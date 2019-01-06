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أعمال فنية من الرخام في التصميمات الداخلية والخارجية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Washbasin in marble Cappuccino, mod. Nautilus, CusenzaMarmi CusenzaMarmi حمام رخام Beige
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الرخام.. مادة تحمل من القيمة الكلاسيكية ما يُضفي الكثير من الفخامة والرقي، وبالتأكيد لا يمكن التنازل عنه اليوم لامتيازاتها مع سحرها، فلا يزال الرخام بطل الرواية في التصميم الداخلي، ويتم توظيفه في حلول متعددة لـالأرضيات والجدران والملحقات التي يمكن الاستفادة من جمالها في تصميمها.

هذا المقال نقدمه خصيصًا لعشاق الرخام الذين يقدرون قيمته الجمالية الساحرة، حيث نستعرض معكم بعض النماذج الملهمة من الأعمال الفنية التي تم توظيف الرخام في تصميمها للحصول على الأناقة والسحر والوظيفية معًا، بدءًا من المغاسل في الحمامات والمناضد التي تحملها، ومرورًا بالقطع الفنية التي تزين الحدائق والباحات الخلفية، وحتى تفاصيل المطبخ الفريدة!

1. مغسلة رخامية بمنحنيات دقيقة

Vessel bathroom sink in marble cappuccino CusenzaMarmi حمام رخام Beige
CusenzaMarmi

Vessel bathroom sink in marble cappuccino

CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
CusenzaMarmi

نبدأ من هذه المغسلة بتصميمها ومنحنياتها التي تعكس دقة وبراعة متناهية في تشكيل الرخام، حيث يبدو الحوض وكأنه مكون من جزئين مع درج تسير عليه المياه وصولًا إلى الصرف. حواف الحوض مصقولة باحترافية، وتجزيعات الرخام الخفيفة تجعله يُضفي لمسة فنية فاخرة على تصميم الحمام، بينما تأتي اللمسات المعدنية في الصنبور والمنضدة التي تحمله، لتبرز سحر هذا الرخام في التكيف مع المواد الأخرى لتقديم مزيج رائع لا يقاوم.



مزيج الأثاث المعدني وجدار الطوب مع المغسلة الرخامية

Washbasin in marble Cappuccino, mod. Nautilus CusenzaMarmi حمام رخام Beige
CusenzaMarmi

Washbasin in marble Cappuccino, mod. Nautilus

CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
CusenzaMarmi

المزيج الرائع من الأثاث في هذا الحمام يأتي بطولة مغسلة على شكل قذيفة معدنية، وجدار من الطوب يُعطي تأثير ملحوظ، مع الحوض المصنوع من الرخام، يمنحنا في النهاية إطلالة أنيقة في مجملها مع تأثير لون واضح ومتنوع. مع تقريب الزاوية، سنرى مرآة فولاذية تتبع نفس اتجاه الحوض، في حين أن الجانبين لهما دلالة لونية مكثفة وجديدة تذكر بالسياق البحري.

2. مطبخ ريفي مع سطح ومغسلة من الرخام

Cucina con lavello e piani in pietra beige, CusenzaMarmi CusenzaMarmi مطبخ حجر Beige
CusenzaMarmi

CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
CusenzaMarmi

لا يوجد شيء أفضل لتزيين مطبخ صغير ومنحه إطلالة مميزة على الطراز الريفي، من تركيبة المواد الفائزة التي تجمع بين الحجر والخشب، فهما مكونان أساسيان مع نهج تقليدي قوي يستدعي على الفور ذكرى المطابخ الدافئة في الماضي، خاصة عند مزجهما مع أرضية من بلاطات القرميد الكلاسيكية، وعوارض السقف الخشبية القديمة. الستائر أيضًا تُضفي لمسة ملحوظة على المزيج الريفي التقليدي في هذا المطبخ مما يبرز قوة وأناقة الرخام في النهاية.


