3 نماذج لشقق إيطالية حديثة تعكس المعنى الراقي للبساطة!

من الشقق البسيطة ذات اللمسات الصناعية، إلى الأكثر انتقائية، حيث يبرز المزيج بين الأسلوب المعاصر والتقاليد ، ويمر ذلك معززا بتفاصيل البوب المثيرة، سوف نأخذكم في جولة مثيرة حول المنازل الإيطالية الثلاثة التي سنراها اليوم، والتي هي نتيجة التجديدات الماهرة التي جعلت البيئات أكثر راحة وتتلاءم مع مقاييس الحداثة والراحة.
تتميز هذه المشاريع بالجمع بين الجرعة المناسبة من الأداء الوظيفي وبين الجرعة المناسبة من السحر ، مما يؤدي دائمًا إلى تحقيق نتائج مثيرة للاهتمام. لنبدأ بالاستكشاف!
يمثل المنزل الذي نبدأ منه جولتنا نتيجة مثيرة للاهتمام لتجديد كامل لشقة مساحتها 140 متر مربع. استعادت منطقة المعيشة روعتها بفضل إعادة توزيع المساحات الذكية: المنطقة مفتوحة وتضم جميع المناطق الوظيفية ، من غرفة المعيشة إلى المطبخ إلى غرفة الطعام. تتميز كل غرفة في غرفة المعيشة ، وبشكل عام عن المنزل ، بأثاث حديث للغاية ، ملوث بالميزات الصناعية التي تجعله جذابًا بشكل خاص
كما كان هناك اهتمام كبير باختيار مواد التشطيب ، الطبيعية بشكل صارم مثل الخشب والرخام ، والتي أحيانًا ما تفسد الإكسسوارات الحقيقية. يمكن رؤية هذا ، على سبيل المثال ، في المطبخ ، حيث توجد جزيرة محترفة منحوتة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع سطح البازلت ، خففت من خلال باركيه أنيق وأثاث مطلي باللون الأبيض.
نظام الإضاءة مع مسار السقف هو أيضا دقيق وذو تأثير بصري كبير، حيث يقوم بتحديد شكل الغرفة، ومن ناحية أخرى، يكمل فرق اللون النموذجي بين الأسود والأبيض. حيث يفصل المطبخ عن الممر، الذي يتميّز بسقف رائع أسود صافي، يمكننا أن نرى بدايته التي تلتحم مع السقف الأبيض في لوحة شديدة النقاء! انعكاس الإضاءة على الهيكل الفولاذي للمدخنة وجزيرة المطبخ يجعل المساحة تتلألأ جمالًا!
يتميز الحمام الرئيسي بتصميم كبير ، يتميز بحوض غسيل على شكل رف بسيط ، وأغطية جدران مصنوعة من ألواح رخام كارارا مصنوعة خصيصًا ، وبنية من البازلت على شكل حرف L تحتضن معالمها. أخيرا ، الملحقات هي آسر ، مثل المرآة ، وسلم للأشياء والاكسسوارات الزخرفية الصغيرة.
شقة أخرى تم تجديدها بهدف تحقيق الوظيفية والسلاسة ، وهي التي ندخلها الآن ، والتي تميزها اللكنة الصناعية التي تعطي القوة للداخل. وللمحافظة على المشروع ، هناك عنصران أساسيان: ممر المدخل الذي يتسع مثل تلسكوب يؤدي إلى منطقة المعيشة ، وخزانة كبيرة عابرة قادرة على تحسين المساحة. نحن الآن في غرفة المعيشة ، مفروشة بمخطط أساسي ونظيف يحتوي على بعض الملحقات ولكن بشخصية قوية ، وقبل كل شيء خزانة الكتب الحديدية. يتوزع المطبخ بشكل استراتيجي من غرفة المعيشة من خلال باب منزلق شفاف يسمح بدوران الضوء الجيد ويحافظ على الاتصال المرئي بين الجزأين. يتم تنظيم التخطيط جيدًا بوضع أطقم الأثاث على الجانبين ومنطقة تناول الطعام في المنتصف.
أيضا الحمام، والآثار الحجرية يرتدون نغمات واقعية، ومؤثثة مع الصحة من التصميم الحالي. مرآة كبيرة بدون إطار يساعد على تعزيز الشعور ضروري المقدار البصري إذا كانت المنطقة ضيقة للغاية. الخزانة الجانبية بهيكلها الخرساني وفتحاتها المتعددة، توفر مساحة تخزين مثير وأنيقة لعرض المناشف الملونة التي تنعش الإطلالة بأقصى قدر من البساطة!
الشقة التي سنرى الآن ، فقط نتيجة لمشروع تجديد ، التغييرات تسجل تماما ، وبذلك الحداثة والتقاليد في الحوار بطريقة حكيمة ومقنعة. يتم تطوير منطقة المعيشة الآن وفقًا لمساحة كبيرة ومشرقة مفتوحة تضم غرفة معيشة ومطبخًا ومنطقة لتناول الطعام. في هذه البيئة المفتوحة ، تم إنشاء زاوية دراسة صغيرة ، وظيفية ومثالية للغاية لتحسين المساحة الحالية. في نظرة واحدة لأول وهلة ، يلفت المرء الانتباه إلى مواد التشطيب والتكامل الذكي للأثاث العتيق داخل غرفة معاصرة بحتة. ولكن دعنا نتعرف بالتفصيل على بعض الغرف في المنزل.
يظل المطبخ مفتوحًا في منطقة تناول الطعام ولكنه مخفي بشكل كاف من المنظور المرئي للمدخل. Pleasant هو التباين المادي والأسلوب بين الأثاث الأبيض مع الدلالة الحالية مع غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ والخشب في شكله المزدوج ، في الجوهر الدافئ للأرضية ومع سحر الرجعية على الأثاث العتيق. ولزيادة تعزيز التصميم الداخلي ، توجد إضاءات مبدعة للإضاءة مثل مصباح الكرات وثريا العنقودية.
قبل أن نغادر الشقة ، نسلط الضوء على أحد الحمامات التي يبرز فيها الطلاء المتواصل الرائع في الفسيفساء البيضاء والسوداء الرمادية من أجل انتقائيتها: التفاصيل مع الوريد الفني تقريباً ، القادرة على التزيين وجعل البيئة بأكملها ديناميكية .لمزيد من التصميمات الملهمة والأنيقة، تفضل بقراءة المقال التالي، تصميم حديث ودافئ لشقة 140 متر