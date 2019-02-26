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5 أفكار ملهمة لتصميم غرف النوم على نمط البحر المتوسط

Mai Elkholy Mai Elkholy
Apto Praia Brava, Flavia Guglielmi Arquitetura Flavia Guglielmi Arquitetura غرفة نوم
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من المؤكد أنه في وقتنا الحديث وطبقا لوسائل التكنولوجية المتعددة، أصبح النمط الحديث أو كما يسمى المودرن أو المعاصر، يعد من أكثر الأنماط استخداما مع اختلاف التصميمات، سواء أكانت لغرف نوم أو لباقي غرف المنزل، ومن الأمور الطبيعية والمؤكدة أيضا أن غرفة النوم، واحدة من أهم التصميمات في المنازل أيا كانت مساحتها؛ حيث أنها المكان الذي يلقي الفرد بنفسه فيها بعد يوم شاق من العمل سواء في المنزل أو خارجه مع الأصدقاء، يبعد عن زحمة ومشاغل الحياة والمتاعب اليومية، ليأخذ قسط من الراحة وسط جو من الألفة والراحة، حتى يستطيع مواجهة نفس العالم صباح اليوم التالي بحيوية ونشاط، وسوف نتعرض في هذا المقال لخمسة تصميمات مدهشة لغرف النوم العصرية برؤية مختلفة تجعلك تحاول الاختيار فيما بينهم كي تنشأ غرفة نومك الجديدة، أو تعيد تجديد غرفة نومك الفعلية، ولعل لمحات ولمسات التصميمات التالية مختلفة إلى حد كبير عن التصميمات التقليدية لغرف النوم؛ حيث أنه في المعتاد غرف النوم تكون بأثاث متشابه ومتقارب مع بعضه البعض، أما في الوقت الحال يختلف الأمر، ليس من الضروري وجود ذلك التشابه، ولكن توجد بين قطع الأثاث جانب كبير من التناغم، أما عن استخدامات الإضاءة فتكثر استخدام الإضاءة المخفية، مع الإكثار من استخدامات الألوان، كما أنه من الممكن وضع السرير وسط الغرفة أمر طبيعي، وهنا في هذه التصميمات يعتني المصمم بشكل كبير بكل من المفروشات والستائر مع تجنب الفوضى ويجمع بين التصنيفات التالية سمة واحدة مشتركة هي استخدام اللون الأزرق بتصنيفاته.

1-مطلات رائعة وتصميم مميز

Apto Praia Brava, Flavia Guglielmi Arquitetura Flavia Guglielmi Arquitetura غرفة نوم
Flavia Guglielmi Arquitetura

Flavia Guglielmi Arquitetura
Flavia Guglielmi Arquitetura
Flavia Guglielmi Arquitetura

عند النظر إلى ذلك التصميم تشعر وكأنك وسط تصميم أشبه باللوحة الطبيعية للبحر؛ حيث المزيج الرائع ما بين لون فرش السرير وكذلك لون المطلات البحرية الرائعة، مع مزج مميز للون الأبيض العامل المشترك لتلك التصميمات مع لمحات بسيطة للون الرمادي والكحلي، أما عن الديكورات فهي بسيطة ولكن معبرة ومميزة، والإضاءة هنا طبيعية بشكل كبير مع بعض وحدات الصناعية وهي الأباجورات على جانبي السرير.

2-البساطة سر الإبداع

Casa di Marco, Nocera Kathia rendering progettazione e design Nocera Kathia rendering progettazione e design غرفة نوم
Nocera Kathia rendering progettazione e design

Nocera Kathia rendering progettazione e design
Nocera Kathia rendering progettazione e design
Nocera Kathia rendering progettazione e design

على الرغم من بساطة التصميم، إلا أنه يميل إلى الجانب الإبداعي، فنجد الأرضيات الخشبية باللون الرمادي الذي يتناسب بشكل كبير مع لون بعض قطع الأثاث وكذلك المفروشات، أما المساحة فهي مناسبة للهدف الخاص بها، أما عن اللون الأزرق فهو موظف بشكل سليم سواء بالنسبة للجدران أو السرير، أما عن الإضاءة فهي طبيعية مع لمسات عصرية.

3-أناقة وتنسيق لتصميم عصري

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة نوم
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

أول ما يلفت نظرك في هذا التصميم هي براعة المصمم في تنسيق الألوان والشكل الخاص بالتصميم، فنجد تداخل الألوان في الأرضيات، ما بين البيج والبني وكذلك البترولي المتوافق بشكل كبير مع الجدار الخلفي للسرير، أما عن الديكور مستوحى من الطبيعية؛ حيث استخدم اللمحة النباتية الطبيعية مع نوعي الإضاءة الطبيعية والصناعية.

4-تصميم هادئ وفاتح لغرفة العصرية

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

يعتبر الهدوء واحد من أهم السمات التي تميز أي تصميم وخاصة التصميم الذي يخص بغرفة النوم؛ حيث أن الهدف الرئيسي منها هي الاسترخاء، أما عن الألوان يستخدم المصمم لون رئيسي وهو الدرجة الفاتحة من اللون الجنزاري مع مطلات طبيعية.

5-هيمنة اللون المحايد

Spaces, Levels Studio Levels Studio غرفة نوم
Levels Studio

Spaces

Levels Studio
Levels Studio
Levels Studio

من الواضح على هذا التصميم سيطرة اللون المحايد وهو أحد درجات اللون الرمادي، ويظهر ذلك في كل من الجدران والمفروشات، أما اللون الأبيض فلا غنى عنه في أية من التصميمات فنجده في بعض قطع الأثاث، مع أرضيات خشبية، كل هذا يجتمع مع ديكورات عصرية وإضاءة طبيعية. وتفضلوا بقراءة المقالة التالية: 5 افكار مفيدة للمطبخ الصغير

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5 أفكار ملهمة لتصميم غرف النوم على نمط البحر المتوسط

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