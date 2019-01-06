أعمال فنية من الرخام في التصميمات الداخلية والخارجية

الرخام.. مادة تحمل من القيمة الكلاسيكية ما يُضفي الكثير من الفخامة والرقي، وبالتأكيد لا يمكن التنازل عنه اليوم لامتيازاتها مع سحرها، فلا يزال الرخام بطل الرواية في التصميم الداخلي، ويتم توظيفه في حلول متعددة لـالأرضيات والجدران والملحقات التي يمكن الاستفادة من جمالها في تصميمها.

هذا المقال نقدمه خصيصًا لعشاق الرخام الذين يقدرون قيمته الجمالية الساحرة، حيث نستعرض معكم بعض النماذج الملهمة من الأعمال الفنية التي تم توظيف الرخام في تصميمها للحصول على الأناقة والسحر والوظيفية معًا، بدءًا من المغاسل في الحمامات والمناضد التي تحملها، ومرورًا بالقطع الفنية التي تزين الحدائق والباحات الخلفية، وحتى تفاصيل المطبخ الفريدة!