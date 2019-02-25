5 افكار مفيدة للمطبخ الصغير

مما لا شك فيه أن التصميم الخاص بالمطبخ واحدا من أهم التصميمات في المنزل، بل ويمكن كونه باعتباره التصميم الأهم، خاصة بالنسبة للسيدات على وجه الخصوص؛ حيث أنها تعتبره بمثابة المملكة التي تمتلك بداخلها كل شيء، فهي تقضي به معظم فترات يومها ما بين طهي الأطعمة أو استخدام أحد الأجهزة أو جلي الأواني والأطباق، ولذلك تهتم به وبكل تفاصيله بشكل أدق وأقوى من بقية التصميمات الأخرى، ولكن في بعض الأحيان يصبح الأمر صعب إذا تعلق ذلك بمسألة المساحة، عندما تكون المساحة صغيرة، من الممكن أن يشعر البعض بكونها عائق أما تنفيذ أحلامهم في التصميم، ولكن في المقال التالي سوف نكون بالنسبة لك اليد المساعدة في تحقيق ما تتمناه من التصميم مع المساحة الصغيرة، وذلك يحدث عندما يتقن المصمم الاستخدام الأمثل لأقل مساحة، كما أنه ينصح بتقليل عدد الأجهزة داخل التصميم حتى نخرج بتصميم مناسب للمساحة، وسوف نتناول خمسة تصميمات مميزة للمطابخ ذات المساحة الصغيرة حتى تستطيع الاختيار فيما بينها الأنسب لك ولإمكانياتك المادية وكذلك التخيلات التي تملكها حول التصميم المختار بألوان وإضاءة مميزة.
على الرغم من صغر المساحة الخاصة بالتصميم، إلا أن المصمم هنا برع في خروج التصميم بالشكل الأمثل؛ حيث نجد اللون الأسود الداكن يهيمن على التصميم مع اللون الأبيض المشرق، أما عن الأجهزة فنجد أهمها وهو البوتاجاز، أما عن المطلات فهي طبيعية وخضراء ومتوافقة مع اللمحة النباتية في الداخل مما يخرج التصميم بشكل مختلف مع أرضيات رمادية وإضاءة طبيعية ساطعة وصناعية قليلة.
يسيطر في هذا التصميم الخاص بالمطبخ الطابع العملي؛ حيث يجمع التصميم ما بين المطبخ وكذلك وحدة لتناول الطعام، ولعل الطابع المشرق واحدة من أكثر الأمور الواضحة بشكل كبير في التصميم؛ حيث سيطرة اللون الأبيض ما بين الأرضيات ووحدات المطبخ، والجدران، ولا يخلو التصميم من إدخال كل من اللونين الكحلي لكونه سطح الطاولة مع مقاعد مريحة باللون الأسود، أما عن الملمح الطبيعي فهو موجود بشكل واضح، والإضاءة هنا طبيعية في المقام الأول مع بعض لمحات من الصناعية.
يتمتع ذلك التصميم بكونه بعيد تمام البعد عن التقليدية؛ حيث نجد جزيرة باللون الأبيض تتوسط التصميم والهدف من تواجدها هي الجلوس وتناول بعض الأطعمة، ونستكمل تلك الجزيرة بوجود أربع مقاعد خشبية مرتفعة، أما الوحدات ما بين الخشبية واللون الأبيض ويدخل الأسود إلى التصميم، أما عن الإضاءة فهي صناعية مشتركة مع الطبيعية، والنوافذ هنا لها طابع خاص، والأرضيات هنا فاتحة لتخدم التصميم.
يتناسب هذا التصميم مع كثير من أشكال التصميمات الموجودة للمنازل، فنجد اللون الأبيض مع اللمحة الخشبية؛ حيث أن الوحدات هنا عبارة عن قسم سفلي من الخشب والقسم العلوي باللون الأبيض، أما عن الأجهزة فهي موجودة بالشكل المناسب، أما عن الرخام فهو موظف بشكل مناسب كأسطح لامعة وأنيقة، ولا يخلو ذلك التصميم، أما عن اللمحة النباتية فهي متواجدة، أما عن الإضاءة فتشع الطبيعية مع لمحة من الصناعية.
هناك مجموعة من الألوان المحايدة تسيطر على التصميم، فنجد اللون الرمادي كخلفية متوسطة لوحدات المطبخ بيضاء اللون، ولكن لا نغفل اللمسات ذات اللون الأسود مع اللون البيج، وعلى الرغم من صغر مساحة التصميم إلا أنه يوفي بالغرض والهدف، ويمنح مساحة للسيدة في التجول في التصميم دون الشعور بمعاناة.
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