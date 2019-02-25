5 افكار مفيدة للمطبخ الصغير

مما لا شك فيه أن التصميم الخاص بالمطبخ واحدا من أهم التصميمات في المنزل، بل ويمكن كونه باعتباره التصميم الأهم، خاصة بالنسبة للسيدات على وجه الخصوص؛ حيث أنها تعتبره بمثابة المملكة التي تمتلك بداخلها كل شيء، فهي تقضي به معظم فترات يومها ما بين طهي الأطعمة أو استخدام أحد الأجهزة أو جلي الأواني والأطباق، ولذلك تهتم به وبكل تفاصيله بشكل أدق وأقوى من بقية التصميمات الأخرى، ولكن في بعض الأحيان يصبح الأمر صعب إذا تعلق ذلك بمسألة المساحة، عندما تكون المساحة صغيرة، من الممكن أن يشعر البعض بكونها عائق أما تنفيذ أحلامهم في التصميم، ولكن في المقال التالي سوف نكون بالنسبة لك اليد المساعدة في تحقيق ما تتمناه من التصميم مع المساحة الصغيرة، وذلك يحدث عندما يتقن المصمم الاستخدام الأمثل لأقل مساحة، كما أنه ينصح بتقليل عدد الأجهزة داخل التصميم حتى نخرج بتصميم مناسب للمساحة، وسوف نتناول خمسة تصميمات مميزة للمطابخ ذات المساحة الصغيرة حتى تستطيع الاختيار فيما بينها الأنسب لك ولإمكانياتك المادية وكذلك التخيلات التي تملكها حول التصميم المختار بألوان وإضاءة مميزة.