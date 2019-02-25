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5 افكار مفيدة للمطبخ الصغير

Mai Elkholy Mai Elkholy
COZINHA , CASA DUE ARQUITETURA CASA DUE ARQUITETURA مطابخ صغيرة
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مما لا شك فيه أن التصميم الخاص بالمطبخ واحدا من أهم التصميمات في المنزل، بل ويمكن كونه باعتباره التصميم الأهم، خاصة بالنسبة للسيدات على وجه الخصوص؛ حيث أنها تعتبره بمثابة المملكة التي تمتلك بداخلها كل شيء، فهي تقضي به معظم فترات يومها ما بين طهي الأطعمة أو استخدام أحد الأجهزة أو جلي الأواني والأطباق، ولذلك تهتم به وبكل تفاصيله بشكل أدق وأقوى من بقية التصميمات الأخرى، ولكن في بعض الأحيان يصبح الأمر صعب إذا تعلق ذلك بمسألة المساحة، عندما تكون المساحة صغيرة، من الممكن أن يشعر البعض بكونها عائق أما تنفيذ أحلامهم في التصميم، ولكن في المقال التالي سوف نكون بالنسبة لك اليد المساعدة في تحقيق ما تتمناه من التصميم مع المساحة الصغيرة، وذلك يحدث عندما يتقن المصمم الاستخدام الأمثل لأقل مساحة، كما أنه ينصح بتقليل عدد الأجهزة داخل التصميم حتى نخرج بتصميم مناسب للمساحة، وسوف نتناول خمسة تصميمات مميزة للمطابخ ذات المساحة الصغيرة حتى تستطيع الاختيار فيما بينها الأنسب لك ولإمكانياتك المادية وكذلك التخيلات التي تملكها حول التصميم المختار بألوان وإضاءة مميزة.

1-المزج ما بين الألوان الداكنة والفاتحة

COZINHA , CASA DUE ARQUITETURA CASA DUE ARQUITETURA مطابخ صغيرة
CASA DUE ARQUITETURA

CASA DUE ARQUITETURA
CASA DUE ARQUITETURA
CASA DUE ARQUITETURA

على الرغم من صغر المساحة الخاصة بالتصميم، إلا أن المصمم هنا برع في خروج التصميم بالشكل الأمثل؛ حيث نجد اللون الأسود الداكن يهيمن على التصميم مع اللون الأبيض المشرق، أما عن الأجهزة فنجد أهمها وهو البوتاجاز، أما عن المطلات فهي طبيعية وخضراء ومتوافقة مع اللمحة النباتية في الداخل مما يخرج التصميم بشكل مختلف مع أرضيات رمادية وإضاءة طبيعية ساطعة وصناعية قليلة.

2-مطبخ عصري بطابع عملي

COZINHA , CASA DUE ARQUITETURA CASA DUE ARQUITETURA مطابخ صغيرة
CASA DUE ARQUITETURA

CASA DUE ARQUITETURA
CASA DUE ARQUITETURA
CASA DUE ARQUITETURA

يسيطر في هذا التصميم الخاص بالمطبخ الطابع العملي؛ حيث يجمع التصميم ما بين المطبخ وكذلك وحدة لتناول الطعام، ولعل الطابع المشرق واحدة من أكثر الأمور الواضحة بشكل كبير في التصميم؛ حيث سيطرة اللون الأبيض ما بين الأرضيات ووحدات المطبخ، والجدران، ولا يخلو التصميم من إدخال كل من اللونين الكحلي لكونه سطح الطاولة مع مقاعد مريحة باللون الأسود، أما عن الملمح الطبيعي فهو موجود بشكل واضح، والإضاءة هنا طبيعية في المقام الأول مع بعض لمحات من الصناعية.

3-تصميم غير تقليدي لمطبخ عصري

quincho -nardo- , olot design olot design مطابخ صغيرة
olot design

olot design
olot design
olot design

يتمتع ذلك التصميم بكونه بعيد تمام البعد عن التقليدية؛ حيث نجد جزيرة باللون الأبيض تتوسط التصميم والهدف من تواجدها هي الجلوس وتناول بعض الأطعمة، ونستكمل تلك الجزيرة بوجود أربع مقاعد خشبية مرتفعة، أما الوحدات ما بين الخشبية واللون الأبيض ويدخل الأسود إلى التصميم، أما عن الإضاءة فهي صناعية مشتركة مع الطبيعية، والنوافذ هنا لها طابع خاص، والأرضيات هنا فاتحة لتخدم التصميم.

4-تصميم صغير ومناسب

Home Staging integral y Fotografía en apartamento vacacional, Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía مطابخ صغيرة
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

يتناسب هذا التصميم مع كثير من أشكال التصميمات الموجودة للمنازل، فنجد اللون الأبيض مع اللمحة الخشبية؛ حيث أن الوحدات هنا عبارة عن قسم سفلي من الخشب والقسم العلوي باللون الأبيض، أما عن الأجهزة فهي موجودة بالشكل المناسب، أما عن الرخام فهو موظف بشكل مناسب كأسطح لامعة وأنيقة، ولا يخلو ذلك التصميم، أما عن اللمحة النباتية فهي متواجدة، أما عن الإضاءة فتشع الطبيعية مع لمحة من الصناعية.

5-مجموعة من الألوان المحايدة

Кухня для молодой пары, modEN modEN مطابخ صغيرة
modEN

modEN
modEN
modEN

هناك مجموعة من الألوان المحايدة تسيطر على التصميم، فنجد اللون الرمادي كخلفية متوسطة لوحدات المطبخ بيضاء اللون، ولكن لا نغفل اللمسات ذات اللون الأسود مع اللون البيج، وعلى الرغم من صغر مساحة التصميم إلا أنه يوفي بالغرض والهدف، ويمنح مساحة للسيدة في التجول في التصميم دون الشعور بمعاناة.

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