مغسلة رخامية مصقلة

Cucina con lavello e piani in pietra beige, CusenzaMarmi CusenzaMarmi مطبخ حجر Beige
CusenzaMarmi

CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
CusenzaMarmi

هنا على سبيل المثال، تزين الجزء العلوي من الكونترتوب مع مغسلة حوض مدمجة في هيكل واحد مع سطح العمل، وتتميز بواجهة مستديرة ومزينة بأذنين من القمح المنحوت. يُضفي هذا الحوض ميزة مثيرة للاهتمام فمن الأعلى تم دمجه أيضا بالحافة الخارجية المرتفعة التي تم الحصول عليها من المعالجة الخاصة للبلاطة، مع زيادة السماكة.

3. ديكورات رخامية لمطبخ ريفي أنيق

Cucina rustica con lavello e piano cucina in pietra, CusenzaMarmi CusenzaMarmi مطبخ حجر Grey
CusenzaMarmi

CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
CusenzaMarmi

لا يبدو أن الأسلوب التقليدي الأنيق يتخلى عن ترتيب أنماط الأثاث الأكثر تقديرًا، مما يضمن للغرف جرعة من الدفء والشخصية بفضل امتيازاته. من بين هذه اللمسات، هناك فقط مادة طبيعية مثل الرخام، غالباً ما تكون مطعمة ومزينة بلمسة إضافية. كما نرى هنا في هذا المطبخ الذي يستخدمه بطريقة مثالية، حيث تم توظيف الرخام في سطح العمل مع حافة الحوض الذي يندمج مع في هيكل واحد كقطعة فنية فريدة وجذابة.

تصميم الحوض

Cucina rustica con lavello e piano cucina in pietra, CusenzaMarmi CusenzaMarmi KitchenSinks & taps حجر Grey
CusenzaMarmi

CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
CusenzaMarmi

الديكور المستخدم في الحوض مستوحى من أفق البلد الذي يقع فيه المنزل. على وجه الخصوص ، فإن الحوض هو نتيجة لصنعة تبادلية للتكيف في جميع النواحي إلى الزاوية التي تؤويها. حقيقة المثير للاهتمام هو مزيج مع بلاط الجدران الحرس البداية، الذي يستأنف الفروق الدقيقة والديناميكية الرخام.

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4. نوافير حديقة الزينة

Fountains in stone and marble, CusenzaMarmi CusenzaMarmi حديقة حجر Pink
CusenzaMarmi

Fountains in stone and marble

CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
CusenzaMarmi

حتى السطح الخارجي يمكن تعزيزه بالرخام ، يفسر على أنه جلد لعناصر تصميم مميزة. لذلك نرى مجموعة مختارة من نوافير الزينة في الحجر والرخام ، من الأكثر كلاسيكية وأضخم إلى أحدثها ، التي أنشأتها الشركة كمشاريع تسليم مفتاح حقيقية ، وبالتالي تشمل أي مصابيح ومحركات.

نبدأ من نافورة حديقة تعامل بالتفصيل مع نهج الحرفية. تبرز تطعيمات الإغاثة من الأمام مثل الزخارف الباروكية مع تأثير بصري قوي ولكن دون خيانة طبيعية للنافورة. في المركز هو شلال الماء الذي يتدفق إلى البركة في الصورة وشبه المصدر الطبيعي.

نافورة أكثر حداثة

wall fountain in blue perlage marble CusenzaMarmi GardenAccessories & decoration
CusenzaMarmi

wall fountain in blue perlage marble

CusenzaMarmi
CusenzaMarmi
CusenzaMarmi

دعنا الآن ننتقل إلى نافورة ذات طابع أكثر حداثة ، مع حوض حجري أزرق اللون مصمم ليصبح قيمة خارجية مضافة إلى منتجع فاخر. لا شك أن إضاءة المسبح هي نقطة قوية للهيكل ، لذا فهي ذات مشاهد سينمائية مثالية ومثالية لسياق راقٍ مثل هذا ، يجمع بين الحداثة والكلاسيكية.

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