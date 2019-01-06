أعمال فنية من الرخام في التصميمات الداخلية والخارجية

الرخام.. مادة تحمل من القيمة الكلاسيكية ما يُضفي الكثير من الفخامة والرقي، وبالتأكيد لا يمكن التنازل عنه اليوم لامتيازاتها مع سحرها، فلا يزال الرخام بطل الرواية في التصميم الداخلي، ويتم توظيفه في حلول متعددة لـالأرضيات والجدران والملحقات التي يمكن الاستفادة من جمالها في تصميمها.
هذا المقال نقدمه خصيصًا لعشاق الرخام الذين يقدرون قيمته الجمالية الساحرة، حيث نستعرض معكم بعض النماذج الملهمة من الأعمال الفنية التي تم توظيف الرخام في تصميمها للحصول على الأناقة والسحر والوظيفية معًا، بدءًا من المغاسل في الحمامات والمناضد التي تحملها، ومرورًا بالقطع الفنية التي تزين الحدائق والباحات الخلفية، وحتى تفاصيل المطبخ الفريدة!
نبدأ من هذه المغسلة بتصميمها ومنحنياتها التي تعكس دقة وبراعة متناهية في تشكيل الرخام، حيث يبدو الحوض وكأنه مكون من جزئين مع درج تسير عليه المياه وصولًا إلى الصرف. حواف الحوض مصقولة باحترافية، وتجزيعات الرخام الخفيفة تجعله يُضفي لمسة فنية فاخرة على تصميم الحمام، بينما تأتي اللمسات المعدنية في الصنبور والمنضدة التي تحمله، لتبرز سحر هذا الرخام في التكيف مع المواد الأخرى لتقديم مزيج رائع لا يقاوم.
المزيج الرائع من الأثاث في هذا الحمام يأتي بطولة مغسلة على شكل قذيفة معدنية، وجدار من الطوب يُعطي تأثير ملحوظ، مع الحوض المصنوع من الرخام، يمنحنا في النهاية إطلالة أنيقة في مجملها مع تأثير لون واضح ومتنوع. مع تقريب الزاوية، سنرى مرآة فولاذية تتبع نفس اتجاه الحوض، في حين أن الجانبين لهما دلالة لونية مكثفة وجديدة تذكر بالسياق البحري.
لا يوجد شيء أفضل لتزيين مطبخ صغير ومنحه إطلالة مميزة على الطراز الريفي، من تركيبة المواد الفائزة التي تجمع بين الحجر والخشب، فهما مكونان أساسيان مع نهج تقليدي قوي يستدعي على الفور ذكرى المطابخ الدافئة في الماضي، خاصة عند مزجهما مع أرضية من بلاطات القرميد الكلاسيكية، وعوارض السقف الخشبية القديمة. الستائر أيضًا تُضفي لمسة ملحوظة على المزيج الريفي التقليدي في هذا المطبخ مما يبرز قوة وأناقة الرخام في النهاية.
هنا على سبيل المثال، تزين الجزء العلوي من الكونترتوب مع مغسلة حوض مدمجة في هيكل واحد مع سطح العمل، وتتميز بواجهة مستديرة ومزينة بأذنين من القمح المنحوت. يُضفي هذا الحوض ميزة مثيرة للاهتمام فمن الأعلى تم دمجه أيضا بالحافة الخارجية المرتفعة التي تم الحصول عليها من المعالجة الخاصة للبلاطة، مع زيادة السماكة.
لا يبدو أن الأسلوب التقليدي الأنيق يتخلى عن ترتيب أنماط الأثاث الأكثر تقديرًا، مما يضمن للغرف جرعة من الدفء والشخصية بفضل امتيازاته. من بين هذه اللمسات، هناك فقط مادة طبيعية مثل الرخام، غالباً ما تكون مطعمة ومزينة بلمسة إضافية. كما نرى هنا في هذا المطبخ الذي يستخدمه بطريقة مثالية، حيث تم توظيف الرخام في سطح العمل مع حافة الحوض الذي يندمج مع في هيكل واحد كقطعة فنية فريدة وجذابة.
الديكور المستخدم في الحوض مستوحى من أفق البلد الذي يقع فيه المنزل. على وجه الخصوص ، فإن الحوض هو نتيجة لصنعة تبادلية للتكيف في جميع النواحي إلى الزاوية التي تؤويها. حقيقة المثير للاهتمام هو مزيج مع بلاط الجدران الحرس البداية، الذي يستأنف الفروق الدقيقة والديناميكية الرخام.
حتى السطح الخارجي يمكن تعزيزه بالرخام ، يفسر على أنه جلد لعناصر تصميم مميزة. لذلك نرى مجموعة مختارة من نوافير الزينة في الحجر والرخام ، من الأكثر كلاسيكية وأضخم إلى أحدثها ، التي أنشأتها الشركة كمشاريع تسليم مفتاح حقيقية ، وبالتالي تشمل أي مصابيح ومحركات.
نبدأ من نافورة حديقة تعامل بالتفصيل مع نهج الحرفية. تبرز تطعيمات الإغاثة من الأمام مثل الزخارف الباروكية مع تأثير بصري قوي ولكن دون خيانة طبيعية للنافورة. في المركز هو شلال الماء الذي يتدفق إلى البركة في الصورة وشبه المصدر الطبيعي.
دعنا الآن ننتقل إلى نافورة ذات طابع أكثر حداثة ، مع حوض حجري أزرق اللون مصمم ليصبح قيمة خارجية مضافة إلى منتجع فاخر. لا شك أن إضاءة المسبح هي نقطة قوية للهيكل ، لذا فهي ذات مشاهد سينمائية مثالية ومثالية لسياق راقٍ مثل هذا ، يجمع بين الحداثة والكلاسيكية.لمزيد من الافكار والنصائح التصميمية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، أفكار لتصاميم جدران عصرية في منزلك