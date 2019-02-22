5 ديكورات لغرفة الطعام بأناقة وفخامة الطابع الكلاسيكي

مما لاشك أن لديكورات غرف السفرة الكلاسيكية أو غرف تناول الطعام، التي تعد واحدة من أهم التصميمات والأماكن الموجودة في وقتنا الحالي في المنازل، نظرا لذلك الأمر يصب كثير من المصممين اهتمامهم بتلك التصميمات؛ حيث أنها أصبحت واحدة من الغرف الأساسية والرئيسية في كل المنازل العصرية وبوجه عام تتكون غرف السفرة الكلاسيكية من مائدة الطعام أو كما تسمى طاولة تناول الطعام؛ حيث أنها الجزء الرئيسي في غرف السفرة، ويصبغ النمط الكلاسيكي صبغته على هذه الطاولة في الغالب بأن تكون كبيرة الحجم والمساحة طولية الشكل، كل هذا بالإضافة إلى المقاعد الكلاسيكية المريحة التي لا تخلو من النقوش والزخارف التي تشبه نقوش الأرابيسك التي تهتم بصناعة الخشب، أما الألوان الخاصة بغرف السفرة الكلاسيكية تتباين ما بين اللون الأسود والأبيض والبني والفضي والذهبي؛ حيث أن هذه الألوان تعد أكثر الألوان شهرة واستخدام في النمط الكلاسيكي، وسوف نتناول في هذا المقال خمسة تصميمات من أفخم التصميمات وأكثرهم أناقة الخاصة بغرف السفرة الكلاسيكية، بالإضافة إلى أننا نعرض رؤية مختلفة للديكورات ووسائل التزيين المختلفة والطرق الخاصة بترتيب ورص قطع الأثاث بطريقة صحيحة حتى يظهر التصميم بالشكل المرغوب فيه، وهنا في هذا المقال من الممكن أن تختار ما يناسبك من حيث المساحة وغيرها من الأمور.
عند النظر إلى هذا التصميم، نجد كل شيء فيه من الفخامة والأناقة، في البداية أول ما يلفت انتباهنا هي الجدران التي ترجع بنا إلى زمن بعيد من القرن الماضي، ويظهر ذلك من حيث النقوش، أما قطع الأثاث فهي عبارة عن طاولة كبيرة الحجم مستطيلة الشكل، باللون الأبيض المائل إلى الكريمي، بالنقوش البارزة الرائعة، ومن حولها ثمانية مقاعد بقاعدة باللون النبيتي الفخم، بالإضافة إلى قطعة لوضع أدوات السفرة وبعض أنواع التحف أما عن الأرضية فهي فاتحة اللون لامعة مغطاة بسجادة فيها من البساطة والعراقة، الإضاءة هنا مشتركة ما بين الصناعية بوحداتها التي هي جزء من الديكور الكلاسيكي، وغرفة السفرة هنا هي جزء كبير من غرف الاستقبال.
يعم الهدوء أرجاء التصميم ككل؛ حيث يظهر ذلك من استخدام المصمم لون موحد لوحدات الاستقبال، وهذا اللون هو اللون السكري الهادئ، واستخدام الألوان الهادئة يعتبر تطبيق رائع للنمط الكلاسيكي، على الرغم من المساحة المتوسطة إلا أن التصميم متناسق، نجد طاولة مستطيلة الشكل ويحاوطها مقاعد مريحة، والإضاءة هنا صناعية سواء أكانت مدفونة وجانبية، أما المرآه والبانوه فهي ذهبية اللون حتى تضيف الطابع الكلاسيكي.
أول ما يخطف العين ويجذبها في هذا التصميم، هي وسيلة الإضاءة ذات الحجم الكبير، وهي أشبه بالعاج مما بها من تعرجات وقطع من الكريستال نؤكد بروز النمط الكلاسيكي، ويدخل اللون الذهبي ليكمل الصورة.
عند النظر إلى هذا التصميم نجد براعة المصمم في المزج ما بين النمط الكلاسيكي الأنيق والنمط الحديث المعاصر، ويظهر ذلك من خلال استخدام وسائل الإضاءة وهي النجف المتدلي ما بين الشكل الحديث والكلاسيكي الذي يتضح من خلال القطع الكريستال المتدلية، أما عن حجم الطاولة ذات حجم متوسط بشكل مستطيل محاطة بمقاعد مريحة، أما عن ملامح الديكور فهي الجدران والبانوه.
يتمتع ذلك التصميم بفخامة وأناقة الديكورات؛ حيث المرآه الذهبية التي تزين الجدران، بالإضافة إلى الأعمدة الذهبية، بالإضافة إلى وجود بعض باقات الزهور الجانبية أو على الطاولة، ولعل اللون الأسود يعد من أكثر الألوان المستخدمة في التصميم.
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