5 من أحدث واجمل تصميمات غرف الأطفال الجديدة

من المؤكد أن التصميمات الخاصة بغرف الأطفال، تعد أحد أهم وأكثر الأركان الأساسية في أي منزل يتضمن أبناء في أعمار متقاربة أو مختلفة، وتكمن أهميتها أيضا في كونها أشبه بغرف النوم الرئيسية، ولا تقل أهميتها عن أهمية غرفة المعيشة، ولعل البهجة والحيوية والنشاط هي أهم مميزات هذا التصميم، والشعور الذي نشعر به عند النظر إلى هذا التصميم عن طريق وجود الألوان والألعاب ومحتويات الغرفة ككل، لذلك لابد من الاهتمام بها بشكل أكبر وبذل الجهد حتى يخرج لنا تصميم مناسب للأطفال أو الأبناء مع الحرص على وضع لمسة أو لمحة تشبه الطفل وشخصيته، حتى لا يحدث تنافر بين شخصيته والشكل الخاص بالغرفة، وبالطبع تختلف التصميمات الخاصة بغرف الإناث عن الذكور إلى حد كبير سواء في الألوان أو في الشخصيات المفضلة، أما عن نصائح مصممي الديكور وخبراء الديكور، ضرورة الابتعاد عند طلاء غرف الأطفال عن الألوان الموجودة في بقية المنزل، فمن الأفضل استخدام الألوان الزاهية والإضاءة القوية التي تتناسب مع الجو العام للغرفة، وكذلك يتماشى مع عمر الطفل أو الفتاة على حد سواء، وسوف نتناول في هذا المقال خمسة تصميمات مميزة مختلفة من الممكن أن تناسب بعض الأذواق عند الاختيار بما في ذلك المساحة والإمكانيات المادية والجو العام للمنزل.
عند النظر إلى هذا التصميم نجده مختلف بشكل كبير عن التصميمات الأخرى لغرف الأطفال، فهو أقرب لغرف الشبابية الأولادي، فنجد منقسم إلى قسمين، القسم الأول فهو من جدران خشبية وكذلك سرير وسط التصميم والجزء الخشبي الأبيض مع وجود سبورة كنوع من أنواع الديكور، أما الجانب الآخر من الأحجار، فهو للمكتب والمكتبة، أما فيما يخص الإضاءة فهي صناعية وطبيعية وعلى الرغم من أن التصميم خاص بالأولاد الشباب، ولكن توجد لمحة من ألعاب الأطفال.
يتميز ذلك التصميم بالإشراق والحيوية والنشاط؛ حيث استخدم المصمم اللون الأبيض في مختلف أرجاء التصميم، نجد جدران وسقف وأرضيات وأثاث بالأبيض مع لمحات بسيطة من بعض الألوان سواء كان الأزرق الفاتح أو الأصفر، وهذا التصميم مصمم خصيصا للمساحات الصغيرة؛ حيث أن السرير عبارة عن أريكة مريحة سهلة الفتح، بالإضافة إلى إرفاق بها مكتبة للكتب وكذلك مكتب مناسب، أما عن الإضاءة تهمين الإضاءة الطبيعية بضوء الشمس الساطع، كل هذا يجتمع مع وسائل الإضاءة الصناعية المدفونة بالسقف.
يعتبر هذا التصميم كأنه جزء من لوحة مرسومة أو خيالية، نجد السرير معلق من السقف وعلى شكل دائري، أما عن الجدران فهو بألوان مبهجة مع تدرج درجات الألوان بحيث يناسب التصميم أكثر غرف الإناث، ولا يخلو التصميم من لمحة الديكور الرائعة التي نجدها في المكتبة التي تقابل السرير من أخشاب الفيوتك، وجزء منها مكتب ذو شكل مميز، مع أرضيات خشبية ومنطقة للألعاب، أما المطلات فهي طبيعية وقريبة من النمط الريفي.
يتجلى إبداع المصمم في هذا التصميم، فنجد السرير أشبه بالمكعب، ذات خشب ذو لون فاتح مع وجود خيمة على جانب حتى تمنحنا اللمحة المبتكرة، أما عن الألوان، يستخدم اللون الرمادي المحايد مع بعض الديكورات التي تتمثل في السجادة واللوحات الجدارية والستائر.
يهمين العنصر الخشبي على كل أرجاء التصميم؛ حيث قطع الأثاث وكذلك السقف المعلق وكذلك المكتبة والأريكة وكذلك الجدران الجانبية، بالاشتراك مع اللون الأبيض المشرق في الرمادي، أما عن الإضاءة طبيعية وساطعة مع لمحات صناعية بسيطة. وتفضلوا بقراءة المقالة التالية: 5 ديكورات مميزة لغرفة المعيشة على النمط الصناعي