5 غرف نوم بنات بتصميمات رائعة

من المؤكد أن التصميمات الخاصة بغرف البنات لها طابع خاص ومميز؛ وذلك يكمن من شخصية البنات نفسهم؛ حيث أنهم يتمتعوا بجانب من النعومة والحنية ممزوج بالحيوية والنشاط، ونظرا لكل هذه الأمور لابد من أن تكون التصميمات الخاصة بهم لها طابع خاص يتمتع بالهدوء والرقة وكذلك الألوان المميزة التي تعجبهم، فنجد استخدام درجات اللون الروز من البمبي والفوشيا والبينك من أكثر الألوان المستخدمة، ولكن ذلك لا يقلل شيئا من استخدام الألوان الأخرى التي لها دور كبير في شخصية كل بنت مثل الموف أو البنفسجي أو الأخضر الفاتح الهادئ، أما للألوان الحديثة دور ليس بصغير وهي الفيروزي والجنزاري، أما عن الأبيض فهذا أمر لابد منه، فهو العامل المشترك الأكثر وجودا في كافة التصميمات؛ حيث أنه دوما يدخل في التصميم سواء أكان لون أساسي أو لون مساعد، وإذا جئنا إلى الأثاث فلابد وأن يتوافق شكل الأثاث مع طبيعية الغرفة والتصميم وسوف نتناول في هذا المقال خمسة تصميمات ساحرة ومميزة لغرف البنات التي تتراوح أعمارهم ما بين عمر ال 12 عام وال 21 عام فيما فوق، وهذا العمر ما بين سن المراهقة والشباب؛ حيث بداية الاستقلالية والشعور بالذات وبداية المتطلبات وفرض الاحتياجات، لذلك من الأفضل بالنسبة للمصصم البارع أن يأخذ برؤية وتصور الفتاة عن غرفتها مملكتها الخاصة، ثم يضيف اللمسات الخاصة به، أما عن التصميمات التالية فهي جاهزة للاختيار فيما بينها التصميم الأنسب من حيث المساحة والذوق.
عند النظر إلى هذا التصميم سوف ينتابك الشعور وكأنك في غرفة من غرف الأميرات، وهذه التصميمات هي الأقرب لقلوب وعقول الفتيات؛ حيث نجد استخدام الألوان الرقيقة الهادئة، وهو اللون الوردي الفاتح ومزجه مع اللون الأبيض وليس هذا فحسب فنجد الجدار الخلفي للسرير باللون الرمادي الفاتح حتى تكتمل اللوحة الفنية المبتكرة، مع أرضيات خشبية مغطاة بسجاد أشبه بريش النعام الناعم الذي يمنح التصميم لمحة من الحنان، أما الديكورات فجزء كبير منها يرجع إلى وحدات الإضاءة العصرية.
هذا التصميم يميل إلى الجانب العملي أكثر؛ حيث نجد زوج من الأسرة، حتى تصبح الغرفة تتسع لفردين، ومن الأرجح هذا التصميم يصلح للعائلة التي تمتلك أختان، يدخل اللون الوردي المائل بشكل كبير إلى الكشمير، مع أرضيات لامعة من البورسلين باللون السكري الفاتح، كل هذا يجتمع مع الديكور سواء بالنسبة للجدران أو السقف بالفيوتك على شكل نجوم مضيئة، أما عن الجانب الطبيعي فنجد التهوية الجيدة والإضاءة الطبيعية تعم أرجاء التصميم هذا بالإضافة إلى المطلات الخضراء.
على الرغم من صغر المساحة في ذلك التصميم، إلا أنه فيه من الابداع بداية من الأرضيات الخشبية الفاتحة المغطاة بالسجاد المميز وصولا بقطع الأثاث، فمكان النوم هنا عبارة عن أريكة متعددة الأغراض، من الممكن استخدامها كأريكة مريحة أو مكان للنوم، كل ذلك باللون الكريمي الرائع، ويلعب الديكور الدور الأكبر في هذا التصميم.
يتمتع ذلك التصميم بكونه تصميم مشرق، وهذا يتبين من الضوء الأبيض الذي يشع في كل أرجاء الغرفة من خلال النافذة، هذا بالاشتراك مع هيمنة اللون الأبيض مع لمحات بسيطة من اللون الروز الفاتح.
هذا التصميم أشبه بالجوكر، وهذا ليس من فراغ، فمن الممكن أن يصلح غرفة للبنات، أو للأولاد أو غرفة نوم رئيسية؛ حيث اتساع السرير والألوان المتداخلة مع بعضها البعض بالإضافة إلى البساطة في قطع الأثاث وكذلك المطلات الطبيعية التي تساهم في تنقية الهواء.
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