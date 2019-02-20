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5 غرف نوم بنات بتصميمات رائعة

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة نوم بنات
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من المؤكد أن التصميمات الخاصة بغرف البنات لها طابع خاص ومميز؛ وذلك يكمن من شخصية البنات نفسهم؛ حيث أنهم يتمتعوا بجانب من النعومة والحنية ممزوج بالحيوية والنشاط، ونظرا لكل هذه الأمور لابد من أن تكون التصميمات الخاصة بهم لها طابع خاص يتمتع بالهدوء والرقة وكذلك الألوان المميزة التي تعجبهم، فنجد استخدام درجات اللون الروز من البمبي والفوشيا والبينك من أكثر الألوان المستخدمة، ولكن ذلك لا يقلل شيئا من استخدام الألوان الأخرى التي لها دور كبير في شخصية كل بنت مثل الموف أو البنفسجي أو الأخضر الفاتح الهادئ، أما للألوان الحديثة دور ليس بصغير وهي الفيروزي والجنزاري، أما عن الأبيض فهذا أمر لابد منه، فهو العامل المشترك الأكثر وجودا في كافة التصميمات؛ حيث أنه دوما يدخل في التصميم سواء أكان لون أساسي أو لون مساعد، وإذا جئنا إلى الأثاث فلابد وأن يتوافق شكل الأثاث مع طبيعية الغرفة والتصميم وسوف نتناول في هذا المقال خمسة تصميمات ساحرة ومميزة لغرف البنات التي تتراوح أعمارهم ما بين عمر ال 12 عام وال 21 عام فيما فوق، وهذا العمر ما بين سن المراهقة والشباب؛ حيث بداية الاستقلالية والشعور بالذات وبداية المتطلبات وفرض الاحتياجات، لذلك من الأفضل بالنسبة للمصصم البارع أن يأخذ برؤية وتصور الفتاة عن غرفتها مملكتها الخاصة، ثم يضيف اللمسات الخاصة به، أما عن التصميمات التالية فهي جاهزة للاختيار فيما بينها التصميم الأنسب من حيث المساحة والذوق.

1-تصميم لغرفة أشبه بالأميرات

homify غرفة نوم بنات
homify

homify
homify
homify

عند النظر إلى هذا التصميم سوف ينتابك الشعور وكأنك في غرفة من غرف الأميرات، وهذه التصميمات هي الأقرب لقلوب وعقول الفتيات؛ حيث نجد استخدام الألوان الرقيقة الهادئة، وهو اللون الوردي الفاتح ومزجه مع اللون الأبيض وليس هذا فحسب فنجد الجدار الخلفي للسرير باللون الرمادي الفاتح حتى تكتمل اللوحة الفنية المبتكرة، مع أرضيات خشبية مغطاة بسجاد أشبه بريش النعام الناعم الذي يمنح التصميم لمحة من الحنان، أما الديكورات فجزء كبير منها يرجع إلى وحدات الإضاءة العصرية.

2-تصميم لغرفة بنات عملية بشكل كبير

Mr. Shekhar Bedare's Residence, GREEN HAT STUDIO PVT LTD GREEN HAT STUDIO PVT LTD غرفة نوم بنات خشب رقائقي Pink
GREEN HAT STUDIO PVT LTD

GREEN HAT STUDIO PVT LTD
GREEN HAT STUDIO PVT LTD
GREEN HAT STUDIO PVT LTD

هذا التصميم يميل إلى الجانب العملي أكثر؛ حيث نجد زوج من الأسرة، حتى تصبح الغرفة تتسع لفردين، ومن الأرجح هذا التصميم يصلح للعائلة التي تمتلك أختان، يدخل اللون الوردي المائل بشكل كبير إلى الكشمير، مع أرضيات لامعة من البورسلين باللون السكري الفاتح، كل هذا يجتمع مع الديكور سواء بالنسبة للجدران أو السقف بالفيوتك على شكل نجوم مضيئة، أما عن الجانب الطبيعي فنجد التهوية الجيدة والإضاءة الطبيعية تعم أرجاء التصميم هذا بالإضافة إلى المطلات الخضراء.

3-مساحة صغيرة بتصميم مبدع

Quarto de menina, Laura Mueller Arquitetura + Interiores Laura Mueller Arquitetura + Interiores غرفة نوم بنات MDF Pink
Laura Mueller Arquitetura + Interiores

Laura Mueller Arquitetura + Interiores
Laura Mueller Arquitetura + Interiores
Laura Mueller Arquitetura + Interiores

على الرغم من صغر المساحة في ذلك التصميم، إلا أنه فيه من الابداع بداية من الأرضيات الخشبية الفاتحة المغطاة بالسجاد المميز وصولا بقطع الأثاث، فمكان النوم هنا عبارة عن أريكة متعددة الأغراض، من الممكن استخدامها كأريكة مريحة أو مكان للنوم، كل ذلك باللون الكريمي الرائع، ويلعب الديكور الدور الأكبر في هذا التصميم.

4-تصميم مشرق

homify غرفة نوم بنات Green
homify

homify
homify
homify

يتمتع ذلك التصميم بكونه تصميم مشرق، وهذا يتبين من الضوء الأبيض الذي يشع في كل أرجاء الغرفة من خلال النافذة، هذا بالاشتراك مع هيمنة اللون الأبيض مع لمحات بسيطة من اللون الروز الفاتح.

5-تصميم محير

HABITACION SOFY , NISPERO HOME NISPERO HOME غرفة نوم بنات
NISPERO HOME

NISPERO HOME
NISPERO HOME
NISPERO HOME

هذا التصميم أشبه بالجوكر، وهذا ليس من فراغ، فمن الممكن أن يصلح غرفة للبنات، أو للأولاد أو غرفة نوم رئيسية؛ حيث اتساع السرير والألوان المتداخلة مع بعضها البعض بالإضافة إلى البساطة في قطع الأثاث وكذلك المطلات الطبيعية التي تساهم في تنقية الهواء.

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