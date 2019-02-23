6 ديكورات مميزة لغرفة المعيشة على النمط الصناعي

ما هي معلوماتك عن النمط الصناعي؟ هل سبق لك وتعرضت لتصميمات على هذا النمط؟ في هذا المقال سوف نتعرف على ماهية النمط الصناعي واستخدامه كنمط ضمن الأنماط المعروفة، ومن المعروف أن هذا الطراز بدأ في خمسينات القرن الماضي، والهدف من هذا النمط هو إعادة هيكلة الأشياء التي ليس لها استخدام، وبسبب ذلك الأمر انتشر ذلك النمط سريعا، فأصبح كثير من المصممين يميلون لاستخدامه في تصميماتهم، بل أن هذا النمط وصل إلى إعجاب كثير من الناس من يعشقوا البساطة الممتزجة مع الحداثة، ولكن في بدايات استخدام ذلك النمط، كان يعتقد البعض أنه ذو طابع قاسي وبارد؛ حيث الأوربية في التصميمات التي تبعد تمام البعد عن التصميمات الشرقية التي تتمتع بالدفء، بالإضافة إلى أنه يستخدم لمسات صارخة من الألوان، ولكن هذا النمط يضاف عليه لمسة من البساطة والمعاصرة ليأتي لنا بنمط صناعي رائع، وهذا الطراز يعتمد بشكل كبير على الأشياء القديمة المعاد تدويرها وتصنيعها مرة أخرى لتأتي لنا في ثوب جديد يتمتع بالجمال والإبداع والتطوير، والاهتمام بالتفاصيل دون أن نهمل الجوانب والأشكال الوظيفية، وسوف نستعرض لكم في هذا التصميم ستة أفكار للنمط الصناعي ولكن هذه المرة، نختص فيما ذلك غرف المعيشة بما تحمله من أهمية في المنزل؛ حيث أنه المكان الذي يتجمع فيه الأسرة ككل أو الأصدقاء وكذلك تناول الأطعمة ومشاهدة التلفاز وهكذا.
تعتبر هذه الغرفة تصميم على النمط الصناعي، ويتبين ذلك من خلال السقف باللون الرمادي المحايد، مع جدران بنفس اللون، ولكن الخامة الأقرب إلى الأسمنت، أما عن عنصر الخشب فنجده في كل من الأرضيات وبعض جوانب الجدران مما يتهيأ، ويتماشى ذلك مع قطع الأثاث وهي أريكة باللون الرمادي مع بعض الوسائد الملونة، أما عن السجادة فهي بألوان قاسية، كل هذا يجتمع مع أنواع الإضاءة الصناعية بكافة أشكالها سواء متدلية أو جانبية، وتلعب المساحة دور كبير في ذلك التصميم.
من الممكن أن نلاحظ وجود النمط الصناعي مع العصري من خلال قطع الأثاث المودرن او العصرية ولكن نجدها أيضا قريبة بشكل كبير من الأشياء المعاد تدويرها أو تصنيعها لكي تظهر بشكل جديد تناسب، ولعل ألوان الجدران تعبر عن هذا النمط إلى حد كبير، فالمزج ما بين الجدار الحجري مع الأرضيات الخشبية، وكذلك الإضاءة الصناعية مع الطبيعية مجموعة مختلفة ومجمعة مع بعضها البعض لتخرج لنا بهذا التصميم.
هذا التصميم يعتبر مجمع لعدد كبير من الأشياء، ومنها أرضيات خشبية لامعة مع جدار باللون الأحمر المطفي وجانب آخر باللون النبيتي أما الجدار الرابع باللون الأبيض المشرق، وتقل هنا قطع الأثاث المستخدمة؛ حيث أنهم عبارة عن أريكة باللون الرمادي المحايد مع مقعدين مريحين باللون الأسود من خامة الجلد، ويتمتع ذلك التصميم بالبساطة.
يتميز هذا التصميم بشكل كبير بميله إلى الأناقة والفخامة والعصرية والتنسيق، على الرغم أن هذه السمات بعيدة إلى حد كبير عن خصائص النمط الصناعي، نجد أرضيات خشبية بمساحة كبيرة مع قلة قطع الأثاث بجدار حجري وإضاءة مميزة.
يتمتع ذلك التصميم بعلو فكرة الديكورات؛ حيث نجد الجدران مليئة ببعض اللوحات الجدارية المتناسبة بشكل كبير مع التصميم، ويعتبر غرفة المعيشة جزء من تصميم متكامل لوحدة تناول الطعام مع المطبخ، ولا يخلو التصميم من البساطة واللمحة النباتية عن طريق وجود الأشجار والمزهريات الرائعة.
أكثر ما يميز ذلك التصميم الخلط ما بين اللون الأصفر الزاهي والملامح الصناعية، أرضيات خشبية، وجدار حجري واشتراك ما بين غرفة المعيشة و المطبخ، أما عن الإضاءة فهي طبيعية مع الصناعية.
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