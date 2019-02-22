5 ديكورات لغرفة الطعام بأناقة وفخامة الطابع الكلاسيكي

مما لاشك أن لديكورات غرف السفرة الكلاسيكية أو غرف تناول الطعام، التي تعد واحدة من أهم التصميمات والأماكن الموجودة في وقتنا الحالي في المنازل، نظرا لذلك الأمر يصب كثير من المصممين اهتمامهم بتلك التصميمات؛ حيث أنها أصبحت واحدة من الغرف الأساسية والرئيسية في كل المنازل العصرية وبوجه عام تتكون غرف السفرة الكلاسيكية من مائدة الطعام أو كما تسمى طاولة تناول الطعام؛ حيث أنها الجزء الرئيسي في غرف السفرة، ويصبغ النمط الكلاسيكي صبغته على هذه الطاولة في الغالب بأن تكون كبيرة الحجم والمساحة طولية الشكل، كل هذا بالإضافة إلى المقاعد الكلاسيكية المريحة التي لا تخلو من النقوش والزخارف التي تشبه نقوش الأرابيسك التي تهتم بصناعة الخشب، أما الألوان الخاصة بغرف السفرة الكلاسيكية تتباين ما بين اللون الأسود والأبيض والبني والفضي والذهبي؛ حيث أن هذه الألوان تعد أكثر الألوان شهرة واستخدام في النمط الكلاسيكي، وسوف نتناول في هذا المقال خمسة تصميمات من أفخم التصميمات وأكثرهم أناقة الخاصة بغرف السفرة الكلاسيكية، بالإضافة إلى أننا نعرض رؤية مختلفة للديكورات ووسائل التزيين المختلفة والطرق الخاصة بترتيب ورص قطع الأثاث بطريقة صحيحة حتى يظهر التصميم بالشكل المرغوب فيه، وهنا في هذا المقال من الممكن أن تختار ما يناسبك من حيث المساحة وغيرها من الأمور.