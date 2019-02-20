5 غرف نوم بنات بتصميمات رائعة

من المؤكد أن التصميمات الخاصة بغرف البنات لها طابع خاص ومميز؛ وذلك يكمن من شخصية البنات نفسهم؛ حيث أنهم يتمتعوا بجانب من النعومة والحنية ممزوج بالحيوية والنشاط، ونظرا لكل هذه الأمور لابد من أن تكون التصميمات الخاصة بهم لها طابع خاص يتمتع بالهدوء والرقة وكذلك الألوان المميزة التي تعجبهم، فنجد استخدام درجات اللون الروز من البمبي والفوشيا والبينك من أكثر الألوان المستخدمة، ولكن ذلك لا يقلل شيئا من استخدام الألوان الأخرى التي لها دور كبير في شخصية كل بنت مثل الموف أو البنفسجي أو الأخضر الفاتح الهادئ، أما للألوان الحديثة دور ليس بصغير وهي الفيروزي والجنزاري، أما عن الأبيض فهذا أمر لابد منه، فهو العامل المشترك الأكثر وجودا في كافة التصميمات؛ حيث أنه دوما يدخل في التصميم سواء أكان لون أساسي أو لون مساعد، وإذا جئنا إلى الأثاث فلابد وأن يتوافق شكل الأثاث مع طبيعية الغرفة والتصميم وسوف نتناول في هذا المقال خمسة تصميمات ساحرة ومميزة لغرف البنات التي تتراوح أعمارهم ما بين عمر ال 12 عام وال 21 عام فيما فوق، وهذا العمر ما بين سن المراهقة والشباب؛ حيث بداية الاستقلالية والشعور بالذات وبداية المتطلبات وفرض الاحتياجات، لذلك من الأفضل بالنسبة للمصصم البارع أن يأخذ برؤية وتصور الفتاة عن غرفتها مملكتها الخاصة، ثم يضيف اللمسات الخاصة به، أما عن التصميمات التالية فهي جاهزة للاختيار فيما بينها التصميم الأنسب من حيث المساحة والذوق.