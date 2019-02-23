6 ديكورات مميزة لغرفة المعيشة على النمط الصناعي

ما هي معلوماتك عن النمط الصناعي؟ هل سبق لك وتعرضت لتصميمات على هذا النمط؟ في هذا المقال سوف نتعرف على ماهية النمط الصناعي واستخدامه كنمط ضمن الأنماط المعروفة، ومن المعروف أن هذا الطراز بدأ في خمسينات القرن الماضي، والهدف من هذا النمط هو إعادة هيكلة الأشياء التي ليس لها استخدام، وبسبب ذلك الأمر انتشر ذلك النمط سريعا، فأصبح كثير من المصممين يميلون لاستخدامه في تصميماتهم، بل أن هذا النمط وصل إلى إعجاب كثير من الناس من يعشقوا البساطة الممتزجة مع الحداثة، ولكن في بدايات استخدام ذلك النمط، كان يعتقد البعض أنه ذو طابع قاسي وبارد؛ حيث الأوربية في التصميمات التي تبعد تمام البعد عن التصميمات الشرقية التي تتمتع بالدفء، بالإضافة إلى أنه يستخدم لمسات صارخة من الألوان، ولكن هذا النمط يضاف عليه لمسة من البساطة والمعاصرة ليأتي لنا بنمط صناعي رائع، وهذا الطراز يعتمد بشكل كبير على الأشياء القديمة المعاد تدويرها وتصنيعها مرة أخرى لتأتي لنا في ثوب جديد يتمتع بالجمال والإبداع والتطوير، والاهتمام بالتفاصيل دون أن نهمل الجوانب والأشكال الوظيفية، وسوف نستعرض لكم في هذا التصميم ستة أفكار للنمط الصناعي ولكن هذه المرة، نختص فيما ذلك غرف المعيشة بما تحمله من أهمية في المنزل؛ حيث أنه المكان الذي يتجمع فيه الأسرة ككل أو الأصدقاء وكذلك تناول الأطعمة ومشاهدة التلفاز وهكذا.