5 اطلالات ساحرة لغرف معيشة على النمط الريفي

مع التقدم التكنولوجي في عصرنا الحديث، وتقدم عالم الأزياء والموضة، أدى ذلك للتقدم في تصميمات المنازل وخاصة غرف النوم، ليصبح الدولاب أو الخزانة الخاصة بتخزين الملابس غرفة مستقلة بذاتها، فأصبح بعض الناس يمتلكون في المنازل الخاصة بهم غرفة لتغيير ووضع الملابس والأغراض المتعلقة بذلك الأمر، بداية من الملابس الداخلية والخارجية وكذلك الأحذية والحقائب وصولا بالإكسسوارات سواء كان حريمي أو للرجال من الساعات وخلافه، ومثل أي شيء في الوجود تختلف أشكالها وألوانها وأحجامها وفقا للرغبة التي تخص كل شخص وليس ذلك فحسب بل أيضا مساحة الغرفة نفسها، ونظرا لكل هذه الأمور يقوم البعض بمنح ذلك التصميم أهمية كبيرة كواحدة من أهم الغرف الموجودة بالمنزل، وهذه الأهمية تكمن في تقديسهم لأغراضهم الشخصية ومنحها اهتمام كبير، والحفاظ يعطي البعض لهذه الغرفة وتصميمها أهمية بالغة ذلك لأن هؤلاء يحبون أنفسهم ويقدسون ملابسهم للغاية ويعطوها كامل الاهتمام، هذا بالإضافة إلى أن تصميمات غرف الملابس تضيف على المنزل نوعا من الأناقة والرقي، بالإضافة إلى الخصوصية، وبالطبع أكثر من يهوى هذه الفكرة ويميل له هم النساء، نظرا لكثرة الأغراض الخاصة بهم وكذلك الملابس والإكسسوار والأحذية، ولا شك أن تتنوع التصميمات على حسب رؤية المصمم وكذلك صاحب المنزل، فنجد منها غرفة بجدران مبطنة بالخزائن المغلقة أو المفتوحة، أو غرفة من الزجاج الشفاف الذي يوضح كل شيء، وغرفة أخرى على هيئة حرف Lأو حرف U، أما فيما يخص الألوان من الأفضل أن تكون قريبة بشكل كبير أو متطابقة مع ألوان غرف النوم، أما الإضاءة فلابد وأن تكون قوية، وسوف نتناول في ذلك المقال خمسة أفكار متباينة لغرف الملابس.