغة غير المستخدمة.

2. المواقد الحجرية الحديثة

NOSTRE REALIZZAZIONI - CAMINO MODERNO, SALM Caminetti SALM Caminetti غرفة المعيشة حجر
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

إن تخيل الموقد الحجري غالباً ما يجلب إلى الذهن بيئات ريفية وجبلية. اليوم ، تم إعادة تقييم مفهوم الإنجازات الحجرية من قبل المتخصصين في الصناعة الذين يقدمون لنا حلولاً رائعة في سياق حديث. وإليك كيف يخرج موقد حجري من موقعه في البلاد ليوضح للمجتمع الحديث أن الكسوة الحجرية يمكن أن تكون قابلة للتكيف مع أي سياق ، إذا كانت مصممة بشكل جيد.

حقيقة مثيرة للاهتمام؛ أن المواقد SALM الحل الذي نقترحه مع مدفأة MONTEGRAPPA الخفيفة 02، مغطاة القشرة الحجر، الأمر الذي يجعل عرض جيد من الحزم في الخشب المصقول الأبيض. ويضمن التأثير الخلاب والجو الترحيبي الدافئ بأمان. مدفأة تمكن من الجمع بين تأثير الاسترخاء والراحة مع تصميم عصري مناسب للأجواء العصرية. ثم يتم خلط المكونات المختلفة في مزيج من المواد والخطوط التي تؤدي إلى نتائج ناجحة أن يأخذ شيئا بعيدا عن مداخن بطاقة عيد الميلاد، ولكن تعلمون جيدا تندرج في سياق الحديث والجودة.

3. المداخن المعلقة الحديثة

Proposte, Zordan Caminetti Zordan Caminetti غرفة المعيشة
Zordan Caminetti

Proposte

Zordan Caminetti
Zordan Caminetti
Zordan Caminetti

نحن الآن ندخل نوعًا من المواقد الحديثة الأقرب إلى الأعمال الفنية الحقيقية. ننسى النموذج البدائي لموقد من الطوب والحجر. الآن دعونا نتحدث عن المداخن المعلقة ، التي لا تلمس الأرض ولها خطوط أساسية، والتي يمكن جعلها مركزية في غرفة، حيث يتم الاحتفاظ بها فقط بواسطة المدخنة التي تتصل بالسقف، وهي مداخن معلقة قادرة على تدوير 360 درجة تسخين المنزل بطريقة نصف قطرية بحيث يمكن للجميع ، من كل ركن من أركان الغرفة ، الاستفادة من الحرارة المنبعثة.

المواقد الحديثة المعلقة، كما هي في هذه الصورة، من السهل وضعها في منزلك، وتأخذ مساحة صغيرة وذات مكونات الأثاث استثنائية حقا. إنها تعطي الأصالة للبيئة ، وبدون أن تكون مرهقة ، فإنها تصبح أبطالاً بلا منازع.

4. المواقد الحديثة على الحائط

Collezione caminetti d'arredo, MaisonFire MaisonFire Living roomFireplaces & accessories
MaisonFire

MaisonFire
MaisonFire
MaisonFire

وهناك خط من المداخن ذات بصمة صغيرة هو مداخن المداخن المثبتة على الجدار. دعونا نتحدث عن تأثيث المواقد التي تأخذ شكل صورة مع الخطوط الحديثة والتصميم مثل تلك التي نراها مقترحة في الصور من قبل Maison Fire.

مزيج من الفن والتصميم الذي يعطي تأثيراً رائعاً بلا منازع مع نفس الانبعاث الحراري لمدفأة حطب كلاسيكية تزين غرفة المعيشة، هناك العديد من الحلول التي يجد فيها الموقد على الحائط مكانًا مثاليًا لتسخين الغرفة وإعطائها لمسة من الصف ، وذلك فقط بفضل التشطيبات المقترحة من قبل خبرائنا ، والتي تمنح الأصالة والطعم دون الانتقاص من وظيفة الموقد.

5. موقد الحطب الحديث

Caminetti, La Stube by Orazzini La Stube by Orazzini
La Stube by Orazzini

La Stube by Orazzini
La Stube by Orazzini
La Stube by Orazzini

من بين المواقد الحديثة لحرق الأخشاب ، لا يمكن تجاهل الاقتراح الأصلي الذي تقدمه CLAM Caminetti بموقده الذي يعمل بالحطب والذي يوفر ، بفضل حجمه الصغير ، وظيفة غلاية تعمل بحرق الخشب حتى عندما تكون المساحة عاملاً حاسماً.

يمكن تثبيته مع خزان التمدد المفتوح مع إمكانية وضعه على الفتحة ، بفضل القوس المخصص. علاوة على ذلك ، يمكن إجراء توصيلات هيدروليكية على كلا الجانبين. هناك العديد من الحلول التي يجد فيها الموقد على الحائط مكانًا مثاليًا لتسخين الغرفة وإعطائها لمسة من الصف ، وذلك فقط بفضل التشطيبات المقترحة من قبل خبرائنا ، والتي تمنح الأصالة والطعم دون الانتقاص من وظيفة الموقد.

6. مداخن ثنائية وثلاثية حديثة

Realizzazioni, Toppino snc Toppino snc Living roomFireplaces & accessories
Toppino snc

Realizzazioni

Toppino snc
Toppino snc
Toppino snc

من بين أكثر المواقد التي تم اختيارها هي المداخن الثنائية والثالثة الحديثة. بفضل تركيبتها يمكن أن تعطي انبعاث الحرارة على عدة جوانب. في الواقع يمكن لهذا النوع من الموقد تسخين العديد من الغرف في نفس الوقت بالإضافة إلى استخدامها كالفواصل. في الواقع ، في كثير من الحالات ، مثل تلك التي اقترحها Toppino srl ، يصبح فاصلا بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام ، وخلق بيئة منفصلة ولكن في نفس الوقت الاتصال.

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