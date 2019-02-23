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6 ديكورات مميزة لغرفة المعيشة على النمط الصناعي

Mai Elkholy Mai Elkholy
Контейнер в интерьере. Лофт, Artichok Design Artichok Design غرفة المعيشة
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ما هي معلوماتك عن النمط الصناعي؟ هل سبق لك وتعرضت لتصميمات على هذا النمط؟ في هذا المقال سوف نتعرف على ماهية النمط الصناعي واستخدامه كنمط ضمن الأنماط المعروفة، ومن المعروف أن هذا الطراز بدأ في خمسينات القرن الماضي، والهدف من هذا النمط هو إعادة هيكلة الأشياء التي ليس لها استخدام، وبسبب ذلك الأمر انتشر ذلك النمط سريعا، فأصبح كثير من المصممين يميلون لاستخدامه في تصميماتهم، بل أن هذا النمط وصل إلى إعجاب كثير من الناس من يعشقوا البساطة الممتزجة مع الحداثة، ولكن في بدايات استخدام ذلك النمط، كان يعتقد البعض أنه ذو طابع قاسي وبارد؛ حيث الأوربية في التصميمات التي تبعد تمام البعد عن التصميمات الشرقية التي تتمتع بالدفء، بالإضافة إلى أنه يستخدم لمسات صارخة من الألوان، ولكن هذا النمط يضاف عليه لمسة من البساطة والمعاصرة ليأتي لنا بنمط صناعي رائع، وهذا الطراز يعتمد بشكل كبير على الأشياء القديمة المعاد تدويرها وتصنيعها مرة أخرى لتأتي لنا في ثوب جديد يتمتع بالجمال والإبداع والتطوير، والاهتمام بالتفاصيل دون أن نهمل الجوانب والأشكال الوظيفية، وسوف نستعرض لكم في هذا التصميم ستة أفكار للنمط الصناعي ولكن هذه المرة، نختص فيما ذلك غرف المعيشة بما تحمله من أهمية في المنزل؛ حيث أنه المكان الذي يتجمع فيه الأسرة ككل أو الأصدقاء وكذلك تناول الأطعمة ومشاهدة التلفاز وهكذا.

1-ألوان قاسية لغرف المعيشة الصناعية

Контейнер в интерьере. Лофт, Artichok Design Artichok Design غرفة المعيشة
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

تعتبر هذه الغرفة تصميم على النمط الصناعي، ويتبين ذلك من خلال السقف باللون الرمادي المحايد، مع جدران بنفس اللون، ولكن الخامة الأقرب إلى الأسمنت، أما عن عنصر الخشب فنجده في كل من الأرضيات وبعض جوانب الجدران مما يتهيأ، ويتماشى ذلك مع قطع الأثاث وهي أريكة باللون الرمادي مع بعض الوسائد الملونة، أما عن السجادة فهي بألوان قاسية، كل هذا يجتمع مع أنواع الإضاءة الصناعية بكافة أشكالها سواء متدلية أو جانبية، وتلعب المساحة دور كبير في ذلك التصميم.

2-المزج ما بين العصرية والصناعية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من الممكن أن نلاحظ وجود النمط الصناعي مع العصري من خلال قطع الأثاث المودرن او العصرية ولكن نجدها أيضا قريبة بشكل كبير من الأشياء المعاد تدويرها أو تصنيعها لكي تظهر بشكل جديد تناسب، ولعل ألوان الجدران تعبر عن هذا النمط إلى حد كبير، فالمزج ما بين الجدار الحجري مع الأرضيات الخشبية، وكذلك الإضاءة الصناعية مع الطبيعية مجموعة مختلفة ومجمعة مع بعضها البعض لتخرج لنا بهذا التصميم.

3-لون صارخ للنمط الصناعي

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver غرفة المعيشة
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

هذا التصميم يعتبر مجمع لعدد كبير من الأشياء، ومنها أرضيات خشبية لامعة مع جدار باللون الأحمر المطفي وجانب آخر باللون النبيتي أما الجدار الرابع باللون الأبيض المشرق، وتقل هنا قطع الأثاث المستخدمة؛ حيث أنهم عبارة عن أريكة باللون الرمادي المحايد مع مقعدين مريحين باللون الأسود من خامة الجلد، ويتمتع ذلك التصميم بالبساطة.

4-تصميم أنيق على النمط الصناعي

遊憩, 詩賦室內設計 詩賦室內設計 غرفة المعيشة
詩賦室內設計

詩賦室內設計
詩賦室內設計
詩賦室內設計

يتميز هذا التصميم بشكل كبير بميله إلى الأناقة والفخامة والعصرية والتنسيق، على الرغم أن هذه السمات بعيدة إلى حد كبير عن خصائص النمط الصناعي، نجد أرضيات خشبية بمساحة كبيرة مع قلة قطع الأثاث بجدار حجري وإضاءة مميزة.

5-ديكور مميز لغرفة المعيشة

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة المعيشة
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

يتمتع ذلك التصميم بعلو فكرة الديكورات؛ حيث نجد الجدران مليئة ببعض اللوحات الجدارية المتناسبة بشكل كبير مع التصميم، ويعتبر غرفة المعيشة جزء من تصميم متكامل لوحدة تناول الطعام مع المطبخ، ولا يخلو التصميم من البساطة واللمحة النباتية عن طريق وجود الأشجار والمزهريات الرائعة.

6-المزج ما بين النمط الصناعي واللون الزاهي

Loft do Músico, Andressa Cobucci Estúdio Andressa Cobucci Estúdio غرفة المعيشة خشب Yellow
Andressa Cobucci Estúdio

Andressa Cobucci Estúdio
Andressa Cobucci Estúdio
Andressa Cobucci Estúdio

أكثر ما يميز ذلك التصميم الخلط ما بين اللون الأصفر الزاهي والملامح الصناعية، أرضيات خشبية، وجدار حجري واشتراك ما بين غرفة المعيشة و المطبخ، أما عن الإضاءة فهي طبيعية مع الصناعية.

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