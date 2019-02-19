5 اطلالات ساحرة لغرف معيشة على النمط الريفي

مع التقدم التكنولوجي في عصرنا الحديث، وتقدم عالم الأزياء والموضة، أدى ذلك للتقدم في تصميمات المنازل وخاصة غرف النوم، ليصبح الدولاب أو الخزانة الخاصة بتخزين الملابس غرفة مستقلة بذاتها، فأصبح بعض الناس يمتلكون في المنازل الخاصة بهم غرفة لتغيير ووضع الملابس والأغراض المتعلقة بذلك الأمر، بداية من الملابس الداخلية والخارجية وكذلك الأحذية والحقائب وصولا بالإكسسوارات سواء كان حريمي أو للرجال من الساعات وخلافه، ومثل أي شيء في الوجود تختلف أشكالها وألوانها وأحجامها وفقا للرغبة التي تخص كل شخص وليس ذلك فحسب بل أيضا مساحة الغرفة نفسها، ونظرا لكل هذه الأمور يقوم البعض بمنح ذلك التصميم أهمية كبيرة كواحدة من أهم الغرف الموجودة بالمنزل، وهذه الأهمية تكمن في تقديسهم لأغراضهم الشخصية ومنحها اهتمام كبير، والحفاظ يعطي البعض لهذه الغرفة وتصميمها أهمية بالغة ذلك لأن هؤلاء يحبون أنفسهم ويقدسون ملابسهم للغاية ويعطوها كامل الاهتمام، هذا بالإضافة إلى أن تصميمات غرف الملابس تضيف على المنزل نوعا من الأناقة والرقي، بالإضافة إلى الخصوصية، وبالطبع أكثر من يهوى هذه الفكرة ويميل له هم النساء، نظرا لكثرة الأغراض الخاصة بهم وكذلك الملابس والإكسسوار والأحذية، ولا شك أن تتنوع التصميمات على حسب رؤية المصمم وكذلك صاحب المنزل، فنجد منها غرفة بجدران مبطنة بالخزائن المغلقة أو المفتوحة، أو غرفة من الزجاج الشفاف الذي يوضح كل شيء، وغرفة أخرى على هيئة حرف Lأو حرف U، أما فيما يخص الألوان من الأفضل أن تكون قريبة بشكل كبير أو متطابقة مع ألوان غرف النوم، أما الإضاءة فلابد وأن تكون قوية، وسوف نتناول في ذلك المقال خمسة أفكار متباينة لغرف الملابس.
من الواضح على هذا التصميم، اختيار المصمم نمط الخزائن المفتوحة، والتي على شكل رفوف أو أدراج، وعمل على تقسيم هذه الخزائن بشكل متناسق ومرتب وفقا للاحتياجات؛ حيث نجد قسم مخصص للأحذية وآخر للملابس المكوية، للمناشف، للحقائب ولا يغفل وجود أدراج وقسم لوضع اللمسات الخاصة بالديكور، أما عن الأرضيات فهي خشبية لامعة ورائعة في آن واحد، يتمتع التصميم بإضاءة صناعية ساطعة ومناسبة لطبيعة التصميم.
على الرغم من صغر المساحة، إلا أن المصمم برع في تصميم غرفة ملابس مكتملة الأوصاف، بشكل منظم بحيث تحتوي كل الملابس والإكسسوار والأمور المتعلقة بهذا الشيء، أما فيما يخص الألوان فاستخدم اللون البني القاتم للخزائن المفتوحة، مع اللون الرمادي المحايد الفاتح، ولا يخلو التصميم من عناصر الديكور والتي هي عبارة عن لوحات جدارية مناسبة للتصميم.
يظهر هذا التصميم بمساحة صغيرة طولية الشكل، وعلى الرغم من صغرها، إلا أن التصميم مناسب حتى يحتوي على كم كبير من الملابس، كل ذلك بأرضيات خشبية فاتحة وإضاءة ساطعة.
تتقابل في هذا التصميم الخزائن مع بعضها البعض؛ حيث كونها في المواجهة مع بعضها، وهذا الأنسب بسبب أن التصميم ذو شكل طولي وكذلك صغير، ولكن برع المصمم في استغلال المساحة بالشكل الذي يتوافق مع التصميم، ليس هذا فحسب بل أضاف لمسة من الديكور واضحة من خلال تناسق الألوان مع بعضها البعض باللون البني من الأرضيات والخزائن.
هذا التصميم يعتمد بشكل كبير على استخدام جدار واحد؛ أي جانب واحد من الأربعة جوانب للغرفة، على هيئة رفوف منسقة، كل هذا باستخدام مجموعة من الألوان سواء الأبيض أو الخلفية من البنفسجي والجوانب بأرضيات خشبية لامعة مناسبة للتصميم وإضاءة قوية.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 غرف نوم بنات بتصميمات رائعة